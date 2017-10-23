/Поглед.инфо/ Колкото по-близо е краят на войната с "Ислямска държава" в Сирия, толкова повече истинските цели на "принципната демокрация" в страната става известен. Така че, вчера такава публикация в самия "Вашингтон пост" щеше да се превърне в сензация номер едно, а днес това е една от стотиците, които разкриват вече известното - Съединените щати плюят на действията на Асад или терористи, те се интересуват единствено и само от петрола.

"Бързото настъпление на поддържаните от Русия и Иран правителствени сили в източната част на Сирия унищожава надеждите на американските военни за навлизане във вътрешните райони на "Ислямска държава" след победата в битката за Рака.

Разширяването на зоните, държани от силите, лоялни на сирийския президент Башар Асад, ще укрепи позициите му на политическите преговори за бъдещето на тази страна в разговорите, които ООН се надява да възобнови през ноември. В свое изявление генералният секретар на ООН Антониу Гутериш посочи, че изменението на ситуацията в Сирия предизвиква "спешна необходимост да се възобнови политическия процес." Насърчаването на правителствените сили е довело до факта, че подкрепяните от САЩ сирийски демократични сили бяха откъснати от останалите позиции в югоизточната част на страната, в това число на град Ал-Букамал, който се намира в близост до границата на Сирия с Ирак, "- разкаазва своята история Вашингтонката. Тук всичко е ясно - успехът на сирийците и блокирането на умерените терористи лишава американците от възможност за завземане на "апетитни територии", и следователно е необходимо спешно да започнат политически преговори, за да се спре Асад. Като цяло, една нормална американска стратегия, където преговорите винаги са били продължение на войната.

/рус.ез./

Далее американские СМИ пересказали, как русские в нарушении их планов с боями ворвались в «зону американских интересов» на восточном берегу реки Евфрат. Правда, военные отрицают размолвки между штабами США и РФ. Интересное начинается дальше.

«Прогресс в борьбе против ИГИЛ в Сирии с 2016 года измеряется количеством городов и деревень вдоль Евфрата, отвоеванных у боевиков Сирийскими демократическими силами, в состав которых входят арабские повстанцы и сирийские курды и которые пользуются поддержкой американских ВВС и советников. Город Манбидж на севере Сирии, рядом с турецкой границей, был отвоеван в 2016 году, после чего были отвоеваны Ат-Табка и Ракка. Предполагалось, что после Ракки Сирийские демократические силы пройдут вниз по реке через Аль-Маядин к Аль-Букамалю, где они соединятся с иракскими правительственными войсками и попытаются вернуть контроль над удерживаемым ИГИЛ городом Эль-Кайм, расположенным в Ираке у самой границы с Сирией. Одна из главных целей заключалась в том, чтобы помешать Ирану создать сухопутный коридор через Ирак между Тегераном и Дамаском…

«Вот что вы получаете, когда заключаете сделку с русскими, — сказала Дженнифер Кафарелла из Института изучения войны, который следит за ходом конфликта в Сирии. — Сейчас мы наблюдаем попытки режима и его союзников захватить ключевые объекты инфраструктуры, такие как нефтяные и газовые месторождения, и сорвать дальнейшие операции антиигиловской коалиции вдоль реки Евфрат», — выдало ведущее американское издание.

Сказать, что тут перевернуто с ног на голову — ни сказать ничего. Американские коллеги, а не ваш ли госсекретарь Тиллерсон 30 марта заявил, что главным приоритетом для США остается уничтожение террористов. Ранее об это говорили Клинтон и Обама, поставив террористов номером один в списке мировых угроз. Если так, то почему мерилом у вас оказывается захваченные сирийские города и деревни, а не победа, как таковая? Или сирийцы, иранцы и русские там не с теми же исламистами воюют? Далее террористы вообще исчезают из риторики, а главной целью оказывается оккупация, вместе с иракцами, немалой части территории Сирии, дабы блокировать Иран. Вы уж, того, если врете, то хоть врите все в одну сторону.

Далее идет выступление леди профессора и эксперта Дженнифер из института переписывания истории войн. О какой сделке здесь идет речь, если все наши инициативы разбивались об ракетные удары по сирийским базам, сбитым опять же сирийским самолетам и авиаударам по сирийским же войскам, а также вооружения террористов, чтобы они хоть как-то задержали сирийцев. Если это сделка по установлению мира, то чем он отличается от войны? Можно было бы подумать, что американцы пишут относительно зон деэскалации, принятых в Астане, но и их никак не натянуть на берег Евфрата.

На самом деле — это всего лишь попытка оправдать провал и попытка оправдаться перед союзниками и собственной элитой, которым уже пообещали жирные куски Сирии. Вот только сирийцы оказались народом упертым, а тут иранцы с русскими помогли. И ведь это не все беды американцев в Сирии — как неоднократно писало наше агентство, у них на повестке стоит массовая бойня между союзниками по коалиции. Более того, если верить Вашингтонке, то США намерены в своем любимом стиле сбежать оттуда и ругать всех из-за океана.

«Поскольку оставшиеся укрепленные позиции ИГИЛ в Сирии, вероятнее всего, скоро окажутся в руках сирийского правительства, администрации Трампа придется решить, останутся ли американские военные в Сирии для того, чтобы защищать те территории, которые сейчас находятся под контролем Сирийских демократических сил, где ведущую роль играют сирийские курды из Отрядов народной самообороны. В четверг, 19 октября, женщины-боевики из Отрядов народной самообороны отметили победу в Ракке, подняв гигантский портрет курдского лидера Абдуллы Оджалана над центральной площадью, где боевики ИГИЛ проводили большинство казней. Оджалан, который возглавляет курдское движение в Турции — Рабочую партию Курдистана — в настоящее время отбывает срок в турецкой тюрьме за терроризм. Публичное заявление о верности Оджалану, прозвучавшее от сирийских курдов, возглавивших наступление на Ракку, указывает на одну из множества проблем, с которыми сталкивается администрация Трампа, занимающаяся разработкой последовательной политики для эпохи, которая начнется после разгрома ИГИЛ. Турция, которая делит длинную границу с автономным анклавом, созданным курдами на северо-востоке Сирии, в ярости от того, что американские военные оказывают поддержку Сирийским демократическим силам, которые, с ее точки зрения, являются придатком террористического движения Оджалана. В связи с этим возникает вероятность того, что Турция предпримет военные шаги для того, чтобы лишить Сирийские демократические силы возможности воплотить в жизнь их мечту о минигосударстве на территории Сирии.

Многим сирийским арабам тоже очень не нравится перспектива того, что ими будут управлять курды. Подавляющее большинство жителей Ракки — арабы, и фотографии плаката с Оджаланом, распространившиеся в интернете, вызвали бурю негодования со стороны арабов. «Мы, жители Ракки, не знаем, чем является захват нашего города Сирийскими демократическими силами — освобождением от ИГИЛ или оккупацией, — написал на своей странице в Фейсбуке Тарек Шам, который прежде жил в Ракке, а теперь живет в Турции. — Подавляющее большинство из нас считает, что мы просто сменили одного оккупанта на другого».

Если США останутся в Сирии, чтобы защитить своих курдских союзников, они рискуют оказаться втянутыми в будущие конфликты между арабами и курдами и между Турцией и курдами. Уязвимость позиций курдов обусловлена еще и тем, что сирийское правительство объявило о своей готовности вернуть себе территории, которые оно потеряло в ходе войны, начавшейся с политических волнений в 2011 году. Многое из того, что произойдет в Ракке, будет зависеть от скорости и успешности процесса реконструкции. В настоящее время в районе Ракки находится спецпредставитель США Бретт Макгерк, которого сопровождает министр Саудовской Аравии по делам Персидского залива Тамер Аль-Сабхан, чье правительство, как надеется администрация Трампа, профинансирует этот процесс», — сообщает американское СМИ.

О том, что после объявления Курдистаном независимости США попадают в гамбит, мы уже подробно рассказывали. Здесь, скорей интересно, как они оттуда собираются выбираться — во-первых, сбежать оттуда до того, как курды, арабы и турки приступят в геноциду друг друга в лучших местных традициях, а во-вторых, убегая, переложить вопросы с финансированием умеренных на Саудовскую Аравию, которую и выставят затем крайней. Это, кстати, объясняет внезапно проснувшиеся теплые чувства у саудитов к Москве — с Асадом и Ираном у них отношения совсем плохие, монархия уже несколько десятков лет пытается расшатать Сирию и Иран, да и финансирование боевиков всех мастей оттуда шло постоянно. К тому же, саудиты продолжают массово истреблять хуситов в Йемене, которые единоверцы иранцам. А вкладывать деньги туда, куда потом придет Асад и даст по шее, они тоже желают, вот и надо как-то уговаривать русских, чтобы те уговорили Дамаск и Тегеран дать немного порулить саудитам. Впрочем, на самом деле Асад как раз туда лезть и не собирался — его данная ситуация вполне устраивает, с курдами о широкой автономии он давно договорился, а драка между давними врагами: саудитами и турками вряд ли его сильно расстроит.

В итоге мы имеем попытку рейдерского захвата сирийских нефтегазовых месторождений со стороны США, под прикрытием цветной революции, создания собственных ЧВК из местных и объявления их умеренными, равно как и негласное сотрудничество с неумеренными. Стратегия для компьютерной модели может и неплохая, но в реальности она уже привела к сотням тысяч жертв и судя по всему еще приведет к не меньшим. Более того, бойня скорей всего будет идти в лагере союзников коалиции, а виноваты будут сирийцы и русские просто потому, что они не дали заработать олигархам из Уолл-Стрит несколько лишних миллиардов долларов.

Отмечаем предельную честность Washington Post и запоминаем цену «демократическим протестам» главных борцов за «свободу».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели