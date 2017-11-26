/Поглед.инфо/ Господи! Дай ми това, което ми трябва, а не това, което искам (Рунетска мъдрост)

За естетите – оригинала:

Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j’ai besoin. (Antoine Marie Jean-Baptist Roger de Saint-Exupèry)

Западните ценности. Списък пълен и окончателен.

Като човек, който е учил в Британия и САЩ, а после 20 години е работил в Скандинавските страни и на евроостровите, общувах с най-разнокалибрени слоеве на западната цивилизация, от собствениците на небостъргачи в Манхатън, през постоянните посетители на лондонското Сити и до източноевропейските мошеници, уверено и безапелационно заявявам – единствената и главна ценност на Запада са Тяхно Величество Мангизите, само Мангизи и нищо освен Мангизи.

Всички телодвижения, цялата пропаганда и цялата мощ на държавата денонощно решават само един проблем – да отнемеш и да поделиш. При това личният компютър на обитателите на Запада моментално изчислява най-оптималния начин как да се отнемат мангизите от “дивите и нецивилизовани народи” , включва съответната програма и съставя план, в който по най-причудлив начин се сплитат клетвите за вярност със смесване на цикута* в сутрешното кафе, а възхищението от гениалността на жертвата – с обвиненията в най-ужасни грехове.

Ако най-краткия път към джобовете на жертвата лежи през целувките и прегръдките, носителят на западните ценности ще бъде образец на учтивост и почтеност. Ако най-рентабилен се окаже силовият сценарий – няма да се намери по-жесток и безпощаден маняк. Те са именно маняци – и джентълмените с “ледитата” и в висша степен средната класа, и полубездомниците с нулеви шансове да се измъкнат от бедните квартали. Всички те, поразени от западните ценности, оценяват околния свят, ставащите в него събития и населяващите го обитатели изключително и само от гледна точка на напълването на собствените джобове. Всичко, което пълни джобовете им се отнася към силата на доброто, а всичко, което не ги пълни е еднозначно зло.

Като разбираме това е лесно да се разбере и непреходната ненавист към Русия, която пречи да си позлатят ръчичките “нашите западни партньори”, а значи е изчадие на ада, независимо от някаква си непонятна култура и още по-малко разбираеми глупави и затова нерентабилни чувства като дълг, чест и отговорност.

Като стана дума за отговорността. Това понятие е твърдо свързано с религиозни установки, с които са закодирани потомците на техните носители, даже ако те сега са обявили своя атеизъм. Кодировката, присъща на традиционните религии на територията на Русия обявява за грях комплексът от деяния, независимо от това, какви последствия са донесли те на автора. Преобладаващата на Запад протестантска култура счита за грях някакво деяние само при наличие на някакви определени последствия. Да предположим, че грабежът, за който грабителят не е наказан, се счита за богоугоден, но точно същият изисква покаяние, ако след него е последвало наказание.

Неразбирането на тези тънкости на западната природа и особеностите на западните ценности води до пропастта на взаимното неразбиране. Руснаците искрено не разбират как може да се счита за доблест очевидния грях, а западняците също честно не разбират, какво лошо са направили, ако в резултат от това не само че не са ги наказали, а даже обратно – имали са съвсем конкретен профит, а значи поведението им явно е одобрено от Бог.

Ярък пример – Втората световна и немците, които чак до поражението си абсолютно искрено са считали своя Райх за непогрешим и едва след разгрома му им светнало, че да, оказва се, нацизмът е нещо реално гадно и съвсем не богоугодно… Точно такава кодировка седи в кратуната и на нашите приятели-англосаксите, които даже бъдейки атеисти, се ръководят от калвинистките установки, които даже лютераните са считали за сектанти… И затова Ориндж** над Виетнам – това е даже знаменито, бомби на главите на мирните югославяни, афганци, иракчани и либийци – никакъв шибан грях. А “уау” при вида на мъченическата смърт на Кадафи даже много се спряга с религиозността, защото на изхода има мангизи, още веднъж мангизи и мангизи+...

Но всичко това е така, на малко хора е нужна анатомията. Достатъчно е да се види Главната Ценност на Западния свят за да се разбере, логиката на действие на всеки техен представител – мангизи форевър… А останалите ценности - дреболии и глупости, предизвикващи смяхът и раздразнението на “цялото цивилизовано човечество”.

(рус.ез.)

Drang nach Osten

Распад СССР лишний раз продемонстрировал неспособность жестко-иерархичной структуры управления реагировать на усложнение объекта управления. Как только количество плановых показателей, требующих анализа и контроля, превысило возможности по обработке поступающей информации, в системе начали накапливаться ошибки, которые привели к её распаду на более простые модели.

После распада СССР во всех 15 бывших советских республиках был установлен жесткий колониальный режим, который отличался следующими особенностями:

- Впервые за историю планеты колониальный режим был наднациональный, и осуществлялся группой частных компаний - владельцев ФРС США.

- Впервые колониальные отношения насаждались не штыками (или не только штыками), а за счет переформатирования национальных элит с помощью межнациональной валюты, которой отводилась роль главного инструмента колонизации.

- Основной отличительной особенностью данной модели от колонизации Индии и Аляски, где администрирование осуществляли также частные компании, является то, что поменялись местами поручитель и доверенное лицо. В классической модели колонизации государство давало мандат компаниям на управление колонизированной территории. В данном же случае метрополия (США) выполняла и продолжает выполнять функции номинального сервиса для частных бенефициаров.

Цели частных коммерческих компаний, заключающиеся в повышении рентабельности, закономерно привели к той ситуации, которую мы наблюдали все 90е:

Слабое государство - обоюдоострое оружие - можно и порезаться...

После колонизации СССР, разрушения прежнего - советского - государства, имплантации собственной валюты бенефициаров во внутренние расчеты, колонизаторы очень скоро столкнулись с проблемой повышения рисков при выкачивании и переправке в метрополию ресурсов колонии. Недееспособность государства и лавинообразная "сомализация" колонизированной территории грозили превратить этот процесс в чрезвычайно дорогостоящую войсковую операцию, что делало его бессмысленным с коммерческой точки зрения.

Активный поиск кандидата, который может навести порядок и минимизировать таким образом производственные и транзитные риски, начался еще во время последних выборов Ельцина и не прекращался, пока не была найдена компромиссная фигура, которая не вызывала сопротивление у договаривающихся сторон. "Наследник" принялся за дело основательно и скоро колонизаторы с удовлетворением отметили возросший порядок в деле перекачки природных ресурсов за рубеж. Энергоэкспорт колонии рос, а вместе с ним наращивали свои мышцы местные энергетики и силовики.

Силовые структуры, как самостоятельный политический фактор

Укрепление государства - это обязательно укрепление его силовой составляющей, а она - также инструмент обоюдоострый. Хорошая служба безопасности всегда резко повышает независимость того, кто ею непосредственно командует. Но силовики - люди традиционно территориальные. И они всегда будут настаивать, чтобы на территории их пребывания "всё было, как у людей". То есть силовые структуры объективно оппозиционны офшорной аристократии, которая вообще ни к какой территории не привязана, поэтому "где летит, там и гадит..."

Накопление внутренних противоречий в колонии "Россия" с 90х и по первую "десятку" 21го века.

Не только силовики заинтересованы в развитии территории, на которой они работают. Точно также в ее развитии заинтересованы те, кто природные ресурсы добывает и перерабатывает. Именно энергетика требует охраны, а охрана энергетики - ну очень рентабельный процесс. Поэтому сращивание набирающих силу специалистов ТЭК, работающих "на земле", а не в столичных офисах и за границей, с наливающимися мышцами силовиками, как классово-близкими и не конкурирующими, а наоборот - взаимозависимыми, было предопределено и закономерно.

Все 90е годы эта "беременность" была незам* Цикута – cicuta virosa - едно от най-отровните растения в света, расте около вода.етной из-за скудости ресурсов (вспомните, сколько тогда стоил баррель). Но как только цена на энергоресурсы пошла вверх, у этого дуумвирата появились "карманные" деньги, после чего их удержать в повиновении стало очень трудно. Таким образом, конфликт между офшорно-финансовой и энерго-силовой аристократией был предопределён, как и предрешён её результат: искушенным в юридических закавыках финансистам очень сложно спорить с незамысловатыми и прямыми, как оглобля, но уж очень решительными силовиками.

Не было бы Путина, судьбу Березовского-Ходорковского-Гусинского, решал бы кто-нибудь другой, но то, что вся семибанкирщина по мере становления силового блока, опирающегося на естественные ТЭКовские монополии, стала утрачивать свою политическую значимость, являлось также абсолютно объективным процессом, ибо Бог всегда на стороне больших батальонов.

Хрупкое равновесие

То, что мы наблюдаем сегодня, не является конечной моделью российского государства сразу по нескольким причинам:

-офшорно-финансовая аристократия, загнанная в оппозицию силовиками и нефтяниками, отнюдь не удовлетворена своим положением и имеет достаточно сил и средств, для того, чтобы, если и не победить, то хотя бы нагадить, чем с удовольствием и занимается, ожидая удобное время для реванша;

-вертикаль власти, отстроенная силовиками, страдает всеми недостатками СССР, а именно - хроническим опозданием процессов планирования и контроля за постоянно усложняющимся объектом управления, запоздалой реакцией на изменение макроэкономической ситуации, откровенно хреновой эластичностью управления в нестандартной обстановке.

Пока эти проблемы худо-бедно купируются резким повышением интенсивности работы высшего руководства, но ошибки всё-равно накапливаются. Этот процесс, опять же, абсолютно объективный, не остановить, потому что проблемы управления столь большой территорией столь архаичной системой управления не решаются. Ну не годится для такой огромной страны линейный тип руководства, который выливается в то, что президент страны должен решать вопросы выплаты зарплаты на отдельном предприятии и проблемы движения пригородных поездов!!!

Наступил очень короткий период хрупкого равновесия, в течении которого придется или менять административную систему с линейной на матричную, реконструируя уже привычную вертикаль власти, или будет ломаться само государство, когда рост ошибок превысит допустимый.

Согласование целей элит с целями населения в современной России

Переход с прямой и "гибкой", как оглобля, линейной системы управления к более гибкой (например матричной) невозможен в настоящее время по причине разной шкалы ценностей и целей у правящей элиты и управляемого ею населения. Сейчас их объединяет общая внешняя угроза. И плебс, и патриции РФ одновременно поняли, что "наши западные партнеры" в плен брать никого не намерены, поэтому любая попытка Запада обострить, приведет только к мобилизации всех групп населения РФ.

Запад сегодня сам предлагает России самый простой и эффективный интеграционный механизм, известный испокон веков под маркой "наших бьют". Запад упорно пытается затолкать и плебс и патрициев РФ в одну лодку, сам того не понимая, что конструирует новую реальность, гораздо более к нему нетерпимую и на порядок более жизнеспособную.

Но если убрать внешнюю угрозу, окажется, что другой объединительной идеи у элиты и населения РФ просто нет. Да что там идеи?! Даже "что такое хорошо и что такое плохо?" шахтеры Кузбасса и олигархи Нахабино представляют себе отнюдь не одинаково. Особенно это стало заметно в Крыму и Новороссии, когда российская элита продемонстрировала, с каким страхом и недоверием она относится к неформальным лидерам и ополчению, созданным снизу, а не сверху, таким непонятным и очень слабо управляемым привычными административными методами.

"На чем сердце успокоится?":

Процесс выработки единой шкалы ценностей, единообразное понимание "что такое хорошо и что такое плохо?" будет идти независимо от чьего-то желания и в конце концов, станет настолько популярным, что не примкнувшие будут вынуждены присоединиться, чтобы не оказаться "белой вороной". Параллельно в "вертикали власти" будут продолжать накапливаться ошибки и где-то эти две кривые встретятся. И тогда надо будет решать - или переход на более гибкую модель управления (матричную, проектную или любую другую, позволяющую эффективно реагировать на вызовы сетевого западного сообщества), или распад на более простые агломерации, управляемые по дивизиональному принципу (а-ля конфедерация). Третьего не дано.

То, что все западные страны сейчас стоят перед абсолютно аналогичной задачей, и с большей долей вероятности, аналогичные процессы будут происходить везде и одновременно, отнюдь не успокаивает, потому что именно в таких условиях “воевать или не воевать” – перед “нашими западными партнерами”, и в первую очередь перед США, такой вопрос сегодня вообще не стоит. Вопрос стоит ГДЕ? Дожидаться, пока конфликт станет горячим на своей территории, или попытаться экспортировать на чужую?

И вот для этого глобального военного противостояния математического сравнения возможностей сторон конфликта категорически недостаточно, потому что сравнение ТТХ военной техники и ТТД оперативных подразделений неизменно упираются в вопрос: "Во имя чего?" и "С какой целью?". И тут выпукло обнаруживается такой интересный конфликт обороноспособности, когда внешняя политика (которой россияне по праву гордятся) образует противосимбиоз с политикой внутренней (о которой даже патриоты России предпочитают выражаться нецензурно)

Во внутренней политике РФ имеет ровно ту же проблему, что и «наши западные партнёры», а именно - катастрофическое отчуждение власти от населения. И если в мирное время это отчуждение еще как-то купируется внешней и внутренней эмиграцией, то в военное время такое отчуждение может взорвать всю социальную конструкцию государства, после чего ... трагедия империй начала ХХ века и фантазия вам в помощь...

Элита мирного времени, которая может послать, категорически не годится для военного времени, когда надо вести. А вести - значит идти самому. А идти самому - теперь те же лишения и подвергаться тому же самому риску, что и "презренный плебс". Вот теперь, положа руку на сердце, ответьте, кого из правящей элиты Вы готовы представить себе поднимающим цепи в атаку или отдающим "всё для фронта, всё для победы"? Много их? Мне лично одной пятерни оказалось достаточно...

А вот методика кризисного управления гласит о том, что 80% управленческого состава во время кризиса должно разделять одни и те же принципы и существовать по одним и тем же правилам. В противном случае мобилизация приведет к прямо противоположному результату. Элите народ может простить очень многое, если элита уравновесит их собственной персональной ответственностью за эти ошибки.

А вот если такого не будет... Тогда тоже есть два варианта:

1й - смена элиты непосредственно во время конфликта, когда вместо тех, кто главным в этой жизни считает отсутствие риска для своей драгоценной задницы, появятся другие, которые способны не только посылать но и вести.

2й - поражение, с последующей сменой элит по указанному сценарию, как уже было не раз в истории России.

Россия, находясь в состоянии перевооружения армии, точно также остро нуждается в перевооружении власти, с переходом от использования элиты офшорно-аристократической к элите социально-ответственной. Напрягает то, что без одного не получится второе. Успокаивает то, что переход этот совершится в любом случае, и вопрос стоит только в одном - в какой срок и с какими жертвами? А нет.. еще один вопрос - ЧЬИ будут эти жертвы?

* Цикута – cicuta virosa - едно от най-отровните растения в света, расте около вода.

**Ориндж – Agent Orange (произн. ейджънт ориндж, в превод от англ.: „оранжев реагент“, е името на хербицид- дефолиант, използван от армията на САЩпо време на Виетнамската война.Разпръскван е със самолети над джунглите на Виетнам, Лаос и камбоджа. Този хербицид причинява окапване на листната маса на дърветата, като по този начин се разкриват позициите на виетнамските войски и техните продоволствени бази.Разкрива се негативният ефект на този хербицид и неговите микропримеси върху детеродните функции на жените, неговото мутагенно, тератогенно и ембриотоксично действие. Оказва се, че Agent Orange предизвиква рак и ужасяващи генетични изменения, водещи до раждане на деца с увреждания поколения наред.

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