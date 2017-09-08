/Поглед.инфо/ Не за първи път, за съжаление, трябва да говорим за това, че съвременните "независими" Украйна и Азербайджан, сякаш по злонамерени намерения на някого, копират стъпките си. На първо място, в смисъл, че и двете бивши републики на Съветския съюз не са просто фактори на напрежение (всеки в собствения си регион), но и се превръщат в истински огнища на войни. При това сериозно уврежда географските си съседи, особено Русия (в случая с Украйна) и Иран (в случая с Азербайджан).

Сега светът изпитва особен нов етап на ескалация, а постоянните заплахи от Украйна и Азербайджан придобиват нови нюанси и значения. Ясно е, че без масирана подкрепа от страна на чуждестранни "партньори" нито Украйна, нито Азербайджан биха могли да издържат и един ден война, било то в Донбас или в Нагорни Карабах. Колкото и да изглежд сатранно, основните "приятели" на властите в Украйна, с техните "необандеровци" и Азербайджан ....са Съединените щати и Израел. Времето ще мине, и светът ще научи тези тайни лостове и скрити интереси, които служат като стимули за САЩ и Израел в поддържането огъня на войните на Украйна и Азербайджан в горепосочените райони - Донбас и Нагорни Карабах. Ако екстраполираме същите тези държави, с които САЩ и Израел са в "мълчи- забавено" противопоставяне (най-малко въз основа на различни интереси в Ирак и Сирия), - то следва да се води война срещу Русия и Иран. Сигурен съм, че няма нужда да доказвате нищо допълнително. Достатъчно е да си припомним как режимът на Порошенко задушаваше и задушава всяко едно инакомислие вътре в Украйна, и как той избягваше изпълнението на своите отговорности по Минските съглашения, как се готви да продължи войната срещу руснаците и казаците в Донбас. И е достатъчно да си спомним как азербайджанския режим на Алиев продължава да торпилира всички мирни предложения за демилитаризация на зоната на конфликт в Нагорни Карабах, как избягва да изпълни подписаните принципи на Минската група (MG) на ОБСЕ в Мадрид.

/рус.ез./

Вот, к примеру, несколько лет длившийся спор – получать или не получать Украине от Запада пресловутое летальное оружие. Не надо слушать американцев и думать, что США только в 2017 г. решили всё-таки такое оружие поставлять. Вот что указывает американский же источник – широко известный ресурс Veterans Today, отражающий «отношение» к миру бывших военнослужащих США и участников так называемых «частных армий». – «Документы подтверждают, что США уже поставили летальное оружие в Украину». «SF получила эксклюзивную информацию, подтверждённую фотографиями контракта между украинской государственной компанией «Спецтехноэкспорт» и американской компанией AirTronic USA о поставке летального оружия в Украину. Контракт на поставку 100 пусковых установок PSRL-1 стоимостью 554 575 долларов США. Дата контракта: 11 ноября 2016 года. Дата поставки: 8 апреля 2017 года». А когда Вашингтон признал, что принимает такое решение? То-то же. PSRL-1 (ручной противотанковый гранатомет) представляет собой модернизированную версию российского противотанкового ручного гранатомёта РПГ-7. AirTronic USA запустила серийное производство этого оружия в 2016 г. Компания разработала и теперь производит две модификации RPG-7: PSRL-1 и GS 777 (PSRL-2). Оружие похоже на РПГ-7, но использование новых материалов позволяет уменьшить массу, увеличивая простоту использования.В пусковой установке AirTronic USA используются гранаты RPG-7. Однако компания разрабатывает управляемые гранаты и увеличение эффективной дальности до 2000 м. Кроме того, AirTronic USA намерена разрабатывать новые боеприпасы для установки.

По некоторым данным, пусковые установки были доставлены в Национальную гвардию Украины, в том числе в печально известный нацистский полк «Азов». Согласно источнику информации, эта поставка была пока единичным случаем поставок летального оружия в Украину. Однако контракт и доставка, явно нарушают закон США, поскольку правовые органы США в 2016 г. ещё не одобрили поставки летального оружия в Украину. Некоторые эксперты из SF предполагали, что контракт на самом деле может представлять собой акт саботажа, который является частью более широких усилий бывшей администрации, направленной на подрыв президента США Дональда Трампа и его заявленную политику в отношении Украины. Контракт, вероятно, был частью продолжающейся кампании по подрыву двусторонних связей между администрацией Трампа и Москвы, считали эти эксперты. Однако ж сейчас, когда администрация Трампа, по сути, узаконила решения администрации Барака Обамы – что скажут эти эксперты? Неважно, какова была причина этого решения, но поставка летального оружия состоялась в апреле 2017 г. Согласно электронной почте, полученной SF, у источника есть все необходимые документы, связанные с контрактом, и подтверждение доставки летального оружия. В этом случае любое независимое расследование инцидента покажет факт доставки летального оружия и подтвердит, что контракт существует. Кто очень хочет убедиться, просим обратить внимание на следующие ссылки: 1) https://southfront.org/wp-content/uploads/2017/08/1-84.jpg; 2) https://southfront.org/wp-content/uploads/2017/08/2-27.jpg; 3) https://southfront.org/wp-content/uploads/2017/08/4-14.jpg; 4) https://southfront.org/wp-content/uploads/2017/08/4-14-1024x768.jpg; 5) https://southfront.org/wp-content/uploads/2017/08/5-7.jpg; 6) https://southfront.org/wp-content/uploads/2017/08/6-5.jpg ; 7) https://southfront.org/wp-content/uploads/2017/08/4-14-1024x768.jpg; 8) https://southfront.org/wp-content/uploads/2017/08/8-4.jpg; 9) https://southfront.org/wp-content/uploads/2017/08/9-4.jpg .

Вот расположение оригинального текста на английском языке: http://www.veteranstoday.com/2017/08/07/documents-confirm-the-us-already-delivered-lethal-weapons-to-ukraine-exclusive/. Хочу напомнить также, что что по схожей схеме - через Болгарию - были закуплены снайперские винтовки Barrett и комплектующие к ним. В своё время писал про этот канал http://colonelcassad.livejournal.com/2218494.html. И про Болгарию мы ещё раз вспомним.

Однако вызывает сомнение – а действительно ли этот контракт был единичным? Ведь с 2015 года известно, что «по какой-то причине»….Украина поставляет оружие не только в свою пресловутую «зону АТО» на Донбассе, но и…международным террористам. В том числе – и из терпящей поражение в Ираке и Сирии группировки «Исламское государство» (ИГ). Как справедливо писалось 27 июня 2016 г., «С одной стороны, это, конечно же, хорошо. Чем меньше будет оружия у карателей, тем меньше погибнет жителей ЛДНР, и тем быстрее, вообще, закончится война в Донбассе. Но с другой, продавая нелегальное оружие террористам, Порошенко сотоварищами провоцируют не меньшее кровопролитие». И ведь вправду же – поступали же в 2016-м сведения о том, что главари ИГ пообещали отмстить Украине – мол, среди поставленного оружия было немало и бракованного. Как писали 8 июля 2016 г., оказывается, журналисты Sky News вели расследование по Украине несколько месяцев. Итоги повергли в ужас европейцев: Украина поставляет оружие террористам не только в Сирию, но и в Западную Европу. Официальный Киев пытается игнорировать факты о наличие контрабандного канала поставок оружия и взрывчатки, но возникает вопрос: чьи деньги крутятся в этом бизнесе? Румынские посредники в ходе расследования заявили британским журналистам, что заявили, что оружие перевозится контрабандой с Украины в Румынию, после чего переправляется с другой бандой в Западную Европу и на Ближний Восток. Но западная Европа является главным пунктом назначения. Они также сообщили, что работают только с огнестрельным оружием, но имеют близкие связи с другой группировкой, которая специализируется на тяжёлом оружии, гранатах и минах.

США, да и, видимо, иные страны Запада вооружают Украину. Украина же…вооружает террористов на Ближнем Востоке и в Европе. Не правда ли, оригинально? И используются и для вооружения Украины, и для украинских оружейных «перепоставок»…две балканские страны-члены ЕС, Болгария и Румыния. Но давайте посмотрим на последний скандал с поставками оружия террористам. С августа 2017 г. мировая общественность в недоумении – ведь инцидент вопиющий. И наглядно доказывающий, насколько мы правы, утверждая, что то украинские фашисты копируют «опыт» Азербайджана, то азербайджанские власти начинают копировать «опыт» Украины.

Итак, что же произошло? Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева в своей публикации в болгарской газете «Труд» разоблачила не только факт поставок оружия из Азербайджана в руки террористов, но и – сам механизм этой преступной акции. Оказывается, Баку поставлял террористам оружие, задействовав для этого весь государственный аппарат. По словам журналистки, сведения ей передан пользователь Twitter, пожелавший сохранить конфиденциальность. Далее было проведено журналистское расследование. «Когда я начала изучать содержимое «папки», испытала удивление, так как рядом с Баку стояла Болгария», - поделилась журналистка в интервью «Ай дзайн», добавив, что видела применение болгарского оружия «умеренной оппозицией» в Сирии. Отвечая на вопрос о давлении после публикации статьи, журналистка отметила, что Болгария – свободная страна, и там не действует метод давления. «Правительство Болгарии не связано напрямую со сделками. Существует третья сторона, которая доставляла болгарское оружие террористам в Сирию, и потому власти Болгарии опровергли причастность, заявив, что не имеют сведений о том, как болгарское оружие оказалось в Сирии», - отметила журналистка. По её словам, спецслужбы все же начали расследование в связи с публикацией. На вопрос о причине действий Баку, Диляна Гайтанджиева заметила, что об этом сложно говорить, так как всё происходило не посредством компаний, а власти использовали весь государственный аппарат, и поставки осуществлялись с помощью авиакомпании Silk Way. «Баку удалось осуществить перевозки при помощи посольств. Известно, что существует так называемый «дипломатический полёт», при котором не проводится досмотр», - заявила журналистка, заверив, что располагает соответствующими документами.

Что ж, не смеем подвергать сомнению убеждённость Гайтанджиевой в том, что её Болгария – свободная страна, и власти Болгарии ни с чем напрямую не связаны. Однако ж – это ведь именно её уволили из газеты «Труд» после разоблачительной публикации о существовании «моста» поставок оружия Азербайджан-Болгария-Сирия! Журналистка также засвидетельствовала, что помимо Болгарии, у Азербайджана есть и иной путь доставки оружия террористам. Механизм тоже незамысловат – Баку сбывал Саудовской Аравии оружие, которое затем «оказывалось» у боевиков ИГ.

Затруднительно сказать, какие же ещё из бывших союзных республик экс-СССР задействованы, не побоимся этого утверждения – «специалистами» из США в вооружении террористов. И, как оказывается, не только на Ближнем Востоке, но и в Западной Европе. Но факты, выявленные журналистами Veterans Today, Sky News и болгаркой Диляной Гайтанджиевой, уже ставшей жертвой своего расследования, сомнений не вызывают – Украина и Азербайджан, продолжая мучать народы, соответственно, Донбасса и Нагорного Карабаха, превратились в настоящих монстров, и Украина с Азербайджаном должны быть признаны пособниками террористов как в Сирии, так и в Европе. Кто-то хочет знать, почему мы все в XXI веке сталкиваемся с подобным явлением? У меня есть ответ на вопрос – потому что в 90-е годы XX века мир обошёл молчанием тот факт, что украинские неонацисты-необандеровцы «набирались опыта», воюя против армян Нагорного Карабаха на стороне армии Азербайджана. А фашисты льнут к таким же фашистам, как они сами.

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