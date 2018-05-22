/Поглед.инфо/ Приведеният текст е стенограма на семинара, проведен в Института за динамичен консерватизъм (ИДК), на който доклад изнесе известният политик, докторът на историческите науки Валентин Михайлович Фалин, бивш завеждащ Международния отдел на Централния комитет на КПСС. Текстът е възпроизведен без съкращения.

„Проблемът, който ще разгледам, засяга връзката между Запада, от една страна, и Русия, Съветския съюз и нова Русия, от друга страна, през ХХ век. Този проблем е толкова пространен и сложен, многостепенен и многопластов, че да се преброди за час-два, за седмица, дори за месец е почти невъзможно.

Ако нямате нищо против, ще се спра на някои сравнително малко разработени теми, а също и на спорни аспекти, които реално имат място и без които, по мое мнение, не може да се разкрият корените на много явления, които определят облика на ХХI век.

Всички същества имат родители. И всяко социално събитие има свои предшественици. Често, целият този компонент се поставя в скоби, защото по-лесно е да се регулира четенето на миналото в императива на настоящето и тесногледия поглед към бъдещето. Но както подчертава Айнщайн, всяка епоха ни въоръжава с нови очила. Несъмнено, всяка епоха по новому пише своите социални, икономически, политически и други приоритети. Независимо от това, новото е продължение, било под формата на отрицание; за други е нещо преживяно, а не просто някакво прозрение, което изведнъж ни е озарило.

Днес изобилстват така наречените "национални исторически шкжлш". Имат ли право тези школи да се наричат наука? Или трябва да се съгласим с Херцен и Чехов: няма национална наука, както няма и национални вселени. Мъдрите антични философи са констатирали, че дори боговете не са в състояние да направят от миналото неминало. Политиците и идеолозите, които са си присвоили правото да вещаят истината от последна инстанция, са обсебени от манията да оставят следа в летописния свод. Оттук и присъщият им сърбеж на мъдрост, неподправеното им желание да обръщат всичко от главата до петите и от петите до главата, както дойде, без да се обръщат назад. А тези, които им поддакват не разбират, че са опитни участници в експеримента на клонираното съзнание, че губят ориентация във времето и пространството.

Правя уговорка. Гьоте веднъж отбеляза: „Ако знаехте колко рядко ви разбират правилно, бихте замълчали.”

Същата мисъл Ф.И. Тютчев извая в думите: „Не ни е позволено да предвиждаме как думите ни ще бъдат разбрани.”

От другите "класици" ще се позова на притчата на Соломон: "Нееднаквите везни, нееднакво мерят, но и двете са мерзост към Бога" (20/10). Пак там: "Който сее неправда, ще пожъне беда." (22/5). И пак там: "Който злослови срещу баща си и майка си, неговият светилник ще потъне в дълбока тъма." (20/20). Ще добавя и Лев Толстой: "Не вярвайте на думите - нито на своите, нито на чуждите. Вярвайте само на делата...”

Напълно споделям горните мисли. Всяко опростяване в разбирането на миналото е изкривяване, което не помага да намерим адекватен отговор на предизвикателствата, с които толкова изобилства нашето време.

За да направя по-ясен моят прочит на 20-ти век, нека ви напомня за няколко момента от XIX век. Кримската война. Тя е олицетворение на британската русофобия. Към Албиона се присъединиха Франция, Турция, Кралство Сардиния. По цели, брой на жертвите и театрите на военни действия, тази война не бе регионален, а световен конфликт. Да се затвори за Русия прозорецът към Европа, да я притиснат с менгеме от изток - така бе формулирана задачата на англо-френските ескадри, които двукратно нападат Петропавловск-Камчатский. Британски кораби пробиха и в Бяло море, обстрелваха Соловецкия манастир. Направиха и опити да проникнат във Финския залив до Санкт Петербург. Ако не вземем това предвид, няма да разберем много...

(рус.ез.)

Валентин Фалин: Запад и Россия в ХХ веке: связь времен

Сайт Института динамического консерватизма (ИДК) опубликовал стенограмму семинара в ИДК, на котором выступил известный политик, доктор исторических наук Валентин Михайлович Фалин, бывший заведующий Международного отдела ЦК КПСС. Ниже текст приводится полностью.

В.М.Фалин: Уважаемые коллеги!

Проблема, которую предстоит осветить - отношения между Западом, с одной стороны, и Россией, Советским Союзом и новой Россией, с другой, в ХХ веке - настолько емка и сложна, многоступенчата и многопланова, что втиснуть ее в час или два, в неделю и даже в месяц практически невозможно. Если вы не станете возражать, я остановлюсь на некоторых сравнительно мало разработанных темах, а также спорных аспектах того, что реально имело место быть и без чего, по моему мнению, не вскрыть корней многих явлений, которые определяют лик ХХI века.

У каждого существа есть родители. И у каждого общественного события есть свои прародители. Чаще всего эта составная свершений выводится за скобки, ибо так проще подгонять прочтение былого под императивы настоящего и узкоколейное видение будущего. Каждая эпоха, назидал А.Эйнштейн, вооружает нас новыми очками. Безусловно, каждая эпоха по-новому пишет свои социальные, экономические, политические и иные приоритеты. Тем не менее, новое есть продолжение, пусть в форме отрицания, чего-то, что уже пережито, а не просто некое озарение, которое вдруг снизошло.

На сегодня полно так называемых "национальных исторических школ". Вправе ли сии школы именоваться наукой? Или следует согласиться с А.И.Герценом и А.П.Чеховым - национальной науки нет, как нет национальных Вселенных. Мудрые античные философы констатировали: даже боги не в состоянии сделать былое небылым. Политиками и идеологами, присваивающими право вещать истину в последней инстанции, движет мания оставить зазубрину на летописном своде. Отсюда присущий им зуд мудрости, неуемное стремление без оглядки все ставить с ног на голову или с головы на ноги, как придется. А поддакивающие им не ведают, что они подопытные эксперимента клонирования сознания, теряющие ориентацию во времени и пространстве.

Оговорюсь. Гете как-то заметил: если бы вы знали, как редко вас правильно понимают, вы бы молчали. Ф.И.Тютчев ту же мысль отчеканил в словах: "Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется". Из других "классиков" сошлюсь на притчи Соломона: "Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое - мерзость по отношению к Господу" (20/10). Он же: "Сеющий неправду пожнет беду" (22/5). И далее: "Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы" (20/20). Присовокуплю Л.Н.Толстого: "Не верь словам - ни своим, ни чужим. Верь только делам..."

Полностью разделяю изложенные речения. Любое упрощение при разбирательстве прошлого есть искажение, никак не помогающее нахождению адекватного ответа на вызовы, чем столь богато наше время.

Чтобы сделать более понятным мое прочтение ХХ века, позволю себе напомнить несколько моментов из века ХIХ. Крымская война. Она олицетворяла британскую русофобию. К Альбиону примкнули Франция, Турция, Сардинское королевство. По целям, количеству жертв и театрам военных действий она была не региональным, а мировым конфликтом. Закрыть России окно в Европу, зажать ее в тиски с востока - так формулировалась задача. Англо-французские эскадры дважды атаковали Петропавловск-Камчатский. Британские корабли прорвались в Белое море, обстреляли Соловецкий монастырь. Предпринимались попытки проникнуть через Финский залив к Петербургу. Если не принять это во внимание, мы многое не уразумеем.

После Крымской войны сформировался англо-австрийский альянс. Тогда же принялись подводить базу под англо-германское "согласие". Джозеф Чемберлен, министр колоний, выступил с инициативой соединения ветвей англосаксонской и немецкой расы, направленной против России. Эта тема развивалась в его беседах с Вильгельмом II и рейхсканцлером Бюловом. Это было в 1898 г. Бюлов, вторя британцу, заявлял, что России, этой полуазиатской, если не азиатской стране, нечего делать в Черном и Балтийском морях.

Хитроумный премьер Солсбери уполномочил Чемберлена продолжать будировать расовую тему и пообещать немцам жирные колониальные куски - в Африке Анголу, в Азии острова Самоа и часть Таиланда - при условии, что Берлин перестанет поддерживать буров. Немцы сдали Лондону буров. А тот враз свои колониальные оферты подзабыл. И совсем погоду испортил эксцентричный Вильгельм II, который выдвинул заявку на право рейха иметь военно-морской флот, равный британскому. Англичане расценили это требование как абсолютно несовместимое с их имперскими притязаниями. Военно-морская тема стала в дальнейшем одним из камней преткновения во множестве комбинаций на предмет полюбовного разделения сфер интересов Альбиона и рейха в канун первой мировой.

Эхо Крымской войны дало себя знать на Балканах. Оно и понятно. Однако реже историки отслеживают связь между поражением России в этой войне с обустройством позиций США в Тихоокеанском бассейне. Совсем коротко об Аляске, "уступленной" Соединенным Штатам за символическую плату. В 1988 г. АПН распубликовало данные о том, что эта сделка сопровождалась обширной коррупционной смазкой. Агентству было поручено тогда проследить, как откликнутся американцы на эти разоблачения. Ноль комментариев. Возможно, потому, что по законам США сделка, связанная с подкупом, объявляется ничтожной, независимо от срока давности.

В 1875 г. Россия отказалась в пользу Японии от Курильских островов. Не заставил себя ждать черед Гавайского королевства. Вашингтон приобщил его, пресекая чужие взоры, если таковые вообще имелись. Примем к сведению едва ли оспоримый факт, что промоутером японской экспансии в конце ХIХ и в первой трети ХХ столетия выступал Лондон. Англо-японский тандем принимал - и не раз - весьма неординарные формы.

Японо-русская война 1904-1905 гг. На британских верфях был выстроен практически весь японский флот. В 1903 г. англичане заключили договор с Японией, развязывавший Токио руки для нападения на Россию. Агрессия еще не закончилась, а Лондон подписал в 1905 г. новый договор с Японией. Если первый договор (1903 г.) предполагал, что Англия объявит войну России, коль скоро на стороне Петербурга выступит какая-либо из третьих стран, то по договору 1905 г. (Портсмутский мир еще не был заключен) британцы обязывались включиться в войну в качестве сообщника Японии, не ожидая, что кто-то вступится за Россию.

Под раскаты войны Японии и России Вашингтон обделывал собственные дела. Президент Т.Рузвельт без стеснений заявлял: "Япония - сторожевая собака против России". Однако, добавлял Рузвельт, не стоит дозволять японцам укрепляться сверх меры, дабы русско-японское противоборство не сникало. Примерно так, как обстоит ныне с так называемыми "северными территориями". Все это документировано. Это не журналистские байки. Это - материал истории.

Параллельно США размежевывали с Токио их притязания в Дальневосточном регионе. Японцев благословили на захват Кореи, а те в ответ признали за американцами "право" владеть Филиппинами. "Демократизация" стоила жизни каждому четвертому филиппинцу, что, как мы знаем, не затмило американского нимба.

В исторической литературе не разработана тема реакции западных держав на первую русскую революцию 1905-1907 гг. Между тем, Германия выдвинула тогда войска к границам России, был отмобилизован ВМФ рейха, имея в виду, что он двинется в Балтийское море, дабы подавить крамолу. Ни о какой социалистической революции речи тогда не шло. Русофобам давался шанс реализовать иные планы. Внутрироссийские события встревожили Т.Рузвельта. Париж и Лондон постарались не упустить навар, который им обещало размывание устоев самодержавия.

Петербург вынудили проглотить аннексию Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. Он не смог эффективно поддержать Сербию - своего основного союзника на Балканах. Государственность Албании была оформлена в 1912 г., чтобы закрыть сербам (и благодаря им - России) доступ к Адриатическому морю.

Когда заходит речь о развязывании первой мировой, обычно перво-наперво припоминают выстрел Гаврилы Принципа в наследника австрийского престола. Но. Исходные планы войны против Сербии были разработаны в 1913 г. Позже, после убийства Фердинанда, Вильгельм II написал своему собрату в Вене - нельзя допустить ошибки 1913 г., когда рейх и Австро-Венгрия не использовали шанс, чтобы с позиции силы придать событиям нужного течения. Франц-Фердинанд погиб в июне 1914 г., а рейхсвер был приведен в полную готовность еще в марте 1914 г., чему есть документальные доказательства.

Следовательно, можно и нужно внимательней вчитаться в стенограммы собеседований шефа форин офиса с австрийским послом Менсфилдом и послом Германии Лихновским. Лейтмотив Грея - Англия не станет вмешиваться в конфликт четырех держав (Германии и Австро-Венгрии с Сербией и Россией). В интересах Берлина, не уставал повторять Грей, озаботиться, чтобы локальная свара не переросла в континентальный взрыв, и, стало быть, не задевать излишне Францию. Опускаю подробности. Они заняли бы слишком много времени. Когда же Вильгельм II объявил войну России, Грей "разъяснил" Лихновскому: если немцы ограничатся военными действиями только против России и Сербии, англичане озаботятся, чтобы конфликт не перекинулся на Западную Европу. Британец уверял германского посла, что против "локальной модели" Париж возражать не будет. Французы, узнав о демарше Грея, выразили протест против попыток Лондона вещать от их имени и подтвердили, что выполнят свои союзные обязательства перед Россией.

Это, однако, еще не конец сказки. Войска рейха захватили Люксембург и изготовились переступить границы с Бельгией и Голландией. Грей передал Лихновскому весьма двусмысленное предложение: стоит немцам прекратить движение на запад - и тогда англичане останутся вне войны. Вильгельм II возликовал. Он приказал генеральному штабу перекроить план операции. Генерал Мольтке и компания возразили императору, что приказ технически не исполним, ибо главные силы рейхсвера сосредоточены против Франции. На всякий случай был предпринят провокационный маневр. Парижу пообещали проявить "сдержанность", если в качестве "залога нейтралитета" он сдаст немцам Верден и прочие крепости. Французы отвергли ультиматум. Берлин в свою очередь не принял британского требования воздержаться хотя бы от оккупации Бельгии. После этого тот же "модератор" Грей заявил в палате общин, что Англия не потерпит попыток одной державы установить контроль над Европейским континентом и включается в войну.

Сопоставим изложенное с английскими стратегией и тактикой и со всеми увертками Альбиона в 1935-1939 гг. Практически под копирку, один к одному повторялись приемы. Ничего хотя бы на словах "демократы" не изобрели. От многих вопросов нас избавит документ, который Сталин хранил до самой смерти в рабочем шкафу. А именно: запись беседы Черчилля с внуком Бисмарка, первым секретарем посольства Германии в Лондоне, состоявшейся в октябре 1930 г. Немцы - недоумки, рассуждал Черчилль. Будь посмышлёней, все силы в первой мировой войне они сосредоточили бы на разгроме России. В этом случае англичане позаботились бы о том, чтобы Франция немцам не мешала. Обобщая уроки 1914 г., Черчилль призывал объявить России экономическую и техническую блокаду, чтобы сорвать планы индустриализации страны. Удел России - быть аграрным придатком Европы.

Многие ключевые документы первой мировой войны Западом до сих пор не рассекречены. Больше того, немецкие документы, попавшие к англичанам и американцам в 1945 г. и ставящие под сомнение официальные версии предыстории и истории первой мировой, остаются недоступными в секретных хранилищах или же уничтожены. Прежде всего речь идет о "личном архиве Гитлера", который американцы изъяли из последней штаб-квартиры фюрера "Ольга" в Тюрингии. По некоторым данным, его "прореживают", как и другие трофейные документохранилища. Так, отощали досье, запечатлевшие обращение с немецкими военнопленными в американской зоне оккупации Германии. Чем "демократы" одарят исследователей и общественность в 2045 г., когда обещано рассекретить ключевые документы второй мировой, покажет время.

В Советском Союзе тоже практиковалась усушка и утруска архивов. Правда, по другим мотивам. Не должен был пострадать ореол правителей. Особенно поднаторел на этом поприще Н.С.Хрущев, изымавший свидетельства своего ярого участия в борьбе против "врагов народа". Заодно по его распоряжению были уничтожены прослушки разговоров Тухачевского и других военачальников, положенные в основу предъявленного им обвинения в государственной измене.

Осмысляя прошлое, следует упомянуть такой момент. В 1913 г. Николай II утвердил программу перестройки сухопутных и морских сил России. Ее осуществление должно было начаться в 1914 г. и завершиться в 1917 г. После финской войны Сталин принял решение о реорганизации Красной Армии в течение 1940-1942 гг. Берлин располагал агентурной информацией (от Мясоедова и жены военного министра Сухомлинова) о царских планах. Вывод Вильгельма II гласил: "Мы не должны ждать, пока Россия соберется с силами. Мы должны использовать момент ее слабости. Поэтому надо начинать реализовывать наши планы, невзирая ни на какие внешние обстоятельства". Одновременно Вильгельм и его рейхсканцлер Бетман-Гольвег подчеркивали, что должно быть сделано все, чтобы зачинщиком войны выглядела Россия. В унисон с ними пел Грей, который в контактах с иностранцами и своими домашними всячески напирал на кондовость России, зациклившейся на поддержке Сербии.

Германия попала в ощипь - в войну на два фронта. "План Шлиффена" не сработал. "Разминка" против Франции и "прогулка на восток" против России обернулись противоборством на изнурение. "Демократы" вели свою войну на два фронта. Не без участия, прежде всего, французов и англичан в российских властных структурах активизировались масоны. В их ложи вовлекались высокие военные чины, думские депутаты, аристократическая "элита", финансовые воротилы. С 1915 г. к масонам примкнул генерал Алексеев, занявший вскоре пост начальника штаба ставки верховного главнокомандования, т.е. Николая II. Позднее та же функция перейдет к Алексееву при Керенском. Смысл масонской активности сводился к тому, чтобы лишить российскую политику национальных акцентов, приладить ее к орбите "демократий".

В 1916 г., как вы помните, была развернута открытая кампания против жены Николая. Александру Федоровну обвиняли в измене, требовали ее ареста и придания суду. На случай, если бы царь вступился за нее, не исключалось применение неких мер против императорского семейства. Верно, что в это время по линии Александры Федоровны, в частности, через ее родственников в Гессене имели место зондажи на предмет возможного выхода России из войны. Сказывалась не только усталость страны от кровопролития, но и возмущение тем, что англичане и французы рассматривали русского солдата как пушечное мясо. Помнится, в 1926 г. в Англии была опубликована книга офицера-эмигранта, в которой приводились факты потребительского отношения "демократов" к российскому союзнику.

Действительно, двурушничество, стремление жизнями россиян оплатить реализацию своих замыслов, попытки за спиной России сговориться с немцами давно не секрет. Дарданелльская авантюра Черчилля 1915-1916 гг. с целью навесить англо-французский замок на проливы освещена больше в исследованиях военных историков. Операция проводилась вопреки формальным обязательствам "демократов" передать Константинополь и прилегающий регион под контроль России. Авантюра провалилась. Она стоила больших жертв, кончилась разжалованием (не надолго) У.Черчилля в рядовые и кризисом в российско-британских отношениях. Николай II протер очи. В очередной раз он убедился, как, оказавшись в одной лодке, гребцы рулят в разных направлениях. Оправдывались предостережения Распутина, Вандама и других. Никто не поручится, что Николаю не приходили на память слова Петра I - кругом все играли в закон, как в карты, подбирая масть в масть, и неустанно подводили мины под фортецию правды; всяк человек есть ложь.

Особую роль принял на себя генерал М.В.Алексеев. Фактически он понудил Николая II отречься от престола и тут же, после подписания императором соответствующей бумаги, "приарестовал" его. Другой небезызвестный генерал Корнилов взял под стражу семью Николая. Не станем заблуждаться и членить целое на части. Англичане причастны к убийству Распутина, так же, как прежде к удушению Павла I и позже к организации покушения на В.И.Ленина. Французы были замешаны в убийстве германского посла Мирбаха. Не нужно наводить тень на плетень, докапываясь, по чьей инициативе в Свердловске был уничтожен дом, в подвале которого расстреляли Николая и его близких.

1917 г. В России свершилась масонская революция. Из 26 членов временных правительств, унаследовавших царскую власть, 22 были масонами, включая князя Львова и Керенского. Притчей во языцех стал тезис о "двоевластии" - параллельное существование правительства Керенского и Петроградского совета, обездвиживавшее управление государством. Липовое это было "двоевластие". В Петроградском совете как председатель, так и оба его заместителя являлись масонами.

Не стану касаться позиции Г.В.Плеханова, его деструктивной роли в последующем развитии. Это особая статья. Возьмите книгу "Год на родине". В ней собраны комментарии и выступления Плеханова по поводу выхода России из войны, его полемика с Лениным. Они многое вам скажут, но еще больше вызовут вопросов.

Так что же произошло в ночь с 7 на 8 ноября по новому стилю? Опустим детали и взаимоисключающие версии. Присмотримся к хронологии. Смена вех ознаменовалась публикацией Декрета о мире и ряда других принципиально важных манифестов. Кстати, ряд требований, выдвинутых Октябрем, найдет отражение в "Четырнадцати пунктах" В.Вильсона. Среди прочего, американский президент признает право России на выбор собственного пути развития. Согласно комментарию Хауза, этот выбор, однако, следовало приноравливать к американским лекалам - намерению "демократов" разделить Россию на независимые государства и территории, каждая из которых зависела бы в экономическом и других отношениях от зарубежья. Кроме того, выдвигалась претензия на легализацию поддержки "демократических движений" в России, к которым, само собой разумеется, социал-демократов в любом издании не причисляли.

10 ноября американский посол Фрэнсис пригласил к себе генерала Алексеева и дал ему задание поднимать на американские деньги и средства контрреволюцию. Посол инструктировал Алексеева: поднимайте в первую очередь казаков. Если просочится какая-либо информация, что американцы финансируют атаманов, опровергать подобные сообщения и говорить, что этим занимаются французы и англичане.

Заметим, что в это время Питер продолжал жить обычной жизнью. Никакой стрельбы не было. Как отмечали британские и другие очевидцы, рестораны города ломились от людей, ни один спектакль не отменен. Штурм Зимнего придумал режиссер С.Эйзенштейн к 10-летнему юбилею революции. Власть от временного правительства Керенского (в отсутствие последнего) передавалась временному правительству Ленина после холостого выстрела "Авроры". Вошедшие в Зимний дворец солдаты и матросы не повредили ни одного предмета искусства, правда, были перебиты все запасы вин и прочих напитков, дабы караул, выставленный вокруг дворца, не перепился.

Еще нет декретов о национализации, об отказе расплачиваться по долгам перед иностранными кредиторами. Это случится где-то в феврале 1918 г. В конце декабря 1917 г. - начале января 1918 г. временное однопартийное правительство Ленина сменило четырехпартийное правительство. Однако 26 декабря англичане и французы сговариваются о разделении России на "сферы действий". Американцы присоединились к данному решению, оговорив для себя в качестве сферы своих действий Сибирь и Дальний Восток. "Сферы действий" следует понимать как вооруженное вмешательство для подавления крамолы, о чем "демократы" договорились неделями раньше. Считалось, что США, Англии и Франции удастся навести "порядок" в Советской России без широкого привлечения на свою сторону внутренних сил. Возможно, здесь сказался тот факт, что почти 80% царских офицеров присягнули тогда на верность советской власти. Для сведения. Когда вслед за нарушением немцами Брестского мира советским правительством принималось решение о формировании ста полевых армий, командующими 83 из них были не члены партии, а царские офицеры. Главнокомандующими РККА являлись Вацетис и Каменев - бывшие офицеры царского генерального штаба.

Остается неразработанной тема подноготной санкции Ленина на восстановление 18 ноября 1917 г. патриаршества. Насколько можно судить по отрывочным документам, церкви предлагалось сосредоточиться на духовных делах и не вмешиваться в дела светской власти. К глубокому сожалению, все пошло иначе. Не забудем, церковь была отделена от государства правительством Керенского. Почему масоны решились на это, тоже не прояснено. Логика подсказывает, что после свержения самодержавия внешние силы подрубали второй столб, на которых держался столетиями порядок в России.

Считаю необходимым раскрыть понятие "гражданской войны". Если строго держаться фактов, всех фактов и только фактов, то, наверное, надо было бы признать, что как таковой гражданской войны в Советской России поначалу не было. Так же, как не было гражданской войны в Испании в 1936-1939 гг. и так же как то, что ныне мы наблюдаем в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке. В ту пору на территории Советской России буйствовало 350-360 тыс. интервентов. К ним собирались во второй половине 1918 г. добавить еще примерно 600 тыс. штыков. Французы особенно настаивали на расширении внешнего вмешательства. Однако по зрелом размышлении, против высказался Вильсон и засомневался Ллойд-Джордж.

Вот тогда принялись пестовать Колчака и прочих. Адмирал называл сам себя американским конкистадором. Кем же был Колчак в реальности? Сведения об октябрьском перевороте застигли его в Соединенных Штатах. Колчак решил в Россию не возвращаться и подал заявку на зачисление его в британский военно-морской флот. Наставник из Альбиона счел, что адмирал пригодится на другом поприще. Находясь в Штатах, он встречался с госсекретарем США, американским военно-морским министром. Его принимал президент Вильсон. Из Штатов адмирал был переправлен в Маньчжурию и после короткой отсидки в Мукдене прибыл в Томск, где был провозглашен "верховным правителем России". Советником у Колчака был в это время Б.Донован, американский разведчик. Во второй мировой войне он руководил управлением стратегических служб. Донован предлагал Вашингтону многократно наращивать военную помощь Колчаку - до 300 млн. долларов. В переводе на нынешние деньги это миллиарды. Вильсон, однако, решил, что овчинка выделки не стоит.

В ноябре 1917 г. советское правительство обратилось ко всем воюющим сторонам с предложением немедленно начать переговоры о прекращении войны без аннексий и контрибуций. Западникам понадобилось больше месяца, чтобы прислать ничего не стоивший ответ - они будут готовы вступить в переговоры со "стабильным русским правительством", когда таковое будет создано и заслужит уважение. Между тем, не теряя времени, Вашингтон вступил в контакт с австрийцами, Лондон - с австрийцами и немцами на предмет возможного разворота всех сил против России. Тема почти нетронутая. Известно лишь, что немцы в очередной раз выдвинули контр-требования, которые "демократы" сочли неприемлемыми. Особо жестко держал себя Клемансо. Ему принадлежат слова, не требующие излишних комментариев: Версальский договор не есть окончание войны, а продолжение войны другими средствами. Маршал Фош по-военному ясно сформулировал позицию Парижа: если первая мировая война не закончится уничтожением Советской России, нужно считать, что эта война проиграна. Напрашивается одна любопытная параллель. В меморандуме Донована, который обсуждался в августе 1943 г. на встрече Рузвельта и Черчилля в Квебеке, та же мысль выражена следующим образом: если по окончании второй мировой войны какое-либо государство сможет определять без согласия Соединенных Штатов развитие в Европе, это будет означать, что США войну не выиграли.

В 20-е гг. Фош призывал к созданию трехмиллионной армии, способной без царских генералов или с их минимальным участием добить Россию. В данном контексте меня занимает принципиальный вопрос, который я предлагаю для дискуссии. Черчилль, как все мы помним, требовал уничтожить советскую ересь в колыбели, окружив Россию кольцом бешено ненавидящих большевиков государств. В юности я вычитал в воспоминаниях С.Ю.Витте следующую мысль: "Идею нельзя убить, но можно сделать так, чтобы она умерла". Я усвоил ее как критерий для оценки всего, что происходило в Советском Союзе, и остается таковым при анализе всего, что происходит сейчас. С какой программой большевики брали власть? Государству надлежит сдать узду в архив, ибо править собой народ должен сам. В первые месяцы советской власти все повсюду решалось по примеру новгородского вече. Выбирались профессора университетов, командиры от полков до армий и т.д. Локкарт в мемуарах, изданных, если не ошибаюсь, в 1934 г., отмечал: российская общественность приняла октябрьский переворот скорее с симпатией, и если ощущались какие-то тревоги, то по поводу криминальных элементов и анархистов. Все переменилось с началом гражданской войны, состоявшейся "не без нашей помощи". Иными словами, все пошло наперекосяк с замещением народовластия военным коммунизмом.

Военный коммунизм с его авторитарными атрибутами просуществовал в разных видах и подвидах с осени 1918 г. до крушения Советского Союза. Он вытекал из логики противоборства, острия против острия. Логика войны не совмещается ни во времени, ни в пространстве с логикой мира. На короткий период пресс ослаб при новой экономической политике. Стоит вспомнить, что Ленин требовал тогда реорганизации всей системы государственной власти. Он полагал, что партия не должна напрямую управлять страной. Управлением должны заниматься эксперты, а партии надлежит влиять на государственные дела через свое представительство в Советах. Как сталось, мы с вами знаем на собственном опыте.

Короче говоря, не отвеченым остается вопрос: что за строй существовал в Советском Союзе? Когда меня вовлекли в команду Горбачева, я предложил сказать правду о том, от какого берега мы собирались отчалить, чтобы приблизиться к "социализму с человеческим лицом". Сказать правду не только о личности Сталина, но о сталинизме как идеологии и системе власти. Увы, отклика в руководстве мои усилия не встретили.

Никто не опровергнет, что на протяжении ХХ века Российская империя, потом Советская Россия и, наконец, постсоветская Россия не познали ни одного мирного часа. Подавляющее большинство государственных решений принималось под прицелом и давлением извне, часто в обстановке шантажа и прямых угроз. К примеру, локарнский договор, подтвердивший незыблемость границ Германии с соседями на севере, западе и юге и лабильность территориального устройства на востоке Европы. Министр иностранных дел Веймарской республики Штреземан записал, что Локарно разрушил устои версальской системы. Когда после конференции в Локарно Германию принимали в Лигу наций, от нее настойчиво требовали, чтобы она приняла устав этой организации без оговорок и, в частности, солидаризовалась со ст.16 устава. Эта статья предусматривала возможность мер, санкций и действий против любого государства, которое "угрожает демократическим ценностям". Немцы обусловили выполнение этих обязательств уравнением третьего рейха в правах, касающихся наращивания военного потенциала, с другими государствами, т.е. с Англией и Францией.

Не стоит забывать и другое: останься президент Гувер у власти, не разразись в 1929 г. мировой экономический кризис - советскому государству, видимо, не удалось бы избежать бойни на рубеже 20-30-х гг. Сам кризис американские и не только американские идеологи увязывали с "советскими происками". Тогда же в моду вошли обвинения нашей страны в подавлении свобод и прав человека. Соединенные Штаты многие документы того периода не рассекретили. Кто привел Гитлера к власти? Первый контакт с Гитлером американские представители установили в ноябре 1922 г. По итогам встречи помощника военного атташе США в Германии Смита в Вашингтон была послана телеграмма, в которой цитировалась бравада Гитлера: "Не дожидайтесь, когда вам придется столкнуться с коммунистами на поле брани. Поручите нам разделаться с ними". В 1923 г. к Гитлеру пристроили американца немецкого происхождения Эрнста Ганфштенгля. В его особняке Гитлер прятался от полиции после провала "пивного путча". Ганфштенгль не только сочинял мелодии маршей для СА и СС. Он обделывал и другие делишки - обтесывал Гитлера, вводил его в респектабельные салоны Мюнхена и других городов, помогал будущему фюреру обкатывать формулировки "Майн кампфа". Его заслуги перед НСДАП оценивались достаточно высоко. Ганфштенгль стал иностранным пресс-атташе партии и заместителем руководителя пресс-бюро в штабе Гесса.

Примем к сведению, "Майн кампф" - не исповедь Гитлера. В книге пересказываются идеи генерала Людендорфа, командовавшего армиями рейха в первой мировой войне, его рекомендации поставить во главе Германии фюрера, который олицетворял бы собой мысли и чаяния народа и которому народ подчинялся бы без всяких оговорок. Это важно держать в уме, если есть желание разбираться, на какую солидную базу опирался нацистский режим. Январской встрече 1933 г. на вилле Шредера в Кельне, где решалась судьба Веймарской Республики, предшествовало обращение 160 промышленных корпораций, банков, короче, олигархов к президенту Гинденбургу с ультиматумом о смещении Брюнинга и передаче поста рейхсканцлера Гитлеру. Напомню, это случилось после выборов 1932 г., на которых нацистская партия потеряла примерно 2 млн. голосов избирателей. Кто такой кельнский Шредер? Его отец Курт фон Шредер перед первой мировой войной эмигрировал в США, где высоко продвинулся в финансовой сфере и стал совладельцем юридической конторы Сэлливан, где служили небезызвестные братья Даллес. Через эту контору оформлялись основные сделки американских и немецких монополий, в частности Стиннеса. Стиннес контролировал в Германии предприятия различных отраслей, на которых работало примерно 600 тыс. человек. В США хранятся за семью замками документы, в которых зафиксированы финансовые потоки, в том числе взносы в нацистскую кассу на протяжении 20-30-х и 40-х гг. Сомневаюсь, что эти тайны раскроют и к столетию формального окончания второй мировой.

После прихода Гитлера к власти тонус отношений между СССР и Германией резко пошел на убыль. По нашей инициативе было аннулировано сотрудничество между рейхсвером и Красной Армией. Видимо, вы знаете, что некоторое время в академии им.Фрунзе преподавал В.Кайтель. Шире известно, что генерал Гудериан осваивал новые типы танков на советском полигоне. "Юнкерс" построил свой филиал в Филях, а в Самарской области функционировала лаборатория по освоению отравляющих химических веществ. В районе Липецка действовала летная школа, в которой немецкие инструкторы готовили советских пилотов и тренировали немецких. Когда на заводе в Филях был наработан некоторый конструкторский и производственный опыт, руководству страны было внесено предложение, еще до прихода Гитлера к власти, свернуть сотрудничество с "Юнкерсом". Также считалось целесообразным не доводить работы в области химического оружия до промышленной готовности. Все сферы сотрудничества между Красной Армией и рейхсвером были аннулированы в середине 1933 г.

В России на сей счет публикаций много больше, чем на западе. Оно и понятно. Пока не разглашены данные, сколько немецких летчиков прошло подготовку в т.н. частных авиашколах Соединенных Штатов, а также в Италии, Швеции, других странах. Имеются отрывочные данные в распоряжении исследователей о трансфере из США, Швеции и Швейцарии в Германию новейших технологий военного назначения в 20-е и 30-е гг. Упоминается, что практически все немецкие заводы по производству авиамоторов были оснащены американским оборудованием и выпускали продукцию по американским лицензиям. Если судить по объему инвестиций из-за океана - он втрое или больше превышал размеры репарационных платежей Германии, сотрудничество Веймарской Республики, а затем третьего рейха с американскими партнерами было весьма и весьма интенсивным. Осью этого сотрудничества являлась русофобия.

В апреле 1939 г. Гитлер отдал приказ о введении в действие плана "Вайс". Нападение на Польшу должно было состояться не позже 1 сентября того же года. Очевидно, отдает перебором утверждение, будто нацистский предводитель окончательно и бесповоротно зафиксировался на военном решении "польской проблемы". Если судить по свидетельствам Буркхардта, делегата Лиги наций в Данциге, еще 10-12 августа Гитлер мосты для сговора с "демократами" не сжигал. Разыгрывавшуюся им в тот момент карту - новое "Рапалло" - можно расценить как составную политического покера, толкавшего, прежде всего, Великобританию к очередному "Мюнхену". Но пошло, как пошло. Фактически Польша была разбита за 17 дней. Это мистическая цифра. Через 17 дней соединения Красной Армии вошли в Западную Белоруссию и Западную Украину. Именно 17 сентября японцы известили нас, что прекращают операции на Халхин-Голе. Тем самым несколько обесценивалось соглашение Арита-Крейги, заключенное Лондоном и Токио как раз в разгар боев на монгольской границе, по которому англичане признавали японское прочтение внешних границ Китая и фактически легализовали самурайскую агрессию против этой страны. В сущности, тогда повторялись англо-японские договоренности 1903-1905 гг., которые закончились для России столь плачевно.

Стоит упомянуть, что, как для западных держав, так и для Сталина быстрое поражение миллионной польской армии стало неприятным сюрпризом. Например, известный французский генерал Гомилен (и, видимо, не только он) исходил из того, что поляки продержатся с полгода или даже дольше. Еще менее объяснимым и понятным для Сталина было блиц-поражение Франции. Основная часть операции длилась тоже 17 дней. Ведь французская армия не уступала силам вторжения, а вместе с английским экспедиционным корпусом превосходила вермахт по танкам, артиллерии, самолетам и численному составу. У нас модно говорить о том, сколь плохо подготовилась к нацистскому вторжению Красная Армия. Но, простите. 3.09.1939 г. Англия и Франция объявили войну немцам. Сколько времени было у них на подготовку к отражению угроз, к перевариванию опыта польского похода вермахта? Что мешало им выстроить эффективную оборону? Если угодно, я могу прокомментировать случившееся на основе документов. Но пока вернемся к нашим баранам.

В 3 часа 30 минут 22 июня 1941 г. вермахт вторгся в пределы Советского Союза. То, что агрессия была вероломной, никто не спорит. Дискуссионным остается вопрос, насколько это было неожиданно. Первые сведения о "Барбароссе" Сталин получил через 8 дней после подписания Гитлером соответствующей директивы. К сожалению, сколько-нибудь полного представления о содержании плана мы не получили. К США, напротив, текст плана "Барбаросса" попал 10 января 1941 г. Вашингтон никого, в том числе англичан, не посвятил в его содержание, хотя данная информация стала корректирующим моментом в американской политике 1941 г. Когда в конгрессе обсуждался закон о ленд-лизе, республиканцы настаивали на том, чтобы его положения не распространялись на Советский Союз. Фр.Рузвельт отвел эту поправку, имея, очевидно, в виду подготовку третьего рейха к нападению на СССР.

Еще одна немаловажная деталь. Госдеп подготовил инструкцию для послов на случай реализации плана "Барбаросса", исходившую из того, что восточный поход немцев будет скоротечным. Согласно тексту инструкции, предполагалось отозвать дипломатическое признание Советского Союза, отказать послу Уманскому в праве вещать от имени СССР и воспретить создание на территории Соединенных Штатов советского правительства в изгнании. Эта инструкция была разослана в ночь на 22 июня во все американские зарубежные представительства.

В день нападения нацистской Германии на СССР военный министр Стимсон доложил Рузвельту оценки и соображения своих военных советников: немцам потребуется минимум полтора, максимум три месяца, чтобы вызволить ноги из русской трясины. Посол США в Москве Стейнгардт предсказывал, что ликующее население Москвы будет приветствовать немцев через неделю. Как госдепартамент (его Рузвельт называл вертепом антисоветчиков), так и военные ведомства выступали против оказания жертве агрессии какой-либо помощи.

Но полезней будет принять к сведению другое - немцы рассчитывали, что на завершение восточного похода им понадобится пять месяцев. Рубеж Архангельск - Волга - Астрахань - Кавказ, когда советское руководство должно будет признать свое поражение, может быть достигнут к октябрю 1941 г. Англичане проводили на своих картах фактически ту же линию. С нее, по их прикидкам, должно было начаться стягивание кольца окружения и удушения третьего рейха. Такое совпадение, согласитесь, вызывает много знаков вопроса.

Возьмем Атлантическую хартию, подписанную 12 и опубликованную 14 августа 1941 г. В ней нет ни слова о нападении Германии на Советский Союз или об агрессии Японии против Китая. В общих словах говорится о необходимости свергнуть тиранию и т.п. и обустроить будущий мир на основе свобод в их англо-саксонской интерпретации. Черчилль предложил переслать текст хартии в Токио с примечанием: "Дальнейшая экспансия нетерпима". Ключевое понятие - дальнейшая, т.е. все, что случилось на момент встречи президента США и премьер-министра Великобритании у берегов Ньюфаундленда, принимается к сведению, о последующих возможных переменах надлежит договариваться. Видимо, не случайно ряд видных немецких историков склонны считать, что Атлантическая хартия имела антисоветский подтекст.

Прежде чем перейти к главному, хотел бы подчеркнуть, что Московская битва являлась самой масштабным и тяжелым сражением второй мировой войны. Как по количеству участвовавших в ней с обеих сторон военных и техники (более 4 млн. человек), так и по потерям. В Сталинградской битве было задействовано вдвое меньше личного состава, в Курском сражении то же самое. На фоне противоборства под Москвой в декабре 1941 г. Гитлер произнес роковые слова: Германия проиграла войну; нужно искать политический выход. Он дал поручение Риббентропу налаживать контакт с эмиссарами западных держав.

В момент, когда "Барбаросса" окончательно сбилась с графика, а именно: в августе 1941 г., впервые встал вопрос о движении на Сталинград и о подготовке к зимней кампании. Хочу посоветовать внимательно проштудировать военный дневник начальника генштаба сухопутных сил вермахта Гальдера. Там вы встретите признание того, что "восточный колосс" был недооценен и что мирную передышку с 1939 по 1941 г. советскому руководству удалось использовать для обновления техники и повышения общего оборонного потенциала. Гальдер находил впечатляющим повышение качества стратегического маневрирования командованием Красной Армии, но по-прежнему регистрировал наше просчеты в оперативном и тактическом вождении войск.

Разгром немцев под Москвой означал качественный перелом во второй мировой. Доктрина молниеносных войн потерпела безвозвратное поражение. Запасной доктрины на выигрыш у Берлина не было. Имелись объективные предпосылки к тому, чтобы превратить крушение концепций, с которыми Гитлер начал борьбу за региональное мировое господство, в тотальное поражение третьего рейха. В марте 1942 г. Рузвельт проводил совещание с военачальниками. Обсуждался вопрос, не направить ли в Советский Союз крупную группировку (до 30 дивизий) американских сухопутных сил с соответствующей техникой для совместных операций против вермахта. Известен лишь результат обсуждения - было признано нецелесообразным оказывать СССР "прямую помощь". Это было сугубо политическое решение. По расчетам самих американцев, при организации эффективного взаимодействия стран антигитлеровской коалиции война в Европе могла закончиться до конца 1942 г., самое позднее - к лету 1943-го. Мой соответствующий комментарий на эту тему был болезненно воспринят в Англии. Черчилль сыграл решающую роль в политическом развороте войны, обошедшемся европейцам в миллионы и миллионы жертв.

Тема второго фронта остается далеко не закрытой. Но еще менее освещенной оказалась другая проблема. Когда и как на высшем уровне складывалась концепция ведения Лондоном и Вашингтоном войны на два фронта: и против Германии, и против Советского Союза. За пару недель до перехода Красной Армии в контрнаступление под Сталинградом Черчилль в беседе с турецким министром иностранных дел не постеснялся открытым текстом заявить: надо во что бы то ни стало задержать "русских варваров" так далеко на востоке, как только возможно; а пока осложнять, где удастся, отношения Москвы с другими странами. После Сталинграда антисоветский крен в британской политике, которому подыгрывал Вашингтон, обозначился еще четче.

Курская битва, как мы знаем, завершилась 23.08.1943 г., а 20 августа в Квебеке собрались Рузвельт, Черчилль и начальники их штабов. Материалы этого совещания строго засекречены по сию пору. В "Нэшнл лайбрэри" можно ознакомиться с отрывком протокола заседания военных, где задавался вопрос: не помогут ли нацистские генералы высадке англо-американских войск на континент для того, чтобы дать совместный отпор русским. В Квебеке же было принято два плана - "Оверлорд", с которым в Тегеране ознакомят Сталина, и "Рэнкин", что не рассекречен поныне. По моему поручению Л.А.Безыменский выезжал в Лондон для раскопок в британских архивах. Он обратился в министерство обороны с просьбой показать ему документ, именуемый "Рэнкином". В ответ Безыменскому сказали, что сей документ не рассекречен. Лев отправился в Форин офис, и оказалось, что с текста "Рэнкина" без согласования с министерством обороны был снят гриф секретности. План существовал в двух вариантах: первый принят в августе 1943 г., второй, расширенный, утвержден в ноябре того же года.

Что же такое "Рэнкин"? План строился на том, что в сговоре с немцами англо-американские войска десантируют на континент, западный фронт вермахта распускается, высвободившиеся войска перебрасываются на восточный фронт, чтобы задержать продвижение Красной Армии. Под контроль "демократов" передаются французская, бельгийская, голландская территории, Балканы. Немцы оказывают поддержку высадке британских и американских десантов в ключевых пунктах Польши, Румынии, Болгарии, Чехословакии, Австрии. Для Советского Союза война должна была кончиться где-то на линии 1939 г., в "худшем" для Запада варианте на линии 1941 г.

В январе 1944 г. Эйзенхауэру, назначенному главнокомандующим операцией "Оверлорд", была дана директива: если сложатся благоприятные предпосылки для реализации "Рэнкина", невзирая на все возможные согласования с советским генштабом по совместным действиям, все ресурсы должны быть перенаправлены на осуществление плана "Рэнкин". Организация покушения на Гитлера, в которой американские спецслужбы играли не последнюю роль, тоже являлась частью задумки разворота второй мировой в антисоветское русло. Но получилось так, как получилось.

Обратимся к марту 1945 г. Забудем панегирики Черчилля по случаю годовщины Красной Армии 23 февраля. Премьер отдает приказ собирать трофейное оружие для его возможного использования против СССР и вслед за тем поручает штабам готовить операцию под кодовым названием "Немыслимое". Датой начала третьей мировой войны должно было стать 1 июля 1945 г. Цель - нанесение "тотального поражения" Советскому Союзу и его подчинение воле США и Великобритании. На операцию планировалось собрать 110 дивизий, в том числе 10 плененных дивизий вермахта, интернированных и содержавшихся в полной готовности на территории Южной Дании и земли Шлезвиг-Гольштейн. Вашингтон эту подлую затею Черчилля не поддержал, поскольку американцев в это время занимали перспективы использования ядерного оружия.

Сегодняшнее сообщение хотел бы завершить тремя цитатами. Первая - слова Маршалла: "В то время (1942 г.) Германия и Япония оказались настолько близки к завоеванию мирового господства, что мы еще по-настоящему не осознали, сколь тонкой была нить, на которой висела судьба Объединенных Наций. Ради справедливости надо сказать, что наша роль в предотвращении катастрофы в те дни не делает нам чести". Госсекретарь Соединенных Штатов (с 1933 по 1944 гг.) Хэлл зафиксировал в своих мемуарах: "Мы всегда должны помнить, что своей героической борьбой против Германии русские, очевидно, спасли союзников от сепаратного мира. Такой мир унизил бы союзников и открыл двери для следующей тридцатилетней войны". Преемник Хэлла на посту госсекретаря Стеттиниус в книге "Аргонавт" (кодовое название Ялтинской конференции) констатировал: "Советский Союз спас Соединенные Штаты от поражения во второй мировой войне".

Готов ответить на ваши вопросы.

А.В.Яковлев. Валентин Михайлович, некоторыми исследователями продвигается версия, что в Екатеринбурге была расстреляна не царская семья, а семья их двойников, что это был тонкий ход Ленина, чтобы, с одной стороны, и тем угодить и этим и, с другой, сохранить аргумент на крайний случай. Слышали ли Вы о такой версии и что по этому поводу думаете? И второй вопрос. В ХVIII веке в России был такой монах Авель, который в отличие от французского Нострадамуса делал конкретные прорицания по поводу судеб России и ее правителей. Есть сведения, что эти прорицания простираются до ХХIII века, что в царской России они были в одном экземпляре и сейчас где-то хранятся. Слышали ли вы что-нибудь об этом в советский период?

В.М.Фалин. Что касается первого вопроса. Ленина не стоит впутывать в это дело. Он выступал за то, чтобы царя отдать под суд. Насчет его детей вообще никаких планов не строилось. Решение о ликвидации Николая и его семьи принимал екатеринбургский совет, Свердлов проинформировал Ленина постфактум. Реакция - раз случилось, ничего не изменишь.

Ваш второй вопрос. Здесь много непроясненного. Якобы какой-то документ был помещен в саркофаг Павла с разрешением вскрыть закладку только через определенное количество лет. Как утверждают, с ним знакомились Александр III и Николай II. По поводу того, знакомились ли с документом, если он существовал, советские руководители, что-то определенное утверждать трудно.

В 1986 г. Л.М.Каганович соглашался встретиться со мной для того, чтобы поведать о решениях, принимавшихся с его участием в узком кругу у Сталина. Без отражения мотивов в каких-либо протоколах. Лазарь Моисеевич намекнул, что к нашему разговору мог бы, наверное, присоединиться В.М.Молотов. Я написал записку в Политбюро. Через полтора месяца звонит В.Болдин, заведующий общим отделом ЦК, и сообщает: "Ваше предложение рассмотрено. Признано нецелесообразным оживлять политические трупы". Вот так.

Тогда же я пытался уберечь для потомков обширную библиотеку Сталина. Во многих книгах, как знать, возможно, и в "Майн кампфе", имелись его пометки и комментарии на полях. К сожалению, библиотеку разбазарили. Теперь ее не соберешь. Утрачен шанс глубже разобраться с этой личностью - злодеем и гениальным политиком - понять, что, как и почему...

Такова наша политическая культура. В порядке иллюстрации приведу пример из 40-х гг. В 1948 г. Сталин принял контрмеры по Берлину, вошедшие в историческую летопись под ярлыком "блокада". Как таковая, блокада не вводилась, ибо западные берлинцы могли покупать продукты и все прочее в Восточном Берлине и Восточной Германии. Нашему лидеру тогда не доложили, что в докладе Контрольного Совета за 1947 г. Совету министров иностранных дел черным по белому записано следующее: большой Берлин - место размещения четырехсторонних контрольных органов, большой Берлин является "столицей советской зоны". Если бы Сталин это знал, наверняка, все пошло бы по-иному. Раздел Берлина вряд ли состоялся бы, а если бы западники его произвели, то на нашей стороне имелись все основания перекрыть воздушные коридоры, созданные решением того же Контрольного Совета.

Когда Хрущев в 1958 г. выдвинул предложение превратить Западный Берлин в "вольный город", он тоже не знал о докладе Контрольного Совета 1947 г. В 1959 г. меня сделали дипломатом. Я показал Громыко этот документ. Министр проворчал: "А почему мне об этом никто не говорил?" Разговор завершился его фразой: дело прошлое, не будем его ворошить.

М.В.Демурин. Валентин Михайлович, а в 1947 году-то не доложили по глупости или целенаправленно?

В.М.Фалин. Это была правовая неграмотность.

М.А.Смирнов. Россия как Советский Союз стала победителем во второй мировой войне. Как бы Вы, Валентин Михайлович, сейчас обозначили список тех, кого Советский Союз победил в этой войне? Начать, понятно, надо с фашистской Германии и ее союзников, но кого еще?

В.М.Фалин. Хотел бы обратить ваше внимание на выступление Рузвельта 1 марта 1945 г. на объединенной сессии палаты представителей и сената США. Суть заявления - мир, который мы строим, не может быть ни американским миром или британским миром, или русским, французским, китайским миром. Он не может быть миром больших или малых наций. Он должен быть миром для всех. Дальше президент говорил о том, что весь предшествующий опыт человечества свидетельствует - войны не решают проблем, они только создают новые. В заключение Рузвельт подчеркнул: у американцев не может быть среднего решения; США должны взять на себя ответственность за международное сотрудничество или они будут нести ответственность за новый мировой конфликт. Интерес представляет непроизнесенное Рузвельтом выступление, которое должно было состояться 13 апреля в день Джефферсона. Ибо 12 апреля, как вы помните, Рузвельт умер. В нем, непроизнесенном выступлении, записаны такие слова: виновники ужасов второй мировой войны - сомнения и страхи, невежество и алчность. Сегодня мы сталкиваемся с основополагающим фактом, смысл которого состоит в том, что, если цивилизации суждено выжить, то мы для этого должны совершенствовать науку человеческих отношений, способность всех людей, какими бы разными они ни были, жить вместе и трудиться вместе, на одной планете в условиях мира.

Полагаю, не без воздействия выступления президента США от 1 марта Сталин на заседании комиссий, которым поручалось выработать рекомендации о послевоенной политике в отношении Германии и ее сателлитов, заявил: раскол Германии противоречит нашим стратегическим интересам; если Германия будет расколота, на мировых рынках у американцев не будет конкурентов, ибо их конкурентами не могут быть ни Англия, ни Франция, ни Япония.

На следующий день после кончины Рузвельта всем госучреждениям США была дана директива - инструкции, поступившие до 12 апреля, не исполнять, ждать новых директив. Вот так. 23 апреля Трумэн провел первое совещание своей администрации, на котором заявил (по смыслу): мавр сделал свое дело, мавр может удалиться. Сотрудничество с Советским Союзом изжило себя. Америка без чужой помощи поставит Японию на колени. И т.д. Генералы и адмиралы восстали. Японские солдаты не сдавались в плен американцам. К этому времени живыми американцы захватили около 10 тыс. человек. Высадка на острова метрополии, по расчетам военных, могла обойтись Соединенным Штатам в миллион - полтора жертв, что неприемлемо. Трумэн не стал спорить с военными. Пусть Советы окажут последнюю услугу, после чего под сотрудничеством с ними подведем черту. Приметим, в это время Трумэн еще не обладал информацией о манхэттенском проекте.

В.В.Симиндей. Валентин Михайлович, Вы сегодня упоминали Розенберга. На сегодняшний день в эстонском национальном музее ему посвящено несколько экспонатов, он подается как один из величайших людей, родившихся в городе Таллине. С чем все-таки это можно связать: с тем, что такая фигура была задействована в нацистской верхушке, или с тем, что эстонские "товарищи" знают, что Розенберг был связан с британской разведкой?

В.М.Фалин. В нацистской верхушке связь с британской разведкой поддерживал не только Розенберг. С мая 1941 г. контакты с МИ-6, или как они иначе назывались, поддерживал Гиммлер. На Геринга англичане выходили еще раньше. Разношерстная публика. Каждый преследовал свой интерес. Розенберг, однако, слыл за идеолога нацизма в его крайних ипостасях. Немецкие исследователи приписывают ему ответственность за грубые просчеты, способствовавшие поражению третьего рейха в войне. О чем речь? Розенберг оппонировал тем, кто рекомендовал Гитлеру выдать нападение на СССР за "освободительную акцию". К лозунгу "освобождения", к заигрыванию с разными этническими группами нацисты обратились после поражения под Курском.

Й.Хюртер издал солидный труд - "Полководцы Гитлера". Автор разбирает, как нацисты подбирали генералов и офицеров на восточный поход. Они должны были сводить "с русскими" счеты: за удар в спину второму немецкому рейху, за революцию, свергшую монархию и нарушившую привычный для элиты стиль жизни. Книга написана по документам, в том числе и по письмам, которые военачальники посылали своим женам, знакомым и т.п. Ринувшись против СССР, участники похода исходили из того, что уничтожение всего и вся должно было быть совершено в 1941 г. и забыто под фанфары победителям, коих не судят. Розенберг выступал именно за эту концепцию и особенно рьяно, как и некоторые прочие "небезупречные арийцы".

В.В.Симиндей. Буквально пару недель назад появилась информация, что немецкие историки нашли документальные следы того, что первые более или менее утвержденные планы нападения Гитлера на СССР относятся к 1938 году. Что Вам известно по этому поводу, и как Вы можете это прокомментировать?

В.М.Фалин. Информация верна. В 1936 г. Гитлер ставил задачу - перевооружить армию таким образом, чтобы она могла одолеть любого регионального противника. В 1937 г. он поднял ставки и заговорил о наращивании военного потенциала до степеней, позволяющих успешно воевать с любым противником или любой группой противников. Рузвельт откликнулся на сей замах "карантинной речью". В 1938 г. Гитлер уточнил: главный противник при исполнении программы "обеспечения немцев жизненным пространством" - СССР. В 1939 г., после захвата Польши он в кругу доверенных лиц принялся рассуждать - "не двинуться ли сходу вермахту на восток?" Генералы осадили фюрера: на носу сезон бездорожья. Россия к тому же не Польша. Противоборство с ней требует иной подготовки. Гитлер не стал спорить, но отдал распоряжение превратить попавшую под его контроль территорию Польши в плацдарм для будущей войны с Советским Союзом.

В это время получили развитие кое-какие подспудные процессы, заметим, плохо поныне исследованные. Нацистский лидер пытался превратить "странную войну" на западе в не менее странное замирение с "демократами". В феврале-марте 1940 г. по Западной Европе разъезжал зам. госсекретаря США С.Уэллес, традиционный русофоб и нетрадиционный в других смыслах. Как и в случае с мюнхенским соглашением, а также "пактом четырех" 1933 г., посредником в его усилиях по наведению мостов между Англией, Францией и Германией выступал Муссолини. В январском (1940 г.) письме Гитлеру дуче осудил "терпимое" отношение рейха к советскому вторжению в Финляндию и предупредил: еще одно такое испытание, и "стальная ось" может сломаться. Гитлер направил в Рим Риббентропа для разъяснений: рейх наказывает неблагодарных финнов за прислужничество американцам и англичанам. Сталин, подчеркивал он, отнюдь не коммунист. Он - новое издание русского самодержца.

В.Г.Буданов. Валентин Михайлович, известно, что Гитлер был человек глубоко мистический. Не исключено, что он обладал и медиумическими способностями, очень интересовался этими вещами. Гиммлер - тоже. Сакральные и культурно-исторические основания, понятия "кровь" и "почва" были для них очень важны. Мой вопрос связан с тем, что в истории разрозненных германских племен есть очень мощные периоды, связанные с Фридрихом Барбароссой и со вторым Фридрихом, а с другой стороны - у нас есть идеалы Сергия Радонежского, и, когда надо, они вдруг каким-то загадочным образом возвращаются в жизнь народа и помогают решить какие-то сверхзадачи. В этой связи можно и Гумилева вспомнить, и китайцев, которые знают, как живут династии. В немецкой элите такое понимание было. Есть и более тонкие модели, позволяющие просчитать, что эти духовные победы древних германцев, к которым они апеллировали, должны были закончиться где-то в 1943 году. Во всяком случае, в моих моделях именно так получается. Сегодня я услышал, что на 1942 год сходились прогнозы самого Гитлера, считавшего, что до этого времени надо успеть, и англичане это хорошо понимали, да и сам ход истории нам это показывает. Так чья же это была подсказка, что пока есть силы, их надо потратить на такого гиганта, каким был Советский Союз? У Гитлера были на этот счет свои соображения, почему надо повернуть на Восток, или в том, что касается временного расписания, он преимущественно являлся марионеткой в руках англосаксов?

В.М.Фалин. Гитлер не был марионеткой англосаксов. В отличие от большинства генералов и других советников он тщательно просчитывал составные планировавшихся операций. В том числе и их экономические составные. Молниеносный захват главных промышленных и сырьевых центров СССР, сосредоточенных в европейской части Союза, фюрер считал залогом победы в 1941 г. Честно признаем, в первый год Отечественной войны мы, действительно, были буквально на грани. Прочитайте воспоминания Жукова, обратитесь к материалам генштаба и вы убедитесь, что в октябре 1941 г. на центральном направлении обороны разверзлась брешь в 500 км. Если бы пала Москва, против нас двинулись бы 27 турецких дивизий с юга и миллионная квантунская армия с востока. Швеция, возможно, Швейцария отложили бы до лучших времен свой нейтральный статус. Нам повезло, что силы группы армий фельдмаршала Бока тоже иссякли. Гитлер счел, что судьба Москвы предрешена, перебросил значительную часть бронетанковых соединений на Украину, дабы поставить под свой контроль Донецкий промышленный регион. Больше того, он приказал сворачивать выпуск танков, перенаправить средства на развитие военно-морского флота, дальней авиации и т.п. к подготовке следующей войны - против Соединенных Штатов. Замечу в скобках: исследователи пока не слишком постигли, какого влияния в США достигла "пятая колонна", насколько умело нацисты играли на том, что 40% американцев, не считая индейцев, были либо выходцами, либо потомками выходцев из Германии. Когда отделившиеся от Великобритании колонии провозглашали независимость, "отцы" США обсуждали вопрос, не выбрать ли в качестве государственного языка немецкий.

Вернемся, однако, к Германии. Рейх напал на Советский Союз, не переводя немецкую промышленность на военные рельсы. Полагали, что благодаря расширению ВПК за счет заводов Франции, Бельгии, Австрии, Чехословакии, других захваченных стран, освоению вермахтом трофейного оружия - танков, артиллерии, военно-транспортных самолетов, грузового транспорта наличных средств будет достаточно, чтобы сломать Советскому Союзу военный хребет.

Сталин допустил в 1938-1941 гг. немало просчетов. К примеру, с осени 1940 г. до июня 1941 г. он думал, что общается через делегатов лично с Гитлером. Реальность была иной. После поражения Франции и принятия решения идти на Советский Союз нацистский предводитель дал указание материалы по экономической составной отношений с СССР ему больше не докладывать. В Москве не приняли в расчет, насколько большие запасы горючего, цветных металлов, каучука и пр. немцы захватили во Франции, Бельгии и той же Польше. Рейх не испытывал особого напряжения с сырьем для промышленности. Правда, неурожай 1940 г. побуждал немцев настаивать на поставках дополнительных объемов нашего зерна.

Возможно, Сталин владел какой-то информацией о временных параметрах основных операций вермахта, первоначально намечавшихся на 1942-1943 гг. Ведь итальянцы использовали сдвиги в календаре, чтобы уклониться от участия в войне Германии против Польши. Японцы в свою очередь не разделяли "торопливости" Гитлера. По их прикидкам, главный удар по англосаксам следовало наносить в 1946 г. по истечении срока действия соглашений об американских базах на Филиппинах.

Гитлер, напротив, был убежден, что инертность и податливость "демократий", превосходство, в том числе технологическое, рейха в вооружениях позволяет развить успех, перевести количество в качество, что шанс упускать нельзя. Всевышний, говорил он, благоволит наделению немцев "жизненным пространством" и никто, кроме него, Гитлера, не сможет выполнить эту миссию.

В 1941 г. нам объективно помогли избежать худшего партизаны Тито. Они сковали на Балканах почти 20 немецких и итальянских дивизий, которых так недоставало в операции "Тайфун". Тогда с началом этой операции мало кто в Англии и особенно в США верил, что Советский Союз удержит Москву. Показательна телеграмма Рузвельта Черчиллю от 15.10.1941 г.: "Японцы поворачивают на север, нам с Вами обеспечена двухмесячная передышка". Командующий Тихоокеанским флотом Киммель получил ориентировку - исходить из того, что японцы пойдут войной против Советского Союза. Сколько недель оставалось до Перл-Харбора? Мог ли Перл-Харбор не состояться, если бы пала Москва?

Пару слов о ясновидцах. Гиммлер в 1943 г. поручил своему массажисту связаться с предсказателем по фамилии Шмидт, жившим в Гамбурге, и поинтересоваться, как тот видит будущее Германии. Ясновидец изрек: в июле 1944 г. на Гитлера будет совершено покушение, фюрер его переживет; в апреле 1945 г. Гитлер покончит собой. Как и в случае с Вангой, все это неразгаданные загадки.

На стадии планирования похода против СССР Геринг, Риббентроп, некоторые генералы выражали сомнение в способности вермахта одолеть Россию. Прежде чем зариться на СССР, аргументировали они, нужно разделаться с Англией. Война на два фронта - вызов капризной судьбе. С ней не поладил Наполеон. Любопытная деталь. В ходе операции "Тайфун" немцы задействовали французский экспедиционный корпус в районе Бородино, чтобы тот отплатил русским за Наполеона. Результат - наше сопротивление на этом участке круто возросло, и немцы срочно французов убрали. Подобные детали чрезвычайно важны для понимания общей картины происходившего.

М.В.Демурин. Валентин Михайлович, судя по тому, что Вы сказали, в своей стратегии в отношении СССР летом и осенью 1941 года Гитлер считал наиболее важным сломать экономический хребет Советского Союза и обрести как можно больший экономический потенциал. Другими словами, он недооценил важность слома духовного хребта Советского Союза и советских людей. Если бы он считал, что важно окончательно сломать дух русского человека, то он, наверное, сосредоточился бы на захвате Ленинграда и Москвы, сломал бы духовный стержень сопротивления, а дальше уже занялся бы экономическим потенциалом.

В.М.Фалин. Гитлер квалифицировал Москву как географическое понятие. Захват Ленинграда ему был нужен, чтобы лишить Советский Союз выхода в Балтийское море. Крым был важен, чтобы уберечь в неприкосновенности Плоэшти - кладовую нефти. Повторю, сознание и психика Гитлера оказались запрограммированными на следующую войну - войну с Соединенными Штатами. Овладение ресурсами, по возможности не разрушенными, в центральных областях Российской Федерации и на Украине было альфой и омегой для торжества.

Готовя недавно один материал для Н.И.Рыжкова, я выделил заслуги тех, кто обеспечил невиданное в истории перемещение в глубь страны промышленных предприятий и занятого на них персонала. Во второй половине 1941 г. за Волгу ближе к Уралу и за Урал было вывезено оборудование 1523 заводов, в том числе 118 авиационных предприятий, 9 основных танковых, две трети заводов, вырабатывавших порох, 31 предприятие наркомата вооружений. Примерно тысячу заводов дополнительно эвакуировали из прифронтовой зоны в 1942 г. Руководителем совета по эвакуации стал Н.М.Шверник, его заместителями ‑ А.Н.Косыгин и М.Г.Первухин. Полагаю, их подвиг, как и заслуги тысяч и тысяч тружеников, участвовавших в эвакуации заводов, должно запечатлеть в экспозиции пантеона нашей победы на Поклонной горе. Они внесли неоценимый вклад в спасение страны.

В.Ю.Волчков. Мне был особенно интересен Ваш рассказ, касающийся того, что Англия вдохновляла Японию на русско-японскую войну. Известно, что японцы профинансировали революцию 1905 года через американских евреев.

В.М.Фалин. Это не совсем верно. Группа Якоба Шиффа возместила японцам половину их расходов на войну с Россией. До этого, в 1893 г. еврейские банки добились того, что США отказались предоставлять кредиты царской России. В 1915 г. американские кредиты Франции выделялись с оговоркой, что Париж не переуступит их Петербургу.

В.Ю.Волчков. Есть версия, что заговор Локкарта в 1918 году имел целью свержение большевиков и установление диктатуры Троцкого. Имеются основания так считать?

В.М.Фалин. Насчет Троцкого загадок остается больше, чем разгадок. Возьмите Юрьева в Мурманске. Он возглавлял местный орган власти и "пригласил" в город англо-американский десант (потом в него вошли итальянцы, латышские стрелки и др. стяжатели чужого). Юрьев ссылался на поручение Троцкого. Поведение Троцкого на переговорах в Брест-Литовске совершенно провокационное. Не лучше его приказ расстрелять тысячи офицеров, под честное слово сложивших оружие после отплытия войска Врангеля из Крыма и получивших разрешение вернуться домой. Чего добивался этим Троцкий?

Исторические явления надлежит исследовать и описывать без изъятий, не ставить точку на полпути. Обычно пишут, что найдены документы, подтверждающие, что Парвус получил от немецкого генерального штаба миллион марок. Те, кто досконально изучал эти документы, продолжают - нет ни одного подтверждения, что от Парвуса деньги попали к большевикам. Вполне возможно, что эти деньги Парвус пустил на свои спекуляции. Или мы наслышаны про Кутузова. Когда его армии вышли на западный рубеж, изгоняя Наполеона, фельдмаршал распорядился: дальше не пойдем. На самом деле, приказ звучал иначе: дальше не пойдем, поскольку у англичан должен остаться хотя бы один враг в Европе - Франция.

А.В.Яковлев. У меня есть информация, которая, может быть, вызовет Ваши комментарии. Мой хороший знакомый дружил с неким Авдиевым, нашим очень известным экстрасенсом. Этот Авдиев подарил ему книгу, название которой было "Борман - мой отец". Суть в том, что его отец тоже был очень большим экстрасенсом и очень походил на Бормана, и наша разведка где-то в 1942 году провела операцию замены настоящего Бормана на него. Что Вы об этом думаете?

В.М.Фалин. Борман погиб, когда пытался улизнуть из рейхсканцелярии. Свидетель указал место, где было погребено тело Бормана. Раскопки ничего не дали. Легенда о спасении нацистского преступника продолжала гулять. Позже буквально в метре от того места, где раньше поиски были прерваны, рыли траншею под трубопровод. Рабочие обнаружили останки человека. Генетически установили, что это Борман.

Искать надо многих других. Скажем, шеф гестапо Мюллер. Куда он делся? По некоторым данным, Мюллер осел в Латинской Америке и вступил в контакт с Соединенными Штатами. Американские спецслужбы в послевоенные годы активно собирали всю эту шушеру и ставили ее себе на службу. Был ли среди них Мюллер? Подобные архивы, очевидно, никогда не будут раскрыты. Если над ними приподнимают завесу, то целенаправленно. В 1986 г. в США были рассекречены документы о европейских социал-демократах, состоявших в период войны в агентурной связи с УСС. Про персон из правого германского лагеря публикаций пока нет.

А.Софрадьян. Валентин Михайлович, Вы сказали сегодня, что Гитлер принял окончательное решение о нападении на СССР в июне 1940 года. В связи с этим у меня вопрос относительно поездки Молотова в Берлин в ноябре 1940 года, где он встречался с Риббентропом и Гитлером. Из документов известно, что Гитлер предлагал, чтобы СССР вступил в некий четырехсторонний союз с Германией, Италией и Японией. Кроме того, как Вы сегодня отметили, в Берлине ходили разговоры, что Сталин переродился и его уже нельзя было рассматривать как коммуниста, это человек имперских амбиций, ориентированный на геополитическое расширение границ своей империи, человек, мыслящий категориями реальной политики. Имели ли эти разговоры в ноябре 1940 г. какую-то реальную основу либо со стороны Советского Союза, либо со стороны Германии или это было просто зондирование почвы и с одной, и с другой стороны?

В.М.Фалин. Это была уловка Гитлера. Она преследовала одну цель - убедить Москву, что флирт продолжается, и не перенапрягаться в оборонных мероприятиях. Я не очень понимаю, однако, зачем советской стороне следовало заглатывать приманку и тем более пускаться на обмен письмами. Ведь к Сталину в это время поступала информация, что Гитлер перебрасывает силы на восток, обустраивает исходные позиции в Польше и Восточной Пруссии. Вывод, на мой взгляд, может быть только один - советский лидер оттягивал час истины. Он в конце 1940 - начале 1941 гг. занялся экономическим умиротворением Германии, что убедительно показал немецкий исследователь Швендеман. Англичане, американцы, французы активно занимались тем же в 20-е и 30-е гг. Москва решила откупаться, выиграть время, чтобы оттянуть войну, как минимум, до осени 1942 г. Генерал армии Лященко рассказывал мне лично о том, как проходила встреча Сталина 05.05.1941 г. с выпускниками военных академий. Он же пересказал мне слова Тимошенко о предвоенном разговоре его и начальника генштаба со Сталиным по поводу записки Василевского и Ватутина. В последней говорилось: не следует ждать нападения вермахта, надо приступать к нашим активным действиям. На вопрос, видел ли он эту записку, Сталин якобы ответил так: вы мне ничего не докладывали, и я ничего не читал. То, что говорилось 5 мая (а именно: война на пороге), предназначалось для офицеров, которые должны были выехать по назначению в части, исполненные веры, что руководство держит все под контролем. Ваша задача, министра обороны и начальника генштаба, не допустить войны в 1941 г. Вы должны ее выполнить любой ценой.

Обратимся к операции "Морской лев". Гитлер подбрасывал нам сведения, что переброска войск из Франции в Польшу и Восточную Пруссию - уловка, дабы ввести в заблуждение англичан. На деле, летом 1940 г. "Морской лев" не собирался прыгать на Британские острова.

И последнее. Недавно М.А.Гареев рассказал мне, что, знакомясь с архивом военной разведки, он сравнил количество донесений, которые предупреждали о возможности германской агрессии, с числом донесений, где говорилось обратное - Гитлер нападать в 1941 г. не собирается. Так вот. Последних втрое или вчетверо было больше, чем первых. Агенты, поставлявшие успокаивавшие сообщения, тоже слыли за проверенных и заслуживающих доверия. Сталин, как вы понимаете, исходил из того, что он умнее и хитрее всех, что Гитлера он переиграет и, конечно, больше верил тому, во что хотел верить.

И.И.Ильичев, начальник стратегической военной разведки (он был моим шефом в Советской Контрольной комиссии и в Третьем европейском отделе МИД), говорил, что данные разведки о сосредоточении немецких войск вдоль линии фронта на момент нападения расходились с реальностью всего на две дивизии! Причем, эти две дивизии не были развернуты, они были только на подходе. Другими словами, наша разведка была достаточно осведомлена, а эффект от ее докладов руководству страны зависел от культуры восприятия, от умения слушать, слышать и услышанное понимать.

М.В.Демурин. Валентин Михайлович, спасибо Вам большое за интересный разговор. Мы надеемся на его продолжение.

В.М.Фалин. Договорились. В заключение позвольте процитировать Петра I. Он записал так: "Оградив Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государства через искусство и науку", но "кругом все играют в закон, как в карты, подбирая масть в масть, и неустанно подводят мины под фортецию правды". Не утратили актуальности эти мысли и наблюдения по сию пору.

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