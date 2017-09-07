/Поглед.инфо/ Най-големият вносител на нефт в света – Китай, подготвя търговия c петролни фючърси на Шанхайската борса, номинирани в юани, съобщава агенция „Ройтерс”.

Борсовата търговия с нефт и деривати сега става на борсите в Ню Йорк, Лондон и Дубай. И трите борси принадлежат на CME group (Chicago Mercantile Exchange & Chicago Board of Trade), най-големият в света оператор на фючърсни сделки, собственик и на индекса Dow Jones; има и още една борса за търговия с фючърси – ICE (Intercontinental Exchange), но изглежда собствениците им са едни и същи. Тези борси манипулират цената на нефта както си искат – ту 200 долара за барел, ту 50 долара. Ако друга страна иска да създаде своя собствена борса, както Иран през 2005 г., веднага й налагат санкции.

Нещата сега се променят, защото от април 2016 г. в Шанхай, а от юли 2017 г. и в Хонг Конг, вече се търгуват фючърси за злато, номинирани в юани; а сега – и търговия с петролни фючърси, също номинирани в юани. Юанът обаче е обезпечен със злато.

Работата е там, че в Ню Йорк или Лондон е невъзможно да се купи физическо злато, само фючърси за злато. А на Шанхайската борса може да се купи физическо злато. За да организира ликвиден пазар на физическо злато, през последните години Китай го купува в огромни количества. Сега Китай има 20 000 тона злато (вж. Диаграмата). За сравнение САЩ имат 8 000 тона, Германия – 3 400. Износителите на нефт/газ ще могат вече да прехвърлят своите златно-валутни резерви в юани. Иран вече го направи. Венецуела, Русия, Катар, Ангола сигурно са следващите. Саудитците няма къде да отидат, ако искат Китай да купува петрола им. Ражда се нов световен ред. Може да забравите не само за долара, но и за самите САЩ.

(рус.ез.)

Забудьте про доллар. Юань становится новой мировой резервной валютой

Крупнейший мировой импортер нефти Китай завершает подготовку к запуску на Шанхайской бирже торговли фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Предполагается, что биржевая торговля фьючерсами начнется уже в этом году. Об этом сообщает Reuters. Это, мягко говоря, важное событие.

Биржевая торговля нефтью и деривативами на нефть сейчас ведется на Нью-Йоркской товарной бирже, Лондонской нефтяной бирже и Дубайской товарной бирже. Все 3 биржи принадлежат одной группе - CME group. Плюс есть еще биржа ICE. Думаю, что собственники у ICE и CME одни. Эти торговые площадки манипулируют ценой на нефть как хотят - захотят нефть будет стоить 200 долларов, или наоборот 30 долларов. Если какая-то страна - экспортер нефти возжелает организовать свою нефтяную биржу, то с ней случится то же что случилось с Ираном. Поэтому больше в мире ни у одной страны нет нефтяной биржи. В 2005 году Иран решил создать нефтяную биржу, но Совбез ООН вдруг неожиданно ввел санкции против Ирана и запретил всем остальным странам покупать у Ирана нефть. Так совпало.

По изложенной выше причине организация торговли фьючерсами на нефть в Китае это событие исключительной важности. Но есть еще одна причина почему это важно. Дело в том что китайцы уже организовали торговлю фьючерсами на золото, номинированными в юанях (с апреля 2016 года в Шанхае и с июля 2017 года в Гонконге), а теперь еще и торговлю фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Это означает 2 фундаментальные вещи:

1. Теперь появится цена на нефть в юанях и соответственно можно будет заключать контракты на нефть в юанях.

2. Теперь компания продающая нефть или другой товар за юани по долгосрочному контракту сможет одновременно с заключением контракта купить фьючерсы на золото на ту сумму которую она выручит от продажи нефти (или товара). Т.е. получится что юань обеспечен золотом.

До сих пор была только одна страна, которая позволяла таким образом защитить торговую выручку от валютных колебаний - США. Теперь таких стран станет две. Но у Китая будет преимущество. Дело в том что в Нью-Йорке (Лондоне) невозможно купить физическое золото, только фьючерсы на золото, что вообще говоря не одно и то же. А на Шанхайской бирже можно купить физическое золото. Именно для того чтобы организовать ликвидный рынок физического золота Китай и скупал последние годы золото в конских объемах. Теперь у Китая 20 000 тонн золота (см. диаграмму).

Для сравнения у США - 8000 тонн, у Германии - 3400 тонн.

Иными словами в ближайшие годы, когда биржевая торговля нефтью и золотом в Шанхае заработают в полную силу, впервые с 1971 года в мире появится валюта, обеспеченная золотом - юань. Юань не будет привязан к золоту (как в своё время доллар), но обеспечен им будет. Т.е. любой торговый партнер Китая сможет на юани приобрести физическое золото по биржевой цене. Так будет выглядеть новый золотой стандарт.

Биржевая торговля нефтью в Китае меняет вообще всё. Мир никогда больше не будет прежним. Экспортеры нефти (газа) получат возможность частично перевести свои золото-валютные резервы в юани. По всей видимости так сделают Россия, Венесуэла, Катар, Ангола. Иран так уже сделал. Саудиты тоже никуда не денутся, если захотят чтобы Китай покупал их нефть. Как мы писали в предыдущем посте Китай жестко принуждает саудитов перевести контракты на нефть в юани. Когда это произойдет (а это произойдет), саудитам не будет никакого смысла менять юани на доллары. Они так и будут складировать их в закрома в виде юаней.

Думаю, что в ближайшие 10-15 лет значительная часть мировой торговли будет переведена в юани. Китайцы планируют организовать биржевую торговлю в юанях не только на нефть, но и газ, медь, другие цветные металлы. Номинировать торговые контракты в юанях будет значительно удобнее, нежели в долларах потому что у США слабый торговый баланс, а у Китая крепкий. Да и вообще у Китая крупнее и диверсифицированнее экономика.

Вообще теперь можно забыть не только о долларе США, но и о самих США. Потому что основной статьёй экспорта США являются доллары. Завтра они будут никому не нужны в таком объеме как сегодня и дырка в платежном балансе США схлопнется. Это не приведет к коллапсу экономики, но доллар подешевеет на 25%. Мы подробно писали об этом здесь. Соответственно, цены на все пром товары в США вырастут на 25% и население не будет в восторге. США уже вступили в многолетний период политической нестабильности и дальше ситуация будет только деградировать.

Потеряют ли США возможность печатать доллары? Нет не потеряют, но и печатать не будут. Собственно, они их уже не печатают. Потеряют ли США возможность наращивать государственный долг? Нет, не потеряют, но покупать его (долг) будут уже только резиденты и ФРС. Иностранцам облигации Минфина США станут не сильно интересны.

Мир меняется прямо на наших глазах. Китай (с нашей помощью) заколачивает последний гвоздь в крышку гроба глобальной финансовой системы. Рождается совсем новый мировой порядок. США уступают дорогу новому мировому лидеру, Китаю, точно также как 100 лет назад Великобритания уступила место глобального лидера США. (Сама Великобритания, кстати, переходит в разряд лидеров уже не второго, а третьего плана). США остается поблагодарить за многолетнее глобальное лидерство и проводить на пенсию. У нас остается только один враг - Германия. Но враг этот дряхлый и уже неопасный.

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