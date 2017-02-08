/Поглед.инфо/ Точно преди 25 години Борис Елцин и Джордж Буш подписаха в Кемп Дейвид декларация за прекратяване на враждебността между САЩ и Русия. Формално бе сложен край на Студената война. Но много хора вярват, че тази война никога не е приключвала и продължава до днес.

Ако разглеждаме този проблем по-широко, ще видим, че Студената война не е спирала през последните 150 години. Нека припомним конфронтацията на Британската империя, като силна морска държава, с Руската империя, като голяма континентална държава. Идеологическият компонент тук не е толкова важен: в състояние на студена война са две монархии (британската и руската), след това комунистическият Съветски съюз и демократична Америка и накрая – американската демокрация и демократична Русия. Вероятно съветският лидер Горбачов и руският лидер Елцин искрено са се надявали, че конфронтацията ще приключи, че Русия ще влезе в така наречената общност на развитите демокрации с либерална политическа система. Но това приключи с опитите за външна намеса и контрол върху властта; и с течение на времето стана ясно, че "студената война е константа, в която Русия или ще загуби, или трябва да бъде достоен противник". Идеологическата обосновка на Студената война се появява през 1947 г. с „доктрината Труман”, според която конфликтът между капитализма и комунизма не е разрешен и че задача на САЩ е да отхвърлят комунизма до границите на СССР. Съединените щати започват да обграждат с военни бази Съветския съюз, а през 1948 г. в Обединеното кралство и Западна Германия са разположени първите бомбардировачи с ядрен заряд, насочени срещу СССР. Разсекретенитите неотдавна архиви на ФБР потвърждават, че Чърчил е планирал заедно със САЩ изпреварващ ядрен удар срещу Съветския съюз, за да спре проникването на комунизма на Запад.

(рус.ез.)

Почему Черчилль планировал ядерное нападение на СССР

Ровно 25 лет назад президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш подписали в Кэмп-Дэвиде декларацию о прекращении вражды двух стран, и тем самым была формально завершена холодная война. Но, несмотря на это, многие считают, что эта война никогда и не кончалась и продолжается поныне.

Период, который формально продлился с конца Второй мировой войны до распада Советского Союза (1945 — 1991), ознаменовался политической и военной напряженностью, экономическими и пропагандистскими «конфликтами» между Советским Союзом и странами Восточного и Западного блока, а также США.

И все же наиболее знаковыми в то время были гонка вооружений между двумя силами, СССР и США, и постоянная угроза начала масштабной войны.

США обвиняли СССР в распространении коммунизма в мире, а СССР критиковал США за империализм и контрреволюцию. Корейская, вьетнамская и афганская война — вот лишь некоторые из вооруженных конфликтов двух идеологий, хотя США и СССР никогда не шли на прямое столкновение, всегда прибегая к вооружению других стран.

«Если говорить о холодной войне как о периоде противостояния двух блоков — коммунистического во главе с СССР и капиталистического во главе с США — то эта война в узком смысле завершилась поражением СССР, хотя у историков нет единого мнения о том, когда это произошло. Возможно, после падения Берлинской стены или после распада СССР или после подписания декларации Бушем и Ельциным — а, возможно, и несколькими годами ранее. Однако если взглянуть на эту проблему шире, то можно увидеть, что холодная война не прекращалась последние 150 лет. Стоит вспомнить конфронтацию Британской империи как сильной морской державы и Российской империи, как великой континентальной державы. При этом идеологический компонент не так уж важен: в состоянии холодной войны пребывали две монархии (британская и российская), коммунистический СССР и демократическая Америка и, наконец, демократические США и демократическая Россия», — заявил Sputnik Михаил Мошкин, заместитель редактора политической рубрики газеты «Взгляд»

Эксперт добавил, что советский и российский лидеры Горбачев и Ельцин искренне надеялись, что противостояние закончится, что Россия войдет в так называемое сообщество развитых демократических государств с либеральной политической системой. Но это закончилось попытками стороннего вмешательства и управления, и со временем стало понятно, что «холодная война — это константа, в которой можно или проиграть, или быть достойным соперником».

Термин «холодная война» придумал писатель Джордж Оруэлл в 1945 году в контексте критики двух сил и их международной политики, а официально в политике этот термин впервые употребил Бернард Барух, советник президента США Гарри Трумэна, во время дебатов в американском Конгрессе в 1947 году.

Тем не менее, считается, что конференция в Ялте, которая прошла в феврале 1945 году и в которой участвовали лидеры СССР, США и Великобритании (Сталин, Рузвельт и Черчилль), позволила перекроить карту мира после Второй мировой войны и закрепила стратегию блоков, создание «железного занавеса» и начало холодной войны между коммунистическим Востоком и капиталистическим Западом.

Поводом для начала холодной войны послужила знаменитая речь Черчилля в Фултоне (США), в которой он заявил, что на Европу «опустился железный занавес», подразумевая влияние Сталина на восточную часть континента, и практически призвал к войне против СССР.

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса — все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой, все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы», — сказал Черчилль.

Позднее секретные донесения ФБР подтвердили, что Черчилль планировал вместе с США нанести превентивный ядерный удар по Советскому Союзу, чтобы остановить проникновение коммунизма на Запад.

Сверхдержава, во главе которой в то время стоял Сталин, не смогла бы ответить на такой удар, потому что СССР провел успешные испытания атомной бомбы только в 1949 году.

Идеологическое обоснование холодной войны появилось в 1947 году. Им стала доктрина президента США Гарри Трумэна, в которой говорилось, что конфликт капитализма с коммунизмом не разрешен и что задача США — отбросить коммунизм к границам СССР.

Со временем конфликт двух сил только усугублялся. США начали окружать СССР военными базами, и около 1948 года в Великобритании и Западной Германии были размещены первые бомбардировщики с ядерным оружием, нацеленным на СССР. Советский Союз требовал от Турции позволить разместить на ее черноморском побережье советские военно-морские базы. Кроме того, советское правительство рассчитывало на возвращение территорий в Закавказье, которые в 1922 году были переданы Турции.

Политические и идеологические конфликты между коммунистической и западной либеральной системой охватили весь мир.

Напряженность росла на всех фронтах, в том числе и военном (корейская, вьетнамская и афганская войны).

Возрастали и военные расходы, были созданы военные союзы: НАТО, Варшавский пакт, Тихоокеанский пакт безопасности (АНЗЮС)… Европа разделилась, а СССР и США начали гонку вооружений.

В обоих лагерях диссиденты подвергались репрессиям: в СССР и странах Восточной Европы людей арестовывали, а иногда и расстреливали по обвинению в космополитизме. Запад же, в свою очередь, сажал тайных коммунистов и советских агентов.

После ввода советских войск в Афганистан США ввели против СССР экономические санкции. В 1983 году американский президент Рональд Рейган назвал СССР «империей зла» и высказал идею о «стратегической оборонной инициативе» — космической системе, которая защитила бы США от ядерного удара.

Когда Горбачев в 1985 году возглавил СССР, он начал проводить политику масштабных реформ и налаживать отношения с капиталистическими странами.

Несмотря на то, что Горбачев не договорился с Рейганом о сокращении ядерных вооружений в Европе, считалось, что первые шаги к окончанию холодной войны все же были сделаны.

Впоследствии, 1 февраля 1992 года, этот вопрос подняли в Кэмп-Дэвиде Ельцин и Буш. Они обсуждали инициативу Ельцина о сокращении численности ядерных боеголовок до 2500 для каждой из сторон, но так и не пришли к консенсусу.

И тем не менее результатом той встречи стала уникальная декларация, в которой говорится, что «Россия и США не видят друг в друге потенциального противника», и что они намерены выстраивать отношения, «основанные на дружбе, партнерстве и взаимном доверии».

Многие российские (и западные) эксперты утверждают, что, несмотря на декларацию, холодная война все же не закончилась.

«С того момента, когда после прихода Путина к власти Россия воспрянула и вернула себе силу и статус великой независимой державы, холодная война снова продолжается. В качестве важного момента я бы отметил Мюнхенскую речь в 2007 году, когда Путин заявил, что Россия будет проводить независимую политику, невзирая на мнение международной общественности, которое на самом деле является мнением США. несомненно, определенным катализатором послужило и присоединение Крыма к России.

Завершится ли конфликт с приходом Дональда Трампа, это большой вопрос. Дальнейшее укрепление России как независимого игрока будет сопровождаться усугублением холодной войны, и боюсь, что Трамп превратится в заложника логики конфронтации. Мы все надеемся, что напряженность спадет и ситуация нормализуется, но боюсь, что холодная война — это константа, существующая в той или иной форме», — заключил Мошкин.