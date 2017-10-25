/Поглед.инфо/ Неотдавнашният доклад „Оценка на руската реакция на подобряване позицията на САЩ и НАТО”, публикуван от RAND Corporation – американският разузнавателно-аналитичен център за стратегически изследвания, чийто легален статус се прикрива като организация с нетърговска цел и в който работят 1700 сътрудници, съдържа такива нелепости, които конкурират дори най-ярките образци на укроаналитиците.

За непредсказуемата Русия, нападението срещу прибалтийските страни е въпрос,отдавнарешен и само чл. 5 от договора на Северноатлантическия пакт сдържа войнствения руски дух, макар непрекъснато да разхождаме танковете си покрай границите на Литва, Латвия и Естония, скърцайки със зъби в безсилна злоба.

Съвършенно очевидно е, че американците не са толкова неграмотни, както на пръв поглед предполагат някои у нас. Целта на подобен род документи е напълно конкретен: да изстискат допълнители бюджетни средства за поръчителя – Военно-промишления комплекс на САЩ. Става въпрос за стотици милиарди долара. Ето защо напълно обяснимо е защо нагнетяват обстановката, защо се стремят да пораждат страх у поляците и прибалтийските страни...

(рус.ез.)

Войны не будет

Кому-то может показаться, что в RAND Corporation — американском разведывательно-аналитическом Центре стратегических исследований, имеющем статус легальной НКО, работают 1700 клинических идиотов, которые зря едят свой хлеб. В самом деле, недавний доклад Оценка российских реакций на улучшение позиций США и НАТО изобилует таким количеством нелепостей, которые конкурируют с самыми яркими образцами укроаналитики.

Мне особенно понравилось это место:

Возможная реакция России охватывает весь диапазон действий — от молчаливого признания предпринимаемых США и НАТО шагов и отказа от планов нападения на НАТО до резкого увеличения приграничной группировки российских войск с целью создания противовеса США и НАТО, и мощной эскалации с последующим прямым конфликтом.

То есть, нападение на Прибалтику для непредсказуемой России — вопрос решенный. Сдерживает наш воинственный пыл лишь пятая статья Североатлантического договора, мы ходим и ездим на танках вдоль границ Литвы, Латвии и Эстонии, клацая зубами в бессильной злобе.

Разумеется, если б не НАТО, мы бы уже давно напали на миролюбивую Польшу и разбомбили ее прекрасные города — просто так, из природной зависти к этой удачливой стране, которой удалось за 13 лет раскрутить Евросоюз больше чем на сто млрд евро безвозмездной финансовой помощи. Именно эта халява дезориентировала поляков, которые почему-то решили, что в ней-то и заключается суть управления современными государствами.

Остается невыясненным, зачем нам нужна оккупация этих цветущих, но, прямо скажем, не самых богатых стран, если у нас под боком лежат куда более перспективные экс-республики СССР, в которых полно нефти и газа. Например, совершенно беззащитные Туркмения и Узбекистан. Да и Азербайджан вряд ли мог бы долго сопротивляться российскому вторжению. Однако эти нефтеносные державы, не являющиеся членами НАТО, совершенно не чувствуют нависшей над ними смертельной угрозы. Аналитики RAND Corporation не задаются в своем докладе этими простыми вопросами, объект их исследования — западный российский вектор, непреодолимое желание Кремля напасть на НАТО. Ничем не мотивированное и безрассудное.

Для меня совершенно очевидно, что американцы все же не настолько тупые, как у нас принято считать. Все они прекрасно понимают. Цель у подобного рода документов вполне конкретная и меркантильная: выбить дополнительные бюджетные деньги для заказчика - ВПК. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, поэтому нагнетание обстановки, потакание польским и прибалтийским кокетливым страхам вполне объяснимо.

К тому же, реальное положение армии как НАТО, так и США сегодня действительно довольно плачевно. Грегори Андерсон, командир базирующейся в Италии 173-й воздушно-десантной бригады Альянса, являющейся его главной ударной силой, в 2014 году, после событий на Украине, поручил подготовить аналитический доклад о том, сможет ли НАТО противостоять российской военной машине. Выяснилось, что нет. «Некоторые недостатки, например, отсутствие в бригаде средств ПВО и подразделений РЭБ, а также чрезмерная зависимость от спутниковой связи и навигационных систем GPS, являются прямым результатом того, что армия долгие годы воюет в Ираке и Афганистане, где у противника нет средств воздушного боя, а также современного оружия и боевой техники - пишет Politico. Из-за длительного пребывания в Ираке и Афганистане, где бригаде приходилось воевать в основном с разношерстными партизанскими отрядами, она утратила некоторые навыки ведения современного боя, в то время как Россия оттачивала их на Украине».

Как воюет современная российская армия, авторам доклада рассказали перепуганные украинские офицеры, которые сначала героически унесли ноги из Крыма, а чуть позже — из иловайского, дебальцевского и других котлов. Насколько можно верить их басням, объясняющим полный разгром укроармии в донбасском конфликте, сказать трудно. Но американцы верят. «В анализе излагается целая серия «пробелов в возможностях», выявленных в бригаде во время недавней совместной подготовки с украинскими войсками, получившими боевой опыт в сражениях с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Эти сепаратисты при помощи дешевых беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы указывали цели артиллерии и уничтожали бронированную технику правительственных войск современными противотанковыми ракетами российского производства», — сокрушается американский журнал, который раздобыл экземпляр совершенно секретного доклада, доступный только для служебного пользования.

Вы ведь обратили внимание, что речь идет о войне Украины с ополченцами, а вовсе не с Россией? В документе с грифом Top secret всегда пишут правду. Какой бы горькой она ни была.Американцы выяснили, что наши постановщики помех и средства радиоэлектронной борьбы способны полностью вырубить их GPS с расстояния 80 километров. В своем беспокойстве авторы доклада дошли до того, что вспомнили о КВ-передатчиках и пытаются заказать карты, которые не выпускаются у них уже двадцать лет.Если они будут так бояться, в Вест-Пойнте скоро опять будут изучать азбуку Морзе. А может, уже изучают — у страха глаза велики.

Доклад прямо-таки полон паническими требованиями оснастить бригаду самым необходимым, от замены устаревших «Хаммеров», «которые станут легкой добычей для российских бронемашин», до маскировочных сеток. Американский ВПК уже получил заказы.Я всегда уважительно отношусь к потенциальному врагу. И полностью отдаю отчет в том, что США в состоянии довольно быстро переоснастить свою армию и обучить военнослужащих воевать в новых условиях, которые, как теперь уже очевидно, навязала Россия.

Но намеренно легкомысленный доклад RAND Corporation, который описывает лишь мнимые угрозы, свидетельствует о том, что войны с США не будет. Просто потому, что американцы не будут воевать, если на сто процентов не уверены в победе. А они не уверены даже на пятьдесят процентов. Значит, все дело в элементарной коррупции — распиле бюджетных средств. Рассказы о России, вынашивающей коварные планы нападения на таких ценных союзников, как Польша и балтийские тигры, будут и дальше наполняться леденящими кровь подробностями, чтобы в сенате запросы на увеличение ассигнований проходили с первой попытки. А если предположить, что и сенаторы в доле, то картина полностью проясняется.Как вы думаете, что предпочтут военно-промышленные элиты США, войну или деньги?

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