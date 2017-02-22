/Поглед Инфо/ Обстоятелствата и последствията около смъртта на посланика на Русия в ООН сочат пряко към конкретен бенефициент.



"Кой има полза?" (Римски адвокат Касиан Лонгин Равила)

На 20 февруари новинарските ленти съобщиха за смъртта на Виталий Чуркин. Виталий Иванович принадлежи към този тип хора, които се ползват с уважението не само на колеги и сънародници, но и на враговете. Авторитетът на този дипломат на международната сцена е неоспорим в продължение на много години. От неговата смърт бяха шокирани, ако се съди по изявленията, всички хора, без изключение, които са общували с него с него и го познаваха.



/рус.ез./

Что произошло с Виталием Чуркиным? /ВИДЕО/



Павел Котельников

Новостные ленты сообщили сегодня о смерти Виталия Чуркина. Виталий Иванович относится к тому небольшому числу людей, которые пользуются уважением не только соратников и соотечественников, но и врагов. Авторитет этого дипломата на международной арене непререкаемым уже много лет. Его смертью были шокированы, судя по заявлениям, все без исключения люди, которые общались с ним и знали его.

От себя могу сказать, что всегда поражался тому хладнокровию, эрудиции и четкости, которую проявлял Виталий Иванович в своих выступлениях на Совете Безопасности ООН. После выступлений различных оппонентов, из года в год переворачивавших реальность вверх ногами, когда просто теряешься от наглости, с которой это делается, и думаешь, что можно ответить на подобный абсурд, выдаваемый за реальность, людям, которые, похоже, вообще никогда не слышали о таких понятиях, как совесть, факты и здравый смысл, он раз за разом брал слово и находил четкие и безупречно выстроенные слова, возвращающие на землю «партнеров».

Такие эксперты международной дипломатии, как Виталий Иванович Чуркин, во все времена были уникальным явлением. Вне всяких сомнений, наша страна и наша дипломатия понесли тяжелую утрату.

Сегодня уже несколько подписчиков обратились ко мне с вопросом, что произошло с Чуркиным, и я, понимая и разделяя чувства людей, не могу не написать о своей точке зрения на происходящее.

Дипломатия относится к сфере, о которой многое не известно не только в реальном времени, но даже спустя десятилетия и столетия. А многие тайны уходят в небытие, никогда не становясь достоянием общественности.

Дело здесь в том, что сложная система международных отношений, которая всегда и во все времена строилась исключительно на балансе сил и противовесов (не надо питать здесь никаких иллюзий о «человечности» в различной форме, в этой сфере её нет), абсолютно любая информация является разменной монетой, и часто стороны приходят к неким соглашениям о неразглашении той или иной информации за определённую компенсацию. Поэтому узнаем ли мы когда-нибудь правду о смерти Виталия Ивановича Чуркина – это большой вопрос.

Тем не менее, нам никто не мешает разбираться в происходящем и понимать то, что происходит со своего уровня знания процессов и с позиции той информации, которая является открытой.

Как всегда в подобных случаях, в первую очередь надо задаться знаменитым вопросом: «Кому это выгодно?» Пока безотносительно причин смерти – просто понять, на чьи интересы это работает. Часто ответ на данный вопрос уже дает много пищи для размышлений. Люди, изучающие вопросы управления, знают, что управление на Земле имеет несколько уровней. Внутри каждой страны это государственное внутреннее управление (внутренняя политика). В отношениях между странами есть внешнее управление (международная политика). В отношении роли стран в мире в целом есть глобальное управление (глобальная политика).

Чуркин последние годы был руководителем Российской делегации в ООН, а ООН в свою очередь есть один из органов проведения глобальной политики, так как его задачей является регулирование мировых отношений в целом, а не каких-то конкретных отношений между конкретными странами. Глобальное управление достаточно многоуровневая структура, и ООН – только один из элементов этой системы. Есть уровни и повыше. Примечательную квитанцию на этот счет (для тех, кто полагает глобальное управление вымыслом конспирологов) выписал один из участников Валдайского форума 2016 года Табо Мбеки (можно освежить в памяти этот эпизод в моей статье по итогам Валдайского форума осенью 2016 года). Такие фразы, как произнесенная Табо Мбеки, не может быть отнесена ни на незнание (он был президентом своей страны, не самой последней в мире), ни на проблемы перевода, ни на техническую ошибку (он и не думал поправляться, ибо прекрасно знал, о чем говорил).

С точки зрения глобального управления ситуация в целом на нашей планете сейчас весьма не простая (это ещё мягко говоря), и такие уникальные штучные кадры, как Чуркин, имеют важнейшее значение. Глобальному управлению эта потеря не выгодна ни в каком виде. О России и говорить нечего. Все страны, заинтересованные в стабилизации ситуации и снятии напряженности, попадают в этот же список. От смерти Чуркина выигрывают только те силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в мире с целью выловить в этой мутной воде свою «золотую рыбку». Этих стран, по сути дела, ровно одна – США. Никаких других выгодоприобретателей здесь нет. Немного особняком стоит Великобритания, но Великобритания в целом вписана в процессы корректировки глобального управления (об этом я писал в нашумевших в интернете статьях «Земля в созвездии весов» и «Западная стрекоза и русский муравей»). Поэтому в большой долей вероятности можно сказать, что круг выгодоприобретателей сужается до одной страны. Той самой, которая последнее время прикладывает гигантские усилия с целью сохранения своего доминирования в мире, несмотря на любые риски, в том числе всеобщей всемирной катастрофы. Той самой, которая прикрываясь «демократией» уничтожила не одну страну мира, включая такую не постороннюю нам Украину. Той самой, которая в июле 2014 года чуть не спровоцировала третью мировую войну, руками украинских нацистов уничтожив малайзийский «Боинг» над территорией Юго-Востока Украины. Той самой, которая едва не столкнула с той даты мир в огонь третьей мировой войны ещё несколько раз (точные даты называть не буду).

Итак, вопрос: «Кому это выгодно?» – имеет четкий и однозначный ответ.

Второй вопрос, который следует себе задать – какова вероятность практически одновременной (по международным меркам) смерти сразу нескольких советских дипломатов. Двое из них были застрелены (включая посла России в Турции), остальные «скоропостижно умерли». Сотрудники спецслужб знают, что даже два события не являются случайностью, а сразу несколько (шесть или семь – смотря как считать – за последние два-три месяца) – это уже совсем невероятное «совпадение». Или если называть вещи своими именами, событие как происходящее «само собой» (без силового вмешательства) практически невозможное. Иными словами, смертей слишком много, чтобы можно было принять их как стечение обстоятельств. Гораздо более вероятной причиной является их общая организация из одного центра. Так как центр в случае с убийством посла в Турции налицо (это США), то напрашиваются выводы по отношению к другим случаям, которых, повторюсь, слишком много, чтобы считать это «просто случайным совпадением». Тем более, что все люди, хотя бы немного изучающие историю, знают, что тема «скоропостижной смерти» значимых личностей в истории весьма богата, и большинство подобных случаев уже признано насильственной смертью, вызванной как правило, отравлением в различной форме. Я не медик, и не могу судить о здоровье Чуркина по фотографиям. Но как математик не могу не отметить, что случайность скоропостижной смерти Чуркина в данных обстоятельствах имеет ничтожно малую вероятность, которой можно пренебречь без «потери общности» (то есть без опаски исказить ситуацию).

Третий момент связан с конкретными обстоятельствами, в которых это произошло. А именно последние события говорят о том, что:

Сергей Лавров выступил с довольно значительной (важной) речью в Мюнхене, во время которой прозвучали очень серьёзные вещи, особенно для тех, кто был хозяином «старого мирового порядка» (те же США).

Председателем Совета Безопасности ООН в феврале 2017 года является… Украина. Про которую Чуркин прямо сказал, что они пришли председательствовать в Совет Безопасности ООН как на войну. Я ничего не утверждаю, но именно Украина ведет сегодня реальную войну. Именно Украина, как сегодня знает весь мир, сбила пассажирский «Боинг» в 2014 году над Донбассом. Именно Украина на днях выставила ультиматум ДНР и ЛНР, фактически открыто пригрозив перейти к убийствам всех руководителей указанных республик. И всё это Украина делает под диктатом из Вашингтона. При этом Россия является фактически единственной страной, которая действительно твердо стоит на необходимости выполнения «минских соглашений» (Минск-2), которые так стремится сорвать Вашингтон и Киев, как их сателлиты.

На днях была обнародована информация о том, что Россия и Администрация нового президента США Трампа начали переговоры об отмене санкций, введенных некоторое время назад Вашингтоном, которые были приняты и «продавлены» в Евросоюзе тем же Вашингтоном в нарушение всех норм международного права. Россия в свою очередь заявила о том, что обнародование этой информации свидетельствует о прослушивании переговоров лиц, которые эти переговоры вели. То есть в Вашингтоне есть силы (национальные «элиты»), которые пытаются противодействовать избранному президенту США в его действиях, и с этой целью идут на прослушивание его подчиненных. Собственно говоря, это те самые силы, которые хотят сохранения старого мирового порядка, который Лавров прямо назвал «эпохой фейка» (или что то же самое «эпохи лжи»), и которые стояли на выборах президента США за Хиллари Клинтон.

Таким образом, все обстоятельства ситуации указывают в одну сторону. Это не означает прямого обвинения. Но это означает, что никто другой в смерти Чуркина заинтересован не был, и иное крайне мало вероятно (практически исключено).

Мы помним, что убийство российского посла в Турции пытались (правда, грубо и топорно, что сразу выдало фальшивку) выдать за действия глобального управления, делая указания на связь этого события с числом 11. Здесь виден тот же почерк – смерть Чуркина наступила накануне 65-летия (6 плюс 5 равняется 11). Но это точно такая же грубая подделка, причем, как я отметил выше, глобальному управлению смерть Чуркина никак не выгодна, такие кадры в сегодняшней мировой обстановке на вес золота. А вот как попытка поссорить Россию с новой администрацией США (равно как убийство посла в Турции было попыткой поссорить Россию и Турцию) – это вполне реальный мотив для убийства.

Больше из открытых источников сейчас пока добавить нечего, выводы делайте сами, уважаемые читатели. По-моему, чем-то дополнять сказанное выше, может быть, даже уже и излишне.

Още по темата от автора: Виталий Чуркин: Чисто американское убийство