/Поглед.инфо/ Как со­об­ща­ют офи­ци­аль­ные ис­точ­ни­ки Thе Wall Street Journal за по­след­ние несколь­ко ме­ся­цев, в Южно-Ки­тай­ском море, аме­ри­кан­ские во­ен­ные са­мо­ле­ты более 20 раз под­верг­лись ла­зер­ной атаке, в том числе и с ки­тай­ских ры­бо­ло­вец­ких судов.

Офи­ци­аль­ные лица не могли од­но­знач­но под­твер­дить газете ин­фор­ма­цию о том, что атака шла с ки­тай­ской сто­ро­ны. Однако в свете того, что в мае этого года офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель Пен­та­го­на Дана Уайт за­яви­ла, что аме­ри­кан­ские лет­чи­ки под­верг­лись воз­дей­ствию ла­зе­ров в Джи­бу­ти (Африка) и за этим стоят ки­тай­ские во­ен­ные, ве­ро­ят­ность от­вет­ствен­но­сти ки­тай­цев за данные ин­ци­ден­ты очень высока. Тогда США за­яви­ли Китаю офи­ци­аль­ный про­тест и по­тре­бо­ва­ли рас­сле­до­вать эти ин­ци­ден­ты. Так как во время одного из них, два че­ло­ве­ка из лёт­но­го со­ста­ва са­мо­лё­та С-130 по­лу­чи­ли незна­чи­тель­ных травмы глаз, от ла­зер­ных лучей, ко­то­рые, как со­об­ща­ет­ся, ис­хо­ди­ли из близ­ле­жа­щей ки­тай­ской базы. "Эта де­я­тель­ность пред­став­ля­ет собой ре­аль­ную угрозу для наших лет­чи­ков", - сказал Уайт, позже заявив, что ин­ци­ден­ты ста­но­вил­ся все более се­рьез­ным за по­след­ние несколь­ко недель.

В то же время, при ин­ци­ден­те в в Джи­бу­ти аме­ри­кан­ская сто­ро­на на­пря­мую за­яв­ля­ла об ис­поль­зо­ва­нии ла­зе­ров "во­ен­но­го класса", в слу­ча­ях в Южно-Ки­тай­ском море таких утвер­жде­ний не де­ла­ет­ся.

Со­глас­но со­об­ще­ния ки­тай­ской во­ен­ной газеты от 2015 года "В по­след­ние годы Китай при­сту­пил к мо­дер­ни­за­ции своего соб­ствен­но­го ослеп­ля­ю­ще­го ла­зер­но­го оружия, чтобы удо­вле­тво­рить по­треб­но­сти раз­лич­ных боевых опе­ра­ций". Там же ука­за­но, что ки­тай­ские силы имеют по край­ней мере четыре раз­лич­ных типа пор­та­тив­но­го ослеп­ля­ю­ще­го ла­зер­но­го оружия.

Китай и США под­пи­са­ли про­то­кол об Ослеп­ля­ю­щем ла­зер­ном оружии, ко­то­рый за­пре­ща­ет ис­поль­зо­ва­ние ослеп­ля­ю­ще­го ла­зер­но­го оружия в ка­че­стве сред­ства или метода ве­де­ния войны.

Превод: Поглед.инфо

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