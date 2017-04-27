/Поглед.инфо/ Веднага след като САЩ и съюзниците им започнат въздушната битка в Сирия, руският президент ще отдаде заповед ядрените стратегически сили да се приведат в пълна бойна готовност. САЩ ще отговорят по същия начин. Светът ще замръзне в очакване на глобалния апокалипсис. Но нито една от страните няма да е готова да даде команда за пуск на ядрените ракети.

В този момент действията на политиците в Европа и САЩ стават изключително предпазливи; от телевизионните екрани изчезва подпалваческият и ругателски тон. Американското военно-политическо ръководство е изправено пред труден избор: да пренесе ракетно-бомбените си удари на руска територия (макар и без използване на ядрени оръжия), или да се ограничи до сраженията в Близкия изток. Теоретически, американците могат лесно да атакуват Русия от Полша, балтийските държави, Румъния и България. Но при липса на общо решение на НАТО, ръководствата на последните две страни веднага ще отхвърлят подобна перспектива, към която ги тика Вашингтон.

Британците от своя страна са наясно, че руските „Калибри” лесно ще достигнат Лондон. Дори да не носят ядрени бойни глави, те ще причинят сериозни щети на инфраструктурата на града, най-вече на Лондонското сити. Това може да доведе до рухване на цялата британска икономика.

Дори американците се страхуват от руските ракети с далечен обсег Х-101, които през Северния полюс биха могли да атакуват Ню Йорк, Вашингтон и Бостън, а от тихоокеанската страна - Сиатъл, Сан Франциско и Лос Анджелис. Всъщност, това ще са първите в историята ракетни удари по територията на САЩ. Руските ВКС и ВМС ще атакуват Хавай и Аляска, с разположената там ПРО, в която са наливани огромни средства. Ето защо, след като се консултира по телефона с британския премиер Тереза Мей, президентът Тръмп ще реши да ограничи военните си действия в Близкия изток.

Но в сухопътната си офанзива, Вашингтон ще срещне иранската армия, която наброява около милион бойци. Необходимостта от прехвърляне на значителни сили от територията на Съединените щати по въздух и море ще отнеме месеци. От този момент нещата в региона вече няма да се развиват в полза на САЩ.

Израел показва ясно нежелание да участва в конфликта. Израел подтикваше САЩ да свалят сирийския президент Башар Асад, но не за да бъдат включени във война. Особено в ситуация, в която Русия участва в бойни действия. В същото време Израел изпада в паника и премиерът Нетаняху нееднократно звъни в Москва с искане да не се допускат иранците близо до Израел. Опитвайки се да подобри положението, Вашингтон решава да прехвърли в зоната на конфликта няколко самолетоносачи.

В хода на бойните действия напълно са унищожени петролните инфраструктури на Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар и Кувейт. Производството на петрол в Персийския залив на практика се прекратява. Цената на нефта скача на 200 долара за барел. Пазарът осъзнава, че това не е моментно явление. За да се възстанови петролната инфраструктура на региона ще са нужни години. В Европа, Япония и страните от Югоизточна Азия нараства паника. Съюзниците искат от САЩ спешно да сложат край на конфликта. Никой в Европа вече не мисли за допълнителни санкции срещу Русия. Обратното, лобисти от различните европейски страни правят пътека до Москва с искания за увеличаване доставките на нефт и газ. Докато Китай ще продължава да получава петрола на достъпни цени.

(рус.ез.)

Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего

Вторая ступень эскалации

Как только над территорией Сирии началось воздушное сражение, президент России отдал приказ привести стратегические ядерные силы в состояние полной боевой готовности. Люки стратегических ракетных шахт были откинуты, мобильные ракетные комплексы «Тополь-М» выведены на огневые позиции, подводные атомные ракетоносцы устремились в морские глубины, экипажи стратегических бомбардировщиков заняли места в кабинах и ждали приказа на взлет. США ответили тем же. Мир замер в ожидании глобального Апокалипсиса. Но пока ни одна из сторон была не готова дать команду на пуск ядерных ракет.

В этот момент действия политиков в Европе и США стали чрезвычайно выверенными и очень осторожными, куда то исчез запальчивый тон и ругань, несущаяся с экранов телевизоров. Перед военно-политическим руководством США встал сложный выбор — перенести ракетно-бомбовые удары на российскую территорию (пусть пока без использования ядерного оружия) или ограничиться боевыми действиями на Ближнем Востоке. Теоретически американцы могли бы легко атаковать Россию из Польши, Прибалтики, Румынии и Болгарии. Однако руководство последних двух стран, в отсутствие общего решения НАТО, сразу же отказалось от такой перспективы, о чем недвусмысленно намекнуло Вашингтону.

Польша и Прибалтика вроде бы согласились предоставить свою территорию для удара по России, однако, к этому моменту Москва начала разворачивать на границе с Латвией и Эстонией 6-ю общевойсковую армию. Ускоренными темпами шла переброска в западную часть РФ нескольких дивизий и бригад из-за Урала. То есть стало абсолютно ясно, что в ответ на удар с территории Прибалтики и Польши Россия просто введет туда войска. А противопоставить чего-то серьезного российской армии в этом районе США и Великобритания не могли. Да и в Польше не были готовы напрямую участвовать в конфликте: одно дело сидеть и смотреть в телевизоре как натовские самолеты бомбят российские объекты, и совсем другое сражаться с русскими танками где-нибудь под Варшавой.

К тому же, англичане прекрасно понимали, что русские Калибры достанут их и в Лондоне. Пусть они не будут пока нести ядерных боеголовок, но все равно смогут нанести серьезный ущерб инфраструктуре города, особенно работе лондонского Сити. А это может вызвать коллапс всей британской экономики. И даже американцы опасались российских крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Х-101, которые могли через Северный полюс атаковать Нью-Йорк, Вашингтон и Бостон, а через Тихий Океан — Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. И хотя таких ракет в РФ было еще не много, по сравнению с количеством «Томагавков», политический эффект от таких ударов был бы страшный. По-сути, впервые в истории по территории США был бы нанесен ракетно-бомбовый удар. Также под ударом российских ВКС и ВМС оказались бы Гавайские острова и Аляска с ее системой ПРО, в которую были вбуханы огромные средства.

Поэтому, проконсультировавшись по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президент Трамп решил ограничить театр боевых действий Ближним Востоком. Через час он выступил с обращением к нации и «народам мира» с разъяснением позиции США в сирийском конфликте. В заявлении было очень много слов, касающихся демократии, прав человека и защите «основанного на международном праве мирового порядка». Но если отбросить всю эту пропагандистскую мишуру, то заявление американского президента сводится к двум тезисам:

— США не стремятся к расширению зоны конфликта;

— единственная цель США — заставить русских уйти из Сирии и перестать поддерживать «кровавый режим» Башара Асада.

Через два часа после выступления Трампа, последовало ответное заявление президента России. В нем было гораздо меньше общих слов, а позиция России была изложена совершенно четко. Она сводилась к следующим тезисам:

— Россия не стремится ни к расширению зоны военного конфликта, ни к его продолжению.

— Конфликт был инициирован американской стороной и Россия призывает США его прекратить.

— Россия находится в Сирии по приглашению законного правительства и никуда уходить не намерена.

— Продолжение атак на российские военные объекты и военнослужащих получит адекватный военный отве

Возникла патовая ситуация. Президент Трамп был в бешенстве и требовал от Пентагона «выбить этих русских из Сирии». Однако, сражения двух предыдущих дней наглядно продемонстрировали, что одни только воздушные атаки сами по себе не способны обеспечить американскую победу в Сирии. Перестрелки крылатыми ракетами и обмены ракетно-бомбовыми ударами могли продолжаться еще какое то время. Но запас КР Томагавк постепенно таял. За два дня США уже расстреляли 1000 ракет из 7000 имеющихся. Производство этих ракет было не таким уж быстрым и дешевым делом. Восполнять запас при такой интенсивности боевых действий было просто не реально. Было также потеряно около 400 самолетов, причем половина из них вместе с квалифицированными пилотами. И если дефицит самолетов США еще могли восстановить, перебросив их из других регионов, то подготовка пилота занимала как минимум пять лет, а опытного пилота и того больше.

В этих условиях единственный оставшийся вариант состоял в проведении сухопутной операции. Конечно, американцы могли прекратить военные действия, но в Вашингтоне настолько уверовали в свое военное превосходство, что даже слышать об этом не хотели. В то же время наличествующих на Ближнем Востоке военных сил США для сухопутной операции было явно не достаточно. Единственный крупный контингент сухопутных войск был расположен на базах в Кувейте. Там было сосредоточено 15 тыс. личного состава. Численность персонала военных баз в Бахрейне и Катаре составляла соответственно 5 тыс. и 4 тыс. человек, но это были в основном специалисты по обслуживанию морских судов и самолетов, а также административный персонал и сами летчики и моряки.

В Вашингтоне понимали, что в ходе наземной операции им придется столкнуться с иранской армией, численность которой составляет около 1 млн. человек. Поэтому требовалась переброска значительных сил с территории США. Причем эти войска должны были перебрасываться по воздуху, так как передислокация морским путем заняла бы месяцы. К этому моменту в регионе уже бы все решилось и не в пользу США.

Естественным образом, Пентагон принял решение перебросить на Ближний Восток 18-ый воздушно-десантный корпус сухопутных войск общей численностью около 90 тыс. человек. Время полного развертывания 18 корпуса на любом из заокеанских ТВД составляет примерно 75 суток, однако первая дивизия может быть развернута за 12 суток, а бригада за 4 суток. В качестве места развертывания была выбрана Саудовская Аравия, поскольку Иордания находилась в зоне досягаемости российских систем ПВО из Сирии и американские транспортные самолеты стали бы для них легкой мишенью. Впрочем небольшой контингент сил специальных операций и техники в Иордании уже был развернут.

Что касается Израиля, то он продемонстрировал явное нежелание ввязываться в конфликт. В конце концов Израиль подрядил США свергнуть режим сирийского президента Башара Асада вовсе не для того, чтобы воевать самому. Тем более, в ситуации, когда в войне участвует Россия. Одно дело — это бомбить беспомощных арабов более совершенными системами вооружений. Другое дело стать объектом для нанесения массированных ракетно-бомбовых ударов со стороны более мощной державы.

Египет же заявил о твердом нейтралитете. Свергать светский режим Асада египетскому президенту Мурси совсем не хотелось. Портить отношения с Россией — тоже. Тем более, было понятно, что бенефициаром всей этой кампании, в случае победы американцев, станет кто угодно, но только не Египет. Поддержать США нехотя согласилась Иордания и по необходимости Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн. Для них победа российско-иранской коалиции означалa конец господства собственных правящих режимов.

Тем временем в Саудовскую Аравию начали прибывать части 101-ой воздушно-десантной дивизии 18-ого корпуса. Американское командование понимало, что 75-и суток для развертывания всего корпуса у них явно не будет и желательно хотя бы перебросить контингент, обладающий наибольшей огневой мощью. Великобритания также присоединилась к операции, выделив для нее 16-ю воздушно-штурмовую бригаду и два усиленных вертолетных полка.

Понятно, что утаить переброску крупных контингентов войск за тысячи километров невозможно. Российская разведка уже через два дня вскрыла сосредоточение американских и британских войск в Саудовской Аравии. Наступательные намерения американской коалиции стали очевидны. Эта информация была обсуждена в телефонном разговоре президентов России и Ирана. Стороны договорились не ждать, когда американцы полностью развернут войска и подойдут к границе с Сирией. Было принято решение ввести совместную группировку войск в Ирак и заблокировать продвижение американо-британских войск на границе с Саудовской Аравией. Началась переброска по воздуху в Тебриз Новороссийской, Тульской, Ивановской и Псковской воздушно-десантных дивизий.

Те временем, иранские войска перешли границу Ирака и стали наступать в трех направлениях — на Мосул, Багдад и Басру. На своем пути они не встречали практически никакого сопротивления. Укомплектованная шиитами иракская армия приветствовала иранцев почти как освободителей. В Багдаде произошел бескровный переворот и к власти пришло проиранское правительство. Американские советники были выдворены из иракской столицы.

Между тем, в Израиле началась паника, правительство объявило всеобщую мобилизацию. Премьер-министр Израиля Нетаньяху несколько раз звонил в Москву и требовал не допустить приближения иранцев к территории Израиля. Иначе, мол, Израиль вступит в войну и даже применит ядерное оружие. После нескольких часов челночных переговоров по линии Москва — Тегеран и Москва — Тель-Авив было условлено, что иранские войска не будут приближаться к границе Иордании при условии, что Иордания объявит о нейтралитете и отведет свои войска в казармы, а американский воинский контингент будет перемещен на территорию Израиля.

Король Иордании Абдалла, увидев, что дело принимает серьезный оборот, не только не воспротивился этому плану, но даже обрадовался ему. Воевать против иранской армии, тем более в союзе с Израилем, у него не было ни малейшего желания. К тому же, он понимал, что основные боевые действия развернуться на территории Иордании, которая и пострадает больше всех. Теперь же у него появилась прекрасная возможность отказаться от своих обязательств перед США. И он не преминул ею воспользоваться.

И хотя Вашингтон был первоначально против выхода Иордании из коалиции, произраильское лобби в США быстро нажало на все рычаги влияния. Президент Трамп, который привык прислушиваться к мнению Нетаньяху, вынужден был уступить. А американские СМИ быстро объяснили населению, что предложенный вариант — единственно правильное решение. Отдельные политики, выступившие против, были объявлены маргиналами или агентами Путина. Таким образом, Иордания была выведена из войны без единого выстрела.

Как только иранские войска перешли границу Ирака, стратегическая обстановка на Ближнем Востоке кардинально изменилась. Иран стал целью ракетно-бомбовых ударов американской коалиции. Уже через час после начала операции сотни крылатых ракет Томагавк обрушились на иранскую территорию. Однако, иранцы к этому неплохо подготовились. Российские комплексы ПВО С-300, «Бук-М3» и «Тор-М2» сбивали каждую вторую ракету. Часть ракет выводилось из строя средствами РЭБ и они падали неизвестно где.

В целом, только 20% ракет достигали своих целей. И это были исключительно стационарные объекты, так как мобильные комплексы и вооружения «Томагавки» уничтожить не могли. Между тем, запас этих ракет в США катастрофически убывал. Из оставшихся 6000 ракет, при 20% эффективности попаданий, они могли поразить лишь 1200 объектов. Но при этом у США остались бы лишь считанные единицы ракет, которые никому уже какой то серьезной угрозы составить не могли. То есть все эту ударные крейсера и эсминцы УРО уже через несколько дней боев превратились бы в ненужный хлам.

К тому же, следует учитывать, что эти 6000 крылатых ракет были размещены на подлодках и кораблях по всему миру, и частично на складах в США. И чтобы доставить их все на Ближний Восток потребовалось бы достаточно много времени. В самом же районе боевых действий изначально имелось всего 1500 КР, 600 из которых уже были истрачены на Сирию. Так что, выпустив по Ирану 700 ракет и поразив всего 140 целей, США были вынуждены резко снизить интенсивность ударов КР.

Что касается массированных авиационных налетов на иранскую территорию, то их просто не было. Сконцентрировать крупную авиационную группу для такого удара было невозможно. Все известные аэродромы в регионе на территории Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Катара были уничтожены. И если до этого времени российские Калибры наносили удары только по авиабазам США и Великобритании, то Иран, после нападения на него, обрушил на четыре государства залива град баллистических ракет. Тяжелые боеголовки весом в тонну сносили все объекты военной инфраструктуры и сильно разрушали посадочные полосы.

Американские системы ПВО «Патриот» PAC-2 оказались способными сбивать лишь 25% из иранских ракет. Отчасти это объяснялось тем, что самим «Пэтриотам» приходилось постоянно маневрировать, чтобы не попасть под удар российских Калибров. А поскольку они были не самоходными, а буксируемыми, смена позиций занимала довольно много времени. А это существенно снижало боевую эффективность «Пэтриотов». Между тем, у Ирана имелся внушительный запас баллистических ракет, исчисляемый несколькими тысячами единиц.

В итоге в регионе не осталось действующих аэродромов. Те, что восстанавливались, сразу же разрушались следующим ударом. Самолеты пришлось рассредоточить по автомобильным трассам, причем так, чтобы не иметь на одном участке более трех машин. Иначе они легко обнаруживались со спутника или беспилотника и становились мишенью для мгновенного удара баллистическими ракетами. Тем более, эти позиции приходилось постоянно менять.

Заправка самолетов топливом и загрузка боеприпасов занимала в этих условиях очень много времени. Системы наземного управления воздушным движением были выведены из строя. Поэтому участвовать в воздушных операциях могли одновременно три, в лучшем случае шесть самолетов. Такого рода налеты не несли серьезной угрозы иранским системам ПВО, в том числе и потому, что иранская авиация могла успешно противостоять небольшим группам самолетов противника.

Пытаясь исправить ситуацию Вашингтон решил перебросить в район конфликта несколько авианосных групп. Авианосцы, находящиеся в постоянном движении, невозможно поразить баллистическими ракетами, а мощная система ПВО авианосных групп должна была защитить их от крылатых ракет противника. Первым авианосцем, который был направлен в район конфликта стал «Гарри Трумэн», имеющий 90 самолетов на борту. Этот авианосец, входящий в состав 5-ого оперативного флота обычно базировался в Бахрейне, однако, за несколько дней до американской атаки на Сирию вышел в Индийский океан. Командование флота справедливо опасалось, что на базе он станет легкой мишенью для ответного удара российских Калибров. На текущий момент авианосец находился примерно в 3000 км от зоны конфликта вблизи о-ва Диего Гарсия.

Ему на помощь в обход Африки устремился авианосец «Теодор Рузвельт», базирующийся в Неаполе. Это путешествие должно было занять у него две недели. Пройти через Суэцкий канал у «Теодора Рузвельта» не было никакой возможности, так как в этом районе он был бы наверняка уничтожен ударами российских ПКР «Оникс» берегового комплекса Бастион, размещенного в Сирии. Вести же воздушные операции из Средиземноморья уже не было никакого смысла, так как центр боевых действий сместился в зону Персидского залива, куда самолеты палубной авиации не могли бы летать даже с подвесными баками. Еще одним авианосцем, который получил приказ прибыть в район конфликта, стал «Джордж Вашингтон» из состава 7-ого флота, находившийся в тот момент в Южно-китайском море. Ему предстояло преодолеть 7000 км, что должно было занять примерно пятеро суток.

В случае сосредоточения в районе Оманского залива трех этих авианосцев, США могли бы создать ударную авиагруппу в 250 самолетов, что позволяло им наносить массированные удары по Ирану и его войскам. Это могло решающим образом повлиять на исход войны. Однако ждать две недели и даже пять дней было слишком долго. Дополнительные самолеты были нужны американскому командованию здесь и сейчас, чтобы остановить иранские войска, двигавшиеся к саудовской границе. Поэтому не дожидаясь прибытия двух других авианосцев, «Гарри Трумэн» получил приказ выдвинуться в район Оманского залива. На этот переход ему потребовалось бы чуть более двух суток. В течении этих двух суток американские войска в Кувейте должны были задержать наступление иранцев по территории Ирака.

Нефть к тому моменту уже стоила 200 долларов за баррель. Вся нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Кувейта были уничтожены. Поставки нефти из Персидского залива фактически прекратились. Рынок понимал, что это — не сиюминутное явление. Для восстановления нефтяной инфраструктуры региона потребуются годы. В Европе, Японии и странах ЮВА нарастала паника. Союзники требовали от США срочно прекратить конфликт. Ни о каких дополнительных санкциях против России, типа прекращения закупок российской нефти и газа, никто в Европе и слышать не хотел. Наоборот, ходоки из различных европейских стран обивали пороги московских начальственных кабинетов с просьбами увеличить поставки нефти и газа. Китай в то же время продолжал получать нефть по доступным ценам. Увеличились поставки нефти в Поднебесную из Узбекистана, Казахстана и Туркмении.

Иранская нефтяная инфраструктура тоже пострадала. Но для собственных нужд нефти пока хватало. Во-первых, в Иране были созданы крупные запасы нефтепродуктов в защищенных и замаскированных подземных хранилищах. Во-вторых, стала поступать нефть из Туркмении, Азербайджана и Казахстана по железной дороге и по Каспию. Все эти страны здорово выиграли от начала конфликта. В Турции президент Эрдоган радостно потирал руки. Как здорово, что он уклонился от войны! Поставки газа и нефти шли из России стабильно и по договорным ценам ниже рыночных. Азербайджанская нефть, идущая в Европу по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, превратилась в золотую жилу. Транзитные платежи резко возросли. Экономика Турции, до этого находившаяся в стагнации, стала набирать обороты.

Продолжение следует…

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