/Поглед.инфо/ Става все по-очевидно, че американските политици от епохата на Обама подкрепиха не когото трябваше в Украйна. Действията на президента Пьотр Порошенко за укрепване на властта му сега включват вече действия против антикорупционните институции, които трябваше да създаде с помощта на западните съюзници на Украйна.

Порошенко, който известно време работеше като министър на външните работи на Украйна, изглеждаше по-миролюбив, отколкото предшественика си, свален от Виктор Янукович и говореше сносен английски. Той и неговия първи премиер министър Арсений Яценюк знаеха какво иска да чуе Дуржавния департамент на САЩ и вице-президента Джо Байдън, който беше представител на администрацията на Обама в Украйна. САЩ, а заедно с тях и ЕС подкрепиха Порошенко и Яценюк като лидери на нова Украйна, появили се от революционния хаос през януари-февруари на 2014 година. Въоръжавайки се с тази подкрепа и не на последно място с обещанията за голяма техническа помощ и кредити от Международния валутен фонд, те спечелиха изборите, изобразявайки западници, които ще заведат Украйна в Европа, но техните планове се оказаха по-егоистични.

Докато Украйна имаше екзистенциална нужда от западни пари, Порошенко и неговите политически съюзници се придържаха към условията за предоставяне на помощи. В частност, парламентът гласува за създаване на независимо Национално антикорупционно Бюро (НАБУ), което трябваше да разследва подкупите и за специален антикорупционен прокурор.

Но, постепенно стана ясно, че въпреки че бюрото и прокурора могат да разследват стотици престъпления (около 400), да бъдат предявени обвинения се оказа доста сложно заради нереформираната съдебна система. Европейските и американските съюзници на Украйна поискаха да се създаде специален антикорупционен съд. Но Порошенко се отнася сдържано към тази идея, посочвайки, че малко страни са имали институции от този тип. Въпреки нееднократните искания на Запада, подкрепени от млади прозападни законодатели, Порошенко и до сега не е представил законодателно предложение за съда – въпреки, че Венецианската комисия, която анализира законодателството за ЕС представи подробни препоръки за това, как трябва да изглежда законопроекта.

В същото време Генераният прокурор Юрий Луценко, най-близкия съратник на Порошенко започна открита война срещу НАБУ. Агент на Бюрото по борба с корупцията беше задържан миналата седмица при опит да предаде подкуп на длъжностно лице от миграционната служба и от страна на СБУ бяха направени обиски в офисите на бюрото. Ръководителят на НАБУ Артьом Ситник заяви в отговор, че подкупът е бил част от операция, за която Луценко не е знаел. Това не попречи на Луценко да продължи атаката срещу Ситник и неговото бюро, обвинявайки ги в незаконни операции и несанкционирано сътрудничество с ФБР на САЩ.

За сега Порошенко официално не взема страната на Луценко и осъди цялата словесна престрелка: “толкова шум и викове, толкова пера хвърчат, което понякога напомня някакъв латиноамерикански карнавал. Би било смешно, ако не беше толкова тъжно”.

САЩ открито заеха позицията на НАБУ в конфликта. В понеделник държавният департамент публикува заявление, осъждайки “срива на разследванията на корупцията на високо ниво, ареста на чиновниците от Националното антикорупционно бюро на Украйна и завладяването на чувствителна документация на НАБУ”. Департаментът цитира Рекс Тилерсън: “За Украйна е нецелесъобразно да се бори за своето тяло в Донбас, ако тя е загубила душата си от корупцията. Институциите за борба с корупцията трябва да бъдат поддържани, финансирани и защитавани.”

(рус.ез.)

Порошенко, однако, судя по всему, имеет другие планы.

В этом году Украина заплатила МВФ на 270 миллионов долларов больше, чем получил от него. Государственные финансы стабилизировались на фоне скромного экономического роста, который, согласно прогноза Bloomberg, должен выйти в этом году на уровень в 2 процента. В то же время, западные позиции по конфликту на востоке Украины остаются твердыми. Появляется всёЭто становится все более очевидным, что американские политики эпохи Обамы поддержали не тех людей в Украине. Действия президента Петра Порошенко, по укреплению его власти, сейчас включают действия уже против антикоррупционных институтов, которые он был вынужден создать с помощью западных союзников Украины.

Порошенко, который некоторое время работал в качестве министра иностранных дел Украины, выглядел более миролюбивым, чем его предшественник, свергнутый Виктор Янукович и говорил на сносном английском. Он и его первый премьер-министр Арсений Яценюк, знали, что хотел услышать Госдеп США и вице-президент Джо Байден, который выступал в качестве представителя администрации Обамы на Украине. США, а вместе с ними и ЕС, поддержали Порошенко и Яценюка, как лидеров новой Украины, появившейся из революционного хаоса январе и феврале 2014 года. Вооружившись этой поддержкой и не в последнюю очередь с обещаниями крупной технической помощи и кредитами Международного валютного фонда, они выиграли выборы, изображая из себя западников, которые приведут Украину в Европу, но их планы оказались более эгоистичными.

Пока Украина была в экзистенциальной нужде от западных денег, Порошенко и его политические союзники придерживались условий предоставления помощи. В частности, парламент проголосовал за создание независимого Национального антикоррупционного Бюро (НАБУ), которое должно было расследовать взяточничество и за специального антикоррупционного прокурора.

Однако, постепенно, стало ясно, что, хотя бюро и прокурор может и расследуют сотни преступлений (около 400), предъявить обвинения оказалось довольно сложно, из-за нереформированной судебной системы. Европейские и американские союзники Украины потребовали создать специальный антикоррупционный суд. Порошенко, однако, сдержанно относятся к этой идее, указывая на то, что немногие страны имели такого рода институты. Несмотря на неоднократные требования Запада, поддержанные группой молодых прозападных законодателей, Порошенко до сих пор не представил законодательного предложения по суду - хотя Венецианская комиссия, которая анализирует законодательство для ЕС, представила подробные рекомендации относительно того, что как должен выглядеть законопроект.

В то же время, Генеральный прокурор Юрий Луценко, ближайший соратник Порошенко начал открытую войну против НАБУ. Агент Бюро по борьбе с коррупцией был задержан на прошлой неделе при попытке передачи взятки должностному лицу миграционной службы, и СБУ были проведены обыски в офисах бюро. Руководитель НАБУ Артем Сытник заявил в ответ, что взятка была частью операции, о которой Луценко не знал. Это не помешало Луценко продолжить атаку на Сытника и его бюро, обвиняя их в незаконных операциях и несанкционированном сотрудничестве с ФБР США.

Порошенко, пока официально не принимая сторону Луценко, осудил всю перепалку: "столько шума и криков, столько перьев летит, что иногда это напоминает какой-то латиноамериканский карнавал. Было бы смешно, если бы не было так грустно".

США, однако, открыто заняли позицию НАБУ в конфликте. В понедельник, Государственный Департамент опубликовал заявление, осудив "срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест чиновников из Национального антикоррупционного бюро Украины и захват чувствительной документации НАБУ." Госдеп процитировал Рекса Тиллерсона: “Для Украины нецелесообразно бороться за свое тело в Донбассе, если оно теряет свою душу от коррупции. Институты по борьбе с коррупцией должны поддерживаться, финансироваться и защищаться.”

Порошенко, однако, судя по всему, имеет другие планы.

В этом году Украина заплатила МВФ на 270 миллионов долларов больше, чем получил от него. Государственные финансы стабилизировались на фоне скромного экономического роста, который, согласно прогноза Bloomberg, должен выйти в этом году на уровень в 2 процента. В то же время, западные позиции по конфликту на востоке Украины остаются твердыми. Появляется всё больше шансов, чем когда-либо, что США будут поставлять Украине летальное вооружение. Порошенко явно пришёл к выводу, что он не потеряет Западной политической поддержки, пока он поддерживает антироссийскую позицию, и он больше не испытывает потребности твердого соблюдения графика финансовой поддержки. Пока западные лидеры видят Украину, как оплот против России, он может действовать внутри страны, как и любой другой украинский политик старой школы, для которого границы между властью, деньгами и грубой силой размыты.

Его жесткие действия против его самого ярого соперника, экс-президента Грузии и бывшего Одесского губернатора Михаила Саакашвили, показывают, что Порошенко может быть столь же безжалостным, как Янукович. После неудачной попытки выпнуть Саакашвили из Украины, на фоне его борьбы с коррупцией, якобы за получение обманным путем гражданство, правоохранительные органы аппарата Порошенко преследовали и депортировали грузин - союзников Саакашвили. Министр финансов Александр Данилюк, который помог Саакашвили, создал аналитический центр в Киеве, который сейчас находится под следствием по подозрению в финансовых нарушениях, обвиняя правоохранительные органы в "давлении на бизнес, на тех, кто хочет изменить страну." В отношении самого Данилюка ведется расследование по факту уклонения от уплаты налогов.

Во вторник следователи пришли с обыском в Киевскую квартиру Саакашвили, и на несколько минут, бывший губернатор был на крыше восьми-этажного здания, угрожая спрыгнуть вниз, если его не оставят в покое. Затем он провел несколько часов в полицейском микроавтобусе, когда сотни его сторонников не позволяли автомобилю уехать. На момент написания этой статьи, Саакашвили, освободившись от своих похитителей, проводит митинг у здания украинского парламента.

В этот момент даже самые ярые западные сторонники пост-революционной украинской власти уже поняли, что с Порошенко что-то не так. "Президент Порошенко, похоже, отказался от борьбы с коррупцией, не имеет никаких амбиций на экономический рост, финансирование от ЕС или МВФ" отписал в Твиттере экономист Андерс Аслунд, который давно оптимистично воспринимал украинские реформы.

Однако Порошенко некуда деться - и сегодня ему не защитить непрозрачную, коррумпированную, отсталую политическую систему Украины - без поддержки со стороны Запада. Но никакое дружеское давление не изменит его. Если украинцы встряхнут свою апатию, и сделают с ним то, что они сделали с Януковичем - или когда он придет на переизбрание в 2019 году - эту ошибку нам не следует повторять. Нелегко найти молодых, более принципиальных, по-настоящему европейски ориентированных политиков в Украине, но они существуют. В противном случае западным политикам и аналитикам придется действовать в шоке, что еще один представитель старой элиты вдруг сильно похож на Януковича. больше шансов, чем когда-либо, что США будут поставлять Украине летальное вооружение. Порошенко явно пришёл к выводу, что он не потеряет Западной политической поддержки, пока он поддерживает антироссийскую позицию, и он больше не испытывает потребности твердого соблюдения графика финансовой поддержки. Пока западные лидеры видят Украину, как оплот против России, он может действовать внутри страны, как и любой другой украинский политик старой школы, для которого границы между властью, деньгами и грубой силой размыты.

Его жесткие действия против его самого ярого соперника, экс-президента Грузии и бывшего Одесского губернатора Михаила Саакашвили, показывают, что Порошенко может быть столь же безжалостным, как Янукович. После неудачной попытки выпнуть Саакашвили из Украины, на фоне его борьбы с коррупцией, якобы за получение обманным путем гражданство, правоохранительные органы аппарата Порошенко преследовали и депортировали грузин - союзников Саакашвили. Министр финансов Александр Данилюк, который помог Саакашвили, создал аналитический центр в Киеве, который сейчас находится под следствием по подозрению в финансовых нарушениях, обвиняя правоохранительные органы в "давлении на бизнес, на тех, кто хочет изменить страну." В отношении самого Данилюка ведется расследование по факту уклонения от уплаты налогов.

Во вторник следователи пришли с обыском в Киевскую квартиру Саакашвили, и на несколько минут, бывший губернатор был на крыше восьми-этажного здания, угрожая спрыгнуть вниз, если его не оставят в покое. Затем он провел несколько часов в полицейском микроавтобусе, когда сотни его сторонников не позволяли автомобилю уехать. На момент написания этой статьи, Саакашвили, освободившись от своих похитителей, проводит митинг у здания украинского парламента.

В этот момент даже самые ярые западные сторонники пост-революционной украинской власти уже поняли, что с Порошенко что-то не так. "Президент Порошенко, похоже, отказался от борьбы с коррупцией, не имеет никаких амбиций на экономический рост, финансирование от ЕС или МВФ" отписал в Твиттере экономист Андерс Аслунд, который давно оптимистично воспринимал украинские реформы.

Однако Порошенко некуда деться - и сегодня ему не защитить непрозрачную, коррумпированную, отсталую политическую систему Украины - без поддержки со стороны Запада. Но никакое дружеское давление не изменит его. Если украинцы встряхнут свою апатию, и сделают с ним то, что они сделали с Януковичем - или когда он придет на переизбрание в 2019 году - эту ошибку нам не следует повторять. Нелегко найти молодых, более принципиальных, по-настоящему европейски ориентированных политиков в Украине, но они существуют. В противном случае западным политикам и аналитикам придется действовать в шоке, что еще один представитель старой элиты вдруг сильно похож на Януковича.

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