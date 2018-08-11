/Поглед.инфо/ „Умните и красивите“ ходят да почиват в Одеса, Карпатите и Скадовск. Всички останали в окупиран Крим“ – с такива плакати Украйна изпраща всички свои граждани, които се отправят към Крим. През 2018 г. те са повече от 600 хил., до края на годината ще станат още повече. Наистина, украинската страна активно опровергава това: в граничната служба твърдят, че „административната граница се пресича основно от жителите на Херсонска област и от жителите на полуострова, а гражданите на Украйна от другите региони не се наблюдават“. А хората не ходят да почиват, а основно „са за хуманитарни цели“.

Реалността изглежда иначе. В еврпаторийските, ялтенските, севастополските, судакските, феодосийските, керченските дворчета има автомобили с киевски регистрации, със запорожски, дори и с ивано-франковски!

„Вие местен ли сте или не?“, обръща се журналист към мъж на плажа Алупки.

„От Украйна сме. Това е вече друга държава“, отговаря той.

„Как сте в Крим?“

„Превъзходно! Почивайте в Крим, най-доброто място! Морето и въздуха са отлични“, смята жител на преименуваният от новата власт в Каменское Днепродзержинск. Той нарича града си с предишното име.

А в Крим пристигна херсонският общественик Кирил – с шапка с надпис: „Україна“ със синьо-жълта нашивка на ризата.. Наслаждава се на почивката. „Виждаме, че плажовете са пълни, хората са много“, води той репортаж от Гурзуф. „Каквото и да се говори „чий“ е Крим, той си остава и ще остане най-прекрасното място на планетата“, смята той. Той почива тук „заради своите деца и тяхното здраве“.

Ялта, 2018 г.

„Радио „Свобода“ настоява, че „толкова провален сезон в Крим още не е имало“. Интересно е как го изчисляват – на плажа не може и ябълка да падне. С откриването на Кримския мост на полуострова с автомобили ходи цяла Русия. Сибиряците от хиляди километри. В социалните мрежи има увлекателни разкази за това, как в Крим идват от Челябинск, Магадан, Иркутск. А Краснодарски край се е научил да идва за почивните дни – в събота и неделя колите с номера 93 и 123 са в пъти повече отколкото в работен ден.

„Свобода“, а заедно с нея и украинските медии, все още се утешават с разказите за „пустите плажове“, изостанали от живота: всъщност през 2018 г., Рубикон бе преминат. Построеният мост откри Крим за руснаците, пътуващи с автомобили, а това значи, че всяка година броят им ще се увеличава, едновременно с това руският турист все по задълбочено ще започне да изучава полуострова, ще намира за себе си особени места за отдих, ще създаде свой собствен неповторим Севастопол. Или Партенит. Или Алупку. Или Оленьовка. Или Шелкино. Или…

През юли Кримският мост пропусна през себе си първият милион автомобили, рекорден трафик – 31 511 автомобила на денонощие. През август новият рекорд е 32 406 автомобила, минали миналата неделя (6 август) в Крим или на континента. Същият ден Керченската фериботна управа пренесе само 14 съда с автомобили, но 734 единици товарен транспорт (пропускателна способност 2500 товарни ферибота на денонощие“.

В началото на юни бе завършена пиловата основа на железопътната част на Кримския мост. През юли строителите съобщиха за 80% готовност на най-горната железопътна структура - тя ще свърже моста с транспортната система на континенталната Русия. Кримската железница вече е подготвила предварителен график: през първата година ще се движат 29 двойки влакове, включително 15 двойки - пътнически, 10 - товарни, 4 - крайградски. „Железопътната линия до Крим се строи безпроблемно. Тя ще е с т.нар. „Кадифени релси“. Те в пъти превишават дължината на стандартната 25 метрова релса. Колкото е по-дълга тя, толкова по-малко шевове има между тях, през които се чува тракане, когато минават влаковете. По кадифени релси влаковете вървят плавно и почти без шум. Такъв път е по-надежден, дълготраен и удобен за експлоатация“, заяви началникът на проектното управление „Ространсмодернизация“ Виталий Бешлиу.

Основното предизвикателство пред властите в Крим през следващите години е да се справят с туристическия поток, да приведат в ред градовете и селата, пътищата, плажовете, туристически маршрути. Работата е много, защото Украйна се отнасяше с Крим като зла мащеха: взимайки, вземаше, давайки, не даваше.

/Рус.ез./

Лозунгом «Крим – це Україна!» прикрыта зияющая пустота: помнится, во времена президента Кучмы даже украинский военный флот раздавался городам на обеспечение, поскольку государство не могло и не хотело его содержать. Потому-то подводная лодка «Запоріжжя», доставшаяся Украине в момент раздела Черноморского флота СССР в состоянии ремонта, единственный раз в 2011 году принимала участие в военных учениях в неисправном состоянии – на ней отрабатывалось спасение утонувшей субмарины!

Так и с Крымом – России потребовались огромные деньги и усилия, чтобы спасти полуостров, который Украина довела до состояния полнейшей разрухи (за исключением, разумеется, тех оазисов, где обосновались элитка и её ближайшая обслуга). Дошло до планов «распилить» севастопольские бухты (и те, где базируется флот). Киевская пресса увлечённо обсуждала эту тему, рисуя фата-морганы золотых пляжей, шикарных вилл и яхт-клубов на месте Севастопольской военно-морской базы РФ. Позже, правда, эти настроения поумерили американцы, до сих имеющие свои виды на Крым, ради этого, собственно, и затеявшие бузу в Киеве в 2014 году.

В Евпатории строится новая набережная – объект Федеральной целевой программы

Понятно, что стоит за антироссийскими санкциями США – вовсе не забота об Украине, где никогда не понимали ценность полуострова, а потому и не заботились о нём как должно. Американцы не получили того, что, казалось, само плыло им в руки. Но о чём вопли «патриотов», многие из которых до «революции гидности» толком не знали, где находится Крым? Более того, их и сейчас страшно раздражают яркие представители полуострова – боксёр Александр Усик, юрист Татьяна Монтян, депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская.

«Патриоты» не понимают, что им делать с Усиком – не вписывается он в их куцее мировосприятие. Заявление чемпиона об общих славянских корнях украинцев и русских, о том, что он не разделяет народы, – это бомба под бандеровщину, уныло скулящую про «никогда мы не будем братьями».

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA super, WBC, IBF, WBO Александр Усик

Блог Татьяны Монтян в Facebook читают более 100 тысяч человек. Eё сюжет про Крымский мост в YouTube посмотрели более 350 тысяч. Татьяна, кстати, купила себе футболку с изображением моста. «А после того как будет построена федеральная трасса, так вообще всё станет классно… Рада за земляков! Всё класс!» – весело сказала она на фоне арки Крымского моста. Того самого, «несуществующего», в чём украинские СМИ настойчиво убеждали подконтрольное население годами. А вот Монтян на пляже: «Вот в одну сторону валом народа и в другую – валом народа! Это – Береговое». Она радуется, что в сравнении с 2014 годом туристы гораздо лучше ориентируются в Крыму, а потому и пляжи заполнены равномернее. По её мнению, России в 2014 году не стоило признавать «компрадорское правительство Украины, Пецюльку и другую майданутую кастрюлеголовую шваль», тогда бы и вопроса «аннексии» не было – РФ имела бы полное право забрать территории, которые считает своими.

Только представьте, каково слушать эти речи и смотреть эти видесюжеты сторонникам «революции гидности» и тем, кого она своей мутной волной вынесла во власть? На днях украинские СМИ понесли массам новый вброс: дескать, в России разработан некий план «Южный ветер», цель которого «сформировать общественное мнение в духе того, что пора принять факт аннексии Крыма, снять все ограничения на взаимодействие с полуостровом».

По иронии судьбы «Южный ветер» действительно существует – это украинская транспортная компания, автобусы которой ежедневно (!) курсируют по маршрутам Киев – Симферополь, Киев – Евпатория, Киев – Ялта, Киев – Феодосия, Киев – Севастополь. Цена билета примерно 35 евро в национальной валюте. Основной парк – 40-50-местные автобусы. Это лучший ответ «информационным войскам» Украины, которые не в курсе, что «южный ветер» веет из Киева, а не из Москвы.

А если бы украинская власть рискнула провести консультационный референдум по вопросу «снятия всех ограничений на взаимодействие с полуостровом», то его очевидные итоги стали бы для этой власти сокрушительными. Майское исследование Киевского международного института социологии (КМИС), результаты которого были обнародованы летом 2018 года, показывает, что статус Крыма волнует 5,9% опрошенных граждан Украины, причём на востоке и юге этот показатель ещё ниже – до 4,5%. Так что не требуется никакого «ветра» извне – в самой Украине 94% населения не волнует вопрос «Чей Крым?». Важнейшие проблемы для жителей Украины, украинцев, русских и всех остальных – война в Донбассе, уровень жизни и экономическая ситуация в стране. И здесь киевскому режиму нечего предложить. Даже в Киеве с мая нет горячей воды. Ни для умных, ни для красивых.

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