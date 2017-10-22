/Поглед.инфо/ А днес, деца мои, ще ви разкажа за кашкавала. За салама няма да разказвам. Защото съм вегетарианец и ми е неприятно да говоря за салама. Ще разкажа за кашкавала. Обичам кашкавал.

Как правят кашкавала при капитализма?

При капитализма работниците произвеждат кашкавал за 100 рубли. И получават за своята работа 80 рубли.

Останалите 20 рубли взема за себе си капиталиста. Това е неговата печалба. Това се нарича принадена стойност, политическа икономия, Маркс, Капиталът.

Какво прави капиталиста със своите 20 рубли? Освен, че е капиталист, той също е човек. И има само един мъничък търбух. Не може да изяде повече кашкавал, отколкото обикновения работник. Затова не си купува за 20 рубли кашкавал. И не слага парите в спестовната си книжка, защото е капиталист, а парите на капиталиста трябва да работят. Той може да даде своите 20 рубли в банката, а банката ще ги даде под формата на кредит на работниците и работниците ще трябва да върнат на капиталиста, като сметнем и лихвата, 200 рубли. А още може да си купи финансови инструменти. Да влее своите 20 рубли във финансовия пазар. И скоро се появяват финансови деривативи от второ, пето и тристотно ниво и на финансовия пазар започват да се въртят милиони рубли, които нямат никакво кашкавалено покритие, но от време на време сриват произвидството на кашкавал и оставят на улицата работниците, които правят кашкавала безработни и съвсем без пари. Защото капиталистът е много ефективен собственик. Тоест алчно копеле.

Какво прави работника със воите 80 рубли? Работникът купува кашкавал. Но работникът може да купи кашкавал само за 80 рубли. А е произведен кашкавал за 100 рубли. Затова работникът остава винаги малко гладен. И кашкавалът остава малко непродаден. Това се нарича криза на свръхпроизводството. Свръхпроизводството не е в това, че кашкавалът е твърде много.А в това, че работниците нямат пари за да купят всичкия кашкавал, който са произвели.

Как правят кашкавала при социализма?

При социализма работниците произвеждат кашкавал за 100 рубли. И получават за своята работа в пари и безплатни блага 120 рубли.

Какво правят работниците със своите пари? Правилно, те отиват в магазина и веднага изкупуват всичкия кашкавал. Инфлация? Не, не сте чули. Цените на кашкавала са твърди, държавни. Затова всичкия кашкавал е продаден,а работниците има още 20 рубли в джоба си. Това се нарича стоков дефицит при социализма. Дефицитът не е в това, че кашкавалът е малко. А в това, че работника има много пари, стигат му да купи всичкия кашкавал и му остават още.

Ако говорим на научен език, то причината за стоковият дефицит при социалистическия тип производство не е в свръхпроизводството на стоките, а в изпреварващото нарастване на платежноспособното потребителско търсене.

Доказателствата на теоремата са прости: потреблението на основните хранителни продукти в СССР (в това число и на дефицитния кашкавал) на глава от населението е било ПОВЕЧЕ, отколкото в РФ, където няма дефицит на кашкавал. При това ВСЯКО семейство в СССР имаше солидни спестявания (отложено търсене), а в РФ по-голямата част от гражданите нямат НИКАКВИ спестявания, живеят от заплата до заплата, а значителна част е и ДЪЛГ.

По такъв начин, социализмът е празни щандове и пълни джобове. Капитализмът е пълни щандове и празни джобове. Щандовете са пълни не защото производството е толкова голямо (реалното производство се е съкратило в пъти, потреблението – също), а защото джобовете са празни – няма платежноспособно търсене.

Проблемът на социализма е в това, че в ръцете на населението се намират ОГРОМНИ СУМИ ПАРИ. При това те са повече или по-малко равномерно разпределени, размазани всред цялото население. Да се администрират такива пари е доста сложно. При това възниква стоков дефицит.

Капитализмът изведнъж, не даже за 500, а за 5 дни решава този проблем. Отнемайки натрупванията. Превръщайки огромни маси от хора в просяци. Парите се концентрират в ръцете на тесен кръг. Става по-лесно да се администрират. А стоковия дефицит изчезва от самосебе си. Проблемът за стоковия дефицит се решава лесно, просто и бързо – чрез съкращаване на платежноспособното търсене.

(рус. ез.)

Про сыр при социализме и капитализме

А сегодня, дети мои, я расскажу вам про сыр. Про колбасу не буду. Потому что я вегетарианец и мне про колбасу говорить неприятно. Расскажу про сыр. Сыр я люблю.

Как делают сыр при капитализме?

При капитализме рабочие производят сыра на 100 рублей. И получают за свою работу 80 рублей.

Оставшиеся 20 рублей забирает себе капиталист. Это его прибыль. Это называется прибавочная стоимость, политическая экономия, Маркс, Капитал.

Что делает капиталист со своими 20 рублями? Он ведь, хотя и капиталист, но тоже человек. У него всего одно маленькое брюхо. Он не может съесть сыра больше, чем простой рабочий человек. Поэтому он не покупает на 20 рублей сыра. И на сберкнижку он не откладывает, потому что он капиталист, а деньги капиталиста должны работать. Он может отдать свои 20 рублей в банк, а банк выдаст их в качестве кредита рабочим, и рабочие будут должны отдать капиталисту, с учётом процентов, 200 рублей. А ещё он может купить финансовые инструменты. Влить свои 20 рублей в финансовый рынок. И скоро появляются деривативы второго, пятого и трёхсотого уровней, и на финансовом рынке начинают вращаться миллионы рублей, не имеющие никакого сырного обеспечения, но время от времени обрушивающие сырные производства и оставляющие на улице сырных рабочих безработными и совсем без денег. Потому что капиталист — он очень эффективный собственник. То есть, жадный ублюдок.

Что делает рабочий со своими 80 рублями? Рабочий покупает сыр. Но рабочий может купить сыра только на 80 рублей. А сыра произведено на 100 рублей. Поэтому рабочий остаётся всегда немного голодный. А сыр остаётся всегда немного не проданный. Это называется кризис перепроизводства. Перепроизводство не в том, что сыра слишком много. А в том, что у рабочих нет денег, чтобы купить весь сыр, который они произвели.

Как делают сыр при социализме?

При социализме рабочие производят сыра на 100 рублей. И получают за свою работу, деньгами и бесплатными благами, 120 рублей.

Что делают рабочие со своими деньгами? Правильно, они идут в магазин и сразу скупают весь сыр. Инфляция? Нет, не слышали. Цены на сыр твёрдые, государственные. Поэтому весь сыр продан, а у рабочих ещё 20 рублей в кармане. Это называется товарный дефицит при социализме. Дефицит не в том, что сыра мало. А в том, что у рабочих много денег, хватает, чтобы купить весь сыр, и ещё остаётся.

Если говорить научным языком, то причина товарного дефицита при социалистическом типе производства не в недопроизводстве товаров, а в опережающем росте платежеспособного потребительского спроса.

Доказательства теоремы просты: потребление основных продуктов питания в СССР (включая дефицитный сыр) на душу населения было БОЛЬШЕ, чем в РФ, где дефицита на сыр нет. При этом КАЖДАЯ семья в СССР имела солидные накопления (отложенный спрос), а в РФ подавляющее большинство граждан НИКАКИХ накоплений не имеют, живут от зарплаты до зарплаты, а значительная часть ещё и в ДОЛГ.

Таким образом, социализм – это пустые прилавки и полные карманы. Капитализм – это полные прилавки и пустые карманы. Прилавки полные не потому, что такое классное производство (реальное производство сократилось в разы, потребление тоже), а потому что карманы пустые – платежеспособного спроса нет.

Проблема социализма в том, что на руках у населения находятся ОГРОМНЫЕ СУММЫ ДЕНЕГ. При этом они более-менее равномерно распределены, размазаны по всему населению. Администрировать такие деньги весьма сложно. К тому же возникает товарный дефицит.

Капитализм разом, не за 500 даже, а за 5 дней решает эту проблему. Отбирая накопления. Превращая огромные массы населения в нищих. Деньги концентрируются в руках узкого круга. Администрировать их становится легче. А товарный дефицит проходит сам собой. Проблема товарного дефицита решается легко, просто и быстро – сокращением платежеспособного спроса.

Вернёмся к сыру. И к вечному недовольству народа

Рабочий при социализме заходит с полными карманами денег в магазин, видит – за сыром очередь. Встаёт в очередь. Сыр закончился перед самым носом. Не повезло. Магазин закрывается. Новый сыр привезут завтра. И, в принципе, рабочий не голоден. Он поел сыра. Он хотел прикупить сыра для сверхпотребления и престижного потребления. Но сыр закончился, потому что не только у него, у всех полные карманы денег. И рабочий зол.

Он говорит: «Чтоб вы сдохли проклятые комуняки! Кровавый диктатор Брежнев! Сыра нет! Вот у меня знакомый, еврей, он в Америке живёт, он рассказывает, что у них там, в Америке, сыра триста сортов, полные прилавки, и всегда есть, круглые сутки! Скорее бы нас уже завоевала Америка и привезла нам сыр.»

Бог внимательно слушает просьбу рабочего. Брежнев и другие комуняки умирают. Америка завоёвывает Россию. Привозит сыр, открывает 24-часовые магазины и устанавливает капитализм. Сыр есть. Денег нет.

Рабочий с пустыми карманами идёт мимо магазина, где неоновыми огнями играет реклама – купи сыр! Съешь сыр и ты станешь умным, красивым, счастливым, как американец! У рабочего нет денег. Он злой.

Он говорит: «Чтоб вы сдохли проклятые американцы, особенно, евреи и Шендерович! Как я куплю сыр, если мне ещё за прошлогодний сыр тринадцать лет отдавать ипотеку? Пойду на выборы, проголосую за Единую Россию, она за Путина, а Путин хороший, он прогонит евреев и даст мне сыр.»

ИТАК

При социализме три сорта сыра (голландский, российский, пошехонский). Качество обеспечено ГОСТ. Рекламировать сыр не нужно. Никакой агрессивной рекламы, маркетинга и мерчендайзинга. Итак купят. Потому что сыр вкусный, а деньги есть. Достаточно привезти сыр в магазин и написать шариковой ручкой на листочке – СЫР. Сыр в дефиците. Иногда его в магазинах нет. Но все сыты. Потребление сыра на медицинской норме и выше. Дефицит сыра потому, что платежеспособный спрос превышает любое потребление. Произведи сыра на 120 рублей? Ну так зарплата рабочих будет 150 рублей в таком случае. И всё равно денег будет больше чем сыра.

При капитализме триста сортов сыра. Качество, ну, скажем так, разное. Вкусовые добавки – часть маркетинга «сьешь сыр со вкусом бычьего семени!». Агрессивная реклама, маркетинг, мерчендайзинг. Производители сыра бьются в жестоких схватках за покупателя, потому что сыра на 100 рублей, а у покупателей всего 80 рублей в карманах. Сыр на 20 рублей продан не будет, сыроварня разорится, конкуренция, смерть. Перепроизводство. Но если произвести сыра меньше, на 80 рублей, то рабочие получат зарплатой 60 рублей, и сыра всё равно будет больше, чем денег. Капитализм. Прилавки полны сыром. Триста сортов сыра везде круглые сутки. При этом ПРОИЗВОДСТВО СЫРА МЕНЬШЕ ЧЕМ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ В РАЗЫ, ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРА МЕНЬШЕ ЧЕМ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ В РАЗЫ И МЕНЬШЕ МЕДИЦИНСКОЙ НОРМЫ.

В идеальном мире, в Шамбале, царстве Иисуса Христа и в Вальхалле, на 100 рублей денег в карманах приходится на 100 рублей сыра в магазинах. Но в этот счастливый мир люди попадают только после смерти, и то не все. А в реальной жизни всегда есть какое-то несоотвествие.

И вот. Что лучше? Полные карманы и пустые прилавки (социализм)? Или пустые карманы и полные прилавки (капитализм)? Оба хуже? А вот и нет, врёте. Есть разница. По двум пунктам.

Во-первых, ощущение могущества и счастья. С полными карманами и пустыми прилавками человек проходит как хозяин, пишет возмущённые письма в газету Правда о том, что сыра нет, рассказывает на кухне анекдоты про Брежнева и, на самом деле, постоянно ест сыр, которого в магазине нет, а в холодильниках у всех он есть, сколько угодно. С пустыми карманами глядя на полные прилавки человек сворачивается в горб, чувствует себя ничтожеством и неудачником. Ведь кто-то ест весь этот сыр, вот ведь его много. И жаловаться некуда и некому, потому что я, наверное, сам виноват. Человек НЕСЧАСТЕН. И голоден. Потому что сыр на прилавках есть. А у человека дома нет сыра.

Во-вторых, для развития экономики. Те, кто, как и я, хотя бы чуть-чуть занимались бизнесом, поймут, что ситуация с опережающим платежеспособным спросом это РАЙ ДЛЯ БИЗНЕСА. Это Эльдорадо, вашу мать! Очень хочется в Советский Союз!!! Открываешь сыроварню, варишь сыр – и всё продано, сметено с прилавком как пылесосом!!!

А сегодня в РФ нет никаких предпосылок для роста бизнеса. Потому что платежеспособного спроса нет. Потому что люди бедные. Потому что даже при нынешнем низком уровне производства у населения всё равно нет денег, чтобы купить даже то, что произведено. И никаких перспектив в том, чтобы открывать новые сыроварни – нет.

Получается, что в 80-х мы действительно потеряли великую Россию. У населения были гигантские накопления, отложенный спрос. Проблемы с дефицитом можно было решить и заодно, не теряя завоеваний социализма, сделать колоссальный экономический рывок. Нужны были реформы по китайской модели, или по модели ленинского НЭП, без сдачи командных высот. У китайцев ровно в таких же условиях получилось. Благосостояние китайского народа выросло в разы. И если 25 лет назад средний доход китайца был в несколько раз ниже среднего дохода жителя СССР, то сейчас он выше, чем у жителя РФ. Вот такая математика.

Куда же ушли украденные народные деньги и возможности?

Малая их часть была присвоена олигархической буржуазией, но только малая часть. Большая часть была выкачана из страны оккупантами. Сбережения советских граждан спасли от очередного кризиса американскую экономику. За это американцы выдали нашим олигархам бонус в 30 сребреников.

Вот вам вся политическая экономия и политическая история в картинках. Поэтому только социализм. Только восстановление государственного суверенитета России. Только КПРФ.

Спасибо. Можете идти на переменку…

Так или примерно так выглядит здравое обоснование необходимости современных левых преобразований в экономике. И хорошо, что коммунисты в XXI веке пришли к выводам, что малый и средний бизнес им не враг. Плохо, когда расплодившиеся за прошедшие годы жулики всех мастей этого не «замечают» и упорно пугают людей овеществлением всего вплоть до последнего гвоздя если коммунисты вновь вернут себе власть…

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