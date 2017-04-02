/Поглед.инфо/ Подтикна ме "диспута" между Кургинян и Злобин: ако пред мен стоеше Злобин, първото нещо, което щях да го попитам е: "Защо мислите, че западните ценности се подкрепят от населението, политиците и администрацията на Запада?" И много други неща щях да кажа, защото всяка либерална ФРАЗА, прозвучала в това шоу, е в дисонанс с реалността.

Нашите либерали или са толкова наивни или са така хитри, че желаното приемат за действително. Западните ценности - това са само средства за манипулиране на масите, за създаване на нови пазари и потискане на протестите по повод на поредното освобождаване от данък "за подкупване на президента."

Изненадан съм и от умилителната наивност на Кургинян, който, запитан къде има истинска демокрация, посочи Франция. А-ха! Франция, където системата за гласуване, е настроен така, че "Националният фронт не трябва да спечели." Оланд обеща да я промени, но това беше преди да бъде избран, а след това забрави за обещанието си. За каква демокрация може да се говори, ако подкрепата за президента е едва 4% ???

Допитванията сочат, че вярата в европейските ценности са свързани пропорционално с „екстрите”, които европейците получават от европейските фондове и вярата рязко намалява с приближаването на криза, когато „екстри” не се дават. И това няма нищо общо с "европейската толерантност".

(рус.ез.)

Западные ценности: правда и вымысел. Часть 1. "Кто ближе?"

Если бы я стояла напротив Злобина, то первое, что я бы спросила, было: "А почему Вы считаете, что западные ценности реально поддерживаются населением, политиками и администрацией запада?" Много чего бы сказала, на самом деле, потому что каждая либеральная ФРАЗА, прозвучавшая на этом шоу, вызывала у меня диссонанс с реальностью. Наши либералы либо настолько наивны, либо настолько хитры, что провозглашенное считают реальностью. Как ни странно, большинство заявок в ЕСПЧ по поводу нарушений прав человека - от граждан России. Вы считаете, это потому, что в России нарушают права человека, а в ЕС все чинно и благородно? Вовсе нет. Просто граждане ЕС разучились настаивать на своих правах. Их, как баранов, научили только смиренно ожидать смерти и позволять себя стричь до последнего волоска. Именно поэтому мы с удивлением наблюдаем за тем, как они не возмущаются тем, что их же собственные деньги идут на прокорм здоровых мужиков, которые никогда не смогут работать, за тем, на изнасилование европеек голландцы ответили маршем европейских мужчин в юбках, а вот фэйковое изнасилование сына министра Конго повлекло массовые протесты, пожары и грабежи во Франции.

Западные ценности - лишь средство для обработки масс, их стрижки, появления новых рынков и подавления протестов по поводу отстегивания очередного налога "на подкуп Президента".

Меня удивляет и умиляет наивность того же Кургиняна, который, когда ему задали вопрос по поводу страны, где есть реальная демократия, назвал Францию. А-ха! Франция, где система голосования заточена под "НацФронт не должен выиграть". Олланд обещал ее сменить, но это же было еще до избирания Президентом, а потом он благополучно все забыл.

О какой демократии может идти речь, если поддержка Президента - 4%??? Нормальные люди бы уже сделали импичмент, но мы ж не ищем легких путей, мы разучились бороться за свои права. Поэтому и позволяем политикам и их шавкам измываться над нами же, вырывая себе волосы с корнем в интернете.



Так что же такое - пресловутые европейские ценности?

Не будем изобретать велосипед и обратимся к первоисточникам. В 2012 году по заказу Еврокомиссии был издан Отчет о Европейских ценностях. В 2012 году Еврокомиссия задала себе вопрос: чтобы давать более-менее понятные прогнозы реакций народ на свои, часто, тупые нововведения, нужно знать, насколько народ даст себя подвинуть в той или иной сфере. Если Вы рискнете таки кликнуть на сам отчет, то прочитаете, что оригинале вопрос звучал по-другому, но суть и подоплека от этого не меняются.



Во-первых, Еврокомиссия подумала: а не изменились ли европейские ценности после кризиса?

Оба-на! А нам внушают, что европейские ценности - это незыблемый постулат со многовековой историей. А, оказывается - стоит элите потерять немного денег - и ценности меняются. Видимо, те еще ценности, раз зависят от звона монет (теперь понятно. почему они проиграли все войны с Россией?)

В общем, задались они тремя вопросами:

1. Близость европейских стран к Евроепйским ценностям. (ЧТО??? Это же одна шайка-лейка, все единым фронтом и все такое! Ну, по крайней мере, они это заявляют официально... Нет, что ли?)



2. Какие ценности наиболее важны для европейцев? Какие из них представляют идеал счастья? И насколько европейские ценности отражают личные ценности (??? А Меркель нам тут вешает на уши лапшу о всеобщем хороводе и целостности???

3, Экономические и социальные ценности европейцев - как они меняются. (Гммм... То есть звон монет - это есть европейская ценность. Дико ржу по поводу определения Злобиным в "Поединке" определения европейских ценностей как толерантность, права человека и еще что-то, во что он и сам не верит, судя по всему. Но!!! Теперь Вы понимаете, то экономические ценности для европейцев - это ценности, стоящие после социальных, а не толерантность-демократия)



Тут они пытались понять

- как народ относится к вмешательству государства (в дела народа).

Так еще формулировочка, конечно, поскольку государство есть нанимаемый народом работник, а тут, оказывается, государство и народ - две разные группировки.



- как это все относится к свободной конкуренции?

Если кто до сих пор не понял, мы тут все о европейских ценностях, а до толерантности так пока и не добрались



- предпочитают ли европейцы равенство свободе?

То есть "мухи - отдельно, котлеты-отдельно"? Свобода и равенство не могут существовать вместе?



- достаточно ли строга система юстиции?

Интересно, что неравенство в юридических системах и их отношение к элитам и народу они не рассматривали.



- как народ видит вклад иммигрантов в общество?

Будет интересно узнать, как народ рассматривает его сейчас. после наплыва пары новых миллионов.



- чему отдать предпочтение: окружающей среде или росту?



- и, наконец - каково соотношение отдыха и работы?

"Наконец" - это перевод, так что, если кто не понял: по поводу того, насколько человек имеет возможность отдохнуть, европейцев официально колышит в последнюю очередь. Это имеет менее важное значение, чем вклад мигрантов.



Переводить весь Евробарометр смысла не имеет: это 4 тома. Не "Гарри Поттер", знаете ли, так что, извиняйте, ограничимся выводами.



Проинтервьюированы 32.728 человек, то есть где-то по 1000 человек на страну. ДОПУСТИМ, что выборка репрезентативна. Почему допустим? Как чел, имеющий корочку, позволяющую об этом рассуждать, допускаю, что ввиду такого множества критериев, поспрашивали по человеку-двоих на категорию населения, то есть ноль без палочки в смысле репрезентативности. Ну, не нам их судить, что выросло - то выросло.



Итак, по существу.

1. Близость европейских стран к Европейским ценностям.

Во первых строках манускрипта мы сталкиваемся с тем, что называется манипуляцией сознания: относительное большинство европейцев считает, что их ценности схожи. Относительно большинство. То есть 49% из 100. А 42% считают, что ничего подобного. Логичный человек написал бы, что "мнение разделилось", поскольку малость единицы группы опроса дают ошибку процентов на 20-40% (исхожу из того, что, опрашивались люди разных возрастов, профессий, взглядов, ориентаций, религий и т.д.). Причем, поскольку были критерии "полностью совпадают", "достаточно совпадают" и "совпадают более-менее", из 49% согласившихся 46% указали, как достаточно совпадают, а 3% - как "более-менее"...

Но мы не ищем легких путей, поэтому "большинство".

Заметим, что в 2008м году, то есть 1-3 года после знаменитого вступления новых стран, 54% граждан "старых" подозревали, что берут в союз сходных по ценностям членов.



"Создается впечатление" (дословный перевод), что у "старых" 16 членов ценности схожее, чем у новых, но что у них вытрезвители работают лучше: вместо 54% в 2004 в схожесть европейских ценностей в 2012м стало верить только 47% "старых европейцев"... Но словаки (70%), поляки (68%), болгары (63%) и чехи (63%) свято верят, что они гораздо ближе к европейским ценностям, чем европейцы Старой Европы! Бежим впереди паровоза, как говорится. Правда, это не мешает этим же странам плеваться в сторону Брюсселя, когда речь заходит о приеме беженцев. Не уверена, что среди читателей АШ найдется хотя бы 1 человек, который не может объяснить такой ситуации.



Однако, наряду с проводниками европейских ценностей Словакией и Польшей (сейчас польские и словацкие националисты и анти-ЛГБТ напряглись), существуют и отсталые Латвия (34%), Поргуталия (37%), Франция (38%) и Испания (40%), которые считают, что их ценности с общеевропейскими абсолютно не схожи.



Но есть еще и удивительные (для европейцев и очевидные для АШ) тенденции - от европейских ценностей за 4 года дистанцировались 23% португальцев (относительносвятоверящих осталось только 37%), 15% греков (43% все еще верили, что получат кредит), 18% испанцев, 16% киприотов (хотя в 2012м 52% киприотов все еще верили, что Меркель им поможет материально).

Самые верующие в то, что их ценности близки к общеевропейским, оказались Австрия, которой подкинули бабок, и Польша, которой как раз в 2012м, видимо, пообещали долю в разделе украинского сланца.



Как мы видим, вера в европейские ценности народа Европы почему-то прямо пропорционально связана с объемом бабок, получаемым европейскими государствами от ЕС и снижается с приближением кризиса, когда бобок не получают. А вовсе не с "европейской толерантностью". А вот те, кто платит, разочаровываются.



Как всегда, молодым легче впарить белиберду, поэтому они больше верят, что их ценности и европейские схожи. Их родители, люди, умудренные опытом и проблемами прокорма евромолодежи, скептически смотрят на толерантность как возможность приготовить евроборщ. ИстесствИнно, евроценностям отдают дань студенты. То есть возможность капать на мозги у государства растет с уровнем образования, а не с просмотром телеФидения. Рабочий класс посылает ценности куда подальше, в то время, как способные заработать на рабочем классе думают, что нашли золотую жилу в евроценностях.

Евросоюз = Трамп в США 2.0, в общем.

64% европейцев думают, что их голос считается в Европе. Ну, как хотите, господа, но выборы на видеокамеры в ЕС не снимаются, поэтому могу объяснить это исключительно повышенной тупостью европейцев.... "И тут мне карта и поперла", как говорится. В странах, где куча компаний впаривает людям контракты, которые нужно подписать до прочтения (и имеют успех) - это вам для размышления о среднеевропейском уме и смекалке.

И тут мы подходим к самим евроценностям. Но это уже совершенно другая история.