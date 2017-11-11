/Поглед.инфо/ Преди имаше само един ръководител, който можеше да доведе заплахата си до ненормално състояние (ядрена война), а сега са двама. Изявленията на президента Тръмп безпокоят не само Япония и Южна Корея, но и мнозинството американци. Ако КНДР използва ядрено оръжие срещу САЩ, Япония или Южна Корея, в замяна ще получи две хиляди ракети. Това е истинско самоубийство. Но Пхенян не иска да избере самоунищожението.

Авторът, който е служил в американските ВВС и е преподавал в Станфордския университет по-рано вярвал на данните от разузнаванията на САЩ, Япония и Южна Корея, които алармирали, че САЩ трябва да се подготвят за най-лошото. Но сега не счита, че КНДР се държи ексцентрично. Според него, вероятността КНДР да отиде на експериментални пускания на ракети в района на Гуам и Хавай е изключително малка, защото такива действия ще се разглеждат като началото на война.

(рус.ез.)

КНДР не выберет самоуничтожение

Стреляющие Кореи

Я считаю, что ранее американская разведка, а также правительства Японии и Южной Кореи недооценивали возможности КНДР. Нужно готовиться к худшему.

Тем не менее я не думаю, что КНДР ведет себя эксцентрично. Я считаю, что вероятность того, что КНДР пойдет на экспериментальные запуски ракет в район Гуама и Гавайев, крайне мала. Дело в том, что эти действия будут расценены как начало войны.

Кроме того, если Пхеньян будет проводить ядерные испытания в воздушном пространстве над Тихим океаном или Японским морем, это вызовет ответную реакцию не только со стороны США, но и России, а также Китая. Скорее всего пока КНДР продолжит проводить испытания для того, чтобы в радиусе действия межконтинентальных баллистических ракет оказалась территория США.

Я думаю, что до тех пор пока КНДР не предпринимает никаких действий, американские войска также не станут наносить удары по северокорейским ядерным объектам и штабам командования. Численный состав американских войск в РК составляет 28 тысяч человек. Этого недостаточно. В Южную Корею необходимо направить несколько сотен тысяч солдат.

Ранее был только один руководитель, который доводил угрозу до ненормального состояния, а теперь их двое. Заявления президента Трампа беспокоят не только Японию и Южную Корею, но и большинство американцев.

При этом складывается впечатление, что Ким Чен Ына президент Трамп не сильно волнует. Дело в том, что он понимает, что США не пойдут на шаги, которые могут причинить вред Южной Корее.

Если КНДР применит ядерное оружие против США, Японии или Южной Кореи, в ответ она получит две тысячи ракет. Это — настоящее самоубийство. Пхеньян не выберет самоуничтожение.

Даже если КНДР нанесет ядерный удар по Гуаму и Лос-Анджелесу, это не остановит США. Даже в времена противостояния с СССР, который мог нанести США сокрушительный удар, Вашингтон не выводил свои силы из Европы и Японии. Ядерное оружие КНДР не является фактором, изменяющим правила игры.

К сотрудничеству Китая по северокорейской проблеме я отношусь крайне скептически. Некоторые эксперты полагают, что после 19 съезда Коммунистической партии Си Цзиньпин ужесточит свою позицию в отношении КНДР. Тем не менее по моему мнению, КНР продолжит вести финансовую и товарную торговлю с КНДР, чтобы она не оказалась на краю пропасти. Во время встречи в верхах Китай всего лишь создаст видимость, что он готов сотрудничать с США.

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Ральф Косс (Ralf Koss): родился в 1943 году. Служил офицером в ВВС США. Работал в Стэнфордском университете. В 2002 году возглавил Тихоокеанский форум CSIS, который базируется на Гавайях.

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