/Поглед.инфо/ Как сообщают официальные источники Thе Wall Street Journal за последние несколько месяцев, в Южно-Китайском море, американские военные самолеты более 20 раз подверглись лазерной атаке, в том числе и с китайских рыболовецких судов.
Официальные лица не могли однозначно подтвердить газете информацию о том, что атака шла с китайской стороны. Однако в свете того, что в мае этого года официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские летчики подверглись воздействию лазеров в Джибути (Африка) и за этим стоят китайские военные, вероятность ответственности китайцев за данные инциденты очень высока. Тогда США заявили Китаю официальный протест и потребовали расследовать эти инциденты. Так как во время одного из них, два человека из лётного состава самолёта С-130 получили незначительных травмы глаз, от лазерных лучей, которые, как сообщается, исходили из близлежащей китайской базы. "Эта деятельность представляет собой реальную угрозу для наших летчиков", - сказал Уайт, позже заявив, что инциденты становился все более серьезным за последние несколько недель.
В то же время, при инциденте в в Джибути американская сторона напрямую заявляла об использовании лазеров "военного класса", в случаях в Южно-Китайском море таких утверждений не делается.
Согласно сообщения китайской военной газеты от 2015 года "В последние годы Китай приступил к модернизации своего собственного ослепляющего лазерного оружия, чтобы удовлетворить потребности различных боевых операций". Там же указано, что китайские силы имеют по крайней мере четыре различных типа портативного ослепляющего лазерного оружия.
Китай и США подписали протокол об Ослепляющем лазерном оружии, который запрещает использование ослепляющего лазерного оружия в качестве средства или метода ведения войны.
Превод: Поглед.инфо
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