/Поглед.инфо/ Свидетел на "Одеският Катин" разказва за трагичните събития от 02 май 2014 в Одеса на Гръцката улица и и Куликовското поле, анализирайки ги по "горещи следи". Уви, "горещи" и в прекия и преносния смисъл ...



/рус.ез./

Увиденные мною 2 мая трагические события в Одессе описать невозможно. Даже слово “ужас” сюда не подходит. Я словно побывал в аду, где видел мучеников и их мучителей. У меня в руках дрожал фотоаппарат и от бессилия скрипели зубы. Здесь я убедился, что даже звери человечнее этих мерзавцев-“патриотов”. Не знаю, как эти нелюди смогут дальше жить с таким грузом.

Одесская трагедия состоит из двух частей: драки на ул. Греческой, с сакральными жертвами, и ада в Доме профсоюзов на пл. Куликово поле, где погибло 8 (многих из них забивали на смерть после того, как они выпрыгнули из горящего здания) и сгорело заживо 33 человека. Это была, без преувеличения, вторая Хатынь. Символично, что белорусскую деревеньку Хатынь сожгли дотла вместе с её 149 жителями — стариками, женщинами и детьми, — каратели 118-го шуцманшафтбатальона, который был сформирован немецкими фашистами в июне 1942 года в районе г.Киева в основном из полицаев-украинцев, которые "хорошо" зарекомендовали себя в глазах оккупантов участием в массовых расстрелах в печально известном Бабьем Яру.

“Одесскую Хатынь” организовала Киевская фашистская хунта, прислав в наш спокойный и толерантный город таких же головорезов-“заробитчан” из столицы и депрессивных регионов страны (получивших боевое крещение на киевском Майдане), разбавив её отморозками местного “разлива” и прибывшими на футбольный матч болельщиками, большинство из которых ими только назывались.

А теперь обо всём по порядку.

В 15.00 2 мая на Соборной площади (центр Одессы) представители Евромайдана совместно с болельщиками-ультрас (всего порядка 1500 человек), прибывшими на матч “Металлист”-“Черноморец” из Харькова и других городов Украины (Как будто в Киеве не знали, что матч надо было перенести на другую дату или в другой город?) решили организовать митинг, а затем якобы мирный марш до стадиона. На это же время отдельные представители одесского Антимайдана (в количестве 250-300 человек) организовали свой митинг возле памятника погибшим милиционерам на Александровском проспекте, в 500-600 метрах от оппонентов. И те и другие начали собираться в 13.40-14.00. Как видите на фотографии ниже, все было действительно мирно и ничто не предвещало беды. Но так думали лишь простые одесситы и массовка митинга, а не организаторы и главные исполнители карательной операции “Одесская Хатынь”.

фото © Василий Полищук

Сомнения появились в 14.15, когда группа молодых людей выгрузилась из микроавтобуса Мерседес-Вита, желтого цвета с “очень мирными” битами и направилась к собравшимся у фонтана. Барометр тут же показал на непогоду.

фото © Василий Полищук

А в 14.30 — 14.40 на Соборке появились хорошо экипированные и вооруженные битами, палками, шлангами и обрезками арматуры более сотни человек с Киевского майдана. Это указало на то, что к мирной акции и маршу “болельщики” подготовились основательно. “Буря! Скоро грянет буря!”

фото © Василий Полищук

фото © Василий Полищук

фото © Василий Полищук

Время “Ч” наступило в 15.10-15.15, когда массовка, ультрас и Киевская сотня выстроились вдоль ул.Преображенской угол Греческой для “мирного” марша.

фото © Василий Полищук

В это же время, со стороны торгового центра “Афина” появились антимайдановцы в количестве 250-300 человек. Я бы назвал их камикадзе. И тут, как по единой команде, и те и другие, с воинствующими призывами, ринулись навстречу друг другу и схватились посредине ул.Греческой (между ул.Преображенской и вице-адмирала Жукова), пока их не разделили военнослужащие внутренних войск и милиция. Вот так началась, я в этом убежден, заранее спланированная спецоперация по ликвидации одесского Антимайдана, которая, видимо, пошла не совсем так, как выписан сценарий.

фото © Василий Полищук

В ход пошло “оружие пролетариата”, камни, в данном случае — тротуарная плитка, петарды, шумовые гранаты, дымовые шашки и коктейли Молотова, которые профессионально и с азартом готовили болельщицы-девушки студенческого возраста возле знаменитого бара “Гамбринус”, со стороны ул. Дерибасовской (Дiвчата, ще трiшки долийте бензину. А де масло i пiнопласт?). На удивление и то и другое, как видите, было в изобилии. Участок Греческой улицы стал похож на Бородинское поле и был затянут дымом.

фото © Василий Полищук

(И еще я обратил внимание, как за “полем боя”, с угла ул. Преображенской и Греческой, невозмутимо наблюдал близкий соратник кандидата в мэры г.Одессы Гурвица, председатель Одесской областной организации партии “УДАР”, Андрей Юсов, с которым поздоровался и пошептался известный активист одесского Евромайдана Виталий Устименко, координировавший действия “мирных болельщиков”).

С противоположной стороны применялись камни и петарды. Появились первые пострадавшие, и им — нас к этому уже приучили со времен киевского Майдана, оказался сотрудник ВВ МВД. Вот его ведут к машине.

фото © Василий Полищук

Он находился на разделительной линии со стороны антимайдановцев и ранение получил от брошенного кем-то из “болельщиков” камня или шумовой гранаты. Со временем с обеих сторон стали звучать и выстрелы. Послышались крики о появившихся раненых и одном убитом. Какое было оружие, я не видел, ибо приходилось смотреть по сторонам, чтобы самому не подставиться под камни или того хуже.

Силы противоборствующих были явно не равны. Тем более, что “болельщики” применили захваченный в пожарной части автомобиль и использовали его в качестве тарана.

фото © Василий Полищук

Антимайдановцы были окружены со всех сторон и зажаты в центре Греческой улицы. Только благодаря прибывшему подкреплению силовиков удалось избежать больших жертв, в первую очередь среди антимайдановцев. Силовикам удалось сдержать натиск “болельщиков”, что дало возможность антимайдановцам прорваться на ул.Преображенскую и рассеяться по городу.

В 18.20-18.30 основные боевые действия прекратились, но подозреваемых в принадлежности к Антимайдану (а это наличие георгиевской ленточки на одежде) “болельщики” ловили и забивали до полусмерти. С двумя такими случаями мне пришлось столкнуться на той же Соборке. Особенно тяжело было смотреть на зверское избиение мужчины солидного возраста. Его пинали, как футбольный мяч. Он был весь окровавлен и не шевелился. Спасибо одной женщине и двоим мужчинам, которые остановили избиение и вызвали скорую помощь. Только не знаю, прибыла ли она, и остался ли этот одессит жив?

Вот он лежит на дорожке.

фото © Василий Полищук

А это те, кто “прививал” ему чувство патриотизма.

В 19.00-19.10 я еще раз обошел места “разогрева” болельщиков и его результаты зафиксировал фотокамерой. Результат был неутешителен. Вот такой я увидел знаменитую Греческую площадь после побоища.

фото © Василий Полищук

А затем уехал на место основных, самых тяжелых и трагических событий в послевоенной истории Одессы,— площадь Куликово поле.

Там я увидел метушню и панику среди присутствовавших здесь одесситов — детей, мужчин и женщин пожилого возраста, в том числе православных верующих, опекавших палатку-часовню. Они наспех сооружали что-то вроде заградительной баррикады из досок и паллет перед входом в здание профсоюзов. Другие стали собирать портреты погибших во время событий в Киеве сотрудников “Беркута”, наивно полагая, что в Доме профсоюзов найдут спасение. Но, к глубокому сожалению, многие нашли там свою смерть. Шедший мне навстречу знакомый одессит Владимир Новицкий (позже сгоревший в здании) сообщил, что на Куликово поле бежит толпа “ультрас” и надо уходить в помещение. Я же порекомендовал ему уходить с площади, а сам отошел в её дальний угол. Затем, со стороны “баррикады”, прозвучали призывы укрыться в здании. Туда, кроме охраны палаточного лагеря, двух депутатов Одесского облсовета (Маркина и Албу) и порядка 15-20 помятых участников бойни на Греческой (всего 45-60 мужчин), побежали и люди пожилого возраста, и даже дети. Полагаю, что в Доме профсоюзов укрылось 150, от силы 200 человек.

Через минут десять, со стороны ж/д вокзала появилась лавина “болельщиков”. Как позже стало известно, они как по команде снялись со стадиона “Черноморец” и, соединившись с участниками “сражения” на Греческой ул., побежали на Куликово поле, где с улюлюканьем набросились на палаточный городок.

И опять же символично. Первое, что они сделали — это уничтожили 13-15 стендов с информацией о 70-летии освобождения Украины от немецко-фашистских и румынских оккупантов (У фашистов другие ценности).

Затем стали крушить и поджигать палатки и символическую аллею, посвященную военнослужащим ВВ и “Беркуту” МВД и закидывать камнями и коктейлями Молотова стоявших за деревянными щитами десяток “сепаратистов”, “диверсантов” и других “враждебных” Украине элементов, вина которых состояла лишь в том, что они выступали против фашизма, добивались справедливости и хотели быть услышанными в Киеве.

Честно говоря, я думал, что на Куликовом поле все закончится только несколькими десятками разбитых лиц и сносом палаточного городка, чего так добивался глава Облгосадминистрации Немировский под предлогом проведения парада 9 мая. Но, увы, я ошибся, и впервые в своей жизни увидел такое, чего и врагу не пожелаю.

Защитники символической баррикады у входа в здание профсоюзов, увидев, что толпа “болельщиков” становится всё агрессивнее и противостояние может привести к жертвам, укрылись в здании. Где-то в 19.30 к “болельщикам” подошли основные, хорошо экипированные и вооруженные бойцы. По окнам здания ударили “коктейлем”, но стекла их выдерживали, и тогда содержимое из разбитых бутылок выливалось на подоконники и там сгорало. Для разрушения стекол “мирные болельщики” применили оружие, после чего броски “коктейлей” стали эффективнее. Приблизительно в 19.40 со стороны ул. Канатной, а затем около 20.10 и со стороны Ж/Д вокзала одни и те же лица вели огонь из помпового ружья и пистолета по окнам дома профсоюзов.

На многих этажах дома профсоюзов уже полыхал огонь. Входная дверь левого крыла здания была взломана и на 1-й этаж ринулась толпа нападавших. Со стороны правого крыла на 2-й этаж, по кондиционерам, также стали проникать нападавшие. С крыши дома в сторону атакующих полетели камни и десятка полтора-два коктейля Молотова. Но это так, для успокоения души или безысходности.

Во время этого кошмара не было ни пожарных, ни сотрудников милиции. Стояла лишь одна машина Скорой помощи. В 20.15 моё сердце не выдержало того, что видели глаза, и я, морально опустошённый, ушел с места побоища. Но и дома, несмотря на принятые лошадиные дозы успокаивающих, сердце не находило покоя. Я не смог сомкнуть глаза до утра.

3 мая, немного отойдя от ночного кошмара, я выехал на место трагедии, где испытал ещё больший шок. Оказалось, что в Доме профсоюзов сгорело 33 несчастных, ни в чём неповинных одессита и их тела еще находились в здании. Правда, теперь они уже были под усиленной охраной морально подавленных и растерянных сотрудников спецподразделения МВД.

Осознав весь этот ужас, я уехал домой изучать свои и переданные мне другими свидетелями этой трагедии фото и видеоматериалы, где вновь переживал её заново с еще большей болью и отвращением. Я задал себе вопрос, что случилось за 23 года независимости с моралью украинцев, что они стали такими равнодушными и жестокими? Почему они так безжалостно, даже с каким-то азартом, словно во время охоты, убивают друг друга? Это же фашизм в самом извращенном виде. И страшно другое — это делали не только юнцы с промытыми мозгами, но и достаточно известные в Одессе “демократы-общественники” зрелого возраста. В частности член политсовета областной организации партии “УДАР”, атаман Черноморского гайдамацкого соединения, глава общественного движения “Комитет обороны “Одессы”, Сергей Гуцалюк. Это он около 19 ч.30 мин. бегал под стенами осажденного и забрасываемого его “собратьями” коктейлем Молотова дома профсоюзов и торопил какого-то Славика: “Славик, Славик, заряди обойму, обойму заряди” (это зафиксировано на видео).

Но окончательно меня сразили кадры, на которых “колченогий ультрас” с палочкой в правой руке и дымовой шашкой военного образца в левой со знанием дела показывал “штурмовикам”, куда им идти и что делать. В последующем оказалось, что это не кто-нибудь, а доверенное лицо кандидата в мэры г.Одессы Гурвица, член Одесской городской избирательной комиссии, Борщенко Юрий. Он же — президент Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины и президент женского клуба "Черноморочка". Что же случилось с человеком преклонного возраста, неужели произошёл сбой генетического кода, и он из человека превратился в нелюдя?

А как мне теперь относиться к бывшему заместителю председателя Одесской облгосадминистрации, ныне руководителю Одесского избирательного штаба кандидата в президенты Порошенко — Алексею Гончаренко, который был в рядах “штурмовиков” и фотографировался на фоне тела погибшего в этом аду? Такое я видел лишь на фотографиях гитлеровских солдат времен Великой отечественной войны.

Еще не остыли тела “российских диверсантов и террористов”, одесситов: фотографа Бежаницкой Кристины,1992 г.р.; поэтов — Гунн Виктора, 1962 г.р. и Негатурова Вадима, 1959 г.р.; 20 летнего Лукаса Игоря; слесаря Щербинины Михаила, 1956 г.р., помогавшему оператору-любителю делать видеосъемку, и этой неизвестной женщины, задушенной шнуром (видимо её приняли за “радистку диверсионной группы” из Москвы или Приднестровья) и многих других, невинно убиенных и сгоревших в этом аду,

как тот же Гончаренко вышел в прямой эфир телеканала "Украина" с места трагедии и торжественно доложил Савику Шустеру и всей Украине: "Мы очистили Куликово поле от сепаратистов". И этому варварству рукоплескала студия. Слава богу, не стоя.

Создается впечатление, что наше общество поразила социальная шизофрения, которая, по словам Dmitry Dukhovnik (в контакте), является социальным заболеванием, при котором в области общественной жизни психическое функционирование здоровых людей граничат с вполне определенными психическими заболеваниями, но они еще не являются таковыми. Основными характеристиками социальной шизофрении (а они аналогичны классической шизофрении, описываемой в патопсихологии) являются безответственность, непоследовательность, аутизм (создание своего мира, уход от реальности), патологическая раздвоенность, нерешительность. С социальной точки зрения это заболевание можно рассматривать как борьбу между «душевной» и «социальной» жизнями, что выражается в психической раздвоенности, двойных стандартах, «двойной жизни».

В качестве наглядных примеров Dmitry Dukhovnik приводит “следующие явления из нашей жизни:

Пример 1. Героизация военной службы, ее важность, ее значение для сохранения суверенитета страны и пр. И в то же время – нищенская заработная плата военнослужащих, отрицание льгот, их регулярное сокращение и сужение. Полное отрицание потребности содержать свою армию. И т.д.

Пример 2. Провозглашение демократических принципов строительства государства, построения взаимоотношений между людьми на основе верховенства права и т.д. И в то же время – правовой беспредел, грубейшие и регулярные нарушения на всех властных уровнях Конституции страны, игнорирование законодательства, применение законодательства по принципу: Закон — как дышло, куда повернул, туда и вышло.

Пример 3. Провозглашение того, что земля, ее недра (и т.д.) принадлежат народу. И в то же самое время — землей и ее недрами пользуются несколько человек, извлекая из этого сверхприбыли в собственный карман и т.д.

Примеров огромнейшее число можно приводить не только на уровне высшей и региональной государственных властей.

Причинами поражения общества социальной шизофренией могут служить:

а) полное отсутствие профессиональных знаний и навыков у людей, находящихся во власти;

б) нахождение в высшей власти больных шизофренией;

в) отсутствие концепции формирования власти и развития общества (психологами давно отмечено, что долгое отсутствие направленности сознания и установок ведёт к быстрой деградации личности;

г) наличие национализма (нацизма) в основе государственной политики.

(В шизофреническом обществе истинного патриотизма нации быть не может — это патопсихологическая аксиома);

д) другие причины.

Какие причины поражения украинского общества социальной шизофренией мы наблюдаем в конкретном случае? Из всех перечисленных основных причин, способных вызвать поражение общества социальной шизофренией, присутствуют все перечисленные. Мы наблюдаем и отсутствие профессионализма во властных структурах, и больных шизофренией (медкомиссию при продвижении во власть никто не проходит, не предусмотрено законом, но признаки этого заболевания наблюдаются у ряда политиков). Никто в украинском социуме не способен внятно изложить концепцию формирования власти и концепцию развития общества в силу отсутствия таковых. Об избытке национализма в политике Украины не говорит только ленивый.

Что же мы за народ такой? Богатые ободрали нас, нищих, до нитки и на эти деньги совершили государственный переворот. Затем, захватив власть, повторно ограбили тех же нищих, собрав с них деньги на армию, которую бросили против этих же нищих.

И ещё одна важная деталь того трагического дня, к которой я отношусь двояко. С одной стороны, благодарю силовиков за спасенные жизни многих пострадавших на Греческой улице и в Доме профсоюзов, которых они вывели из ада. С другой — задаю вопрос: почему не было силовиков во время штурма и поджога здания профсоюзов, а затем, когда появились на месте трагедии, никого не задержали из “мирных” коктейлеметателей и стрелков, выходивших из здания? Полагаю, что тогда бы нашли много интересного, в том числе и вещи/предметы, изъятые ими при обыске погибших в здании, или хотя бы их идентифицировали. Сейчас многие знают, как они обыскивали тела погибших и записывали это на видео. Оно имеется в Ютубе. Почему “назначили” подозреваемыми во всех грехах только скрывавшихся в здании профсоюзов и торговом центре “Афина” и не отпустили их после допросов? Многих из них уже и осудили. Но, как известно, скорый суд – неправедный суд.

Вопросы, вопросы, вопросы… И главный из них – кто виноват?

Давайте эти вопросы зададим и себе, и киевской власти, тогда, может быть, и найдем на них ответы:

1. Зачем, в начале апреля сего года, были созданы блок-посты вокруг Одессы с присланными из Киева представителями т.н. “Правого сектора” и “Самообороны майдана”? А это ни много ни мало порядка 400 неплохо обученных и вооруженных бойцов, которые, по словам бывшего начальника Одесского областного УВД полковника Луцюка, не имели никакого правового статуса и оснований для остановки и проверки проходящих транспортных средств. По его словам, одесская милиция сама справляется с возложенными на неё обязанностями. Наличие на этих постах то ли дружинников, то ли боевиков лишь дестабилизировало ситуацию в области. Их бесцеремонное поведение вызывало раздражение у водителей и пассажиров. Но Луцюка не услышали или не хотели слышать. Значит, так было надо.

В защиту блок-постов тут же высказался бывший тогда главой Одесской облгосадминистрации Немировский, заявивший, что они нужны для контроля деятельности милиции. Нонсенс: нелегитимная структура, подконтрольная министру внутренних дел или секретарю СНБО, контролирует правоохранителей и проверяет граждан. К сожалению, в нынешней Украине правовой нигилизм стал нормой жизни. В стране вместо законов верховенствует право силы.

Мне представляется, что уже в начале апреля киевская власть, находясь в растерянности от междоусобной вражды бывших соратников, решила вчерашних, почувствовавших вкус крови “героев” майдана, не признающих никакой дисциплины и власти, но привыкших вкусно есть на дармовщину, отправить “от греха подальше” из Киева в Юго-Восточные регионы на блок-посты. Убив, таким образом, двух зайцев: освободила Киев от злых, голодных и непредсказуемых боевиков и приступила к подготовке плацдармов на случай проведения спецопераций по усмирению непокорных граждан. А из самых проверенных и надежных создала, под видом национальной гвардии, дивизию СС “Галичина—2”, которую сейчас активно использует в карательных операциях.

2. С какой целью блок-пост в районе известного Одесского рынка “7-й километр” 1 мая, в преддверии трагедии, лично посетил их предводитель по Майдану, а ныне секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Андрей Парубий, где вручил его командиру, некоему сотнику Мыколе (Волкову Николаю Николаевичу, 02.11.1981 г.р., разыскиваемому с 2012 года Коминтерновским РОВД, Одесской обл. за мошенничество) 20 бронежилетов 5-го класса. Это действо можно посмотреть в Ютубе. А 2 мая этот белый и пушистый Мыкола отличился при штурме Дома профсоюзов, “спасая” несчастных — стреляя по ним из пистолета.

3. С какой целью эти “самооборонцы” в ночь на 1 мая снялись со “стратегически важных” для обороны Одессы от террористов и диверсантов постов и куда убыли?

Ответ. Убыли (об этом свидетельствует участие сотника Мыколы в штурме Дома профсоюзов) для участия в карательной операции 2 мая против одесских “сепаратистов”, большинство из которых не понимает даже значения этого слова.

4. С какой целью ночью 1 мая из Киева в Одессу прибыла так называемая грузинская сотня киевского майдана в количестве около 150 человек и чем она в Одессе занималась?

Ответ. Не знаю, но 3 мая я заснял её автограф на заборе с тыльной стороны дома профсоюзов (см. фото ниже), там, где 2 мая были забиты до смерти два молодых одессита — Папура Вадим, 1996 г.р., и Бражевский Андрей, 1987 г.р., выпрыгнувшие со второго этажа горящего здания.



5. А что делали утром 2 мая вооруженные “самооборонцы” и один из лидеров одесского автомайдана Марк Гордиенко во внутреннем дворе дома по ул.Жуковского, рядом с магазином ТиД (напротив Гимназии №1) и о чем с ними говорил полковник Фучеджи Д.В. (Фучеджи я не обвиняю, его, видимо, пригласили какие-то свидетели, чтобы разобрался с вооруженными людьми), и куда они делись после этого? А еще имеется информация о попытке, видимо этих же “самооборонцев”, разместиться в Гимназии №1. С какой целью?

Ответ. Не знаю, но это рядом с местом сбора одесских антимайдановцев.

6. Взяты ли пробы отравляющего вещества (и когда), которое было применено в тот роковой вечер в здании профсоюзов и произведена ли его экспертиза? О его применении говорят свидетели.

7. Как получилось, что неглупые антимайдановцы, будучи в таком меньшинстве, просто так полезли в капкан на ул.Греческой и дали себя окружить с пяти сторон, что противоречит элементарной логике и здравому смыслу.

Ответ. Не знаю, но похоже на то, что была какая-то договоренность между их предводителями или координаторами (в противном случае надо быть врожденным дауном, чтобы лезть в эту западню). Видимо одна из сторон, а может быть и обе, её нарушили. Жестокое столкновение, да с жертвами с двух сторон, было необходимо не столько для ликвидации палаточного городка на пл.Куликово поле, как для дестабилизации ситуации в Одессе и в регионе в целом. Что и произошло.

Спецоперация СБУ своей цели достигла. Почему я так уверенно об этом говорю? Так СБУ сама растрезвонила об этом. Читайте статью — “СБУ: криваву провокацію, що сталася в Одесі, фінансували поплічники В.Януковича” от 04.05.2014 г. на сайте, где чёрным по белому написано: “В результаті спецоперацій, проведених Службою безпеки України у Харкові, Одесі, Миколаєві та Херсоні, терористи-найманці залишилися без місцевої підтримки”.

Жители Одесской области напуганы и деморализованы. Напуганы и сами “победители” жестокой бойни. Задумывались ли вы, паны Парубий, Наливайченко и Аваков, о последствиях этой спецоперации для Украины? Нежели не понимаете, что нашу страну вы не только раскалываете, но и рвёте на части?

8. Можно ли было предотвратить Одесскую трагедию?

Ответ. Без всякого сомнения. Я убежден, что и СБУ, и МВД располагали полнейшей информацией о ситуации в палаточном городке на Куликовом поле через свою агентуру и видели, что движение антимайдан расколото, что в нем не просто была нарушена, но и отсутствовала управляемость. Это даже не “лебедь, рак и щука”. Движение затухало, и силовикам это было доподлинно известно. Но они решили повторить Киевский сценарий образца 2013 года. Только там был предлог – Новогодняя ёлка, а в Одессе – День Победы.

Это мне напоминает почерк спецслужб США, которые, в 70-х годах прошлого века проводило подобным образом операцию “Хаос” с целью ликвидации движений политического протеста: “Черных пантер”, “Везерменов”, “Новых левых” и даже верующих. Только один пример. В ночь с 18 на 19 ноября 1978 года, специалисты “плаща и кинжала” из ЦРУ уничтожили (расстреляли, зарезали и отравили) 918 граждан США– представителей религиозной общины “Храм народов”, организованной по типу коммуны в 1960 году в США Джонсом, человеком, называвшим себя марксистом. Эта община из-за притеснений в США, наводненная агентами ЦРУ и ФБР, в 1974 году переселилась в джунгли Гайаны, где построила посёлок Джонстаун и прекрасно себя чувствовала, но её нашли и там. Всё это списали на ритуальное убийство самих “сектантов-изуверов”. А правда вот здесь.

9. Господа из мировых СМИ, но особенно украинских, когда у вас проснется совесть, и вы перестанете лить потоки грязи и лжи на головы и так дезинформированных и деморализованных граждан Украины? Больше всего это касается телевидения. Вот образец “честности” наших СМИ: “В Одесі в Будинку профспілок під час пожежі, яка виникла під час сутичок між проросійськими сепаратистами та українськими футбольними фанатами 2 травня, на цей час невстановлені особи могли використовувати отруйну речовину, від якої і загинула частина людей, що знаходились в палаючій будівлі”. Так мы узнали с вами лишь о пожаре в Доме профсоюзов и драке пророссийских сепаратистов с украинскими футбольными фанатами и ничего больше. Никакой стрельбы и коктейлей Молотова.

Пару дней тому назад на Куликовом поле я был свидетелем, как несколько иностранных журналистов пытались выяснить у одесситов, есть ли здесь “рука Путина” и очень ли они хотят в Россию.

10. Аваков и Наливайченко, когда вы допросите своих подопечных и их пособников, многие из которых были участниками и свидетелями трагедии 2 мая в Одессе. В частности: Юсова Андрея, Гордиенко Марка, Гуцалюка Сергея, сотника Мыколу (Волкова Николая Николаевич, 02.11.1981 г/р. Если не знаете где его найти, то уточните у секретаря СНБО Парубия, он знает точно), активиста одесского Евромайдана Виталия Устименко, Богдана Осинского — штатного фотографа и оператора одесского евромайдана и партии ВО “Свобода”, а также престарелого Юрия Борщенко (одновременно уточните, что это за шашка была в его руке и где он её взял). Я продолжаю изучать видео и фотоматериалы, в которых еще найду вам свидетелей и участников бойни на ул.Греческой и в “Одесской Хатыни”. Если что-то интересное появится, то поделюсь с вами. Но я убежден, что все или почти все видео и фотоматериалы одесской трагедии у вас имеются, поэтому не тяните время и приступайте к исполнению своих служебных обязанностей — объективному, а не одностороннему расследованию трагедии с привлечением морально чистых и честных представителей общественности, а не одних “героев майдана”. Правда, я сомневаюсь, что вы на это способны. Видимо придется ждать независимого международного расследования и суда.

11. И последнее. “Демократичная” Европа и США (господин Фюлле, госпожа Эштон, госпожа Нуланд и другие завсегдатаи Киевского майдана), представители правительственных и неправительственных правозащитных организаций: Ау-у-у, где вы? Приезжайте в Одессу, посмотрите собственными глазами на произошедшее, послушайте свидетелей и расскажите всему миру правду об “Одесской Хатыни”. Или вы озабочены лишь проблемами вымирающего подвида – геев, лесбиянок и педофилов?

Расскажите о том, что киевская власть сотворила 2 мая в Одессе. Может тогда осознаете, что к власти в Киеве вы привели фашистов.

А закончу эту статью об “Одесской Хатыни” словами:

Пускай над землею летит, как заклятье — Проклятье фашистам! Проклятье!! Проклятье!! Проклятье!!!

Яков Подольский

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