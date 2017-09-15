/Поглед.инфо/ Разстановката на политическите сили в Украйна скоро ще се измени

Опозиционните сили в Украйна водят преговори за провеждане на извънредни президентски и парламентарни избори. Това бе обявено на 14 септември от лидера на партия «Батькивщина» на депутата Юлия Тимошенко.

Според нея, един от факторите за ускоряване на преговорите за консолидиране на опозицията е връщането в Украйна на бившия президент на Грузия, бивш управител на област Одеса Михаил Саакашвили. Лидерите на различни политически сили в Лвов седнаха на масата за преговори. По-специално, ние говорим за партиите "Самопомощ", "Движение на новите сили на Михаил Саакашвили", националистическата "Свобода", партия "Гражданска платформа", "Свобода на правосъдие", партия "Справедливост" на бившия шеф на СБУ Валентин Наливайченко. В същото време Тимошенко признава, че не говорим за обединяване на различни политически сили в една партия, а само за координиране на тяхната дейност.

Понастоящем Саакашвили ще проведе среща с поддръжниците си на централния площад на западно-украинския регионален център Черновцы. Срещата може да бъде първата в турнето по регионите на Украйна, съобщи бившият губернатор на Одеса, след като успя да влезне в страната. Припомняме, че на 10 септември лишеният от украинско гражданство Саакашвили, с подкрепата на поддръжници, проби кордона на граничните служители и служителите на правоохранителните органи при ГКПП «Шегини» и стигна до Украйна от Полша. Полицията заяви, че дело е заведено под четири статии: незаконно превеждане на лица през границата; съпротива срещу представителните власти, съпротива на служителя на правоохранителните органи; заплаха или насилие срещу служители на правоохранителните органи; групово нарушение на обществения ред.

/рус.ез./

Как отмечают РИА Новости, с осени на Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году. На этом фоне различные политсилы на Украине требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент президента. Так, в августе депутаты 10 областных советов Украины, представляющие различные различные регионы и политические силы, вслед за Киевским областным советом призвали запустить процедуру импичмента главе государства.

12 сентября глава политсовета партии «За жизнь» («За життя») Евгений Мураев заявил, что он начинает собирать подписи в регионах страны за запуск процедуры отрешения от власти Петра Порошенко. Президент Украины ранее неоднократно заявлял, что он против досрочных выборов, так как они затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию.

Интересную статистику выявила серия соцопросов, проведенных за последнее время на Украине. Например, компания GFK-Ukraine по заказу американской организации «Center for insights in survey research» («Центр внутренних социологических исследований», проект «Международного республиканского института») выявила, что если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то партия Вадима Рабиновича «За жизнь» получила бы 6% голосов избирателей (среди тех, кто принял бы участие в голосовании). Такой же результат показала и Радикальная партия, разделившая с «За життя» второе место. В то же время разместившуюся на первой позиции партию «Батькивщина» поддержали 12% респондентов. Блок Петра Порошенко и «Оппозиционный блок» разделили третье место с показателем поддержки в 5%.

В свою очередь, три социологические службы «Институт анализа и прогнозирования», «Центр социальных исследований им. Яременко» и центр «Социальный мониторинг» получили следующий результат при опросе: на первом месте оказалось Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 13,5% опрошенных, на втором месте блок Петра Порошенко «Солидарность» — 10%, на третьем — «За жизнь» с 9,1%. За действующего президента Петра Порошенко проголосовало бы меньше 11,5% украинцев. А вот за Юлию Тимошенко — 13,6% опрошенных. Вадим Рабинович хотят видеть президентом 8,9% опрошенных. Ни в одном из рейтингов Порошенко не лидирует.

— Рейтинг Тимошенко чуть выше, чем у Порошенко, но все равно речь идет о 10−11%, а это нельзя рассматривать как убедительные шансы на победу на выборах, говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

— Что касается инициатив о проведении досрочных выборах, то проблема в том, что их по закону может объявить только президент. В этом не заинтересован ни Порошенко, ни команда Яценюка. Даже если они, по слухам, объединятся, то не факт, что сумма двух будет больше, чем одна политическая сила Порошенко. Значит, единственная возможность запустить механизм проведения досрочных выборов — это вынудить президента подписать соответствующий указ. Формально у него нет коалиции, то есть необходимого минимума в 226 голосов, но по факту голосование все равно проходит и то, что нужно правительству, набирает нужное количество голосов. Теоретически инициаторы проведения досрочных выборов могут попытаться заблокировать работу парламента. Тогда президенту будет сложно уклониться от запуска механизма проведения досрочных выборов.

Таким образом, существует две возможности — блокировать трибуну или заручиться поддержкой американцев, у которых пока нет оснований давать на это карт-бланш. В российских СМИ популярна тема о том, что на место Порошенко готовят Саакашвили, но я думаю, что для этого нет никаких оснований. Если сначала показалось, что впервые сформировался пусть и виртуальный, но союз промайданных сил против президента, то затем стало ясно, что никакого реального союза нет. В общем, я не вижу у Саакашвили шансов добиться какого-то значительного успеха.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов также отмечает, что позиция Блока Петра Порошенко (БПП) и «Народного фронта» к проведению досрочных выборов резко отрицательная.

— Представители власти сделают все, чтобы этого не произошло. Данные социологических исследований за последние 2−3 месяца свидетельствуют о том, что президенту в случае выборов будет крайне сложно пройти во второй тур, а политическим силам — БПП и «Народному фронту» — занять доминирующие позиции в парламенте. У «Народного фронта» вообще нет рейтинга — он находится на уровне статистической погрешности.

У условной оппозиции на самом деле нет реальных инструментов, которые могли бы позволить добиться перевыборов. Я не уверен в том, что даже при консолидации усилий она сможет организовать какие-то системные акции протеста, саботаж, не говоря о полноценном и традиционном для Украины «майдане». По сути, оппозиция пытается актуализировать этот вопрос, но они не в состоянии реализовать свои намерения.

Понятно, что предвыборная гонка уже началась, но соцопросы бывают разные. Могут быть иллюстративными и констатировать существующее положение дел, а могут быть и формирующими общественное мнение. Недобросовестные социологическое компании могут подогревать интерес к тем или иным политикам или навязывать народу высокие рейтинги каких-либо партий или кандидатов. Но если мы говорим об авторитетных компаниях, то на основании данных их соцопросов можно сделать вывод, что у президента есть большие проблемы с рейтингом. Порошенко балансирует на грани прохождения во второй тур, не говоря уж о безусловном доминировании. Что касается среза по политическим партиям, то если мы будем сопоставлять несколько исследований, то станет ясно, что конфигурация будущего состава парламента полностью изменится, причем не в пользу провластных политических партий.

Тимошенко, Порошенко, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович — это люди, которые имеют самый высокий рейтинг. Другое дело, что он высокий по украинским меркам, а в целом со стороны населения наблюдается недоверие ко всем политикам. Тимошенко имеет также высокий антирейтинг, и значительной частью общества она не воспринимается как серьёзный кандидат на будущее, замечает доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.

— К заявлениям оппозиции нужно относиться серьезно, но без преувеличения. В настоящее время США по-прежнему осуществляют контроль за Украиной, но это не тот ручной режим, который был при вице-президенте США Джо Байдене. В обсуждаемой ситуации американцы занимают нейтральную позицию и не дают карт-бланш на «зачистку» Саакашвили. В то же время Порошенко допустил ошибку, когда лишил Саакашвили украинского гражданства, и, на мой взгляд, он действительно не собирался впускать его в страну — иначе не было бы столько полиции. Скорее всего, ошиблись с точкой пересечения границы, сработала неразбериха. Кроме того, МВД Арсена Авакова, мягко говоря, не очень подчиняется президенту, а у Саакашвили много информаторов, ведь на его стороне бывший глава СБУ Наливайченко, который и координировал действия на границе.

Плюс — недавно Саакашвили встречался с Игорем Коломойским. Это событие — еще одно звено в цепи. Ясно, что Коломойский и некоторые другие представители олигархата откровенно боятся укрепления президентской вертикали власти, а такие тенденции начали отчетливо проявляться со времен национализации «ПриватБанка».

«СП»: — Какова во всей этой истории роль Саакашвили?

— На мой взгляд, Саакашвили в нынешней ситуации используется силами оппозиции для того, чтобы попытаться если не сместить, то по крайней мере принудить Порошенко снизить давление на своих конкурентов — олигархат и не укреплять дальше президентскую вертикаль. Все силовики, кроме МВД, находятся под контролем президента.

«СП»: — Возможно формирование единой оппозиционной силы?

— Думаю, нет. Как и невозможно, что найдется единый кандидат от оппозиции. Конечно, сейчас она начнет эксплуатировать этот тезис, но реальный рейтинг Саакашвили очень низок — около 2%. Я не вижу у него каких-то электоральных перспектив, тем более что по закону теоретически он может стать депутатом или даже премьером, но не может баллотироваться на должность президента. А нынешний состав Верховной Рады закон менять не будет.

В принципе, оппозиция может нагнать волну и заставить Порошенко на какое-то время прекратить резкие действия. Ведь она еще изнутри пытается давить на своих американских патронов: чем сильнее будет ажиотаж и убедительнее демонстрация объединения политических сил, тем выше вероятность оказания давления на США, чтобы они согласились на досрочные выборы. Вероятность этого исключать нельзя, но не думаю, что у оппозиции есть шансы одержать победу над президентской партией, хотя ей и удалось вызвать достаточно сильный информационный всплеск.

Таким образом, я бы не стал говорить, что президент вступил в эпоху своего политического заката и досрочные выборы возможны. Если к власти придет оппозиция, то высок риск усиления хаоса, который не нужен тем же США. Думаю, что власть будет играть на успокоение ситуации, и что велика вероятность в ближайшее время спада информационной волны.

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