/Поглед.инфо/ Колко крехки са редиците на страните, членки на НАТО, се илюстрира от следния инцидент, станал на последните учения през юни Noble Jump (NOJP 17) в Румъния. Участвали са военни от 11 страни членки на НАТО: Албания, България, Великобритания, Гърция, Испания, Латвия, Холандия, Норвегия, Полша, Румъния и САЩ.

По време на стрелба на полигон, българските войници и техните командири категорично отказали да стрелят, тъй като, според тях, "на мишените са поставени руските маркировки, и те "срещу руснаци няма да стрелят! "

/рус.ез./

Срочно была вызвана проверка. Оказалось, что румыны, отвечающие за оборудование полигона, сэкономили, использовав для мишеней полотна, снятые с рекламных щитов, находящихся вблизи торговых комплексов, с изображениями, сильно напоминающими опознавательные знаки российских ВС. Румыны поленились перекрасить полотна, и с расстояния действительно выглядело, что на них знаки российских ВС. Ошибку быстро исправили. Полотна поменяли, а натовцы извинились перед болгарами. Договорились не оглашать публично случившееся, но информация все-таки просочилась в пространство.



В 2014-2015 гг. Болгария отказала принять на своей территории элементы комплексов американских ПРО. Впоследствии США получили согласие соседней Румынии на создание соответствующей инфраструктуры для них.

В 2016 г. Болгария опять категорически отказалась участвовать в формировании антироссийской Черноморской флотилии при участии Турции, Румынии и Украины, которая должна была противодействовать в „превращению Черного моря в российское озеро“. В результате весь проект был похоронен.



Напоминаем, что во время Второй мировой войны Болгария, формально являясь членом «Оси», единственная из всех членов категорически отказалась участвовать в войне против СССР. За все время войны Болгария и СССР поддерживали нормальные дипломатические отношения. Даже лично Гитлер не смог заставить царя Бориса отправить болгар на Восточный фронт. Царь Борис заявил, что "болгарские дивизии сразу перейдут на сторону русских под духовой оркестр“.



Нынешний разброс в НАТО намекает на глубокий кризис в этой организации и показывает крайне низкий уровень ее боеспособности.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели