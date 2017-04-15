/Поглед.инфо/ Ако "те" мислят, че ще се съревноваваме с тях по лицемерие и лъжи – те грешат. Ние ще ги поставим на място. Понякога идва моментът, когато трябва да се отхвърли любезността и да се каже истината директно и ясно, по мъжки. И това да става не само в бита, но и във висшата политика. Точно така постъпи заместникът на руският посланик в ООН Владимир Сафронков.

Мисля, че „възмутеният” британски джентълмен Матю Райкрофт не очакваше, когато в отговор на неговите господарско-английски привички, когато се разля и без да се стеснява в изразите си, нарече правителството на Асад режим на престъпници, убийци и варвари, а Москва, Иран и други страни осъди съответно като "съучастници на престъпниците"; не очакваше словоизверженията му да получат добър, и по мое мнение, най-подходящ отговор:

„Ти се уплаши и загуби съня си от това, че ще си сътрудничим със Съединените щати. Ти се страхувш от това. И правиш всичко възможно, за да подкопаеш подобно сътрудничество... Погледни ме право в очите, защо отбягваш погледа ми?"

И руският представител посочи, че докато Москва се бори срещу терористите, Париж и Лондон са домакини на незаконни въоръжени групировки, „много от които избиват християните и другите малцинства в Близкия изток, извършват терористични актове в православни катедрали на Цветница".

"Ти, г-н Райкрофт, говориш днес не по дневния ред на заседанието, и оскърбяваш Сирия, Иран, Турция и други страни. Г-н председател, моля да следвате дневния ред на заседанието, и ако някой безотговорно, обидно си служи с изрази от жаргона, да бъде отстранен от заседанието в Съвета за сигурност на ООН... Повече да не си посмял да обиждаш Русия!", подчерта Сафронков.

(рус.ез.)

«В глаза смотри»: Как правильно разговаривать с атлантистами

Если «они» думают, что мы будем соревноваться с ними во вранье и лицемерии – то они ошибаются. Мы будем ставить их на место. Иногда наступает момент, когда нужно отбросить политес и сказать правду прямо и жёстко, по-мужски. И это бывает не только в быту, но и в высокой политике. Именно так поступил заместитель российского постпреда при ООН Владимир Сафронков:

Думаю, британец Мэтью Райкрофт такого не ожидал, когда по своей господско-английской привычке разорялся, не стесняясь в выражениях, и называл правительство Асада режимом преступников, убийц и варваров, а Москву, Иран и другие страны клеймил, соответственно, «пособниками преступников». И вот словоизвержение кипучего джентльмена получило достойный, и, по моему мнению, наиболее адекватный ответ:

«»Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» − обратился Сафронков Райкрофту. Представитель России отметил, что, пока Москва борется против террористов, Париж и Лондон принимают у себя незаконные вооруженные группировки, «многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке, теракты совершают в православных соборах в Вербное воскресенье». «Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!» − подчеркнул Сафронков».

Я давно этого ждал – момента, когда именно мелкобританцы, подлые многовековые враги нашего народа, прилюдно получат (хотя бы вербально) «по щщам с вертушки». Спасибо, Владимир Карпович! Украинские блюстители вежливости (хм… из страны, где базарные драки в парламенте стали рутиной) невероятно возбудились: ах-ах, вот это хамство, вот это да, да как же так! Но я что-то не могу взять в толк: американский президент позволяет себе называть законного лидера Сирии – «животным», и это вызывает у деликатных укропчиков разве что аплодисменты одобрения. А когда другого, британского, сквернослова просто призвали не оскорблять другие страны – вау, вот это хамство! Надо было и дальше с умным видом проглатывать оскорбления, да? Ну, это ваш метод, свидомый. А наш – поставить зарвавшегося вруна на место.

Но как же, – продолжают критики с тонкой душевной организацией. – ОН ЖЕ СКАЗАЛ РАЙКРОФТУ «ТЫ»!!! Вы только вдумайтесь – он белому господину «ты» сказал!! Ай-вай, в голове не помещается! Спешу успокоить кастовую оскорблённость почтительных британских холопов: русского языка Райкрофт не знает, а в переводе на английский что «ты», что «вы» звучит одинаково – you. Так что у вашего дорогого Мэтью инфаркта не будет, переживет, не сляжет от шока. Интересно, что на американском сайте Buzzfeed читатели к ситуации отнеслись с юмором и в комментах к новости отметили, что, пожалуй, Сафронков мог снять обувь и постучать по столу – а то и по самому Райкрофту. Это, если кто не знает, байка и инсинуация, в основу которой положен фотомонтаж Хрущёва с поднятым кулаком, в который не особенно правдоподобно «вложили» туфлю. Но вот то памятное выступление в 1960-м году, и ничего подобного на самом деле не было. Хотя Никита Сергеевич в выражениях и в самом деле не стеснялся! А кого стесняться, и впрямь – тех, кто строит тебе козни, или их холуев?

Но вопрос в другом: кажется, сейчас и в самом деле пришла пора «постучать ботинком». Это признал и Дмитрий Песков, комментируя поступок Сафронкова: «Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня и, если приходится, достаточно жестко». Если «они» думают, что мы будем соревноваться с ними во вранье и лицемерии – то они ошибаются. Мы будем ставить их на место и никому не позволим оскорблять себя и наших союзников.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели