/Поглед.инфо/ Предлагаме поредица от текстове с автор Михаил Алекснадров, анализиращи възможните сценарии за война между Русия и САЩ в Близкия изток още през 2017 г. и евентуалното им развитие.

Начало на конфликта (първи сценарий)

Американският военно-политически натиск върху Русия по сирийския въпрос ще продължава да нараства през 2017 г. Целта на Вашингтон е да залаши Москва с възможността от военен конфликт и да я принуди да изтегли войските си от Сирия, оставяйки по този начин правителството на Башар Асад самó срещу многобройните терористични групи. ЦРУ участва непосредствено в доставката на оръжие за тези групи и за военното им обучение, а финансирането на операциите се възлага на Саудитска Арабия и Катар. През летните месеци през 2017 г. терористичните групи получават големи количества оръжия и боеприпаси и подготвят голямо настъпление. За да успее, Русия трябва да бъде изведена от играта колкото е възможно по-бързо. За целта е разработен план, предвиждащ пореден инцидент с химическо оръжие, което да се припише на правителствените войски.

Във Вашингтон предполагат, че излашена от такава мощна демонстрация, Москва ще бъде парализирана и ще престане да участва в бойните действия на страната на сирийското правителство. Успоредно с това, терористичните групи ще пробият фронта и отново ще завземат Алепо; ще започне и офанзива към Латакия по посока на руската военна база Хмеймим. В същото време на Москва ще бъде предложен почетен вариант за капитулация – американска помощ за евакуацията на руските военни бази от Сирия.

След изтеглянето на руските войски от Сирия, бойните действия ще се засилят в Донбас и политическата ситуация в Русия ще се притиска от всички страни с цел сваляне на "некомпетентния режим в Кремъл." Окончателният план предвижда разчленяването и разоръжаването на Русия до пълната й ликвидация като геополитически център на сила в Евразия.

Срещу ВВС на руските и сирийските правителствени войски, планът предвижда координирани нападения едновременно от авиобазата Ал Удеид (Катар), шейх Иса (Бахрейн) и Ал Кобар (Саудитска Арабия); както и присъединяване на втора група бойни самолети от авиобазата Ал-Джабир (Кувейт). В момента, когато те приближат сирийското въздушно пространство, от базата в Инджирлик (Турция) ще излетят и американските самолети, а от авиобазата в Кипър – британските „Торнадо”.

Военните действия ще продължат и в открито море; а Иран ще се включи във войната, като предостави бази за руските ВВС.

(рус.ез.)

Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего

Часть I: Начало конфликта

В течение 2017 года военно-политическое давление США на Россию по сирийскому вопросу продолжало нарастать. Вашингтон ставил своей целью запугать Москву возможностью военного конфликта и вынудить ее вывести войска из Сирии, оставив тем самым правительство Башара Асада один на один с многочисленными террористическими группировками. ЦРУ принимало самое непосредственное участие в снабжении этих группировок оружием, военной подготовке боевиков, а финансирование этих операций поступало от Саудовской Аравии и Катара. В летние месяцы 2017 года террористические группировки получили большое количество оружия и боеприпасов. Готовилось большое наступление. Чтобы оно удалось, Россию надо было как можно быстрее вывести из игры.

Для этого и был разработан план, предусматривающий очередной инцидент с использованием химического оружия, якобы, правительственными войсками. На этот раз — в провинции Алеппо. Использовав этот инцидент как повод, США должны были нанести массированный удар крылатыми ракетами (КР) по ряду сирийских военных объектов. На этот раз удар должен был включать 150 ракет и явиться шоком для Москвы. Затем американцы продолжили бы обстрелы сирийских позиций, но уже на линии фронта. Причем удары должны были наноситься не только с моря, но и с воздуха.

В Вашингтоне полагали, что испугавшись такой мощной демонстрации, Москва будет парализована и перестанет участвовать в боевых действиях на стороне сирийского правительства. В это время террористические группировки прорвут фронт и вновь займут Алеппо. Одновременно должно было начаться наступление в Латакии в направлении расположения российской военной базы Хмеймим. При этом Москве будет предложен почетный вариант капитуляции — помощь США в эвакуации российских военных баз из Сирии.

Помимо собственно сирийской операции, этот план содержал несколько секретных приложений, предусматривающих дальнейшие шаги. Предполагалось, что после вывода российских войск из Сирии, будут активизированы боевые действия в Донбассе и начнется раскачка политической ситуации в России с целью свержения «недееспособного режима в Кремле». Окончательной целью плана было расчленение и разоружение России, ее полная ликвидация, как геополитического центра силы в Евразии.

В назначенный день боевики террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели инсценировку химической атаки, выпустив в условленном месте из контейнера доставленный из США газ зарин. После этого в западных СМИ начала раскручиваться информационная кампания, обвинявшая в этом преступлении президента Сирии Башара Асада. Спектакль разыгрывался по многократно отработанному сценарию. На этом информационном фоне президент Трамп отдал приказ о ракетном ударе по Сирии. Удар нанесла группировка американского флота в составе нескольких кораблей и подводных лодок из акватории Средиземного и Красного морей. В частности, два ракетных крейсера класса «Тикондерога» из района острова Крит выпустили 25 КР «Томагавк» по аэродрому Кувейрес близ Алеппо. В результат удара было уничтожено несколько самолетов и вертолетов. Погиб российский вертолетный экипаж.

Президент России узнал об американском ударе еще до того как ракеты «Томагавк» достигли Сирии. Еще через полчаса ему доложили о гибели российских летчиков. Сразу же по получении этих известий Президент России отдает начальнику Генерального штаба приказ атаковать американские корабли, которые стреляли по аэродрому Кувейрес. Через десять минут российский фрегат «Адмирал Григорович», находящийся чуть восточнее острова Кипр, выпускает по американским крейсерам 12 противокорабельных ракет (ПКР) Калибр-НК (3М54). Эти ракеты только недавно поступили на вооружение российского флота, их характеристики и особенности применения американцам не очень знакомы. Системы ПРО крейсеров перехватывают лишь 8 ракет, но 4 попадают в цель. Один крейсер потоплен тремя ракетами, другой получил серьезные повреждения от попадания четвертой. Ответный удар крейсеров не достиг цели, так как российский фрегат находился за пределом дальности американских (ПКР) «Гарпун».

Тогда удар по фрегату наносит американская подлодка класса «Лос-Анджелес», затаившаяся у южного берега Кипра невдалеке от британской авиабазы Акротири. Она выпускает по «Адмиралу Григоровичу» весь свой боезапас ПКР «Гарпун» — 8 шт. Система ПРО российского фрегата сбивает 7 «Гарпунов», но одна попадает в цель. «Адмирал Григорович» получает тяжелую пробоину, но остается наплаву.

Еще до подлета американских ракет, двигающихся с дозвуковой скоростью, «Адмирал Григорович» получил координаты американской подводной лодки, выявленные российским самолетом ДРЛО, который был поднят в воздух с авиабазы Хмеймим вместе со всеми истребителями Су-35 и Су-30М сразу же после американской атаки на Кувейрес. Поэтому российский фрегат успевает запустить четыре противолодочные ракеты Калибр-91Р1 в район нахождения подлодки еще до получения попадания американской ракеты. Сверхзвуковые Калибры достигли цели примерно за шесть минут. Подлодка не успевает сменить позицию и получает смертельное попадание одной из ракет.

Обмен ударами, закончившийся явным поражением США, вызывает гнев президента Трампа, который отдает приказ нанести массированный ракетно-бомбовый удар по российским военным объектам в Сирии. Американские войска наносят комбинированный удар с использованием крылатых ракет и авиации. В первой волне удара принимает участие 500 крылатых ракет «Томагавк» морского базирования с борта двух подводных лодок из центрального Средиземноморья и четырех крейсеров из Красного моря. Задача этого удара — вывести из строя российскую и сирийскую систему ПВО в Сирии.

Поскольку российская авиация в Сирии после начала конфликта находилась в режиме постоянного патрулирования, то запуск американских ракет сразу же обнаруживается средствами воздушной разведки. Определив массированный характер удара, российское военное командование принимает решение не противодействовать крылатым ракетам противника, поднять в воздух всю боевую авиацию, рассредоточить штурмовики и бомбардировщики по шоссейным дорогам, и вывести комплексы С-400 и С-300 на запасные позиции. То же самое делает и сирийская сторона. Одновременно включаются мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-4» и «Борисоглебск-2».

Как следствие, американский удар имеет лишь ограниченный эффект. В ходе удара уничтожаются военные аэродромы, включая их взлетно-посадочные полосы и ангары, стационарные РЛС и сирийские стационарные системы ПВО С-200 и С-125. А также с десяток старых самолетов, оставшихся, на аэродромах. В то же время сирийские мобильные ПВО С-75 «Двина», «Бук» и «Куб» остались невредимыми, также как и российские С-300 и С-400 и недавно переброшенные в Сирию и хорошо замаскированные «Тор-М2» и «Бук-М3». Они сыграют ключевую роль в отражении следующей волны американского удара.

Эта вторая волна начинается почти одновременно с первой. В ней участвуют истребители и истребители-бомбардировщики США и Великобритании — британские «Торнадо», американские F-16, F-15, а также 10 новейших F-22, в общей сложности 200 самолетов. Эту авиационную армаду сопровождает два самолета ДРЛО Боинг E-3 «Сентри» и три постановщика помех Боинг EA-18 «Гроулер». Задача этого этапа атаки — добить мобильные системы ПВО и самолеты, которые уцелели и были рассредоточены за пределами аэродромов.

Атака скоординирована таким образом, чтобы все самолеты прибыли в район боевых действий практически одновременно. Первая группа взлетает с авиабаз Аль-Удейд (Катар), Шейх-Иза (Бахрейн) и Эль-Хубар (Саудовская Аравия) и летит с дозаправкой до границ Сирии. К ним сразу же присоединяется вторая группа с авиабазы Аль-Джабир в Кувейте. Когда они приближаются к сирийскому воздушному пространству в воздух поднимаются американские самолеты с базы Инджирлик (Турция), а британские Торнадо взлетают с авиабаз на Кипре.

Англо-американской воздушной армаде противостоят 4 Су-35, 6 Су-30СМ и 2 Т-50, а также 11 сирийских МИГ-25 и 30 МИГ-29, всего 67 самолетов. Их поддерживают два самолета РЭБ на базе СУ-34, один самолет ДРЛО А-50 и два танкера заправщика, которые могут взаимодействовать только с российскими самолетами. Сирийские самолеты системой дозаправки не оборудованы и их время пребывания в воздухе ограничено. Но им это и не нужно. Сирийцам поставлена простая, но по-своему смертельная задача — отвлечь на себя основную часть самолетов противника и дать российским истребителям время поразить наиболее ценные цели, то есть два самолета ДРЛО и Гроулеры.

В самом начале сражения наши Т-50 и Су-35, не вступая в бой с самолетами противника и в режиме радиомолчания, сразу же устремляются на перехват этих целей. Два СУ-34 ставят помехи американским самолетам затрудняя обнаружения наших. С земли им помогают наземные системы РЭБ. В итоге уже в первые минуты боя наши самолеты, использовав ракеты большой дальности РВВ-БД, уничтожают «Сентри» и «Гроулеры». Американцы в свою очередь сбивают наш А-50 и два Су-34. В то же время воздушным танкерам удается уйти в воздушное пространство Ирана. На этом этапе F-22, оказавшись без поддержки ДРЛО, вынуждены выйти из режима радиомолчания и утрачивают невидимость. В бой вступают наши наземные системы ПВО.

Воздушное сражение длится примерно час. В его ходе почти все российские самолеты оказываются сбитыми. Выживают только два Т-50, которые садятся на иранский аэродром под Тибризом. Сирийская авиация теряет 35 самолетов, оставшиеся садятся на шоссе. Комплексы С-400, С-300 и два комплекса «Бук-М3» уничтожены противником. В то же время противник теряет 180 самолетов, включая половину F-22. Теряет он и летчиков, так катапультирующиеся пилоты сразу оказываются в плену, а наши и сирийцы приземляются на дружественную территорию. Оставшиеся самолеты с трудом дотягивают до Кипра. Потери личного состава наших систем ПВО — 30 человек. Сирийские мобильные системы ПВО в этом бою не участвуют. Хотя они и были недавно модернизированы российской стороной, их эффективность в борьбе с современными ударными самолетами противника не достаточно высока, и их предпочли сохранить для решения более легких задач.

Понеся большие потери, американцы однако, не прекращают борьбу и переходят к третьей волне удара. На подлете уже тяжелые бомбардировщики B-52, влетевшие с авиабаз на острове Диего Гарсия и из британского Милденхолла. Их задача нанести окончательный удар по остаткам российской и сирийской авиации и проложить дорогу к методичному уничтожению военной инфраструктуры и вооруженных сил Сирии. Всего в налете участвует 60 тяжелых бомбардировщиков в сопровождении 20 истребителей F-16 и два летающих танкера.

В это время на иранской авиабазе под Тибризом уже сосредоточено 20 российских Су-27 и 10 МИГ-29, переброшенных из Моздока сразу же после начала американской воздушной операции против Сирии. Пока они дозаправляются и готовятся к бою в сирийское небо врывается 60 бомбардировщиков B-52. Они сразу же нарываются на огонь сирийских систем ПВО «Двина», «Бук» и «Куб», которые били их еще во времена вьетнамской войны. Бомбардировщики начинают падать как свечки. Истребители пытаются атаковать наземные системы ПВО, но в этот момент с территории Ирана подлетают 30 свежих российские истребителей Су-27 и МИГ-29, которые просто изничтожают американскую воздушную армаду.

Между тем, сразу же после первой волны американского удара по Сирии, российские ракетные катера на Каспии и корветы и фрегаты на Черном море запускают 300 ракет Калибр-3М14 по американским аэродромам в регионе Ближнего Востока — Кувейте, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии. Подводная лодка «Ясень» из акватории Индийского океана выпускает еще 20 Калибров по авиабазе на о-ве Диего Гарсия. Большая часть оставшихся самолетов на этих авиабазах уничтожена, взлетно-посадочная полоса повреждена, РЛС выведены из строя. Поднять авиацию в поддержку своих бомбардировщиков США уже не могут. А две пусковые установки «Искандер» наносят мгновенный удар по британским аэродромам на Кипре, разнося их в пух и прах.

Россия не атакует только турецкую базу Инджирлик в расчете договориться с Анкарой мирным путем. Однако оставшихся там 15 американских истребителей не достаточно, чтобы выиграть воздушное сражение над Сирией. Сражение постепенно затухает. Практически все бомбардировщики над Сирией уничтожены, только двум из них удается скрыться, войдя в воздушное пространство Турции. Потеряны еще 25 американских истребителей.

Таким образом, итоги первого дня войны совсем не утешительны для США. Несмотря на серьезное разрушение ПВО в Сирии, потери авиации США несоразмеримы с полученным результатом. Фактически вся авиация США и Великобритании на Ближнем Востоке уничтожена. Продолжать воздушную компанию больше нечем. Надо отремонтировать аэродромы и перебросить новые самолеты. Значительны потери и личного состава, квалифицированных пилотов. Конечно, продолжить удары можно попытаться с авианосцев, но их еще надо подогнать на рабочую дальность воздушных операций. Это займет как минимум несколько дней.

Между тем, в Сирии быстрыми темпами идет восстановление посадочных полос на аэродромах. В Иране уже сосредоточены новые истребители для переброски на авиабазу Хмеймим. Два комплекса ПВО С-400 и два войсковых комплекса С-300В4 уже готовы к транспортировке и развертыванию в Сирии. Перебрасываются и системы ПВО малой и средней дальности «Тор-М2» и «Бук-М3».

Одновременно, Россия направляет Турции ультиматум с требованием прекратить операции авиации США с базы Инджирлик, пригрозив в противном случае уничтожить все базы ВВС на территории Турции. Такое же заявление сделал и Иран, начав, к тому же, концентрировать войска на ирано-турецкой границе.

Анкара обратилась за помощью в НАТО. Мол, готов ли альянс задействовать Статью 5 в данном случае. Но мнения в НАТО разделились. На заседании Политического совета блока возникли серьезные разногласия. Вопрос ведь фактически встал о том, следует ли соглашаться на начало Третьей мировой войны из-за конфликта в Сирии. В итоге большинство стран НАТО высказались против вступления в войну с Россией в этих обстоятельствах, сославшись на то, что боевые действия в Сирии находятся за пределами «географической зоны ответственности НАТО». В этих условиях Анкара согласилась на условия российско-иранского ультиматума. Несмотря на беспрецедентное давления Вашингтона, президент Эрдоган предпочел сохранить нейтралитет, то есть последовать разумному примеру своих предшественников в период Второй мировой войны.

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