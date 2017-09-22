/Поглед.инфо/ Както следва от проучването, проведено под егидата на бившия директор на ЦРУ Д. Петреъс, най-голямата аудитория на джихадистка пропаганда в интернет са на има в следните страни:

1) Турция

2) САЩ

3) Саудитска Арабия

4) Ирак

5) Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Както и да е, ако се съди по броя кликвания на джихадистката пропаганда, разпространявана от ИДИЛ и други творчески сдружения (между другото, специфичната част на съдържанието на видеото в тази пропаганда все повече расте), получаваме такава карта:

Докладът (само по себе си представлява интерес от гледна точка на развитието на екстремистката пропаганда и успешното й осъществяване) прави някои заключения за жителите на европейските страни.



Именно: според Петреъс и неговия екип е необходимо да се затегне законодателството. Ненормално е, когато законите наказват за "притежание и укриване на информация, която може да съдържа данни за предстоящи терористични атаки", но не наказва хора, просто разглеждащи материали, които възхваляват тероризма.

/рус.ез./

Между тем, напоминают авторы исследования, в свое время точно так же проходила борьба с интернет-педофилами. Сначала каралось только изготовление и распространение детского порно, а затем - и его просмотр. С экстремизмом пора сделать то же самое, тем более что по опросам 74% британских граждан считают, что привлечение к ответственности за регулярное потребление джихадистских материалов вполне оправдано.

...Тут, отметим от себя, возникает ряд сложностей культурно-этнического характера. Крайне трудно, с точки зрения формальной политкорректности, разъяснить, в чём разница между призывами убивать неверных (обычными для джихадистов), призывами убивать эксплуататоров (обычными для ультралевых музыкальных групп, например) и призывами убивать котиков и вообще всех людей (характерными для целого ряда глумливых жанров искусства, эксплуатирующих полный нигилизм).

Кроме того, непросто будет найти грань, за которой кончается критика современного общества, выраженная в самых сильных тонах, и начинаются экстремистские призывы данное общество изменить.

Впрочем, для цивилизации, уже около века (с "Дивного нового мира" и до "Чёрного зеркала") размышляющей над проблемами антиутопий - этот вызов будет не таким уж непреодолимым. И в Великобритании, и в США что-нибудь придумают.

Интересно тут другое. Почему США и Великобритания с их небольшим в общем-то мусульманским населением так разительно обгоняют прочие страны по части экстремистской аудитории?

Возможно, это связано просто с лучшим доступом к онлайн-сервисам (но тогда непонятно, почему отстают Франция и Германия).

Возможно, это связано с тем, что английский - будучи языком международного общения - более доступен, в том числе он все чаще используется и в материалах ТОЗР ИГ (но всё равно он должен уступать арабскому, на котором говорят сотни миллионов граждан разных государств).

Возможно, это связано, наконец, с тем, что мусульманские общины в США и Великобритании чувствуют себя особенно изолированными и социально притесняемыми (но тогда опять-таки непонятно, почему отстаёт по части интернет-экстремизма французская исламская аудитория).

Это тот случай, когда у нас нет версий. Впрочем, причины, судя по всему (кроме "слабости законов") авторов доклада не волнуют.

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