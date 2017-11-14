/Поглед.инфо/ Към юбилея на пролетарската революция нейният вожд се представи в добра форма. Политизираната младеж гласува за социализма, милениалите на САЩ считат Ленин за герой, лидерите на водещите европейски партии провъзгласяват: “Този плешив момък е бил гений”. Образът на Илич като че ли се възроди от пепелта в страните, където беше прието да го демонизират. Но защо се получи така? И до какво ще доведе?

Едва преди 10-15 години ни се струваше, че звездата на вожда на световния пролетариат е залязла завинаги. Построената от него държава безславно се разпадна, а комунистическите партии в целия свят загубиха влиянието си или, както в Китай, радикалнопреразгледаха своята политика. Капитализмът взе реванш за своето поражение и всичко изглеждаше така, като че ли за Ленин и неговите идеи е настъпил предсказания от Франсис Фукуяма “край на историята”.

Първата реакция на публиката на идеята за актуалността на Ленин е разбира се избухването на саркастичен смях, - писа през 2002 година влиятелния ляв философ Славой Жижек. - С Маркс всичко е на ред… Но Ленин?! Не! Нали не говорите сериозно за това?!”

Но столетната годишнина на Октомврийската революция премина в малко по-различна атмосфера. Икономическата криза от 2008 година в редица страни не беше преодоляна, а в редица други беше преодоляна само частично. Младежта в целия свят се сблъска с безработица и липсата на преспективи. Едрият капитал, отпуснал се в отсъствието на конкуриращата социалистическа система, започна настъпление срещу правата на трудещите се и създаде условия за няколко безсмислени и кръвопролитни войни.

На този фон от концепцията за “края на историята” малко по малко се отказаха всички, даже самия й автор. А “призракът на комунизма” отново броди из Европа.

В последно време старите комунистически партии увеличават влиянието си даже в традиционно капиталистическите страни. Често от тях се отделят нови леви движения и бързо завоюват сърцата на избирателите, както това стана с испанската “Подемос”. Тези хора съвсем не скриват, че търсят вдъхновение в 54-те тома от пълото събрание на съчиненията на В.И.Ленин.

Столетието от организираната от него революция така или иначе отбелязваха едва ли не във всяка страна в света. Конференции и конгреси, изложби и събирания се провеждаха от Молдавия до Виетнам, от Боливия до Нова Зенландия. Излязоха десетки нови биографии и книги за Октомврийската революция. Славой Жижек също издаде нова книга - “Ленин.2017”, в която повече не се оплаква, че героя му не е търсен. Поне много идеи на Ленин – за местното самоуправление, низовата демокрация, равноправието, обществената собственост върху средствата за производство, съвместното съществуване на социалистическата и пазарната икономика – внезапно се оказаха търсени отново.

В голяма степен за възраждането на ленинзма способстваха невероятните успехи на Китай по пътя на построяването на хибрид от капиталистическо производство и социалистически методи на управление. Ставайки фактически първата икономика в света, КНР по естествен път започна да диктува модата за много неща - в това число и модата за идеи. А нали нейното ръководство по старому се опитва да демонстрира на света традиционния, “олдскулен” (от old school – от старата школа – бел.пр.) марксизъм-ленинизъм.

Генералният секретар Си Цзинпин редовно напомня на партийните ръководители, на чиновниците и на магнатите за необходимостта да се запазва верносттта към заветите на Маркс, Ленин и Мао. Неговите директиви – всички онези “Осем пункта”, “Осем задължителни неща”, “Три ограничения, три доблести” по своята риторика твърде напомнят стила на Ленин с неговите “Априлски тезиси” и “Трите източника и трите съставни части на марксизма”

(рус.ез.)

Парадоксальным образом эта старомодная риторика и частично заимствованная у СССР экономическая система отнюдь не мешают процветанию Китая. Напротив, государственное управление позволяет демпфировать риски хаотичного развития бизнеса. А целенаправленная «борьба с бедностью», заявленная товарищем Си в качестве главной цели, выглядит как построение реального социализма, в котором люди смогут не только самоотверженно трудиться, но и наслаждаться потреблением не хуже, чем в странах «золотого миллиарда».

Даже небольшие и небогатые страны, упорно хранящие верность коммунистическим идеалам, демонстрируют подчас удивительную стабильность по сравнению с хаосом сугубо капиталистических кризисов. Неудивительно, что на Кубе, в Эквадоре или Вьетнаме Ленин остается натуральным божком местного пантеона.

Удивительно другое – его наследие обретает все большую популярность в тех странах, где коммунистические идеи выжигались каленым железом. В мае этого года лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин добился успеха на парламентских выборах, выдвинув откровенно революционную программу. В частности, он предложил обложить сверхналогами всех сверхбогатых, отменить плату за высшее образование и деприватизировать почти все, что было приватизировано при Тэтчер.

Его правые критики называют кепочку, в которой любит фотографироваться Корбин, «типично ленинской». Но это имя больше не работает жупелом. Ближайший соратник Корбина Джон Макдонелл, возглавляющий «теневой кабинет» лейбориста, открыто признается в том, что его вдохновляют Маркс, Ленин и Троцкий. Это не помешало подавляющему большинству молодых англичан – 60% среди избирателей от 18 до 24 лет – проголосовать в 2017 году за лейбористов.

Немыслимого прежде успеха добился и сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс. И если бы не аппаратные интриги в Демпартии, «слившей» его ради Хиллари Клинтон, мог бы пойти гораздо дальше, включая непредсказуемый финал с Дональдом Трампом. В ходе своей предвыборной кампании Сандерс сумел сплотить массы людей. «Он пробудил наше классовое сознание», – с ностальгией вспоминал журналист Salon о многотысячном митинге в центре Нью-Йорка.

Пацифистская повестка Сандерса напоминала войну Первой мировой войне, некогда объявленную Лениным. А его налоговая и финансовая политика имела целью почти социалистическую уравниловку. 75-летний политик собирал десятки тысяч людей на площадях, призывая их к «революции». Возможно, для него это была просто метафора, но для толпы это слово звучало вполне серьезно.

Политические противники припомнили сенатору его странный медовый месяц в 1988 году, который он провел в СССР. Со своей невестой он посетил Москву, съездил в Ярославль и даже зашел в мавзолей Ленина. Но молодые фанаты Сандерса этих нападок просто не поняли – для них в посещении мавзолея не было никакой крамолы.

Социальное расслоение и неуверенность в завтрашнем дне сделали современную западную молодежь симпатизантами Ленина. Недавний опрос американского фонда «Жертвы коммунизма» показал довольно неожиданные для этого фонда результаты. Оказалось, что половина опрошенных из поколения миллениалов хотели бы жить не в капиталистической, а в социалистической или коммунистической стране.

Более 23% американцев от 21 до 29 лет считают Иосифа Сталина героем. У Ленина показатели еще лучше – его называют героем 26% американцев.

Ленинизм сегодня – это не пронафталиненный красный флаг, которым размахивают на демонстрациях пожилые коммунисты. Он стал модным интеллектуальным направлением, причудливо смыкаясь с радикальным феминизмом, интернационализмом, борьбой за права национальных и даже сексуальных меньшинств. Вождь пролетариата оказался героем мемов, вирусных видео, футболок и демотиваторов – почти таким же популярным, как Че Гевара.

Политические аналитики задаются вопросом «а не Ленин ли это?» по поводу любого нового лидера. В Италии обсуждают, станет ли «новым Лениным» Беппе Грилло – лидер движения «Пять звезд». Во Франции эту роль примеряли на Жан-Люка Меланшона, получившего на президентских выборах 19,58% голосов. Лидер испанского «Подемоса» Пабло Иглесиас Туррион даже внешне похож на Ленина. И только греки уже смирились с тем, что их премьер и «левый революционер» Алексис Ципрас на Ленина не тянет, а жаль.

Личность вождя мирового пролетариата привлекает многих своим бескорыстием. Его идеи – стремлением к переустройству мира на справедливых началах. Его практика – успешным экспериментом по построению нового общества. Но прежде всего людей очаровывает его умение слышать «мнение народное» – и отвечать на запросы большинства.

Лидер «Подемоса» отлично разъяснил испанской молодежи истинную суть революционной практики Ленина:

«У русских был один лысый парень – он был гений... Он во время войны, в 1917 году, когда в России рухнул царский режим, сказал русским – кто бы они ни были, солдаты, рабочие, крестьяне – одну очень простую вещь. Он сказал: «Мира и хлеба!» И русские, которые даже не знали, левые они или правые, сказали: «А лысый-то прав!» Потому что лысый парень не говорил о «диалектическом материализме», он говорил о «хлебе и мире». Это один из главных уроков двадцатого столетия».

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