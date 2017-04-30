/Поглед.инфо/ Петнадесетхилядният американски контингент в Кувейт има в своя състав 300 танкове "Ейбрамс", 400 бойни пехотни машини (БПМ) "Брадли", 100 ударни вертолета AH-64 "Aпачи" и многобройно количество артилерия. Веднага след като иранските войски започнат да навлизат в Ирак, на американския контингент е разпоредено да премине в района на Басра, да спре придвижването на противника и да го изтласка от територията на Ирак, а след това да развие настъпление към Багдад.

Сблъсъкът на американските с иранските сили придобива характер на танково сражение. Когато двете танкови армади са на 30 км разстояние една от друга, американците, действащи в съответствие с традиционните си схеми за водене на война, се опитват да използват своето преимущество във въздуха. Иранската система за противовъздушна отбрана обаче засича американските самолети, когато са на 100 км разстояние, а когато вече са на 40 км – дава първи залп от ракетния комплекс "Бук-М1". Веднага са свалени три самолета, другите успяват да се отклонят от ракетите. Този първи залп унищожава и 12 противникови хеликоптери. Останалите маневрират, опитвайки се да избегнат следващия залп, но това рязко понижава способността им точно да поразяват наземни цели. Изстрелвайки почти всичките си ракети на случаен принцип, "Aпачите" излизат от боя. Като цяло, американците успяват да унищожат 50 ирански танка, но губят 60 хеликоптера.

Междувременно, екипажът на "Бук" своевременно изключва РЛС (радара) и у американците се създава илюзията, че системата "Бук" е поразена. Така, самолетите F-16 дават зелена светлина за повторна хеликоптерна атака и сами влизат в 40-километровата зона на зенитно-ракетния комплекс "Бук-М1". Въпреки че летят на височина от 12 км, това не ги спасява. Системата "Бук-М1" рязко се включва и след залп от 12 зенитни ракети, повечето от F-16 са свалени. Само два самолета успяват да се измъкнат невредими.

В същото време, танковите колони неумолимо се приближават. Разстоянието между тях е около 15 км. Но военното ръководство на американската групировка в Кувейт не съобразява една малка подробност: на въоръжение в иранската армия отскоро са зачислени реактивни танкови снаряди "Рефлекс-М", които лесно пробиват челната броня на американските танкове "Ейбрамс" на разстояние от 5 км. Инсталирани са на всички ирански танкове Т-72. За да избегнат пълното си унищожение, остатъците от американската мотопехота и самоходна артилерия се разпръскват сред пустинята; при което губят ударната си мощ и не могат да противостоят на големи танкови сили, поддържани от мотопехотата. При тези условия, на американското командване не остава друг избор освен отстъпление. След като загуби повечето от своите танкове и хеликоптери, значителна част от пехотата и артилерията си, американската дивизия вече няма възможност да води настъпателни операции. Това е първото отстъпление на американската армия в Близкия Изток след Втората световна война. Битката за Ирак е загубена.

(рус.ез.)

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Битва за Ирак

Пятнадцатитысячный американский контингент в Кувейте имел в своем составе 300 танков «Абрамс», 400 БМП «Брэдли», 100 ударных вертолетов AH-64 «Апач» (Apache) и неустановленное количество артиллерии. По существу, это была танковая дивизия периода холодной войны, значительно превосходившая современную по своей огневой мощи. С момента начала российских ракетных ударов по американским базам в регионе дивизия была выведена из казарм и рассредоточена. Поэтому ее потери были минимальны.

Как только иранские войска стали входить в Ирак, дивизия получила приказ выдвинуться в район Басры, остановить продвижение противника и выбить его за пределы иракской территории, а после этого развивать наступление в сторону Багдада. К тому моменту иранские войска уже обогнули Басру и начали продвигаться на юг. Навстречу им на полном ходу двигалась американская дивизия. Сражение развернулось возле местечка Эз-Зубайр примерно в 30 км от кувейтской границы.

Американцам противостояли 28-я и 84-я моторизованные дивизии Ирана. Они имели на вооружении 100 модернизированных танков Т-72 с навесной кумулятивной броней и 300 танков «Сафир-74» (модернизированные Т-54/55 с усиленной броней), 50 САУ М-109, 200 БМП-1 и БМП-2, 300 БТР-60, два дивизиона РСЗО «Град». Иранским войскам был также придан комплекс ПВО средней дальности «Бук-М1» и 6 боевых машин ПВО малой дальности «Тор-М2» с российскими экипажами. Столкновение американских и иранских войск приобрело характер встречного танкового сражения.

Еще когда две танковые армады находились на расстоянии 30 км, американцы, действуя по традиционной схеме, попытались использовать свое преимущество в воздухе. Они бросили в бой 90 вертолетов «Апач», вооруженных ракетами «Хэллфайер», имеющих дальность поражения около 8 км. С воздуха их прикрывали шесть самолетов F-16. Задумка состояла в том, чтобы уничтожить большую часть иранских танков еще до того, как они войдут в соприкосновение с американскими «Абрамсами». Так это делалось во время операции «Буря в пустыне».

Однако комплекс ПВО «Бук-М1» засек американские самолеты на удалении 100 км и, когда они приблизились на 40 км, сделал первый залп. Сразу же было сбито три самолета, три других уклонились от ракет. Один даже сумел выпустить антирадарную ракету, но она была сбита зенитной ракетой «Тор-М2».

Между тем «Апачи» уже подлетали к иранской танковой колонне на дальность пуска своих ракет. Обнаружить низколетящие цели было нелегко, и «Торы» заметили их где-то на 7 км, когда вертолеты уже открыли огонь. Половина «Торов» переключилась на перехват ракет «Хэллфайер», другие дали залп по вертолетам. За ними по «Апачам» ударили «Буки». Этот первый залп сразу уничтожил 12 вертолетов противника. Другие стали маневрировать, стараясь уклонится от следующего залпа, но это резко понизило их возможность точно поражать наземные цели. Выпустив почти наугад все свои ракеты, «Апачи» вышли из боя. В итоге они смогли уничтожить только 50 иранских танков, в то время как сами потеряли 60 вертолетов.

К этому моменту в район сражения прибыли еще шесть F-16 вдобавок к трем другим, барражирующим на границе 40-километровой зоны действия «Бук-М"1. Они выпустили 12 антирадарных ракет, но высвободившиеся от ударов по вертолетам «Торы» прикрыли своих старших собратьев. Все антирадарные ракеты были уничтожены. Между тем экипаж «Бука» своевременно отключил РЛС, и у американцев создалась иллюзия, что она поражена.

Теперь задача американских самолетов состояла в том, чтобы выбить российские комплексы малой дальности «Тор-М2». Задача казалась не сложной. Поднявшись на высоту свыше 10 км, они могли барражировать над полем боя и атаковать включенные РЛС противника антирадарными ракетами. Даже если бы эти ракеты удалось перехватить ракетами других «Торов», это втянуло бы их в противоборство с F-16 и позволило бы «Апачам» начать методичное уничтожение танков.

Таким образом, F-16 дали зеленый свет на повторную вертолетную атаку, а сами вошли в 40-километровую зону действия ЗРК «Бук-М1». Правда, они держались на высоте 12 км, но это их не спасло. РЛС «Бук-М1» неожиданно включилась, и вслед за этим последовал залп 12 зенитных ракет, который застал F-16 врасплох. Они бросились врассыпную, но только двум удалось уйти невредимыми.

Между тем «Апачи» уже вошли в зону поражения «Торов». Они тоже не ожидали встречного залпа зенитных ракет, но он последовал. Так же, как и в первый раз, американцы сразу же потеряли 12 вертолетов, а после непродолжительного боя еще 8. Остальные вертолеты резко развернулись и ушли за линию огня, подбив не более 10 иранских таков.

Тем временем танковые колонны неумолимо сближались. Между их передовыми порядками оставалось около 15 км. У американцев в первом эшелоне шло 200 танков «Абрамс», во втором— мотопехота на БМП, и в третьем еще 100 танков и самоходная артиллерия. Примерно такое же построение было и у иранцев, с той разницей, что в первом эшелоне они имели все 400 танков, 60 из которых уже были уничтожены американскими вертолетами. И все же иранцы по-прежнему сохраняли существенное преимущество по танкам.

Однако американцы еще рассчитывали на победу, поскольку полагались на преимущество своих танков. «Абрамсы», имевшие более прочную броню, чем большинство иранских танков, также располагали более мощными орудиями и снарядами с урановыми сердечниками. Это позволяло рассчитывать, что они смогут поражать иранские машины на дистанции 2 км, в то время как иранцам для эффективного поражения «Абрамсов» потребовалось бы сблизиться с ними на 1 км. Если каждый американский танк за время сближения уничтожил бы в среднем хотя бы по одному иранскому танку, в ближнем бою сошлись бы уже 200 американских и 140 иранских танков. И в этом случае победа наверняка досталась бы американцам.

Но военное руководство кувейтской группировки США не учло одну маленькую деталь. На вооружение армии Ирана недавно поступила партия реактивных танковых снарядов «Рефлекс-М». Они были установлены на всех иранских Т-72 и могли спокойно пробить лобовую броню «Абрамса» на дальности 5 км. Правда, недостатком этих снарядов было то, что стрельба ими была возможна только в рамках прямой видимости, так как они наводились по лазерному лучу. Поэтому когда две танковые армады стали сходиться, то первыми открыли стрельбу иранцы. Это произошло примерно на расстоянии 3 км. И за время сближения до 2 км им удалось уничтожить 80 американских танков.

Еще до того, как танки вышли в зону прямой видимости, реактивная артиллерия иранцев нанесла массированный ракетный удар по второму и третьему эшелону американских войск. Иранские РСЗО «Град», имеющие дальность 40 км, накрыли американские боевые порядки. Целеуказание для огня иранских РСЗО осуществлялось несколькими малыми беспилотниками, которые хотя и быстро обнаруживались и сбивались американцами, но тем не менее успевали передать координаты целей.

Американские самоходные гаубицы М-109 не смогли оказать противодействия иранским «Градам» и поразить второй эшелон иранских войск. Имея максимальную дальность 30 км, они не успели выйти на дистанцию выстрела и сами стали жертвой иранских РСЗО. Их слабо бронированные корпуса не выдерживали близких попаданий боевых элементов кассетных боеголовок «Градов». В то же время следовавшие в третьем эшелоне 100 «Абрамсов» не пострадали, так как могли выдержать даже прямое попадание ракеты с фугасной головной частью.

Чтобы избежать полного уничтожения, остатки американской мотопехоты и самоходной артиллерии рассредоточились по пустыне. При этом они утратили ударную мощь и уже не могли противостоять крупным силам танков, поддержанных мотопехотой. Тем временем две танковые армады первого эшелона вошли в ближний бой. Тут проявили себе такие качества иранских танков, как лучшая маневренность. Двигаясь зигзагообразно, они затрудняли американцам ведение огня прямой наводкой, заставляли «Абрамсы» крутить башнями, что сразу же сказалось на скорострельности американских танков и точности их стрельбы. В ходе сражения все «Абрамсы» первого эшелона были уничтожены, в то время как у иранцев еще оставалось около 100 танков, из них 20 Т-72 с ракетными снарядами «Рефлекс».

В этих условиях у американского командования не оставалось никакого другого выхода как только начать отступление. Потеряв большую часть своих танков и вертолетов, значительное число мотопехоты и артиллерии, американская дивизия уже не имела возможности вести наступательные действия. Оставаться на месте — означало обречь себя на методичное уничтожение артиллерией противника. К тому же к иранцам могли достаточно быстро подойти резервы. Единственным вариантом было отступить на заранее оборудованные оборонительные позиции на территории Кувейта.

Это было первое отступление американской армии на Ближнем Востоке со времен Второй мировой войны. Оно осуществлялось под прикрытием арьергардных мобильных групп, вооруженных противотанковыми ракетами ТОУ-2, а также были задействованы оставшиеся вертолеты на максимальной дистанции по принципу «выстрелил — ушел». Такая тактика позволила американцам существенно затормозить продвижение иранских войск и осуществить организованный отход.

К вечеру того же дня иранские дивизии вышли к границе Кувейта. Но дальше они не пошли. Во-первых, их ударная мощь была серьезно подорвана, так как они утратили большую часть своих танков. Во-вторых, им необходимо было пополнить запасы снарядов и горючего. В третьих, личный состав устал, хотя и был в приподнятом настроении, добившись трудной, но заслуженной победы. Но главное, в Москве склонялись к тому, что желательно было бы вывести Кувейт из войны, не прибегая к военному вторжению. И иранская сторона в целом разделяла эту точку зрения. Проблема состояла в том — на каких условиях должна произойти капитуляция Кувейта. По-мнению Москвы, было бы достаточно провозглашения этой страной нейтралитета и выдворения с ее территории американских войск. Иранцы же настаивали на более жестких условиях — получения права на проход своих войск через кувейтскую территорию. А также — установления юридического запрета на размещение в Кувейте иностранных военных баз когда-либо в будущем. Но в целом этот этап кампании был завершен. Битва за Ирак была выиграна.

Първа част: http://pogled.info/svetoven/voina-mezhdu-rusiya-i-sasht-v-blizkiya-iztok-stsenarii-ot-blizkoto-badeshte.85139

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