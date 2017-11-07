/Поглед.инфо/ От времето на встъпването в длъжност на президента на САЩ Д.Тръмп през януари 2017 година Вашингтон заедно със своите генерали започна да дрънка ядрени и други оръжия по всички направления, заплашвайки напълно да унищожи Северна Корея, увеличавайки доставките на оръжие за сирийските опозиционни групи, мащабирайки военни действия чрез АФРИКОМ (Африканското командване на въоръжените сили на САЩ), отправяйки своя военноморски флот във всички мислими посоки от Южно-Китайско море до Прибалтика, разполагайки войски по дължината на границите на Русия, а също и заплашвайки Иран.

Зад цялото хвалене стоят американските военни с морален дух на рекордно ниско ниво, при което готовността в много случаи е ужасно неадекватна, и при използването на технологии, които са скъпи за данъкоплатците, и при такива, които изостават от нивото на другите потенциални противници. Военните са далеч от намерението да защитават нацията - това са симптомите за неудачи на бившата единствена свръхдържава, чиито военни са подложени на сериозно насилие и злоупотреби.

Военноморските сили на САЩ

През август тази година ракетният есминец John Sidney McCain от Седми флот на ВМС на САЩ се сблъска с нефтен танкер от Сингапур, убивайки десет моряци. Два месеца по-рано USS Fitzgerald (есминец УРО от типа “Ърли Бърк”) от японска база се сблъска с търговски кораб, в резултат от което загинаха седем моряци и беше причинен ущърб примерно за около половин милиард долара. Военноморското комадване извърши разследване и не откри кибератака. Този път Вашингтон не се опита да обвини Русия или Китай. Вината е в Америка.

Невероятно е, но в администрацията на Буш-Чейни, когато Доналд Ръмсфелд беше министър на отбраната, за най-големия и най-мощния военноморски флот в света беше взето решение да се откажат от традиционната подготовка на военноморските офицери за да “икономисат пари”. Тъй като морската електроника, такава като усъвършенстваните системи на радиолокацията, на сонара, оръдията, ракетите и системата за предаване на данни стана по-сложна, през 1960-те години военноморският флот създаде така наречената школа за офицери от дивизиите на наземните войски, която се даваше на бъдещите офицери строго в течение на 12-14 месеца обучение до момента, когато те се качат на своя първи кораб. През 2003 година тя беше закрита “за повишаване на ефективността” и заменена от компютърно обучение (CBT). Вместо участието в предидущата тренировка, на новите военноморски офицери беше предоставен пакет компютърни учебни дискове и на командира на кораба беше казано, че той отговаря за компетентността на офицерите под негово командване.

Вицеадмирал Тимъти Лафлер, отговорен за това решение, беше подложен на рязка критика от страна на много офицери, той настояваше на това, че отказът от сериозна подготовка “ще доведе до повишаване на професионалното ниво на удовлетвореност, до увеличаване на резултатите от инвестициите по време на първоначалното обучение на дивизиона и ще освободи повече време за кариерата”. Съкращаването на тренировките спаси смехотворните 15 милиона долара за година. Нещо повече, извънредната зависимост от “отказоустойчивата” електроника, такава като автоматизираните радиолокационни системи и системата за автоматична идентификация (AIS) доведе до това, че никой от хората визуално не наблюдава какво се случва наоколо от гледна точка на опасност. Никой не е гледал USS Fitzgerald или USS McCain.

Командирите на USS Fitzgerald и USS McCain са освободени от командването, но това едва ли е сериозен отговор за по-дълбокия проблем. Гниенето е поразило дървото много по-дълбоко.

(рус.ез.)

Более низкие стан­дар­ты

Как может под­твер­дить любой чест­ный опыт­ный во­ен­ный ве­те­ран вьет­нам­ской войны 1960-х годов, су­ще­ству­ет прин­ци­пи­аль­ная раз­ни­ца, если вы при­хо­ди­те как ино­стран­ный солдат на землю и если вы бо­ри­тесь за свою неза­ви­си­мость от ино­стран­ной во­ен­ной ок­ку­па­ции или за­щи­ща­е­тесь от ино­стран­ной атаки. Пред­се­да­тель Цен­траль­но­го ко­ми­те­та Ра­бо­чей партии Вьет­на­ма Хо Ши Мин, ко­то­рый провел годы в Со­еди­нен­ных Штатах и Фран­ции, воз­гла­вил зна­чи­тель­но мень­шую армию кре­стьян против самой хорошо во­ору­жен­ной силы в мире и в ко­неч­ном итоге вы­иг­рал.

Тот факт, что во­ору­жен­ные силы Со­еди­нен­ных Штатов после окон­ча­ния «хо­лод­ной войны» с рас­па­дом Со­вет­ско­го Союза в 1991 году не имели по на­сто­я­ще­му «злого» про­тив­ни­ка, ока­за­ло огром­ное вли­я­ние на мо­раль­ный дух. По­езд­ка в Аф­га­ни­стан в 2001 году для уни­что­же­ния Усамы бен Ладена, а затем в Ирак, чтобы уни­что­жить Сад­да­ма Ху­сей­на, а затем в Ливию, чтобы уни­что­жить Му­хам­ма­ра Кад­да­фи, теперь в Сирию, чтобы уни­что­жить Башара аль-Ассада - ни один из этих «про­тив­ни­ков» не яв­ля­ет­ся мо­раль­но убе­ди­тель­ным для боль­шин­ства аме­ри­кан­цев.

Неуди­ви­тель­но, что в этом кон­тек­сте Во­ору­жен­ные Силы США ис­пы­ты­ва­ют труд­но­сти с при­вле­че­ни­ем до­ста­точ­но­го ква­ли­фи­ци­ро­ван­но­го об­слу­жи­ва­ю­ще­го пер­со­на­ла для войн, ко­то­рые Ва­шинг­тон и его по­кро­ви­те­ли на Уолл-стрит, похоже, хотят вести по всему миру.

В этом году, чтобы вы­пол­нять свою квоту для но­во­бран­цев, чтобы вы­пол­нять свои гло­баль­ные миссии по всему миру, армии США при­ш­лось при­нять но­во­бран­цев с более низкой ква­ли­фи­ка­ци­ей, при­нять но­во­бран­цев, ко­то­рые про­ва­ли­ли нижнюю треть тестов, так нaзы­ва­е­мых но­во­бран­цев ка­те­го­рии "Четыре", в том числе с за­пи­ся­ми о упо­треб­ле­ния нар­ко­ти­ков.

И дело не только в от­сут­ствии до­ста­точ­ной под­го­тов­ки ар­мей­ско­го пер­со­на­ла или его военно-мор­ских офи­це­ров.

Недо­воль­ство пилота

23 ок­тяб­ря ВВС США за­яви­ли, что они го­то­вят свой воз­душ­ный флот бом­бар­ди­ров­щи­ков, об­ла­да­ю­щих ядер­ным ору­жи­ем B-52, на пе­ре­ход на круг­ло­су­точ­ную боевую го­тов­ность, чего не было с окон­ча­ния «хо­лод­ной войны», по словам Defense One. Лет­чи­ки на базе ВВС «Баркс­дейл» го­то­вят са­мо­ле­ты «в случае по­лу­че­ния пре­ду­пре­жде­ния». В-52 будут во­ору­же­ны ядер­ны­ми бом­ба­ми, до­ступ­ны­ми для немед­лен­но­го взлета, что было пре­кра­ще­но с ро­спус­ком Со­вет­ско­го Союза в 1991 году.

Однако безум­ный новый план ге­не­ра­лов Трампа имеет до­пол­ни­тель­ную про­бле­му. Воз­душ­ные силы ис­пы­ты­ва­ют резкий де­фи­цит ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных пи­ло­тов.

21 ок­тяб­ря пре­зи­дент Трамп под­пи­сал рас­по­ря­же­ние, поз­во­ля­ю­щее ВВС пе­ре­ве­сти на службу до 1000 пи­ло­тов, вы­шед­ших на пенсию, путем рас­ши­ре­ни­ем усло­вий го­су­дар­ствен­но­го чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния, объ­яв­лен­но­го Джор­джем Бушем после 11 сен­тяб­ря 2001 года. Этот приказ яв­ля­ет­ся частью по­пыт­ка «смяг­чить остро­ту нехват­ки пи­ло­тов ВВС», по словам пресс-сек­ре­та­ря Пен­та­го­на .

На про­тя­же­нии де­ся­ти­ле­тий аме­ри­кан­ские во­ен­ные, чей еже­год­ный бюджет пре­вы­ша­ет го­до­вой бюджет Китая, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Гер­ма­нии и России, ведут войны против во­ен­ных оп­по­нен­тов, таких как Ирак или Аф­га­ни­стан или Ливия, где не было ре­аль­но­го со­про­тив­ле­ния.

В июне про­шло­го года во­ен­ный кол­ледж армии США опуб­ли­ко­вал ис­сле­до­ва­ние под на­зва­ни­ем «Наша соб­ствен­ная опас­ность: оценка риска DoD в мире Пост­пер­вен­ства». В ис­сле­до­ва­нии авторы при­хо­дят к за­клю­че­нию, что ми­ро­устрой­ство, со­здан­ное после Второй ми­ро­вой войны, во власти США “, на­хо­дит­ся в усло­ви­ях огром­но­го стрес­са”. Они до­бав­ля­ют, “С рас­па­дом Со­вет­ско­го Союза "Ми­ро­вой по­ря­док" и его со­став­ные части … были пре­об­ра­зо­ва­ны к уни­по­ляр­ной си­сте­ме и в общем и целом были во власти Со­еди­нен­ных Штатов и его круп­ных За­пад­ных и ази­ат­ских со­юз­ни­ков. Силы статус-кво кол­лек­тив­но до­воль­ны их до­ми­ни­ру­ю­щей ролью в дик­тов­ке усло­вий ре­зуль­та­тов меж­ду­на­род­ной без­опас­но­сти и со­про­тив­ля­ют­ся по­яв­ле­нию кон­ку­ри­ру­ю­щих цен­тров власти"

В ис­сле­до­ва­нии до­бав­ля­ет­ся, что США «больше не могут рас­счи­ты­вать на непри­ступ­ную по­зи­цию гос­под­ства, пре­вос­ход­ства, ко­то­рой они поль­зо­ва­лись в те­че­ние 20 с лишним лет после па­де­ния Со­вет­ско­го Союза».

Теперь, с по­яв­ле­ни­ем Китая как под­лин­ной ве­ли­кой дер­жа­вы, с быст­рым ростом России как ве­ли­кой дер­жа­вы и их едином ви­де­ньем бу­ду­ще­го Евра­зии, ад­ми­ни­стра­ция Трампа, воюет со всеми по­всю­ду, что явно не яв­ля­ет­ся здо­ро­вым про­яв­ле­ни­ем внеш­ней по­ли­ти­ки США и се­рьез­ным по­ве­де­ни­ем зрелой нации. Вос­ста­нов­ле­ние гни­ю­щей внут­рен­ней ин­фра­струк­ту­ры Аме­ри­ки со­здаст ре­аль­ную аме­ри­кан­скую эко­но­ми­ку, а не на­ра­щи­ва­ние во­ору­жен­ных сил США против со­стря­пан­ных угроз или стран, ко­то­рые просят права вла­деть су­ве­ре­ни­те­том. Это по­мо­жет нам вос­со­еди­нить­ся с дру­ги­ми парт­не­ра­ми, как ве­ду­щая про­мыш­лен­ная нация, имеет го­раз­до боль­ший смысл на мой взгляд.

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(1) Semper Paratus – (лат) винаги подготвени (бел.пр.)

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