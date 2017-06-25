/Поглед.инфо/ Обществената палата на Руската федерация призова да започне изграждането на нова международна правова система. Понятието „права на човека" отдавна е загубило първоначалния си смисъл и се е превърнало в любим инструмент на западната експанзия и политическо господство – един вид "мека сила", след която, обаче, идва "твърдата". Първоначално обвиняват в нарушаване правата на „малцинствата", а след това – удар с "томахавки".

Русия трябва незабавно да се оттегли от Европейската конвенция за правата на човека и да анулира съответно Федерален закон № 54-ФЗ от 30 март 1998 г., според които страната ни признава ipso facto задължителната юрисдикция на Европейския съд по правата на човека относно тълкуването и прилагането на Конвенцията и протоколите към нея. В инициативата на Обществената палата се настоява Министерството на външните работи на РФ да създаде алтернатива на ЕКПЧ за страните от БРИКС.

(рус.ез.)

России пора проститься с ЕСПЧ и Советом Европы

Общественная палата призывает к началу строительства новой международной правовой системы.

Понятие «права человека», уже давно оторванные от своего первоначального смысла превратились в излюбленный инструмент западной экспансии и политического доминирования, своего рода «мягкой силы», за которой, впрочем, следует сила вполне «жесткая». Сначала обвинения в нарушении прав «меньшинств», затем – удары «томагавков». Если конечно, у «защитников прав человека» есть уверенность в том, что они не получат «ответку».

Впрочем, даже если такой уверенности нет, то «борьба с нарушением прав человека» становится центральной темой информационной войны, «основанием» для санкций и дискриминации «виновника», которого наказывать военным путем слишком опасно.

Особо эффективным это оружие делает то, что «защитники прав человека» даже не пытаются предъявлять к себе те же требования, что к своим жертвам, а также то, что сами «права человека» трактуются ими весьма произвольно, в зависимости от ситуации.

Так, например, «правом человека» внезапно стала возможность заключать «брак» между лицами одного пола, и их претензии на усыновление детей.

А теперь и вовсе «неотъемлемым правом человека» стала возможность для педерастов растлевать несовершеннолетних, пропагандируя среди них «радости содомии». Именно таковым было решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего российский закон о запрете сексуальных извращений среди несовершеннолетних «дискриминационным», и посягающим на «свободу мнений».

Происшедшее в очередной раз подтверждает давнишнюю истину: ЕСПЧ это никакой не судебный орган, а насквозь политизированная и ангажированная структура, используемая Западом для борьбы с Россией и другими странами, стремящимися отстаивать свой государственный суверенитет и национальные интересы. Достаточно напомнить, что на протяжении всей контртеррористической операции на Северном Кавказе ЕСПЧ последовательно и твердо отстаивал интересы северокавказских террористов и участников бандподполья.

Да и нынешнее решение, имеет своей целью не столько отмену закона, который, надо признать, не создает пропагандистам содомии реальных препятствий, сколько информационная война против России. Одна из задач – постараться, используя тему «дискриминации» извращенцев, сорвать проведение в России чемпионата мира по футболу.

Складывающаяся ситуация красноречиво говорит о том, что России необходимо немедленно отозвать свое присоединение к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. И, соответственно, отменить Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ, согласно которому наша страна признала ipso facto обязательную юрисдикцию Европейского Суда по правам человека по толкованию и применению конвенции и протоколов к ней. Строго говоря, это нужно было сделать уже давно, а, точнее, даже и не присоединяться к данной конвенции (присоединение к ней означает автоматическое признание ЕСПЧ). Но ельцинский режим, помимо всего прочего, надел и этот хомут на шею страны.

Так что инициатива Общественной палаты РФ с направлением МИД России предложения о создании альтернативы ЕСПЧ на базе БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), является совершенно правильным и необходимым решением.

Члены ОП прекрасно понимают, что вопрос не просто в отказе играть по правилам Запада, узурпировавшего роль судьи и мерила нравственных и правовых норм. Необходимо не просто выйти из Европейской конвенции о правах человека, а начать работу по формированию новой международной правовой системы, основанной совсем на других принципах, ведущими из которых является уважение государственного суверенитета и традиционного уклада государств мира.

Очевидно, что идеи евроцентризма, на которых базируются институты вроде ЕСПЧ, вне зависимости, в либеральной или нацистской обертке, вытекают из расистских теорий, и потому не могут иметь ничего общего ни с нравственностью, ни со справедливостью. Собственно, манипулятивность этих структур обусловлена лежащим в их основе отрицанием Абсолюта. О каком праве можно говорить, если мерилом законности здесь является даже не европейские традиции, а европейские тренды, сформированные закулисой.

Иными словами, речь ни в коем случае не должна идти о копировании ЕСПЧ, о воспроизводстве этих дурных моделей. Поскольку международное сотрудничество предполагает и работу в сфере правосудия, вопрос должен стоять о суде международной юрисдикции, который будет учитывать реальное положение дел с исполнением международного права, а не заниматься манипуляциями и мошенничеством в духе ЕСПЧ.

Примечательно, что в Государственной Думе заявили о том, что поддерживают инициативу по созданию международной альтернативы Европейского суда по правам человека.

В частности, РИА Новости приводит комментарий депутата Государственной Думы Михаила Емельянова, представляющего фракцию «Справедливая Россия»: «Я давно выступаю за выход из Совета Европы и всех (его) структур, включая ЕСПЧ. Мы не можем отдавать часть своего суверенитета наднациональным структурам, которые контролируются силами, недружественными России, и которые используют эти институты для давления на Россию, ограничения её суверенитета. То, что мы до сих пор в ЕСПЧ, — это нонсенс».

При этом инициатива Общественной палаты вызвала беспокойство «правозащитного цеха». Так, с критикой предложения ОП выступил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, указавший, что в БРИКС входит всего пять стран, в то время, как Совет Европы объединяет 47 государств. Однако, если учесть, что численность населения стран БРИКС составляет 42 процента человечества, а СЕ не более 15% , аргументация правозащитника выглядит не слишком убедительно. А, кроме того, есть еще и ШОС, которая так же может заинтересоваться данной инициативой.

В любом случае, диктат Запада, построенный на лжи, шантаже и спекуляциях серьезно утомил большинство стран входящих в эти мощные и динамично развивающиеся структуры. И, значит, рано или поздно новая международная правовая система будет создана.

И в завершении можно заметить, что выход России из СЕ, который как я надеюсь, состоится в ближайшем будущем серьезно подорвет позиции ЕСПЧ, который в результате утратит значительную часть своих задач.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели