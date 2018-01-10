/Поглед.инфо/ Според вестник "Комерсант", руската въздушна база "Кхмеим" в Сирия на 31 декември 2017 г. е била подложена на обстрел от терористични групи. В резултат на обстрела бяха ликвидирани седем самолета, включително Су-24, Су-35С и Ан-72, а много военнослужещи бяха ранени.

Тази новина буквално взриви на 4 януари Runet. Оказало се, че самото унищожение на бойците изравнява сметките поне за годината.



Да се каже, че това е шок, все едно е да не казваш нищо! Загубата на седем самолета, от които и двата най-нови Су-35, са щети за стотици милиони рубли, а също така петнадесет ранени и двама мъртви ...



Руските врагове в социалните мрежи само където не празнуваха сред останките на руски самолети и трупове на нашите военнослужещи.



Но съвсем скоро се оказа, че всичко това не е вярно. По-точно - просто фалшива новина! Не бяха унищожени седем самолета в Хмеймиме. Откъдето Комерсант е взел тази информация, е напълно неясно. Защо не проверихте? Въпроси до ръководството на вестника и медийното дружество като цяло.



Но дим без огън не се случва. Кръв в Хмеймиме имаше, и загинали също имаше.



И това далеч първи и очевидно няма да е последното обстрелване на нашето летище. Те го обстрелват със завидна регулярност през всичките две години. Обикновено с минохвъргачки, инсталирани на автомобили. Просто сега няколко фактора съвпадат: 31 декември, точността на корицата, убитите. И тогава се втурна сивата кобила от фалшиви новини ...

/рус.ез./

Но что там происходит реально?

В реальности за последние две недели прошлого года обстрелы эти явно участились. Что это означает? Как минимум, что мы сильно расслабились. Красивые рапорты о разгроме ИГИЛ* — не более чем пропаганда. Во-первых, нынешний «разгром» означает всего лишь окончание первого этапа антитеррористической войны – ликвидацию парагосударственного образования ИГИЛ*, утратившего территории, которые находились под его полным контролем и служили базой для террористов. Но за этим следуют, как минимум, ещё два этапа:

— разгром и ликвидация бандформирований до уровня мелких групп и бандподполья;

— борьба против бандподполья и террора.

На первый этап у нас в Чечне ушло около года. На второй — примерно два года. Третий продолжается вплоть до сего дня, включая недавнее убийство в селе Автуры (Шалинский район) начальника территориального отделения полиции Абубакара Устарханова.

Это я к тому, что не стоит себя глушить победными хлопушками и речёвками. Война продолжается, и она в самом разгаре. О чём боевики нам весьма наглядно напомнили.

Провинция Латакия — это крайне сложная территория: слоёный пирог алавитских, суннитских и христианских поселений. Причём суннитов тут почти половина, и они уже довольно давно находятся в контрах с официальным Дамаском, который, по мнению суннитов, оккупировал Латакию алавитами. В середине прошлого века их тут было не более 10%, а теперь — более 50%. И местные сунниты давно симпатизировали боевикам, но, опасаясь репрессий, массово не примыкали к ним. При этом среди суннитских беженцев, укрывшихся в Латакии от войны, большинство поддерживало джихадистов, и многие, оставив тут семьи, сражались в их рядах. И вот теперь этот нейтралитет явно и открыто нарушен. Очевидно, что была задействована «спящая» сеть — та, которая готовилась на случай наступления боевиков извне и восстания изнутри. Теперь эту карту бросили на стол. Главная цель руководства боевиков (это, кстати, не ИГИЛ*, а либо алькаидовский клон Джабхат ан-Нусра*, либо, скорее, Джейш аль-Ислам* — этакая джихадистская «армия Махно») перевести войну из позиционной, какой она была до сих пор, в партизанскую. И это, скорее всего, означает их переориентацию с турок и саудитов, многие годы поддерживавших террористов ранее, на некую новую силу.

Нельзя исключить, хотя это маловероятно, и рейда боевиков из районов, примыкающих к турецкой границе. От Хмеймима до ближайшего района, где действуют боевики, не больше 30 километров.

Причём обстановка осложнялась все последние недели. Боевики несколько раз обстреливали базу с помощью реактивных снарядов, которые перехватывались нашими ЗРК «Панцирь», и командование с победной гордостью отчитывалось об успехах. Боевики учли уроки и, подобравшись к базе почти в упор, на три–четыре километра, выбрав очень удачное время 31 декабря – в канун Нового года, обстреляли её из миномётов. Против мин «панцири» бессильны…

Мы получили весьма болезненный урок. При обстреле погибли двое наших военных, и в тот же день два лётчика погибли в авиакатастрофе Ми-24. Сирийская армия, которая отвечала за внешний периметр охраны Хмеймима, в очередной раз продемонстрировала свою крайне низкую эффективность и боеспособность.

Теперь — время анализа и выводов…

*Террористические организации, запрещенные в России.

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