/Поглед.инфо/ От времето на встъпването в длъжност на президента на САЩ Д.Тръмп през януари 2017 година Вашингтон заедно със своите генерали започна да дрънка ядрени и други оръжия по всички направления, заплашвайки напълно да унищожи Северна Корея, увеличавайки доставките на оръжие за сирийските опозиционни групи, мащабирайки военни действия чрез АФРИКОМ (Африканското командване на въоръжените сили на САЩ), отправяйки своя военноморски флот във всички мислими посоки от Южно-Китайско море до Прибалтика, разполагайки войски по дължината на границите на Русия, а също и заплашвайки Иран.
Зад цялото хвалене стоят американските военни с морален дух на рекордно ниско ниво, при което готовността в много случаи е ужасно неадекватна, и при използването на технологии, които са скъпи за данъкоплатците, и при такива, които изостават от нивото на другите потенциални противници. Военните са далеч от намерението да защитават нацията - това са симптомите за неудачи на бившата единствена свръхдържава, чиито военни са подложени на сериозно насилие и злоупотреби.
Военноморските сили на САЩ
През август тази година ракетният есминец John Sidney McCain от Седми флот на ВМС на САЩ се сблъска с нефтен танкер от Сингапур, убивайки десет моряци. Два месеца по-рано USS Fitzgerald (есминец УРО от типа “Ърли Бърк”) от японска база се сблъска с търговски кораб, в резултат от което загинаха седем моряци и беше причинен ущърб примерно за около половин милиард долара. Военноморското комадване извърши разследване и не откри кибератака. Този път Вашингтон не се опита да обвини Русия или Китай. Вината е в Америка.
Невероятно е, но в администрацията на Буш-Чейни, когато Доналд Ръмсфелд беше министър на отбраната, за най-големия и най-мощния военноморски флот в света беше взето решение да се откажат от традиционната подготовка на военноморските офицери за да “икономисат пари”. Тъй като морската електроника, такава като усъвършенстваните системи на радиолокацията, на сонара, оръдията, ракетите и системата за предаване на данни стана по-сложна, през 1960-те години военноморският флот създаде така наречената школа за офицери от дивизиите на наземните войски, която се даваше на бъдещите офицери строго в течение на 12-14 месеца обучение до момента, когато те се качат на своя първи кораб. През 2003 година тя беше закрита “за повишаване на ефективността” и заменена от компютърно обучение (CBT). Вместо участието в предидущата тренировка, на новите военноморски офицери беше предоставен пакет компютърни учебни дискове и на командира на кораба беше казано, че той отговаря за компетентността на офицерите под негово командване.
Вицеадмирал Тимъти Лафлер, отговорен за това решение, беше подложен на рязка критика от страна на много офицери, той настояваше на това, че отказът от сериозна подготовка “ще доведе до повишаване на професионалното ниво на удовлетвореност, до увеличаване на резултатите от инвестициите по време на първоначалното обучение на дивизиона и ще освободи повече време за кариерата”. Съкращаването на тренировките спаси смехотворните 15 милиона долара за година. Нещо повече, извънредната зависимост от “отказоустойчивата” електроника, такава като автоматизираните радиолокационни системи и системата за автоматична идентификация (AIS) доведе до това, че никой от хората визуално не наблюдава какво се случва наоколо от гледна точка на опасност. Никой не е гледал USS Fitzgerald или USS McCain.
Командирите на USS Fitzgerald и USS McCain са освободени от командването, но това едва ли е сериозен отговор за по-дълбокия проблем. Гниенето е поразило дървото много по-дълбоко.
(рус.ез.)
Как может подтвердить любой честный опытный военный ветеран вьетнамской войны 1960-х годов, существует принципиальная разница, если вы приходите как иностранный солдат на землю и если вы боритесь за свою независимость от иностранной военной оккупации или защищаетесь от иностранной атаки. Председатель Центрального комитета Рабочей партии Вьетнама Хо Ши Мин, который провел годы в Соединенных Штатах и Франции, возглавил значительно меньшую армию крестьян против самой хорошо вооруженной силы в мире и в конечном итоге выиграл.
Тот факт, что вооруженные силы Соединенных Штатов после окончания «холодной войны» с распадом Советского Союза в 1991 году не имели по настоящему «злого» противника, оказало огромное влияние на моральный дух. Поездка в Афганистан в 2001 году для уничтожения Усамы бен Ладена, а затем в Ирак, чтобы уничтожить Саддама Хусейна, а затем в Ливию, чтобы уничтожить Мухаммара Каддафи, теперь в Сирию, чтобы уничтожить Башара аль-Ассада - ни один из этих «противников» не является морально убедительным для большинства американцев.
Неудивительно, что в этом контексте Вооруженные Силы США испытывают трудности с привлечением достаточного квалифицированного обслуживающего персонала для войн, которые Вашингтон и его покровители на Уолл-стрит, похоже, хотят вести по всему миру.
В этом году, чтобы выполнять свою квоту для новобранцев, чтобы выполнять свои глобальные миссии по всему миру, армии США пришлось принять новобранцев с более низкой квалификацией, принять новобранцев, которые провалили нижнюю треть тестов, так нaзываемых новобранцев категории "Четыре", в том числе с записями о употребления наркотиков.
И дело не только в отсутствии достаточной подготовки армейского персонала или его военно-морских офицеров.
Недовольство пилота
23 октября ВВС США заявили, что они готовят свой воздушный флот бомбардировщиков, обладающих ядерным оружием B-52, на переход на круглосуточную боевую готовность, чего не было с окончания «холодной войны», по словам Defense One. Летчики на базе ВВС «Барксдейл» готовят самолеты «в случае получения предупреждения». В-52 будут вооружены ядерными бомбами, доступными для немедленного взлета, что было прекращено с роспуском Советского Союза в 1991 году.
Однако безумный новый план генералов Трампа имеет дополнительную проблему. Воздушные силы испытывают резкий дефицит квалифицированных пилотов.
21 октября президент Трамп подписал распоряжение, позволяющее ВВС перевести на службу до 1000 пилотов, вышедших на пенсию, путем расширением условий государственного чрезвычайного положения, объявленного Джорджем Бушем после 11 сентября 2001 года. Этот приказ является частью попытка «смягчить остроту нехватки пилотов ВВС», по словам пресс-секретаря Пентагона .
На протяжении десятилетий американские военные, чей ежегодный бюджет превышает годовой бюджет Китая, Великобритании, Франции, Германии и России, ведут войны против военных оппонентов, таких как Ирак или Афганистан или Ливия, где не было реального сопротивления.
В июне прошлого года военный колледж армии США опубликовал исследование под названием «Наша собственная опасность: оценка риска DoD в мире Постпервенства». В исследовании авторы приходят к заключению, что мироустройство, созданное после Второй мировой войны, во власти США “, находится в условиях огромного стресса”. Они добавляют, “С распадом Советского Союза "Мировой порядок" и его составные части … были преобразованы к униполярной системе и в общем и целом были во власти Соединенных Штатов и его крупных Западных и азиатских союзников. Силы статус-кво коллективно довольны их доминирующей ролью в диктовке условий результатов международной безопасности и сопротивляются появлению конкурирующих центров власти"
В исследовании добавляется, что США «больше не могут рассчитывать на неприступную позицию господства, превосходства, которой они пользовались в течение 20 с лишним лет после падения Советского Союза».
Теперь, с появлением Китая как подлинной великой державы, с быстрым ростом России как великой державы и их едином виденьем будущего Евразии, администрация Трампа, воюет со всеми повсюду, что явно не является здоровым проявлением внешней политики США и серьезным поведением зрелой нации. Восстановление гниющей внутренней инфраструктуры Америки создаст реальную американскую экономику, а не наращивание вооруженных сил США против состряпанных угроз или стран, которые просят права владеть суверенитетом. Это поможет нам воссоединиться с другими партнерами, как ведущая промышленная нация, имеет гораздо больший смысл на мой взгляд.
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(1) Semper Paratus – (лат) винаги подготвени (бел.пр.)
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