/Поглед.инфо/ Сваленият в небето над Сирия руски пилот не позволил на джихадистите да го заловят жив и преди да се взриви с граната, извикал високо: "За нашите деца!"

Майорът от руските ВКС, 33-годишният Роман Филипов, успял да катапултира, след като джихадистки екстремисти, свързани с "Ал Кайда" и групата "Джабхат ан-Нусра" (и двете организации са забранени в Русия), улучват самолета му Су-25 с преносим зенитно-ракетен комплекс (ПЗРК) в сирийската провинция Идлиб. Пилотът успял да се свърже по радиовръзката с руската въздушна база Хмеймим и в момента, когато джихадистите го обкръжавали, застрелял с пистолета си двама от тях. Разбирайки, че ситуацията е безнадеждна, той изважда граната и преди да я взриви, извикал:

"За нашите деца!" Тези последни негови думи са зафиксирани от камерата на джихадистите.

Майор Филипов е роден във Владивосток. Пилотът е представен за най-високото руско отличие – „Герой на Русия” (посмъртно).

(рус.ез.)

За наших пацанов!

Операция России в Сирии

Сбитый в небе над Сирией российский пилот не позволил джихадистам взять себя в плен и, перед тем как взорвать себя гранатой, громко произнес: «Это за наших пацанов!»

Майор российских ВКС Роман Филиппов успел катапультироваться после того, как боевики попали в пилотируемый им Су-25 ракетой из переносного ПЗРК в сирийской провинции Идлиб. 33-летний пилот в субботу попал под огонь боевиков связанной с «Аль-Каидой» группировкой «Фронт ан-Нусра» (обе организации запрещены в России — прим. ред.).

Филипов связался по радиосвязи с российской авиабазой Хмеймим и застрелил двух повстанцев из пистолета, когда джихадисты окружили его. Осознание того, что ситуация безнадежна, вынудило его выдернуть чеку из имевшейся у него гранаты.

Его последними словами, которые зафиксировала видеокамера повстанцев, были: «Это за наших пацанов!» Майор Филиппов родился во Владивостоке. Пилот представлен к высшей российской награде — званию Героя России (посмертно). Ожидается, что награду (родственникам погибшего) вручит Владимир Путин.

Самолет сбили на высоте 4 тысячи метров. Самолет упал неподалеку от места попадания ракеты. Видео и фотографии с места происшествия показывают, как вооруженные повстанцы радуются горящим на земле обломкам самолета. Ранее сообщалось, что майор Филиппов был захвачен повстанцами и был убит в ходе перестрелки. Но позже стало ясно, что он подорвал гранату, чтобы не попасть в плен. Сообщается, что сирийские и российские военные прибыли на место для того, чтобы забрать останки летчика. Минобороны России подтвердило, что самолет был сбит: «При выполнении облета зоны деэскалации „Идлиб“ потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе „Идлиб“, подконтрольном боевикам „Джебхат ан-Нусры“ (запрещенная в России организация — прим. ред.). Пилот погиб в бою с боевиками».

Россия оказывает поддержку Сирийской арабской армии в Идлибе, где она ведет борьбу с «Фронтом аль-Нусра». После того, как самолет Филипова был сбит, российские ВКС активизировали налеты на удерживаемые повстанцами в этой провинции населенные пункты. Источники сообщили, что воздушные удары были нанесены по городам Кафр-Нубль, Маасран, Саракеб, Маарат-Аль-Нуман и Идлиб, и что несколько человек погибли и десятки были ранены.

По словам свидетелей и жителей, в Маарат-Эль-Нумане в результате авиаударов повреждена больница и, по меньшей мере, пять человек погибли в результате еще одного налета, повредившего жилое здание в Кафр-Нубле. Видео, записанное спасателями, демонстрирует, как детей выносят на носилках из поврежденной больницы, в то время как другие спасатели тушат пожар. В Идлибе, столице провинции, один свидетель рассказал, что пятиэтажное здание было сравнено с землей и что, по крайней мере, пятнадцать человек оказались под ударом. Министерство обороны России отрицает нанесение ударов по гражданским объектам и заявляет, что целью авиаударов в Сирии являются позиции джихадистов.

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