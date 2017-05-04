/Поглед.инфо/ След разгрома на американската авианосна военноморска група, в Близкия изток настъпва временно затишие. Страните се подготвят за решителна битка.

Американците дислоцират в Саудитска Арабия своята 101-ва въздушно-десантна дивизия. Иранците попълват загубите в битката на границата с Кувейт на техника и боеприпаси на своите 28-ма и 84-та моторизирани дивизии. Новоросийската, Тулската, Ивановската и Псковската въздушно-десантни дивизии завършват дислоцирането си в района на иранския град Табриз и напредват към Багдад. В същото време Кувейт иска да се измъкне от войната, като настоява войските на САЩ да напуснат неговата територия. Веднага след това, султан Ал-Сабах обявява неутралитета на Кувейт. Приблизително по същото време руските войски вече са минали през Багдад и напредват по посока на иракския град Ел Салман, на около 100 км от границата на Саудитска Арабия. Иранските 28-ма и 84-та моторизирани дивизии заобикалят кувейтската територия от север и заемат позиция на Саудитската граница.

Придвижването на англо-американските войски към границата с Ирак означава, че Вашингтон планира настъпателни действия. Планът на САЩ е прост: челен удар срещу Багдад през Ел Салман. Но на този участък руско-иранската коалиция вече изгражда защитна линия.

Конфигурацията на военните групировки е следната: в състава на американската коалиция е 101-ва въздушно-десантна дивизия на САЩ, с численост 16 000 души. Въоръжението й се състои от 90 ударни хеликоптери Apache, 54 боксируеми 155 мм гаубици M777, 225 противотанкови комплекса ТОУ-2 и 6 реактивни установки M142 HIMARS. В състава на групировката е включена и изведената от Кувейт дивизия с личен състав от 10 000 души, въоръжена със 100 танка Abrams, 200 бойни пехотни машини (БПМ) "Брадли", 50 самоходни оръдия M-109 и 20 хеликоптери Apache.

Британските сили се състоят от 16-та въздушно-щурмова бригада с численост 8 000 души и два подсилени хеликоптерни полка; разполага и с анти-танкови и преносими зенитно-ракетни комплекси, монтирани на високопроходими автомобили. Саудитска Арабия изпраща в зоната на военните действия почти всичките си боеспособни части – три танкови и четири механизирани бригади.

Руската група в Ирак включва Псковската, Новоросийската, Тулската и Ивановската въздушнодесантни дивизии с обща численост 20 000 души. Въоръжени са с 800 бойни десантни машини БМД-2, 60 противотанкови самоходни оръдия «Спрут-СД», 48 полеви оръдия Д-30, 216 самоходни оръдия «Нона-С», значителен брой противотанкови ракети «Конкурс» и зенитни ракети с малък обсег "Стрела" и "Игла". Към десантчиците са придадени два дивизиона РСЗО "Град" (36 бр.) и два дивизиона РСЗО "Смерч" (8 бр.). Наличието на тези РСЗО изравнява възможностите на руската артилерия с американската. Групировката включва още два хеликоптерни полка с общо 120 бойни машини Mи-24В "Крокодил", Ка-52 "Aлигатор" и Ми-28Н "Нощен ловец". От въздуха, руските и иранските войски прикриват двата комплекса ПВО С-300В4, десетте комплекси "Бук-М3" и 20-те установки "Тор-М2". В Ирак са прехвърлени от Сирия и два комплекса "Искандер", които могат да окажат съществено въздействие върху хода на битката.

В допълнение към 28-ма и 84-та дивизии, иранците прехвърлят в района на бойните действия три танкови дивизии. Така, числеността на иранската група нараства до 40 000 души. Въоръжени са с 750 танка 300Т-72, 300 "Сафир-74", 50 Т-62 и 100 стари американски танка M60A1, 1000 БMП, както и с БТР, 60 САУ "Гвоздика" и 100 САУ М-109, както и с други машини иранско производство.

Въздушната подкрепа на руско-иранската групировка се извършва от 100 руски самолети: два Су-35 от най-новите модели, четири Су-30М2, четири Су-27СM3, три МиГ-29СMT, четири Су-34, както и фронтови бомбардировачи СУ-24. От иранска страна групировката се подкрепя от 36 самолета МиГ-29 и 43 самолета F-14.

/рус.ез./

Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего III

Прелюдия перед решающей схваткой

После разгрома американских авианосных групп на Ближнем Востоке установилось временное затишье. Стороны готовились к решающему сражению. Американцы заканчивали развертывание в Саудовской Аравии 101-ой воздушно-десантной дивизии. Иранцы пополняли техникой и боеприпасами потрепанные в боях 28-ую и 84-ую моторизованные дивизии, стоящие на границе с Кувейтом. Новороссийская, Тульская, Ивановская и Псковская дивизии ВДВ уже закончили развертывание в районе Тебриза и выдвигались по направлению к Багдаду.

Тем временем, Кувейт страстно желал выйти из войны и требовал убрать со своей территории американские войска. Вашингтон и сам склонялся к тому, чтобы передислоцировать эти войска в Саудовскую Аравию. Дело в том, что переброшенные в Саудовскую Аравию части 101-ой воздушно-десантной дивизии, были легковооруженными. Они не имели ни танков, ни самоходной артиллерии. И оставшаяся в Кувейте бронетехника была как нельзя кстати для их усиления. К тому же, в случае российско-иранского удара в обход Кувейта, эти войска оказались бы там заперты и никак не смогли бы повлиять на дальнейший ход войны.

Через пару дней решение было принято. Американские войска покинули Кувейт и передислоцировались к городу Рафха на территории Саудовской Аравии. Сразу же вслед за этим Султан Кувейта Аль Сабах провозгласил нейтралитет. Примерно в это же время российские войска покинули Багдад и стали выдвигаться в направлении иракского города Эль-Сальман, примерно в 100 км от саудовской границы. А иранцы, закончив укомплектование 28-ой и 84-ой моторизованных дивизий, двинулись в обход кувейтской территории с севера, чтобы занять позиции у саудовской границы напротив Хафр-эль-Батина.

Все теперь зависело от действий американской стороны. Выдвижение англо-американских войск к границе с Ираком означало бы, что Вашингтон намерен вести наступательные действия. Так оно в сущности и произошло. Намерения Вашингтона проявились ровно через два дня, когда российская разведка обнаружила передвижение американо-британских войск и основных сил саудитов в направлении города Рафх. Стал вырисовываться и военный план США. Он был незамысловатым - лобовой удар через Эль-Сальман на Багдад. На этом участке стал формироваться оборонительный рубеж российско-иранской коалиции.

К тому моменту уже обрисовалась и конфигурация противостоящих военных группировок. Американская коалиция имела в своем составе 101 воздушно-десантную дивизию сухопутных войск США, численностью 16 тыс. человек. На ее вооружении состояло 90 ударных вертолетов Апач, 54 буксируемые 155 мм гаубицы М777, 225 противотанковых комплексов ТОУ-2 и 6 реактивных установокM142 ХИМАРС (HIMARS). В состав группировки вошла и выведенная из Кувейта тяжелая дивизия. В ней оставалось 10 тыс. человек личного состава, 100 танков Абрамс, 200 БМП «Брэдли», 50 САУ М-109 и 20 вертолетов Апач.

Британские войска включали 16-ю воздушно-штурмовую бригаду численность 8 тыс. человек и два усиленных вертолетных полка. Бригада фактически не имела тяжелых вооружений, но располагала множеством противотанковых и переносных зенитно-ракетных комплексов, а также подвижными автомобилями повышенной проходимости с навесным вооружением. Бригада идеально подходила для быстрых беспокоящих рейдов по тылам и флангам противника. Приданные ей вертолетные полки имели на вооружении 60 ударных вертолетов Апач.

Саудовская Аравия направила в район боевых действий почти все свои боеспособные войска — три танковые и четыре механизированные бригады. Оставшиеся две бригады были связаны в других районах страны. Одна механизированная бригада вела войну с йеменскими хуситами в провинции Наджран. Положение правительственных войск там совсем ухудшилось после переброски в Йемен бригады иранского спецназа. А танковая бригада прикрывала побережье страны в районе о-ва Бахрейн, который только что был захвачен бригадой морской пехоты иранских стражей исламской революции. Опасаясь такой же операции на своем побережье, саудиты были вынуждены развернуть там в добавление к ополченцам боеспособные армейские силы.

В целом саудовский контингент включал около 40 тыс. человек личного состава, 435 танков, 800 БМП M113, 110 САУM109, 40 РСЗОASTROSII и 20 передвижных комплексов ПВО малой дальности «Crotale». Правда, новых танков Абрамс было всего 200, остальное составляли старые, хотя и модернизированные M60A3. Саудовцы также сняли с обороны городов и перебросили на поддержку коалиционной группировки 36 буксируемых установок ПВО «Пэтриот» PAC-2.

До начала конфликта авиация саудовцев насчитывала 152 F-15, 80 «Торнадо» и 24 «Тайфуна». Однако после иранских ракетных ударов по аэродромам Саудовской Аравии более половины этих самолетов было потеряно. Так что сейчас саудовцы могли выставить только 80 истребителей, в основном F-15. К тому же, боевые качества саудовских пилотов оставляли желать много лучшего. Американцы, в общем-то, не очень и рассчитывали на саудовскую авиацию и привлекать ее к боевым действиям намеревались только в крайнем случае. Сами они перебросили на территорию Королевства 200 истребителей, из них 100 новейших F-22. Еще 50 истребителей «Тайфун» перекинули британцы.

Российская группа войск в Ираке включала Псковскую, Новороссийскую, Тульскую и Ивановскую дивизии ВДВ общей численностью 20 тыс. человек. Они имели на вооружении свыше 800 боевых машин десанта БМД-2, 216 самоходных артиллерийских орудий «Нона-С», 60 самоходных противотанковых пушек «Спрут-СД», 48 полевых орудий Д-30, значительное количество противотанковых ракет «Конкурс» и различные виды зенитных ракет ближнего действия «Стрела» и «Игла». Десантникам были приданы два дивизиона РСЗО «Град» (36 ед.) и два дивизиона РСЗО «Смерч» (8 ед.). Наличие этих РСЗО уравнивало возможности российской артиллерии с американской, так как дальность последней составляла в среднем 24−26 км., в то время как «Нона-С» могла бить только 8−12 км, а Д-30 — на 15 км.

В группировку также входили два вертолетных полка, имеющих в общей сложности 120 боевых вертолетов Ми-24В «Крокодил», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». Причем новейшие «Аллигаторы» составляли не менее трети всех боевых машин. С воздуха российские и иранские войска прикрывали два комплекса ПВО С-300В4, 10 комплексов «Бук-М3» и 20 установок «Тор-М2». Помимо, этого в Ирак были скрыто переброшены из Сирии два комплекса «Искандер», которые существенным образом повлияли на весь ход сражения.

Иранские 28-я и 84-я моторизованные дивизии к тому моменту уже частично восстановили свои потери в людях и технике. Иранцы также перебросили в район боевых действий три танковые дивизии - 81-ую, 88-ую и 92-ую. В результате иранская группировка выросла в численности до 40 тыс. человек. Она имела на вооружении 750 танков: 300 Т-72, 300 «Сафир-74», 50 Т-62 и 100 старых американских М60А1, 1000 БМП и БТР, 60 САУ «Гвоздика» и 100 САУ М-109, а также 100 РСЗО разных калибров иранского производства.

Авиационную поддержку российско-иранской группировки должны были осуществлять около 100 российских самолетов. Среди них были новейшие модели - два Су-35С, четыре Су-30М2, четыре Су-27СМ3, три МиГ-29СМТ, четыре Су-34. Основную же массу составляли самолеты четвертого поколения МиГ-29 и Су-27, вполне конкурентоспособные с американскими F-16 и F-15, а также фронтовые бомбардировщики Су-24. Группировку также поддерживали иранские истребители - 36 МиГ-29 и 43 F-14.

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