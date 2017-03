/Поглед.инфо/ Най-малко 57 души (включително представители на т. нар. "опозиция) загинаха при въздушен удар по джамия в село Ал Джина на границата на сирийските провинции Идлиб и Алепо. Над 90 души бяха ранени, а общият брой на жертвите може да достигне 75 души, съобщи "Ал Масдар".

Предполага се, че ударът е нанесен с ракета от дрон.

Разбира се, известно удивление предизвиква въпросът защо това чудовищно събитие отсъства от първите страници на водещите издания във Великобритания, САЩ, Франция, Германия, Япония и изобщо в развитите страни, пише онлайн изданието "На линията". А отговорът на този въпрос е прост: селото бе бомбардирано от дрон на "американската коалиция". А за тях и техните жертви в Сирия да се пише е също толкова неинтересно, колкото и за "съпътстващите загуби" в Мосул, Ирак.

В конкретния случай е истина, че редица източници съобщиха за случилото се – но това беше, когато се смяташе, че джамията е бомбардирана от руснаците. Когато от мястото на събитието пристигнаха снимки на останките от американски ракети, трагедията изведнъж загуби своята актуалност.

Christiaan Triebert✔ @trbrtc

Photo of what is claimed to be a bomb remnant of the airstrike on the ‘Umar ibn Al-Khaṭṭāb mosque in Al Jīnah, #Syria. h/t @sakirkhader. pic.twitter.com/MnAnFOeh9L

11:33 PM - 16 Mar 2017

Медиите във водещите страни на Запад може и да са угодно опозиционно настроени към сегашното ръководство на САЩ, но принципът едни трупове да се изобразяват като гигантски, а други – като миниатюрни, работи при всяко управление. Миниатюрните, незначителни трупове съпровождат процеса на освобождаването от американските войски (или техните съюзници) на териториите, заети от противниците им. Огромни, застилащи небето трупове съпровождат процеса на освобождаването на териториите, заети от противниковите руски или сирийски войски

Между другото, заради минитиатюрността на неправилните трупове понякога се случват изненади. Така например, от няколко години съюзниците на САЩ от Саудитска Арабия водят полезна и нужна интервенция в Йемен, където съпътстващите трупове са много малки. И затова внезапното изявление на ООН, че в Йемен през тази година 14 млн. души са застрашени от гладна смърт заради тотална хуманитарна катастрофа, дойдоха на аудиторията във водещите страни на Запад като гръм от ясно небе. Е, все пак е истина, че след седмица те така или иначе ще забравят за това.