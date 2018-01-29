/Поглед.инфо/ Володимир Михайлович Вятрович (роден през 1977 г.) е украински историк и публицист. Активен участник в Евромайдана, от 2014 г. той е директор на Украинския институт за националната памет. Обявен е за „персона нон грата” в Полша и в Руската федерация.

Той поддържа „теорията”, че всички известни дейци на културата, живяли някога в пределите на бившата Украинска ССР, се считат за украинци в „новата независима държава”.

Но какви "украинци" могат да бъдат, например, евреинът Исаак Бабел, полякът Казимир Maлевич (който още през 30-те години провъзгласи: "Не искам да бъде повече украинец") или руснакът Михаил Булгаков? Или академиците А. П. Александров, С.П. Корольов, авиоконструкторът И.И. Сикорский, който, в емиграция в Съединените щати, се включи към Руския национален съюз.

Всичките тези хора хармонично съжителстват в единното пространство на многоизмеримия руски свят.

(рус.ез.)

Список Вятровича

На заре «обретённой незалежности» её идеологи придумали, что все известные деятели культуры, жившие в пределах границ УССР, превратившейся в «новое независимое государство», являются украинцами.

С годами в Украинском доме появилась огромная портретная галерея выходцев с территории нынешней Украины. Концепция была понятной, но наличие многих лиц в этой галерее коробило: никакими «украинцами» иные себя точно не считали. А то и со скепсисом, как к преступлению к самой идее отделения относились. Ну какие «украинцы», например, еврей Исаак Бабель, поляк Казимир Малевич (который побыв в 1930-е украинцем, потом провозгласил: «Я больше не хочу быть украинцем») или русский Михаил Булгаков? Последнему вятровичи никогда не простят «кота» и «кита» из «Белой гвардии». Или академики А.П. Александров, С.П. Королёв, авиаконструктор И.И. Сикорский… Последний и в США состоял в Русском национальном союзе.

Все эти люди гармонично сосуществовали в едином пространстве многомерного Русского мира. Повторим: концепция превращения всех в «украинцы» была понятной, но более чем спорной. После государственного переворота 2014 года, сознавая это, идеологи анти-России концепцию поменяли. Культурологическая шизофрения получила развитие. Она углубилась. Решено было вычистить всех носителей единства, то есть носителей «русского духа», из жизни Украины, объявив их чужаками. Или оккупантами. Решено было вырвать из Русского мира всех, чья судьба является напоминанием о жизни в едином государстве. Будь то в Российской империи или в Советском Союзе.

Для начала объявили декоммунизацию, которая, согласно плану, переросла в дерусификацию. Меняя сознание «простого украинца», решили поступить с ним как с роботом: стереть из памяти ненужное и вшить нужное, дабы у «хозяев дискурса» на Западе не возникало проблем с холопами захваченной ими Украины.

Главным идеологом новой концепции стал некто Владимир Вятрович. После стажировки в США он был трудоустроен в правительственный аппарат директором Украинского института национальной памяти (УИНП), деятельность которого, как сказано в Положении о УИНП, «направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра культуры». Поскольку об украинскую конституцию все кому не лень давно вытирают ноги, в вопросах дерусификации Вятрович оказался вровень с президентом Порошенко, со спикером Парубием и его Радой, с Гройсманом и его Кабмином. Вятрович – величина и фигура! Стоит ему только шевельнуться – всё приходит в движение. Вот он с успехом пробивает свои законопроекты по декоммунизации, а вот он выставляет на общественное обсуждение законопроект о пересмотре государственных праздников… Вятрович очень чувствителен к «русскому духу». Вот приметил, что в день рождения Высоцкого многие в украинских СМИ вспомнили о нём с теплом – и разразился испепеляющими молниями в своём ФБ… Пишет он небрежно, но кто ещё может себе такое позволить: «Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирония судьбы", "восьмое марта", булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом, на котором каждый империализм возводит храм своего величия». Мыслитель! И до боли человеку хочется повелевать. Хочется указывать – что смотреть, кого слушать, кого любить...

Внесение имён Владимира Высоцкого и Виктора Цоя в список ненависти от Вятровича – новинка сезона.

Высоцкий для бандеровцев – это мишень. Сайт «Страна. uа» примечает интересное: «Актуальность песен Высоцкого – не просто фигура речи. Судя по данным сервиса Google Trends, его песни о Великой Отечественной войне начали бить рекорды популярности в поисковике во время начала АТО. Так, известная композиция "Солдаты группы "Центр", которые "за метром метр" идут по Украине, показала 5-летний пик запросов за период с 8 по 14 июня 2014 года. В это время Славянск еще находился под контролем отряда Гиркина-Стрелкова, который оставил город только 5 июля. Согласно Google Trends, больше всего искали эту знаковую песню жители Донецкой области…»

Песня была написана к спектаклю, и поётся она от лица оккупанта: «А перед нами всё цветёт, за нами всё горит…» Тем, кто сегодня на Украине у власти, слышать такое невмоготу. Высоцкий много раз бывал в Киеве, дал многие десятки концертов, сотрудничал к киностудией Довженко… Однажды его чуть было не записали в украинцы, но что-то удержало. В 2002 году издание «Сегодня» писало: «Владимира Семеновича с натяжкой можно назвать киевлянином – именно здесь родился отец будущего актера. В Киеве жила его бабушка, родственники, работала первая жена…» И тогда же, в 2002-м: «Помнят ли сейчас в Киеве о Высоцком? Поклонники его творчества много лет собираются в дни рождения и смерти поэта в Доме ученых (на последней встрече, 25 января, было человек сто)». И в 2018-м помнят. Некоторые о своей любви к нему говорят в прямых эфирах украинских ТВ, откровенно насмехаясь над Институтом нацпамяти. Так что есть у Вятровича серьёзная причина беспокоиться. И думать, как переименовать бульвар Высоцкого Владимира, что на Троещине, во что-то сеющее ненависть и рознь.

А Виктор Цой за что угодил в «список Вятровича»?.. Не на поверхности связь Цоя с Украиной. Но и на поверхности – есть связь. В Киеве был снят короткометражный дипломный фильм «Конец каникул», в котором Цой спел несколько песен и участие в котором открыло ему путь в большой кинематограф. Ещё на поверхности: в Одессе на кинофестивале «Золотой Дюк» Цой был признан лучшим актёром в своей номинации – за участие в фильме «Игла». А вскоре по результатам ежегодного опроса журнала «Советский экран» Цой был назван лучшим актёром СССР 1989 года. После трагедии 1990-го в каждом приличном городе Украины, как и везде в Союзе, появилась «стена Цоя», место молодёжной тусовки. Власти пытались эти стены ликвидировать. Властям грозили: «Кто снесёт стену, будет нам враг». И стены стояли долго. И сегодня тем, кто любит Цоя, плевать на Вятровича, на его дремучее американское представление о свободе. Это и не даёт спокойно спать управителю «национальной памяти».

Люди мира должны знать: над народом Украины проводят чудовищный эксперимент. Народ препарируют, как лягушку, и пускают ток, чтобы совсем лишить памяти. Лягушка уже и скакать не может, лишь дёргается. Кажется, ещё удар тока, ещё... Только зря: Украина ведь свой список ведёт – извергов своих.

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