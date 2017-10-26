/Поглед.инфо/ Какъв беше "демонът на октомври"?



"Ако не бях в Петроград през 1917 г., Октомврийската революция все пак би се състояла с присъствието и ръководството на Ленин.

Но ако в Петроград не бяхме нито аз, нито Ленин, нямаше да има революция през октомври ..."

Л. Троцки

Лидер без паметници



Син на богат земевладелец и бизнесмен, Лев Бронщайн (Троцки) от млад е бил изпълнен с омраза към несправедливостите на монархията, и затова се отдава на революцията. Следва обичайния ход на живота: арест, Сибир, бягство, емиграция. В политиката звездата му блесва през 1905 г., когато се връща от чужбина и се хвърля в гъстите революционни събития. Ораторски дар, остро перо, изобретателност и организационни способности - всичко това той го притежава. На 25-годишна възраст става ръководител на Петроградския съвет на работническите депутати. Но скоро отново е арестуван и дори получава по-тежко наказание - заселване на север с отнемане на всички граждански права. По пътя той бяга и отново заминава за чужбина. Сега за цели десет години.



В чужбина той ентусиазирано участва в социалдемократическата работа, като се опитва да преодолее разделението между Ленин, Плеханов и Мартов, много пише и действа. Заемайки независима позиция, пропагандира и развива марксизма, излага теорията за "перманентната революция".

Троцки се завръща в родината си през пролетта на 1917 г. Той, подобно на Ленин, е посрещнат с почести на финландската гара, избран е за председател на Петроградския съвет на работническите и войнишките депутати. Заедно с Ленин и болшевиките той се противопоставя на курса на временното правителство. След събитията през юли Троцки е арестуван поради скалъпени твърде тежки обвинения - новите вече са на власт. Въпреки това, когато стана Корниловския метеж, Керенски, сменяйки гнева с милост, освобождава Троцки от затвора с надеждата да го използва за организиране на работниците и войниците, за да отблъсне военната диктатура. Той обаче формира Военния революционен комитет, насочвайки работата си към болшевизирането на съветите и агитира сред военните. Това гарантира успеха на въоръженото въстание през октомври. Ленин все още е в нелегалност, а основната работа по подготовката на революционната операция в столицата лежи върху Троцки. Скоро имената на Ленин и Троцки са поставени един до друг. Ленин му предлага най-високата водеща позиция - председател на Съвета на народните комисари. Той отказва.

В ранните години на съветската власт Троцки е член на най-високото политическо, държавно и военно ръководство - начело е на Народния комисариат за международните, военните и морските работи и Революционния военен съвет. Той създава Червената армия, ръководи нейните действия в Гражданската война. Авторитетът на Троцки като втори човек след Ленин не предизвиква никакво съмнение.



Но при целия си талант и воля, той е арогантен и непоправим, притежава високо честолюбие и самомнение. Съзнавайки превъзходството над другите, което не крие от останалите, предизвика недоволство и дори неприязън. Когато умира Ленин, веднага се появяват ревностни съперници, които вдигат оръжие срещу него в борбата за болшевишкия трон. "Троцкизмът" се противопоставя на "ленинизма". Постепенно той е избутван встрани от политическия живот, отстранен от длъжност, изгонен от партията и изпратен в Казахстан, а след това и извън СССР. По-късно го обвиняват за предателство, за опити за възстановяване на капитализма в СССР и сътрудничество с Хитлер. Много държави отказват да го приемат. В крайна сметка той отива в Мексико, където намира последния си подслон.

Троцки пише много творби, които са дълбоки по съдържание и брилянтни по форма. Сред тях са тритомната история на руската революция. А в пророческия труд "Преданната революция" обяснява причините за израждането на съветската система и прогнозира нейния крах. Всички негови произведения са били забранени в СССР.



За разлика от много други жертви на Големия Терор, Троцки не е реабилитиран по време на съветската власт. Демоничният образ за него все още остава. Реабилитацията му в края на века минава незабелязано. И днес ролята на Троцки в революцията и развитието на социалната мисъл се премълчава.



На 50-ия си рожден ден през 1929 г. Троцки публикува автобиографията си "Моят живот" в два тома. На Запад са издадени голям брой произведения за него. През 1972 г. е пуснат англо-американският филм «Убийството на Троцки» с участието на звезди като Ричард Бъртън (главната роля), Роми Шнайдер и Ален Делон. Напоследък образът на Троцки се появява в нашата литература и в документални филми. Както и преди, така и сега, обикновено се изобразява в черни краски. Няма друг революционер, който така да е неглежиран и премълчаван в историята на Русия. Няма паметници за него, на негово име няма кръстени градове и улици. Няма даже дом-музей, където посетителите да се запознаят обективно с неговия живот и дейност.

/рус.ез./

Живучие мифы

Один из них о том, что Троцкий уже в канун русских революций 1917 года был агентом иностранных разведок и получал средства для развала России. Впервые об этом заговорили вскоре после Февральской революции. Так же травили и Ленина, сравнивая его с бактерией чумы, которую немцы специально переправили из Европы. Никаких доказательств ни тому, ни другому нет.

После июльских событий газеты Временного правительства добавили новых красок, опубликовав сведения, что в США, где Троцкий находился два месяца до возвращения в Россию, он получил 10 тысяч долларов от американцев немецкого происхождения, а источником средств назывался германский Генштаб. Но ясно же, что эта сумма совсем не велика для «подрыва» политической системы огромной страны! На поклёп сам Троцкий дал разъяснение: «За два дня до моего отъезда в Европу (из Нью-Йорка. – Г.Ц.) немецкие рабочие… устроили мне прощальный митинг, на котором производился сбор на русскую революцию. Сбор дал 310 долларов. В счёт этой суммы немецкие рабочие внесли через своего представителя 100 долларов. Переданные 310 долларов я на другой же день, с согласия организаторов митинга, распределил между пятью возвращающимися в Россию эмигрантами, которым не хватало денег на проезд. Такова была история «10 000 долларов»…

Выступая в Петроградском Совете, он потом добавил: «Ленин боролся за революцию 30 лет. Я борюсь против угнетения народных масс 20 лет. И мы не можем не питать ненависти к германскому милитаризму. Утверждать противное может только тот, кто не знает, что такое революционер».

Другим распространённым обвинением Троцкому была организация красного террора, в котором он, конечно, участвовал, но был отнюдь не главным лицом. На эту роль скорее подошли бы Дзержинский, Свердлов или Урицкий. Правда, в конце декабря 1917 года Троцкий резко заявил в адрес кадетов: «Вам следует знать, что не позднее чем через месяц террор примет очень жёсткие формы по примеру великих французских революционеров. Врагов наших будет ждать гильотина, а не тюрьма». Но это была реакция на развёртывающуюся атаку на революцию. Вопрос – кто начал Гражданскую войну: белые или красные? – не имеет стопроцентного решения. Жестокость проявлялась с обеих сторон. Как глава Красной армии Троцкий подчас не был разборчив в средствах, подвергал расстрелу каждого десятого в отступающих частях (применял децимацию, известную с эпохи Древнего Рима), использовал заградительные отряды. Но тогда решался вопрос – кто кого. О карательных мерах знал Ленин, но не осуждал Троцкого.

После возвышения Сталина Троцкий закрепился как его враг № 1. Вскоре он превратился в организатора борьбы против советского строя и пособника фашистов. Всё это рассмотрели на так называемом контр­процессе Троцкого, организованном в 1937 году авторитетной международной комиссией во главе с известным американским философом Джоном Дьюи. В результате исследования комиссия пришла к выводу о полной невиновности Троцкого в приписываемых ему преступлениях. Однако это не оказало влияния на общественное мнение.

Недостатки и ошибки

Как истовый революционер, Троцкий ради счастливого будущего не всегда считался с настоящим. Абстрактная любовь к человечеству не сопровождалась бережным отношением к конкретному индивиду. Он не испытывал угрызений совести от того, что из-за его распоряжений нередко гибли люди. Ему доставляло удовольствие ощущать себя вершителем судеб. Даже к близким относился с прохладцей. Отношения с родителями не заладились с юности. На похороны матери он не приехал, а когда после Октября на его отца пошли гонения, ничем не помог, хотя мог. Первую жену с двумя дочерями оставил в ссылке и больше не проявлял заботы о них. Настоящих друзей никогда не было. С Лениным, пригласившим его за рубеж, давшим работу и ценные контакты, он вскоре испортил отношения, называл «бойким статистом», «Максимилианом Лениным», по аналогии с Робеспьером, и прочими нелестными эпитетами, а затем переметнулся к его противникам, с которыми, впрочем, тоже поссорился.

После отказа многих стран дать убежище, ему помог известный мексиканский художник Диего Ривера. Он же поначалу и приютил его с семьёй в своём доме. И что же? «Дон Жуан революции» вскоре вступил в связь с женой мексиканца, художницей – Фридой Кало...

Как помним, в ленинском «Завещании» Троцкий представлен как «самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и увлечением чисто административной стороной дела». О чём речь? В хозяйственной жизни Троцкий ратовал за использование военных методов, применявшихся им на посту руководителя Красной армии, выступал за милитаризацию труда и, обрушиваясь на «рабочую оппозицию», защищал командно-административные методы, которые позже взял на вооружение Сталин.

После смерти Ленина Троцкий во многом сам помог Кобе и его союзникам одержать победу. Совершенно не вовремя отошёл от вопросов жизни страны, ударился в литературную работу, брал отпуска по болезни. А его частые одобрения правильности решений ЦК, недопустимости фракций, согласие с линией партийного руководства создавали впечатление признания им какой-то своей вины. Близко знавший Троцкого Иоффе в письме, написанном перед самоубийством в 1927 году, отмечал, что главная слабость Троцкого была в том, что он не упорствовал в своей мудрости, особенно когда быть мудрым означало быть одиноким. В роковое для себя время Троцкий переоценил свою моральную власть над сознанием людей, свою популярность.

Падение

Конец Гражданской войны стал началом неудач Троцкого. Болезнь Ленина поставила вопрос, кто будет преемником и новым главой государства. Сформировался союз Сталина с Зиновьевым и Каменевым – («тройка») против Троцкого. В апреле 1922-го учредили должность Генерального секретаря ЦК РКП(б), на неё назначили Сталина.

В это время в правящую компартию хлынула масса карьеристов. Усиление бюрократизма обусловливалось и всеобщей усталостью от войны. Побеждали настроения «не мы для революции, а революция для нас». Они вызывали опасения у Ленина, уделившего этому немало внимания в последних работах. К осени 1923 года Ленин отошёл от руководства и не мог участвовать в дискуссии, направленной против Троцкого. А тот тогда простудился, проболел весь остаток осени и начало зимы. Всё это развязало руки Сталину и его временным союзникам. Шаг за шагом они ограничивали влияние Троцкого. Его сторонники незаметно заменялись другими, более лояльными и надёжными. В партийной прессе всё чаще появлялось имя генсека партии. Исподволь пересматривались политические биографии вождей. Сталин оказался непревзойдённым мастером закулисных интриг. Однако вес и авторитет Троцкого были ещё велики.

Когда Ленина не стало, многое уже было предрешено. Как глава военного ведомства, Троцкий упустил возможность опереться на своих сторонников. Когда же попытался, было поздно. «Тройка» снискала себе известность непреклонных сторонников ленинизма и защитников его учения от всяких «отступников».

В январе 1925 года Троцкий был снят с постов наркома по военным делам и председателя Реввоенсовета. Между тем в самой «тройке» произошёл раскол: Зиновьев и Каменев осознали, что, поддерживая Сталина, готовят почву для диктатора, и повернулись к Троцкому.

В партии тогда шли споры о путях и темпах строительства социализма. Сталин выдвинул концепцию «строительства социализма в одной отдельно взятой стране». А Троцкий, настаивая на зависимости судьбы России от мирового революционного процесса, придерживался прежних леворадикальных взглядов. Позиция была противоречивой: с одной стороны, утверждалось, что без мирового революционного пожара социализм в СССР построить нельзя, а с другой – Троцкий призывал к решительным преобразованиям, сверхбыстрым темпам роста, «сверхиндустриализации». Его поддержали Каменев и Зиновьев. Возникла «левая оппозиция».

В противовес этому Сталин обратился к будущему блоку «правых» – Бухарину, Рыкову, Томскому, которые выдвигали концепцию «врастания крестьянина в социализм», подвергая критике идеи Троцкого и его сторонников. Их «правые» называли «внутренним колониализмом», ведущим к ограблению деревни.

В октябре 1927 года состоялся пленум ЦК. Было решено исключить Троцкого из руководящего органа партии. Троцкий и его сподвижники в 10-ю годовщину Октябрьской революции в разных городах на праздничных демонстрациях развернули лозунги со своими призывами. Вскоре Троцкого и других инициаторов акций исключили и из партии. На ХV съезде в декабре того же года за бортом оказываются ещё 93 деятеля левой оппозиции. Некоторые из них – Каменев, Зиновьев и ещё около 20 человек – покаялись в надежде восстановиться в партии, большинство же, как и Троцкий, отказались от публичного унижения. Через месяц его отправили в Алма-Ату, где он, несмотря ни на что, продолжил борьбу.

Изгнание и кончина

Физически уничтожить или бросить в тюрьму Троцкого Сталин не решался, но в январе 1929 года выслал из страны. Оказавшись в Турции, Троцкий издаёт журнал «Бюллетень оппозиции», пишет книгу «Сталинская школа фальсификаций». Организации его сторонников возникают в Европе, Америке, Азии. В 1932-м Сталин лишает Троцкого советского гражданства.

Когда тот стал обращаться в разные посольства с просьбой о предоставлении въездной визы, каждый раз получал отказ. Там считали, что революционер-интернационалист станет вмешиваться в их внутренние дела. На какое-то время он обосновался во Франции, потом в Норвегии.

В 1936 году была опубликована его книга «Преданная революция», в которой он взялся дать ответ на вопрос, что такое СССР и куда он идёт? По мнению Троцкого, в стране, с одной стороны, режим покоится на государственной собственности и плановой экономике, с другой – на неравенстве, бюрократизме и диктатуре. Поэтому социальный баланс непрочен. И в конечном счёте победит либо социалистический элемент, либо буржуазный. Управленческая бюрократия не будет бесконечно удовлетворяться потребительскими привилегиями. Рано или поздно она попытается сформироваться в новый имущий класс, экспроприируя государство и становясь владельцами трестов и концернов. «Привилегии, – писал он, – имеют лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям. Но право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно быть директором треста, нужно быть пайщиком. Победа бюрократии в этой решающей области означала бы превращение её в новый имущий класс». Не это ли случилось как итог перестройки?

Его пребывание в Европе стало невозможным, когда летом 1936 года было объявлено, что в Москве Зиновьев, Каменев и 14 других подсудимых дали показания о своём участии в заговоре и покушении на жизнь Сталина. Они признались и в работе на гестапо под руководством… Троцкого. Суд вынес всем смертный приговор...

Последние полтора года жизни Троцкий отдал созданию политической биографии Сталина, в конце которой писал: «В результате серии московских процессов оказалось, что из девяти человек, которые при жизни Ленина были в Политбюро… все за исключением Сталина и своевременно умершего Ленина, оказались агентами иностранных государств».

24 мая 1940 года на охраняемый дом Троцкого совершили нападение. Руководил им тайный агент НКВД Иосиф Глигулевич, а группу налётчиков возглавлял мексиканский художник и убеждённый сталинист Давид Сикейрос. Ворвавшись около 4 часов ночи в спальню, они произвели около 200 выстрелов и скрылись. Но раньше, услышав шум во дворе, Троцкий с женой спрятались под кроватью и чудом не пострадали. Не прошло трёх месяцев, как другой агент НКВД испанец Рамон Меркадер проник в пристанище Троцкого и ударом ледоруба по голове нанёс смертельную рану. На следующий день, 21 августа 1940 года, Лев Давыдович скончался.

Драма несогласия

Драма Троцкого была предопределена не только совокупностью его личных качеств, но и противоречиями марксизма, которому он оставался верен до конца. Достоинства учения и мировоззрения сочетались с утопическими сторонами. Однако приверженцы доктрины не признавали это. Марксизм всё больше превращался в разновидность новой религии. Появились «инквизиторы» и их противники, наиболее ярким из которых был Троцкий.

При этом нельзя не отметить особого величия его жизненной позиции. Он не прогнулся перед могущественной и зловещей диктатурой Сталина и отстаивал свои убеждения.

Троцкий критиковал советскую действительность и вождя СССР за бюрократизм и зажим свободы, но не за отход от нэпа. Он признавал гигантские достижения страны и при Сталине. Не принимая антидемократизм и диктатуру, он показывал, что важнейшая сторона революции была предана и растоптана новым властвующим слоем, а сформированная система далеко отошла от идеалов марксизма. Но и не считал, что ликвидация рыночных регуляторов и внедрение мобилизационных начал не позволяют производительным силам развиваться.

Не оправдался также расчёт Троцкого на мировую революцию. Капитализм под влиянием Октября социализировался и, используя государственные и плановые рычаги, создал конвергентную экономику, смягчающую экономические кризисы перепроизводства и улучшающие условия жизни трудящихся классов. Одна из составляющих марксизма – диктатура пролетариата – тоже потерпела банкротство. Ни один класс нельзя идеализировать. И в пролетариате есть немало порочного. Кроме того, партии, выступающие от его имени, способны, как показала действительность, отрываться от тех, кого представляют.

В итоге Троцкий оказался не нужным не только внутри страны, но и за её пределами. Поэтому и стал изгнанником. И в новой России его личность отвергается правящим классом, относящимся с презрением к тем, кто выступал прежде с коммунистических позиций и был бескомпромиссным критиком буржуазии.

Фигура Троцкого – одна из наиболее драматических в мировой и отечественной истории.

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