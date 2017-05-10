/Поглед.инфо/ Последните развития около Украйна само потвърждават изразените от много експерти предположения, че най-вероятно тази територия ще се разпадне в близкото бъдеще на няколко държави. В Европа се актуализират исканията за вдигане на санкциите срещу Русия, тъй като те не само не доведоха до желания ефект, но удариха по икономиката на самата Европа. Загубите на европейските страни възлизат на повече от 100 милиарда долара, докато руската икономика не само оцеля на удара, но редица сектори, като селското стопанство, преживяват значителен растеж.

Ако се реализират условията на споразумение от Минск, Донбас ще трябва да получи автономия. Ако се даде автономия на народните републики, в следващият етап автономия ще поискат Буковина, Одеса, Транскарпатия, Лвов и изобщо всички области, които желаят, защото Киев няма да има полезен ход за отказ. В резултат, Украйна ще се превърне в свободна федерация или конфедерация, неспособна да изработи обща програма за модернизация, което постепенно ще доведе до пълния й разпад.

(рус.ез.)

Запад не будет гарантировать территориальную целостность Украины

Украина готова отказаться от Донбасса, Запад – от Украины. Обзор блогосферы.

Последние события вокруг Украины только подтверждают ранее высказанные многими экспертами предположения о том, что наиболее вероятным будущим этой территории будет распад на несколько государств. Во-первых, в Европе все больше актуализируются дискуссии о снятии санкций с России, так как они не только не принесли нужного эффекта, но ударили по экономике самой Европы. За время действия санкций убытки европейских стран составили более 100 млрд долларов, в то время как экономика России не только пережила этот удар, но ряд секторов экономики, например, такой весьма важный, как сельское хозяйство, переживает весьма показательный рост.

Сложилась такая ситуация, что России даже выгодно продолжение санкций, так как страна довольно успешно занимается импортозамещением, в том числе и в военной области, в частности, на территории России созданы те производства, которые раньше были на Украине. Соответственно, как заявил 7 мая в интервью телеканалу «МИР» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не будет вмешиваться во внутренние дискуссии стран Евросоюза об отношениях с Россией:

«Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Тенденция к тому, чтобы отказываться от этой аномалии, по-моему, укрепляется. Далеко не все в Евросоюзе готовы смириться с этим. И так называемое агрессивное меньшинство пытается всячески сохранить позиции, общие позиции Евросоюза на уровне самого низкого знаменателя. Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются», — отметил дипломат.

Соответственно, если Европа выйдет из режима санкций, то это будет огромным внешнеполитическим поражением Киева. Как показывают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель и последовавшее после них заявление Меркель о том, что она обсудит с Порошенко выполнение Минских соглашений, время у Киева заканчивается. Недоговороспособность властей Украины начинает все больше и больше раздражать Европу, которой на фоне внутренних проблем и совместного покера США и КНР надо как можно скорее заканчивать конфронтацию с Россией.

Во-вторых, Трамп не изменил своего жесткого подхода к Украине с момента своего избрания. В пользу этого свидетельствует три факта. Первый. Трамп до сих пор не назначил встречу Порошенко. И, скорее всего, до встречи с Путиным на саммите двадцатки в Германии этого и не сделает. Второй. Он резко (на 70%) сократил объем так называемой «гуманитарной помощи» Украине через ЮСЭЙД и другие институты. В результате весь тот корпус грантоедских организаций, которые курировали подготовку к Майдану, со следующего года окажутся на голодном пайке.

Третий. Он начал подкоп под всю конструкцию нынешней власти на Украине через финансируемый американцами НАБУ — расследования по обвинениям в коррупции идут пока исключительно в отношении членов команды Порошенко. Соответственно, будет происходить и перехват американцами и финансовых потоков команды Порошенко и его самого. О том, что Трамп до сих пор не сделал свою ставку на Украине, свидетельствует и тот факт, что он до сих пор не встретился ни с одним из украинских политиков, если не считать протокольную фотографию с Юлией Тимошенко. То есть пока Америка Трампа дистанцируется от конфликта на Украине, предпочитая, чтобы его расхлебывали те европейские политики, которые его и заварили.

В-третьих, Украина сама ставит вопрос о своем распаде. Так, все более четко и артикулированно на Украине начинают звучать голоса тех, кто выступает за отделение ЛДНР от Украины: «ответ на вопрос «что нам делать с Донбассом» есть важная, если не важнейшая часть ответа на вопрос «что будет с Украиной». Возврат Донбасса любой ценой не может быть самоцелью Украины. Нашей главной целью является сохранение и развитие украинского государства как инструмента защиты интересов украинского народа. Представим, что Украина возвращает оккупированные территории Донбасса сегодня. Что мы получим? Во-первых, мы получим экономические проблемы.

Во-вторых, мы получим политические проблемы в нескольких аспектах. Если мы вернем Донбасс на условиях Минских соглашений, то мы должны будем дать ему автономию. Если мы дадим автономию ЛДНР, то мы на следующих этапах дадим автономию Закарпатью, Буковине, Одессе, Львову и вообще всем, кто пожелает, поскольку никаких рациональных аргументов отказать в этом требовании регионов у Киева не будет. Как следствие, Украина превратится в рыхлую федерацию или даже конфедерацию, неспособную выработать общий курс модернизации, как следствие, через какое-то время распадется окончательно».

То, что в Киеве есть понимание того, что возвращение Донбасса и формирование из Украины конфедерации приведет к распаду страны, — хорошо. Соответственно, Москву устраивают вялотекущие Минские соглашения, так как они приводят к постепенной деградации государственного механизма и государственных институтов на Украине и ее постепенной делегитимизации и превращении Украины в несостоявшееся государство. Но посмотрим второй вариант, который многим украинским экспертам представляется предпочтительным — отказаться от Донбасса и самоизолироваться от этой проблемы.

В этом варианте на Украине будут происходить точно такие же процессы деградации и распада, как и в первом случае, только в более жесткой форме. Почему. Во-первых, сегодня Украина продолжает оставаться единым государством во многом потому, что его цементирует факт ведения внутренней гражданской войны. Как только фактор войны исчезает, допустим, Киев пойдет на то, чтобы отрезать Донбасс и отказаться от него как одной из составных частей государства, внимание всех политических сил и народа тут же будет на все 100% привлечено исключительно к внутренним проблемам Украины. И там таких «вторых Донбассов» окажется очень много. Например, та же «Янтарная республика» на Волыни:

«Рано или поздно Киев получит не только в этих местах, но и вообще по всей Волыни второй фронт. В это сейчас не верится, но дело, видимо, к этому и идет. Рано или поздно тут придется объявлять вторую АТО. Напомню, что 3 мая в Ровно начался так называемый янтарный майдан. К зданию областной госадминистрации пришло около полутысячи копателей янтаря. Они зашли непосредственно в здание и передали свои требования местному губернатору Алексею Муляренко. Требования озвучил лидер протеста Ярослав Гранитный. Сводятся они к следующему: раз киевская власть за три года так и не смогла принять необходимое законодательство для того, чтобы добыча янтаря перестала быть нелегальным и незаконным предприятием и была введена в законные рамки, то протестующие требуют импичмента Петра Порошенко и перевыборов.

В силу того, что всему этому нелегальному безобразию в «Янтарном Донбассе» нужно положить конец, так как территория не контролируется и превращается в пустыню, рано или поздно Киев предпримет тут какое-то наведение «конституционного порядка». Оно сразу же выльется в вооруженное противостояние. К нему примкнут получившие серьезный боевой опыт праворадикалы, которые, как известно, недовольны ситуацией в стране. Никто не будет выступать ни за какое отделение Волыни от Украины и прочий сепаратизм и федерализм. Не будет такого.

Все тут будут выступать за «настоящую Украину», за «истинную украинскую Украину» без олигархов и других «народных кровососов», а Киев в этом случае янтарными борцами будет объявлен «ненастоящей Украиной», которую надо свергнуть. И что киевская власть сможет в этом случае предпринять? Только объявить вторую АТО. И вот тут либо киевская власть будет свергнута, и вновь начнутся дезинтеграционные процессы, как это было в 2014 году, либо киевская власть покончит наконец-то с праворадикалами и их «крышей» в виде фигур типа Авакова. Власть, у которой исчезнут «эскадроны смерти», которые держали в повиновении как оппозиционных граждан, так и Юго-Восток, вынуждена будет договариваться и идти на компромиссы».

Во-вторых, с фронта вернутся десятки тысяч солдат, у которых нет ни работы, ничего, чтобы обеспечить свои семьи. Это огромный протестный потенциал, тем более что в стране огромное количество незарегистрированного оружия. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что огромное количество бывших бойцов встроится в те или иные криминальные цепочки, в результате чего силовой ресурс некоторых наиболее грамотных местных баронов будет сопоставим с силовым ресурсом Киева. И тут уже, как говорится, где пыхнет — на Волыни, в Закарпатье, в Харькове или Мариуполе.

В этом и состоит тот цугцванг киевской власти, о котором мы неоднократно писали ранее, — любой ее ход в уже сложившейся обстановке будет приводить только к ухудшению положения, так как включилась определенная логика событий распада страны — не нынешние власти Украины ее создавали, а создавала ее Россия — СССР как лоскутное одеяло, но границы этого лоскутного одеяла чрезвычайно тонки, тем более сама нынешняя украинская власть стала эти «швы» исторической государственной прошивки успешно уничтожать.

Ну, и как принято сейчас говорить, «вишенка на торте». В результате государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году, Россия оказалась не обязана соблюдать положения Будапештского меморандума, которым Соединенные Штаты, Великобритания и Россия зафиксировали определенные обязательства в отношении Киева. В их число вошли уважение существующих границ, отказ от экономического давления с целью оказания влияния на украинскую политику, отказ от применения вооруженных сил против Украины, активизация действий в Совете Безопасности ООН в случае, если перед Украиной встанет угроза применения ядерного оружия, а также проведение консультаций между участниками, если возникнет ситуация, когда будут затронуты указанные обязательства.

И такая позиция находит понимание как у США, так и у Британии, которые за последние два года так и не поддержали ни одного призыва киевской хунты перейти от «нормандского формата» к будапештскому. И это не случайно. Как отмечают эксперты, во-первых, «дело в том, что характер документа и изменившиеся в результате противостояния на Украине политические условия делают разговоры о ведении переговоров в этом формате и на основании меморандума абсолютно нереалистичными. На практике Будапештский меморандум не налагает никаких конкретных обязательств на его подписантов. Фактически документ сформулирован как декларация о намерениях, а не как классический международный договор, который предписывает «тройке» предпринять вполне определенные шаги по защите Украины, за исключением консультаций между собой и обращения в Совет Безопасности ООН. В свою очередь и Вашингтон, и Лондон понимали, что указанные в меморандуме действия оказались нерелевантными в ситуации кризиса 2014 года».

Во-вторых, предложение Киева вернуться к меморандуму не пользуется поддержкой западных партнеров: «Германия, Франция и США регулярно подтверждают свою приверженность «нормандскому формату» и минской Контактной группе как единственным площадкам урегулирования конфликта. Кроме того, все международные гаранты мирного процесса публично определяют Минские договоренности, которые упомянуты в резолюции Совета Безопасности ООН №2202, как безальтернативные. Переход к «будапештскому формату» исключает Европейский союз из процесса переговоров. Как известно, Великобритания находится в состоянии выхода из ЕС. Очевидно, что ни Берлин, ни Париж, ни Евросоюз не будут согласны со своим исключением из процесса урегулирования в пользу обсуждения обязательств в рамках Будапештского меморандума» (там же).

То есть, разрушив в одностороннем порядке одни свои обязательства, нынешние власти Украины хотят, чтобы другие исполняли те обязательства, которые они им укажут. Но так не бывает. Тем более Украина не располагает и сотой частью ресурсов, необходимых для того, чтобы заставить ведущих мировых игроков прислушаться к своему мнению. В результате государственного переворота она окончательно превратилась из субъекта мировой политики в ее объект со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно, и Западу нет никакого смысла гарантировать дальнейшую территориальную целостность той страны, которая сама занимается уничтожением своей государственности, в том числе истории своего создания.

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