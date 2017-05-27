/Поглед.инфо/ Русия не води агресивна политика към НАТО; напротив, Русия се опитва "да излезе от обкръжението", което Северноатлантическият алианс й устройва и си създава защитна бариера.

Тази позиция беше изразена не от официален представител на руското външно министерство, а от ръководителя на DIA - разузнавателното управление на Пентагона. Анализът на американското военно разузнаване влиза в пряко противоречие с онова, което политиците и политическото разузнаване на САЩ се опитват да налагат. Винсънт Стюарт – директор на разузнавателното управление (DIA) на американското Министерство на отбраната, изложи тази позиция по време на изслушването в Сената на САЩ по глобалните заплахи за сигурността и интересите на Америка.

(рус.ез.)

Военная разведка США оказалась трезвее политиков

Россия вовсе не ведет агрессивную политику по отношению к НАТО – наоборот, она пытается «вырваться из окружения», которое устраивает ей Североатлантический альяс. Такую позицию озвучил не официальный представитель российского МИДа, а глава РУМО – разведывательного управления Пентагона. Анализ военной разведки США прямо противоречит тому, что утверждают американские политики и политическая разведка. Россия пытается вырваться из окружения НАТО и создает для себя защитные барьеры. Директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт подтвердил это на слушаниях в сенате США по глобальным военным угрозам для безопасности и интересов Америки. Специально к выступлению генерала Стюарта в сенате РУМО подготовило специальный доклад об угрозах для обороны США, в котором уделено место и России. Там в том числе особо подробно рассказано о перспективах войны в Донбассе как их видит американская военная разведка.

Один из сенаторов напомнил, что в дополнение к Мурманску и Калининграду Россия за последние годы закрепилась в Крыму и Сирии (американские сенаторы во множестве страдают такого рода историческими и географическими провалами сознания, им сложно понять, что русские в районе современного Мурманска появились еще до того, как Колумб открыл Америку). Он спросил, кого россияне пытаются окружить за счет своего присутствия «в этих холодных и теплых водах».

«За счет этого продвижения, как вы его описываете... они пытаются вырваться из того окружения, которое, по их словам, создается странами НАТО в их ближнем зарубежье», – ответил генерал Стюарт. «Эти действия призваны увеличить издержки для США и НАТО от любых действий против России, – пояснил он. – Их цель – самозащита, создание для себя «буферной зоны».

Руководитель американской военной разведки считает, что Россия будет продолжать и дальше действовать в таком духе. «Они хотели бы протянуть этот (защитный) барьер до Средиземноморья», – сказал он, анализируя действия России. «Меня беспокоит, что они могут попытаться сделать в Ливии для усиления этого барьера», – добавил генерал. «Но все это делается для выхода из окружения НАТО», – повторил он.

В упоминавшемся выше докладе России посвящены пять страниц в разделе «Региональные угрозы». Его авторы констатируют, что военная мощь рассматривается российским руководством как важная предпосылка для «достижения ключевых стратегических целей». «Москва и впредь будет активно добиваться достижения своих целей в сфере внешней политики и безопасности, используя весь спектр средств влияния и принуждения, включая кибероперации, – утверждают они. – Ее мощные вооруженные силы в сочетании с реальной или предполагаемой угрозой вмешательства позволяют усилиям ее правительства в целом иметь широкий резонанс. Мы исходим из того, что уровень военной активности в 2017 году будет примерно таким же, как в последние годы».

Далее в докладе говорится, что Москва усматривает для себя угрозу в приближении к российским границам военной инфраструктуры НАТО. «Российское руководство хочет убедить мир, что действия России – это защитная реакция на агрессию со стороны США, но на самом деле наши ценности не совпадают, интересы зачастую вступают в противоречие, мы всегда будем соперничать с Россией за влияние по всему миру», – констатируют аналитики американской военной разведки.

Военная разведка США традиционно отличается куда большим прагматизмом, нежели ЦРУ – слишком политизированное и очень бюрократическое заведение. Армейские разведчики и аналитики склонны периодически выдавать такого рода доклады, никак их не комментируя и не озвучивая каких-либо рекомендаций политического характера. Вот и сейчас доклад РУМО можно рассматривать как некое объективное представление ее представителей о характере тенденций безопасности последнего десятилетия. Кроме безымянных аналитиков РУМО, в США практически никто не рискует характеризовать действия России в военной сфере как «оборонительные» и связанные непосредственно с теми угрозами, которые создают действия НАТО. Наоборот – и натовские военные, и западные политики в один голос кричат о «российской агрессии», от которой «необходимо защищаться». Конечно, РУМО пугает («протянуть барьер до Средиземноморья»), но в целом стратегическая оценка от этого не меняется.

Другое дело, что ни генерал Стюарт, ни авторы доклада не предлагают немного остановиться и попытаться «отыграть назад» ряд действий НАТО, которые и повлекли за собой необходимость для России создания новой оборонительной инфраструктуры. Возможно, это не их дело, но все-таки это больше связано с самим менталитетом РУМО, которое привыкло реагировать на изменения во внешнем мире наступательным образом. До двух третей сотрудников американской военной разведки – гражданские лица, работающие по контракту с МО. Среди стратегических аналитиков преобладают выходцы из университетской среды, традиционно воспринимающие мир в черно-белых тонах. Военная же составляющая остается за бывшими морскими пехотинцами (как и сам генерал Винсент Стюарт, натурализованный ямаец, всю жизнь прослуживший в разведывательной системе Корпуса морской пехоты), которые в принципе не склонны к компромиссам. При этом все-таки этой команде удается избежать искусственной идеологизации военного анализа. Еще не было случая, чтобы доклады РУМО содержали пассажи про «миссию американской нации», «свободу и демократию», чем в ущерб реальности откровенно грешит ЦРУ.

Характерен в этом плане и раздел, посвященный войне в Донбассе, озвученный непосредственно генералом Стюартом. Он считает, что на протяжении всего 2017 года и, возможно, 2018-го в Донбассе будут продолжаться локальные боевые действия средней интенсивности. «Конфликт на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинским правительством, вероятно, сохранится в течение следующего года, в то время как надежды по поводу полной реализации Минских соглашений омрачаются», – заявил Стюарт.

При этом он отметил, что Россия «вряд ли откажется от дестабилизирующих действий в Донбассе», но, с другой стороны, по его словам, Киев и далее будет саботировать выполнение политических статей Минских договоренностей. Для высокопоставленного представителя американского военного истеблишмента это почти сенсационное заявление, поскольку такая откровенная критика в адрес Киева до этого на таком уровне еще не звучала. Конечно, Стюарт «поделил ответственность», говоря о «поддержке Москвой сепаратистов», но что поделать, таковы правила игры. «Насилие вдоль линии столкновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта», – отметил он. «Сохраняет готовность» не означает непосредственную подготовку к эскалации боевых действий и тоже выглядит как мероприятие скорее оборонительного характера.

Доклады и позиция РУМО не слишком популярны в политических кругах США именно из-за их прагматизма и спокойного тона. Куда выгоднее тиражировать сказки корпорации «Рэнд», которая каждые полгода обещает нам атомную войну. По окончании слушаний в сенате слова генерала Стюарта почти наверняка будут забыты, а из всего доклада уже сейчас большой популярностью пользуется та его часть, где говорится об «усилении военного потенциала России». Но и вода камень точит, да и записывать весь американский истеблишмент в религиозные ястребы и агенты военно-промышленного комплекса было бы слишком наивно. Рано или поздно кто-нибудь да и сделает правильный вывод.

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