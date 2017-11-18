/Поглед.инфо/ В Сочи се проведоха разговори между лидерите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Тайп Ердоган. През изминалата година това е петата среща на президентите. Освен това скоро президентът на Турция отново ще направи официално посещение в Русия - според предварителните данни, на 22 ноември.

Възстановиха ли се отношенията между Москва и Анкара?



На последното заседание Владимир Путин подчерта, че "отношенията между Русия и Турция могат да бъдат възстановени почти изцяло". Може да се твърди в действителност, че отношенията между Русия и Турция са върнати на тази точка, в която те са били преди началото на руско-турската криза, свързана със събитията в Сирия, със сваления самолет и всичко, което последва след това.



Тази точка може да се приема като отправна за изграждане на пълноправни, цялостни, наистина във всеки смисъл на думата стратегическите отношения. Каквито могат да бъдат между Русия и Турция, имайки предвид охлаждането на отношенията между Турция и Европа. И най-вече в отношенията между Турция и САЩ, във връзка с неуспешния опит за преврат през юли 2016 и изместването на Ердоган, както сега вече се разбра, от стратегически центрове.

Следователно, отчитайки промяната в ориентацията на Турция, както и направените грешки и жестокия резултат в отношенията между Турция и Запада, днес можем да говорим за избор на развитие на отношенията между Турция и Русия като приоритет. Но също така и с другите евроазиатски партньори, като цяло забравяме за Европа, за Запада и за атлантическия курс, който доскоро беше единствен и безалтернативен за Турция.

/рус.ез./

Пассивные реакции

К сожалению, позиция России по Турции была, скорее, пассивной и выжидательной. То есть, до определённого момента мы реагировали довольно вяло на колкости и выпады со стороны Анкары. Да, мы не обостряли отношения и не осуществляли эскалацию напряжённости, когда Турция осуществляла недружественные жесты, но мы и не осуществляли активной политики, за исключением момента, собственно, самого переворота, когда Россия, по сути, спасла Реджепа Эрдогана от физического уничтожения.

А дальше начались необратимые процессы — в связи с тем, что Турция поняла пагубность взаимодействия с Западом, поняла, что Америка Турции не друг, и даже не партнёр, а некий циничный ментор, который пытается использовать любую ситуацию исключительно в своих интересах, не считаясь с позицией союзников. И уж позиция Турции интересовала Соединённые Штаты Америки в последнюю очередь. А глядя на циничную, высокомерную Европу, которая практически открыто заявила, что в Европейском Союзе Турцию никто не ждёт – а именно это было главным ориентиром турецкой политики последних десятилетий – стало понятна некая безысходность атлантистского прозападного вектора и, в итоге, по сути, обстоятельства заставили Турцию сначала восстановить отношения с Россией, потом начать их развитие.

Перспективы евразийского блока

И вот сегодня мы вышли к т.н. отправной точке позитивного роста наших взаимоотношений, что даёт колоссальный задел на будущее.

То есть, этот евразийский блок, который складывается сегодня на наших глазах на основе оси Москва-Анкара – это колоссальные перспективы для Турции и, по сути, пересмотр вообще стратегических позиций на юге Евразии. Потому что Турция как союзник США и член НАТО – это колоссальная угроза для всех стран региона, находящихся вокруг Турции и рядом с ней, и в первую очередь для России, — как плацдарм атлантистской экспансии внутрь Евразийского континента. Турция же, даже нейтральная, не говоря уже о возможных союзнических отношениях – это полное перераспределение основных силовых векторов. То есть, регион, в этом случае, становится более безопасным, там снижается влияние США, как следствие — меньше хаоса, меньше крови, меньше войны.

А вот Турция как союзник России и других евразийских государств – это, по сути, стабилизация, на основе которой можно говорить об устойчивой безопасности в регионе в случае, если действительно такие отношения сложатся.

Но, к сожалению, всё это происходит, не столько благодаря усилиям российской внешней политики и дипломатии, сколько благодаря стечению некоторых обстоятельств, которые часто от нас не зависят. И предстоящая встреча Эрдогана и Путина в Москве должна окончательно переломить ситуацию в пользу более активного участия России в процессе формирования полноценной геополитической оси Москва-Анкара, со всеми вытекающими последствиями.

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