/Поглед.инфо/ Президентът на България заяви необходимостта от съживяване на проекта "Южен поток". След Ангела Меркел, която фактически обяви икономическа война на САЩ, малките европейски страни и техните лидери развързаха ръцете и езиците си.

На 21 май вестник "Комерсант" публикува изявление на президента на България Румен Радев, който призова за изграждане на директен газов тръбопровод, който да свързва Русия с България през Черно море. Думите му станаха логично продължение на речта на канцлера Ангела Меркел, която за пореден път изрази необходимостта от завършване на "Северен поток-2".

"Що се отнася до доставките на газ от Русия, вярвам, че България се нуждае от преки доставките на руски газ през Черно море. Да го наречем "Български поток". Този подход се диктува от здравия разум и изискванията за енергийна сигурност и ефективност, и не само по отношение на България, но и спрямо целия Европейски съюз. Тези намерения не са по-различни от намеренията на Германия да се реализира "Северен поток-2", каза Радев, който първи улови веянията на новия локомотив на политиката на ЕС - Германия.Tehnicheski този проект е реален, се казва в публикация Ukraina.ru съпредседателят на стратегиите енергийни Дмитрий Marunych. Русия отдавна би построила този газопровод, ако не беше обструктивната позиция на Европейската комисия и българското правителство.

(рус.ез.)

Вашингтону вопреки: Европа дает России зеленый свет в деле строительства газовых «потоков»

Президент Болгарии заявил о необходимости реанимировать проект строительства Южного потока. Вслед за Ангелой Меркель, которая фактически объявила экономическую войну США, у малых европейских стран и их лидеров развязались руки и языки.21 мая газета «Коммерсантъ» опубликовала заявление президента Болгарии Румена Радева, который выступил за строительство прямого газопровода, который бы соединил Россию и Болгарию через Черное море. Его слова стали логическим продолжением выступления канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в очередной раз заявила о необходимости достроить «Северный поток-2». «Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток-2"»,- заявил Радев, который первым уловил веяния новой политики локомотива ЕС — Германия.Технически этот проект вполне реален, рассказал изданию Ukraina.ru сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.«Уже разработан проект трубопровода "Южный поток". Россия его бы уже давно построила, если бы не позиция Еврокомиссии и болгарского правительства.

Технически третью или четвертую очередь "Турецкого потока" легко можно перенаправить в Болгарию, тем более что существенная часть "Турецкого потока" проложена по трассе "Южного потока"», — подчеркнул эксперт. Болгарский президент прибыл в Россию с двухдневным визитом. 21 мая он встречается в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым, на следующий день он прибывает в Сочи для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу смело можно называть знаковой, поскольку президенты России и Болгарии не встречались лицом к лицу уже 10 лет. Энергетическая тема будет далеко не последней в этих переговорах.Смерть «Южного потока»На данный момент предполагается, что после 2019 года снабжение Болгарии российским газом будет организовано через газопровод «Турецкий поток», который прокладывается по дну Черного моря в Турцию, и только через ее территорию голубое топливо будет попадать в Европу, в том числе и болгарским потребителям. Чем же болгар не устраивает этот вариант?«В Болгарии есть рынок газа, в болгарской и европейской прессе периодически появляются публикации, которые свидетельствуют: в стране есть амбиции создать газотранспортный хаб. Поэтому для Болгарии прямой газопровод из России целесообразен, он поставлял бы значительные объемы газа в любом варианте», — рассказал нашему изданию Марунич.Следует отметить, что у болгарских властей уже был шанс провести в свою страну такой газопровод, однако его уничтожили европейские и американские власти, которые в 2014 году сделали все возможное для того, чтобы не допустить прокладки «Южного потока».В частности, в начале июня 2014-го Болгарию посетила группа американских конгрессменов. После встречи с ними премьер-министр Болгарии Пламен Орешарски заявил о приостановке работ «до устранения замечаний Еврокомиссии», показав полную несамостоятельность болгарских властей даже в таких чисто экономических вопросах.В 2014 году Болгария дважды останавливала работы по проекту — в июне и в августе. А уже в сентябре 2014-го Европарламент призвал отменить запланированные соглашения с Россией в энергетической отрасли, в том числе по газопроводу «Южный поток».Россия в этой ситуации сыграла на опережение. 1 декабря 2014-го президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Анкаре, что Россия отказывается от строительства «Южного потока» из-за неконструктивной позиции Евросоюза по данному проекту.«Мы считаем, что позиция Еврокомиссии была неконструктивна. По сути, не то что Еврокомиссия помогала бы в реализации этого проекта, мы видим, что создаются препятствия к его реализации. Если Европа не хочет его реализовывать, значит, тогда он не будет реализован», — заявил Путин.Отказ от строительства «Южного потока» обусловлен тем, что разрешение на строительство не предоставила Болгария, пояснил он. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в этот же день заявил, что проект газопровода «Южный поток» закрыт и возврата к нему не будет.Шаг вперед и два назад Из того, как развивалась ситуация с «Южным потоком», можно смело сделать вывод: без одобрения сверху Радев не рискнул бы делать заявления о реанимации данного проекта. Почему Евросоюз изменил свою позицию? В первую очередь потому, что так захотела канцлер Германии Ангела Меркель. Именно ФРГ является настоящим локомотивом ЕС, самым мощным в плане экономики государством, без которого объединенная Европа невозможна в принципе.Отношения между Германией и Соединенными Штатами, которые пытались запретить ФРГ строительство газопровода «Северный поток-2» точно так же, как Болгарии — «Южный поток», в данный момент развиваются по неблагоприятному США сценарию. 18 мая на встрече с Владимиром Путиным канцлер Ангела Меркель подтвердила намерения ФРГ достроить «Северный поток-2» - вопреки недвусмысленным требованиям президента США Дональда Трампа свернуть проект.Кроме того, Меркель заявила об отказе выполнить требования США по отказу от ядерной сделки с Ираном и полностью поддержала позиции России по урегулировании в Сирии, что также идет вразрез с запросами Вашингтона. Судя по всему, именно Путин пообещал Меркель поддержку в намечающемся противостоянии с США — иначе власти Германии могли бы и не решиться на такой демарш. Это усиливает сближение Европы и России, и заявление болгарского президента полностью укладывается в эту канву.Зачем Европе реанимировать «Южный поток»? Это объясняет одна фраза президента Радева: «Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом». Из его слов следует, что прямые поставки газа в ЕС из России больше соответствуют требованиям энергобезопасности, чем получение того же российского газа через Турцию.Как известно, отношения Евросоюза с турецкими властями весьма натянуты: это проявилось и в вопросе беженцев с Ближнего Востока, которые через Турцию массово устремляются в страны ЕС, и в признании рядом стран, в том числе Францией, геноцида армян, осуществленного Турцией в 1915 году, и в отказе принимать Турцию в состав объединенной Европы.А тут турецкие власти получают мощный рычаг воздействия на политику ЕС — «Турецкий поток». Естественно, это мало кому нравится в Брюсселе и Берлине. Там уже должны были осознать всю опрометчивость запрета «Южного потока». Фактически сейчас Европе приходится соперничать с Турцией за благосклонность России, и если болгарский президент найдет, что предложить Путину на их встрече, то сближение ЕС и РФ станет еще более значительным. Такое развитие событий ставит крест на планах экономической экспансии США на европейский рынок энергоносителей.План США и крушение надеждСоединенные Штаты уже достаточно давно лелеют надежды вытеснить российский газ из Европы и заместить своим сжиженным природным газом (СПГ). К началу 20-х годов как раз будут готовы СПГ-терминалы на американском побережье. Правда, для Украины реализация этих планов будет означать то же самое, что и прокладка «Северного потока-2».Экономическими методами вытеснить российский газ из ЕС крайне сложно — слишком велика разница в цене между СПГ и любым трубопроводным газом, не только российским. Поэтому давний план США — контролировать Украину. Когда будут готовы мощности по отгрузке СПГ, украинская труба по мановению американской руки прекращает свое функционирование, и вуаля — Европа вынуждена покупать дорогой американский газ (который процентов на 40 дороже российского) в отсутствие альтернативы. Об этом уже не стесняются говорить даже патриотичные украинские эксперты. «Теоретически в таких вещах больше заинтересованы США. Потому что им интересно поставлять свой газ в уже построенные терминалы и сжиженный газ уйдет в Европу. У них есть в этом плане стратегическое видение заменить вообще весь российский газ в Европе на свой», — отмечал в декабре прошлого года председатель правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик, комментируя масштабную аварию на австрийском газовом хабе в Баумгартене.Однако этот план поставил под угрозу первый «Северный поток», который успешно проложили в Германию вопреки интересам США, и к 2012 году он начал работу в полном объеме. Американцы поняли, что их схема трещит по швам, и начали активно действовать. В 2014 был остановлен «Южный поток». Американцы всеми силами продолжают давление на европейские власти, чтобы остановить и «Северный поток-2». В Европейском Союзе, наконец, пришли к тому, чтобы перестать скрывать нарастающие противоречия с США. В данном случае действия Америки — не просто геополитические игры, они прямо затрагивают интересы ЕС и Германии прежде всего. Одно дело далекие Сирия и Иран, другое дело «Северный поток-2», отсутствие которого может прямо отразиться на газовых ценах в ЕС и конкурентоспособности европейских компаний. Раздражение Европы вызревало долго и сегодня кажется, что точка кипения достигнута.

Превод: Поглед.инфо

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели