/Поглед.инфо/ Водещи американски издания нанесоха жесток удар по разпространения на Запад имидж на "демократична" Украйна. Според съобщения на медиите, така наплашените САЩ от ракетните изпитания на Северна Корея се оказват възможни с помощта на украинските ракетчици. В Киев се опитват да се оправдават и да прехвърлят топката на Русия.

Скандалът започна от водещия американски вестник New York Times, който след Майдана пишеше за Украйна само комплименти. Този път те съобщиха, че успехът на ракетните изпитания в Северна Корея вероятно са свързани с придобитите на черния пазар мощни двигатели, произведени в Днепропетровск, завод Южмаш. Вестникът в този случай се позовава на свои източници в разузнавателните служби на САЩ.

/рус.ез./

По данным специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана, КНДР в течение последних двух лет сменила поставщика ракетных двигателей. Предположение о приобретении украинских двигателей дало бы ответ на вопрос, как корейцы настолько быстро преуспели в испытаниях после многих неудач, пишет New York Times. Аналитики, изучавшие фотографии новых ракетных двигателей КНДР, пришли к выводу, что конструкции похожи на советские. По мнению Эллемана, запущенная в июле северокорейцами ракета Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского РД-250.

Эксперты сосредоточили свое внимание на заводе «Южмаш», который оставался производителем ракет для России до 2014 года. После 2014 года Южмаш потерял рынок сбыта, погрузился в кризис и поэтому, по мнению экспертов, стал одним из самых вероятных источников двигателей для Северной Кореи.

«Вероятно, эти двигатели прибыли с Украины. Возможно, незаконно. Сейчас нас интересует, сколько именно двигателей есть у Северной Кореи и действительно ли украинцы им помогают», – заявил Эллеман. Он напомнил, что шесть лет назад КНДР уже пыталась украсть секреты производства на этом заводе, и не исключает, что теперь, в условиях хаоса на Украине, Пхеньян наконец преуспел в этом.

Украинский экономист Александр Охрименко не исключил, что какие-то запчасти действительно попали контрабандой в Корею. «До всех событий Южмашу привозили ракеты Р-36, он делал капремонт, что предполагает замену каких-то частей. Может быть, какая-то часть комплектующих была незаконно поставлена Корее», – сказал Охрименко. Но в то, что завод специально в последние годы что-то выпустил для КНДР, Охрименко не верит.

«Южмаш давно уже стоит, поэтому физически он не мог поставлять двигатели КНДР. За прошлый год он ничего не произвел, за 2015 год сделали одну стартовую панель для американской ракеты-носителя «Антарес». Сегодня он пытается выпускать троллейбусы. Недавно возникла идея на базе высокотехнологичного Южмаша сделать трамваи: «Что, если мы делали ракеты, не можем сделать лучший в мире трамвай?» – иронизирует экономист в интервью газете ВЗГЛЯД.

В то же время один из бывших сотрудников конструкторского бюро Южмаша сообщил украинскому ресурсу «Страна», что Северная Корея не только интересовалась разработками КБ «Южное», но и пыталась их заполучить. «Вы представляете, какие деньги здесь могут быть замешаны и какие чины? А тут вам будет инженер о таком рассказывать. Да меня как муху прихлопнут», – рассказал источник.

Причем такие попытки происходили еще относительно недавно. В 2015 году газета «Сегодня» писала о приговоре, который получили несколько лет назад за шпионаж северокорейцы: двое граждан Северной Кореи прибыли в Днепропетровск под видом туристов и стали искать контактов с сотрудниками знаменитого ракетно-космического бюро «Южное». Их задержала СБУ, суд приговорил их к восьми годам тюрьмы.

Из Киева, разумеется, посыпались опровержения публикации New York Times. Первым выступил секретарь Совбеза Александр Турчинов. «Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений», – оправдывается Турчинов.

Следом выступило Государственное космическое агентство Украины, а потом и сам Южмаш. «Предположение авторов публикации и процитированного ими «эксперта» касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеет отношения к реальности: Южмаш никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Южмаш как государственное предприятие полностью соблюдает требования Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), участником которого Украина является с 1998 года», – заявила администрация завода.

На заводе предпочли заявить, что вообще никогда не выпускали военные ракетные комплексы. Впрочем, New York Times если и обвиняла завод, то в поставках не ракет целиком, а только двигателей.

Пока сам завод оправдывался, в Верховной раде, во фракции «Блок Петра Порошенко», уже предложили новую версию, которая должна отвлечь внимание американской прессы. По этой версии, детали и комплектующие для ракет Северной Корее якобы поставляла Россия.

«Россия до 2014 года получала детали и комплектующие для ракет с украинских предприятий. На то время РФ декларировала, что получала их для своих нужд», – сказала депутат из БПП Ирина Фриз агентству «Интерфакс».

По словам Фриз, «есть информация» о том, что и ядерная программа КНДР, и ракетная проходили при поддержке российских специалистов как минимум с середины 2000-х годов. «Соответственно, появление «украинского следа» в ракетной программе КНДР лежит исключительно в попытке России изменить позицию США, в том числе относительно Украины, и избавиться от санкционного давления», – заявила политик.

Хотя Москве, по идее, было бы выгодно раздувать скандал, ведущие российские эксперты в принципе не стали рассматривать всерьез версию New York Times. «Думаю, что это невозможно, не только в связи с санкциями, но и в связи с отношением Украины к КНДР. Кроме того, не надо говорить, что у Пхеньяна уже есть межконтинентальные ракеты, ведь граница между межконтинентальными ракетами и ракетами средней дальности очень тонкая», – заявил газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник ИМЭМО генерал-майор в отставке Владимир Дворкин. По мнению генерала, корейцы в принципе не могли приобрести двигатели на черном рынке, а значительных успехов они добились сами, поскольку довольно давно занимаются ракетостроением.

Впрочем, версию Фриз эксперт тоже отмел с порога. «То, что Россия могла поставить в КНДР двигатели, – чушь собачья, впрочем, так же, как и то, что Украина могла целиком их поставлять. Какие-то украинские ребята, у которых мало денег, могли передать в Северную Корею техническую документацию, – предположил Дворкин. – Двигатели для тяжелых ракет, которые собирала Украина, разрабатывались в России и поставлялись на Украину. Такие двигатели есть и на Украине, и в России».

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