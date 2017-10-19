/Поглед.инфо/ На 18 октомври в Пекин се откри 19-ти конгрес на Китайската комунистическа партия. След смъртта на Мао Цзедун през 1976 г. и установяването на реда във всички сфери на живота, включително партийни дела, се провеждат конгреси редовно, веднъж на всеки пет години. Пленарни заседания между тях се провеждат веднъж годишно. Настоящият конгрес до известна степен е междинен - ​​той ще обобщи резултатите от първите пет години на ръководството на Си Цзинпин и ще разгледа програмата за следващите пет. Никой не се съмнява, че Си Цзинпин ще бъде преизбран за генерален секретар на Централния комитет на ККП. Едва ли е възможно да се очакват критики към дългосрочната програма "Китайска мечта", представена от Си Цзинпин.

Изкуството сяо кан

Работата не е само в това, че на китайската политическа арена няма фигура, която да е равна на Си Цзинпин, способна да разработи и предложи алтернативна програма. Проблемът дори не е в това, че през последните месеци са били отстранени от постовете си влиятелни регионални и военни лидери, които са участвали в корупция и, следователно, може да се противопоставят на генералния секретар. Всеки, който не е сляп, вижда реалните постижения на страната в движение пет години напред под мотото "китайската мечта за великото възраждане на китайската нация." Изчислено към 2049, по повод стогодишнината от Китай, този план има междинна линия - през 2021 г., 100 години от учредяването на Комунистическата партия на Китай. Разделящият XVIII и XIX конгрес петгодишен период е само наполовината до този най-близък етап. Според плана на Си Цзинпин, до 2021 г. трябва да се изгради "общество със средно благоденствие" (сяо кан). БВП трябва да се удвои и в страната да не остане нито един човек под прага на бедността. Днес вече е ясно, че "сяо кан" ще бъде построен.

Още през 2012 г., в навечерието на предишния конгрес, е изчислено, че за да се постигнат тези цели, средният годишен темп на икономически растеж не трябва да бъде по-малък от 6,5%. В самия Китай и извън него имаше много съмнения относно реализма на тези проценти. Свикналите да седят на нулев растеж в блатото чужденци, особено чувствено очакваха "китайска стагнация" и дори "жестока катастрофа". Не дочакаха. Въпреки продължаващата световна икономическа криза и неизбежните загуби от пренастройването на националната икономика в рамките на "новата норма", темпът на растеж се запази на завидно ниво.

В навечерието на конгреса ръководителят на статистическия отдел на правителството заяви: "Няма проблем за постигането на планираната цел на растежа на китайската икономика - 6,5%. Тенденцията на стабилното икономическо развитие на Китай не се е променила, годишните резултати могат да покажат още по-впечатляващи резултати. " От 2013 г. до 2016 г. ръстът на БВП на Китай е бил 7,2%, което е с 2,6% по-високо от световния ръст за този период.

Ето и резултатите от правилния избор на стратегия и ясната му реализация. "През годините Китай поддържа среден икономически растеж от 7,2%. Инфлацията е 2%. Безработицата е 5%. Такава структура на националната икономика с високи темпове на растеж, голяма заетост и сравнително ниски цени на стоките е изключително рядка в световен мащаб ", заяви ръководителят на статистическата служба. В неговия глас се чувстваше гордост от обявяването на постиженията на страната му на световната икономическа арена. Китай е първи в света по принос в икономическия растеж на планетата. През 2016 г. БВП е бил 14,8% от световната икономика, което е с 3,4 пункта по-високо в сравнение с 2012 г. Китай твърдо заема второ място в света по този показател. От 2013 г. до 2016 г. приносът на КНР в растежа на световната икономика достигна около 30%, което е повече от общия съвместен принос на САЩ, страните от еврозоната и Япония.

/рус.ез./

Очень важно, что выдвинутая Си Цзиньпином стратегия «новой нормы» (синь чан тай) на глазах становится действительностью. Внутреннее потребление превращается в главную движущую силу роста. С 2013 по 2016 годы его вклад в экономический рост достиг 55%. Сфера услуг уже заняла половину в экономике страны и продолжает наращивать свой объём. Идёт процесс урбанизации — в конце 2016 года городское население составило 57%, что на 5% выше по сравнению с концом 2012 года. Параллельно сокращается разница между доходами городских и сельских жителей. Расширяется число потребителей, растёт внутренний рынок.

Если измерять экономические достижения нации содержанием кошелька среднестатистического китайца, то полезно обдумать такие цифры. В 2016 году реальный располагаемый денежный доход составил 23 тыс. 821 юань (рубль — 0.11 юаня), что на 7 тыс. 311 юаней выше, чем в 2012 году, среднегодовой рост составил 7.4%. Резко сократилась армия бедных (этот уровень составляет 2300 юаней в год), насчитывавшая в 2012 году сто миллионов человек. Теперь их осталось 43.4 миллиона человек. Всё ещё много, но гораздо меньше, чем пять лет назад, а через пять лет бедных совсем не останется.

Очень важно, что все эти успехи достигнуты не за счёт наращивания бюджетных инвестиций, как в предыдущие десятилетия. Ключевым в концепции «новой нормы», в партийных материалах и документах органов власти разных уровней стало слово «инновация». В области макроэкономики инновации заключались, например, в том, что началась борьба с перепроизводством, которое стало результатом прежнего щедрого бюджетного субсидирования ориентированных на экспорт отраслей. Предложение не должно превышать спрос, эта нехитрая идея реализуется через закрытие избыточных предприятий, высвобождение и переквалификацию миллионов рабочих. Власти обратили внимание на сокращение производственных мощностей, снижение товарных запасов, сокращение избыточной долговой нагрузки, снижение себестоимости продукции. В первую очередь «экономика предложения» затронула металлургию, тяжёлое машиностроение, добычу угля, строительство. Оздоровление этих ключевых отраслей благотворно сказывается на всей экономике. Акцент на качество стимулировал инновации в науке и технике. В 2016 году количество заявок и выданных патентов по сравнению с 2012 годом выросло соответственно на 69% и 39.7%.

Инновационный подход был характерен для внутренней политики Си Цзиньпина, позволившей улучшить не только материальное положение подавляющего большинства китайцев, но и социальное самочувствие. Достаточно назвать отмену запрета иметь второго ребёнка в семье, ликвидацию института внесудебного «трудового перевоспитания», существенное ослабление системы прописки «хукоу», которая лишала сотни миллионов мигрантов из бедных провинций права на лечение, образование и другие виды социальных услуг в больших городах. А ещё — закрепление за крестьянами права на пожизненную аренду земли (вся земля в Китае принадлежит государству), что ограничивает произвол коррумпированных чиновников. А ещё — расширение категорий населения, получающих пенсию по старости…

Кисть в большой руке

В центре внимания Си Цзиньпина в минувшие пять лет была экономика, внутренние проблемы 1400 миллионов жителей Поднебесной. Именно тут проявился его талант к инновациям, главной из которых стал долгосрочный план «Китайская мечта». Но и на международной арене появилось немало новых китайских концепций и новых институтов. Стиль Си Цзиньпина недаром прозвали «да шоу би», «кисть в большой руке» или, в русском эквиваленте, «рисовать широкими мазками». Так в Китае говорят о создании шедевров вдохновенным автором. В первые же дни своего пребывания у власти он одним выражением «китайская мечта о великом возрождении китайской нации» наметил новый контур развития страны до середины XXI века. Сильное движение «большой руки» — и прорисован новый принцип внешней политики: «ни у кого не может быть ни малейшей надежды, что мы вкусим горькие плоды ущемления суверенитета, безопасности и интересов развития государства, что мы будем вести торговлю своими ключевыми интересами». Ещё один взмах кисти — и появляется концепция «нового типа отношений между крупными державами», который в первую очередь обозначал отказ от подыгрывания Америке. Вот кисть наметила охватывающие и пересекающие всю Евразию линии «Пояса и пути», а вот уже возникают скоростные железные дороги и шоссе, зоны свободной торговли, логистические хабы, новые города и порты.

Всего год назад «кисть в большой руке» впервые наметила контур новой стратегии глобального лидерства Китая. Ей ещё даже не подобрали по китайской традиции краткого и ёмкого названия типа «Китайской мечты», «Борьбы с тиграми и мухами», «Пояса и пути», «Новой нормы»…. Говоря словами знаменитого стратега, поэта и каллиграфа Мао Цзэдуна, это «чистый лист бумаги, на котором можно писать самые красивые иероглифы». Что это будут за иероглифы? Не станут ли они для США, считающихся пока мировым гегемоном, знаками «мене, текел, фарес», которые появились во дворце Валтасара, царя Вавилонского? Во время пира этого гегемона древнего мира таинственная рука начертала на стене послание из трёх слов, которое никто из мудрецов не смог объяснить. Только библейский пророк Даниил всё понял. Сказал он Валтасару: «Вот значение слов: «мене» — исчислил Бог царство твоё и положил конец ему; «текел» — ты взвешен на весах и найден очень лёгким; «фарес» — разделено царство твоё»…

От знающего толк в инновациях разного рода Си Цзиньпина можно ожидать самых смелых новшеств как во время XIX съезда, так и после него. Не забудем, что «Китайская мечта» и другие инновационные концепции были оглашены им уже после завершения предыдущего, XVIII съезда. Что это будут за новые концепции и инициативы, планы и программы — покажет скорое время. Но ясно, что они помогут Китаю подниматься всё выше, и выше, и выше.

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