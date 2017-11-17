/Поглед.инфо/ След шоколадовия див заек, Украйна ще получи фронтови, но питомен

Докато апатрида* Саакашвили си играе на наименован Майдан в центъра на Киев и заплашва Петро Порошенко с народен импийчмънт към Нова година, на украинската политическа арена започнаха тихичко да се връщат вече леко позбравените „герои от миналите дни“. Пристигна от Америка, където живее след оставката си и небезизвестния екс-премиер Арсений Яценюк.

Официално за да вземе участие в конгреса на партията „Народен фронт“, лидер на която е самият той. Но в действителност за да обозначи президентските си амбиции. Което собствено Яценюк и направи публично от партийната трибуна на 11 ноември в Киев.

Не, той не каза направо, че ще участва в президентската надпревара през 2019 година. Но заяви за намерението на своята партия да участва в следващите президентски и парламентарни избори в Украйна.

По думите на Яценюк задачата на „Народния фронт“ е да изпълни програмата от реформи, които са необходими на Украйна. А след това може и да се отиде на президентски и парламентарни избори. При това той е сигурен, че „партията има какво да каже“ и „хората ще оценят“ нейните усилия. Та нали политиката, според неговия израз „не е гастроли“.

Последният постулат звучи особено странно, имайки предвид, че в „независимата“ Арсений Петрович се появява изключително пътьом, тъй като от май мобилизира международна подкрепа в защита на Украйна на територията на САЩ.

Обаче, ако „Народния фронт“ се впрегне със своя почти нулев рейтинг в бъдещата президентска кампания, той естествено трябва да издигне някого за кандидат. А Яценюк, получава се, просто в този случай няма съперници.

Ръководителят на СНБО Турчинов, временно изпълняващ длъжността държавен глава след преврата от 2014 година сам призна, че това не му е харесало. Министърът на МВР Аваков като че ли също има президентски амбиции. Говорителят на Радата Парубий съвсем не е подходящ със своята справка за душевна нестабилност.

Кой е още там в „Народния фронт“? Антон Герашченко? Но този вече заложи на Яценюк като единствен кандидат-еднопартиец, който е най-готов, според него за това „да изпълнява задълженията на президента“.

Тоест всичко говори за това, че Арсений Петрович все пак ще отиде на избори. Въпросът е само дали ще има шанс да се издигне по кариерната стълба с онзи багаж не-добри дела, които остави след себе си след времето на премиерстването си.

- Буквално вчера на тази тема написах голям материал за „Антифашист“ - за това , че към 2019 година в Украйна са намерили нов гаулайтер, - коментира ситуацията киевския публицист Владимир Скачко. И на първо място, издигането на Яценюк, според мен говори за това, че външните куратори на Украйна, седящи зад океана, са решили да държат Порошенко до края на конституционния срок на президентството. Тоест, до 2019 година никакво сваляне, никакви предсрочни избори, никакви извънредни ситуации не може да има. Защото Щатите нямат намерение да рискуват демократичната видимост на следпревратната власт в Украйна.

Втори момент. С това американците дават ясно да разберат всички политици, които ловиха Тръмп около толетната, водиха задкулисни преговори и търсиха канали за връзка, че „чуждите тук не ходят. Довиждане!“

Тук президент за сега ще бъде Порошенко. Ще продължават да го опитомяват до 2019 година, ще го правят по-податлив, ще го заставят да изпълнява взетите обещания. А след това ще го смени следващата креатура. Такъв като него, но по-опитомен и изобщо нямащ никакви рефлексии по посока на Русия – а именно Арсений Яценюк.

Всички останали могат да си почиват... Или да се опитат да заслужат мястото си в бъдещото оформяне на властта.

(рус.ез.)

Это касается и Юлии Тимошенко, самого рейтингового на сегодняшний день политика. И, конечно же, Михо Саакашвили, который сейчас мутит воду в Киеве.

Понятно же, что Михомайдан — это не попытка совершить реальный переворот, а всего лишь средство давления на Порошенко. То есть, Порошенко подставили палатку к горлу и говорят, мол, «либо ты будешь делать то, что от тебя требуют, либо мы будем импичмент народный проводить, палатки жечь и все такое…»

«СП»: — По этой причине Саакашвили никак не могут экстрадировать в Грузию? Он нужен в Киеве?

— Конечно. Ну, представьте себе любую страну в Европе. Какой-то чудак с толпой прорывает границу, поселяется в ста метрах от Елисейского дворца в Париже или в ста метрах от Белого дома в Вашингтоне, разбивает палатки, начинает там жарить шашлыки и кричать, что «Трамп — барыга», а «Макрон — трансвестит»…

Ну, чтобы с ним сделали только за один незаконный переход границы?

А здесь все четко. Человек пришел как средство давления. Как рычаг.

«СП»: — Но почему Яценюк — персона, прямо скажем, достаточно одиозная?

— Яценюк — представитель «Народного фронта». «Народный фронт», это общепризнанная партия «ястребов» войны.

Турчинов начинал «АТО». Аваков контролирует практически все карательные, добровольческие и прочие батальоны. Пашинский возглавляет парламентский комитет по обороне и ведает всей торговлей оружием. А «фронтовик» Парубий — председатель парламента, который готов штамповать русофобские расистские законы, направленные против России, хоть круглосуточно.

И на съезде было сказано, что «Народный фронт» готов и дальше строить украинскую Украину. Несмотря на реакцию на закон об образовании, который грозит вообще потерей лояльности соседей, выдвижением территориальных претензий, развалом Украины и т. д.

Некто Николай Княжицкий, отвечающий в Раде за информационную политику и как бы за свободу слова, он так и сказал, а «плевать нам на реакцию соседей. Мы должны принимать закон о защите украинского языка».

То есть, третья причина назначения Яценюка, это сохранение за Украиной открытого — горячего, либо латентного — скрытого русофобского очага.

То есть, США не собираются оставлять завоёванные позиции на Украине. Даже, если в последствии удастся договориться, они будут сейчас делать из Украины не только обузу в материальном плане для России, но и абсолютно русофобски настроенное государство и президентом-русофобом.

«СП»: — А люди-то пойдут голосовать за Яценюка при таких перспективах?

— Еще Иосиф Виссарионович, кажется, говорил, что неважно, как голосуют, важно, как считают. Сейчас сделано все, чтобы демократические выборы оставались лишь ширмой. Некой камуфляжной, непрозрачной сеточкой, которая набрасывается на процесс, там «шахер-махер» делается, и выдвигается нужная кандидатура.

Неужели вы думаете, что за Порошенко проголосовали в первом туре больше 52%. Нет, конечно.

Весь вопрос в том, чтобы больше на этой территории США не «зашкваривались». Не устраивали революции, государственные перевороты, которые нужно было бы легитимировать. Как-никак, а это почти Европа…

По мнению главного редактора портала Politrussia.com, политического аналитика Руслана Осташко, уникальность нынешней ситуации на Украине в том, что впервые нет ставленника, который был бы одобрен Вашингтоном, хотя до президентских выборов осталось всего полтора года:

— Поэтому роль Арсения Петровича, она в «украинской партии» не сыграна до конца.

У Яценюка абсолютно точно есть влиятельные покровители в Вашингтоне, которые позволили ему уйти с поста премьер-министра без каких-либо имиджевых, материальных, а самое главное, уголовных последствий для себя. Сбрасывать со счетов тех людей, которые стоят за ним, и которые имеют свои интересы на Украине, не стоит. А значит, реанимировать Яценюка можно.

Это на Украине все понимают, что он там натворил, сколько денег украл и какие на самом деле реформы провел. Для западного истеблишмента он — достаточно сильная самостоятельная фигура. Плюс еще с имиджем реформатора и абсолютно лояльного Западу политика. Они на него, конечно, поставить могут.

А это его преимущество в конкуренции с той же Тимошенко, у которой есть связи, как на Западе, так и в Москве. И московские связи могут сильно усложнить ей лоббирование своих интересов среди вашингтонских «ястребов».

То есть, Яценюк вполне может реализовать свои президентские амбиции.

И, конечно, это будет страшный сон для жителей Украины. Потому что откроются все двери для разворовывания страны западными компаниями, что называется у них «реформы по западному образцу».

А фактически, будет дан зеленый свет абсолютно всем антинародным реформам, предлагаемым МВФ — пенсионной, земельной, медицинской, которые уже начались. И будет полностью приватизирована газотранспортная система Украины.

Дальше, думаю, будет открыты все инвестиционные коридоры для западных компаний, прежде всего, со льготными условиями. Что приведет к коллапсу именно украинской промышленности как украинской. Она будет полностью западная.

А то количество населения, которое есть на Украине, для реализации этих реформ не нужно. То есть, население должно быть сокращено примерно в два с половиной, в три раза. Это как раз то, чего Яценюк в течение своих двух президентских сроков будет добиваться.

Думаю, что люди в Вашингтоне, которым Украина все еще интересна, такой сценарий рассматривают. Но для того, чтобы его реализовать, им важно решить вопрос с украинскими националистами. Потому что у Яценюка нет своего силового ресурса. Как и у Тимошенко.

«СП»: — А как же соратник Аваков со всей своей полицией и добровольческими батальонами?

— Аваков — слишком самостоятельная фигура. Он будет выкручивать руки и не давать делать то, что Яценюк пообещает делать. Что на Западе прекрасно понимают. И там не хотят проблем. Ведь все же видели, как он вытаскивает своего сына, как он решает эти вопросы…

Какому западному инвестору захочется оказаться в ситуации, когда он вложил сто тысяч долларов, а потом придет родственник Авакова и заберет половину бизнеса. И в суде ты не сможешь защитить свои интересы. Конечно, это никому не нужно.

Поэтому сначала — решение вопроса с националистами…

Украинский политолог Дмитрий Джангиров, в свою очередь, считает, что то, что произошло на съезде партии Яценюка, никакого отношения к президентским выборам не имеет:

— «Народный Фронт» просто шантажирует Порошенко отказом в поддержке, вплоть до развала коалиции, если будут продолжаться такие телодвижения, как, допустим, с сыном Авакова.

Но самое главное их требование, которое уже много раз озвучивалось, — это конституционная реформа. О ней Яценюк говорил. И Гройсман поддерживает — не зря он пришел на съезд.

Они требуют конституционной реформы, с переходом от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления. Соответственно, с ограничением полномочий президента и расширением полномочий парламента, премьера и правительства.

Это их главное требование. Дело не в том, какие шансы у Яценюка, дело в том, что, если Яценюк и «Народный фронт» будут участвовать в выборах отдельно, то разваливается вертикаль административного ресурса. И так на местах начальство не хочет идти под брендом «Блока Петра Порошенко». Выбирают «Аграрную партию», «Наш край»… А будет еще хуже.

Сложилась ситуация, когда у «Народного фронта» большая фракция и почти нулевой рейтинг, и они пытаются конвертировать силу своей фракции пока это возможно в некие политические дивиденды. Они четко показали свою политическую самостоятельность, наличие собственной повестки дня. А как это символически показать? В угрозе самим участвовать в парламентских и президентских выборах.

Я думаю, что тема конституционной реформы с перераспределением полномочий в пользу парламента и кабмина, она становится все более актуальной. Тем более, этого же фактически требуют и сторонники Саакашвили, хотя там несколько в другой форме все это происходит.

«СП»: — Согласится ли Порошенко на эти условия?

— Конечно, он не хочет этого делать, но это шантаж.

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* Апатрид - Лицо, не имеющее какого-либо гражданства или подданства.

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