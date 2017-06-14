/Поглед.инфо/ Владимир Путин редовно и открито говори за Съединените щати. Между двете държави все още не може да се започне конструктивен диалог и Путин сочи причините за това обстоятелство. Руският президент е искрен, не лицемери, както обикновено правят на Запад и изрично сочи, че американската администрация буквално вре носа си във всяка ситуация на другите държави.

В интервюто си за американския режисьор Оливър Стоун, Владимир Путин обърна внимание на факта, че именно САЩ са създали "Ал Кайда" и използват тероризма за да подкопават вътрешнополитическата ситуация в Русия. (рус.ез.)

Владимир Путин откровенно о настоящих Штатах

Владимир Путин регулярно и откровенно высказывается о Соединенных Штатах. Так или иначе, но между государствами до сих пор не может завязаться конструктивный диалог, и Путин указывает на причины подобных обстоятельств.

Российский президент не лукавит и не лицемерит, как это обычно делают на Западе, и прямо заявляет, что американский истеблишмент буквально в каждой ситуации сует нос в чужие дела. По мнению Владимира Путина, США постоянно вмешиваются в политические процессы по всему миру.

«Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран», — говорил Путин в недавнем интервью телеканалу NBC.Президент РФ утверждает, что если взять карту мира и ткнуть пальцем в любую точку Земли, то точно попадешь в то место, где местные власти жалуются на американцев, вмешивающихся в политические процессы этих государств. При этом он подчеркивает, что «это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта».

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, Владимир Путин обратил внимание и на тот факт, что именно США вырастили «Аль-Каиду» и используют террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России.

Что касается «Аль-Каиды» и Бен Ладена, то российский лидер обосновывает свое заявление поддержкой американскими спецслужбами исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане. Из-за безответственности США террористическая организация в итоге вышла из-под контроля. Раскачку внутриполитической ситуации в России он связывает с началом проблем в Чечне и на Северном Кавказе. Со слов президента РФ, американцы поддержали подобные процессы, а все убеждения о том, что США готовы к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, оказались ложью.

Впрочем, Владимир Путин не винит в натянутых отношениях России и США определенных личностей. Он считает, что основная политическая линия, выстроена таким образом, что в этом невозможно обвинить одного лишь президента или партию. И хоть с большой долей скептицизма, но надеется на плодотворное сотрудничество.

И такой подход российского лидера к двусторонним отношениям Соединенных Штатов и Российской Федерации более чем оправдан. Путин не скрывает своего мнения о потенциальных партнерах и не пытается их обмануть. Действует вполне логично, открыто, осторожно и дипломатично.

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