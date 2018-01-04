/Поглед.инфо/ След като прочетох курс по етносоциология в Сърбия и отново освежих основните етносоциологически модели, най-накрая стигнах до извода за невероятната жизненост на етническия фактор, който присъства във всяка нация и се стреми да я върне към първоначалното и равновесие.

Факторът етностатика в етносоциологията се определя като резултат от стремежа (етнокинетика) към етническото начало, присъстващо във всеки народ, да се върне към статичното си състояние на стабилна повторяемост на някакъв битностен цикъл, реализуем в рамките на "жизнения свят", в който всеки етнос там съществува изначално (вж. Дугин А. Ж. Етносоциология // Москва: Академичен проект, 2011 г.). Тази невероятна жизненост и устойчивост на етностатистическия фактор, който присъства във всеки народ, е основната движеща сила на социалната стабилизация и самовъзстановяване, дори и след най-тежките бедствия и социални експерименти на външно влияние. Особено факторът етностатика е силен при тези народи, които не са много заразени от либералната демокрация и химерите на гражданското общество, и който, в тази връзка, има за цел да възстанови всичко, както е било, за да се върне към консервативната позиция, към традиционния модел, към "жизнения свят" на етническото пространство в традиционното общество.

/рус.ез./

Таким образом, этническое начало, в той или иной степени сохраняющееся в любом народе, является своего рода ассимилирующей средой, адаптирующей и переваривающей любое социальное новшество или чужеродное воздействие в традиционные, или даже архаичные формы, максимально близкие к изначальным. Это в решающей степени относится и к любому традиционному народу или этносу любого постсоветского государства, который, во-первых, перетолковывает любые термины и концепты в своём ключе; во-вторых, сразу отбрасывает их, как не соответствующие социальным стереотипам, свойственным данной среде в том случае, если активное навязывание и постоянное воздействие со стороны либеральных, прозападных сетей прекращается или ослабевает.

Глядя на сербов, которые находятся под идеологической оккупацией либералов Запада, понимаешь, насколько в них – а они находятся в Европе – силён внутренний бессознательный мировоззренческий этностатический стержень народа, который стремится вернуться к своим традиционным основам.

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