/Поглед.инфо/ Има ли основание да се смята, че дългоочакваното действие на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп да постигне поне малко по-тесни връзки с Русия се очаква в близкото бъдеще?

Според американския вестник Washington Post, в Белия дом е обсъждан въпроса за връщането на дипломатическите имоти, собственост на Русия. Припомняме, че преди края на президентския мандат на Барак Обама, предишната администрация наложи на 30 декември 2016 г. допълнителни санкции срещу Русия: експулсиране на 35 дипломатически представители на Руската федерация в САЩ и блокиране достъпа до личните крайградски комплекси на дипломатите, намиращи се в щатите Мериленд и Ню Йорк.

(рус.ез.)

В политике Трампа появились признаки сближения с Россией

Есть основания полагать, что долгожданные действия новоиспеченного президента США Дональда Трампа, направленные хотя бы на мало-мальское сближение с Россией, все-таки последуют в ближайшем будущем. Известная американская газета Washington Post сообщила о том, что в Белом Доме идёт обсуждение вопроса о возврате дипломатических объектов собственности России.



Напомним, что перед окончанием президентского срока Барака Обамы предыдущая администрация Соединённых Штатов 30 декабря 2016 года ввела дополнительные санкции против России. Дополнительные ограничительные меры в отношении России включили в себя выдворение из США 35 дипломатических сотрудников РФ и блокировку доступа к личным загородным комплексам (дачи) дипломатов, расположенным в Мэриленде и Нью-Йорке.



Известно, что ранее в Вашингтоне заявляли о том, что готовы вернуть комплексы в пользование дипломатов, но в обмен на такую «уступку» американская сторона требовала от российских коллег разрешение на строительство нового консульства США в Санкт-Петербурге. Однако теперь, как сообщил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, после недавнего визита Сергея Лаврова в Вашингтон, эти два вопроса не взаимосвязаны между собой.



Тем не менее, Washington Post подчеркивает, что не исключается и иной вариант решения данного вопроса. А именно: фактически объекты недвижимости вернутся законным владельцам, но они будут лишены дипломатической неприкосновенности, что также осложняет ситуацию в данном контексте.



Ранее оба загородных комплекса обладали дипломатической неприкосновенностью и фактически находились вне правового поля Соединенных Штатов. Теперь же, если собственность российских дипломатов вернется им на таких условиях, тони станут куда менее привлекательными как для организации разного рода приемов, встреч и прочих светских мероприятий, так для скромного семейного отдыха.



Дела в том, что если на два этих объекта жилой недвижимости будет распространяться законодательство США, то туда в любой момент могут «заехать в гости» американские силовики и, грубо говоря, уложить всех лицами в пол. Что-то подобное, согласитесь, легко может произойти, учитывая накал страстей вокруг темы вмешательства Кремля в американские предвыборные процессы, но это ни в коем случае неприемлемо для российских дипломатов в США.



Более того, когда Барак Обама комментировал свое решение о введение дополнительных санкций против России (30 декабря 2016 года) и, в частности, о блокировке доступа к дачам российских дипломатов, он заявил, что эти два объекта недвижимости "использовались для ведения разведки". Хотя никаких доказательств собственных слов, как это повелось по доброй американской политической традиции, экс-президентом США предоставлено не было. Так что в случае снятия дипломатической неприкосновенности с двух упомянутых загородных комплексах, это может стать серьёзной проблемой…



Стоит отметить, что в статье Washington Post подчеркивается, что в сложившейся ситуации любые уступки Дональда Трампа российской стороне будут трактоваться как доказательства в пользу их тайного сговора и сотрудничества. И это действительно так, но что же теперь? Так может и весь президентский срок истечь, а господин Трамп всё будет оправдываться перед уже ополоумевшим от русофобии Конгрессом США, что он законный президент, и у него нет тайных связей с русскими. Пора бы уже действовать, мистер Трамп!

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