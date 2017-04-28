/Поглед.инфо/ Не става въпрос за завист. И от двете страни. Което означава, че има нещо – пряко произтичащо от нашата култура, от пътя, избран от нашето общество – което кара Западът да излиза от нервите си.

В очите на Запада, чрез СССР Русия и руснаците кардинално са нарушили техният "ред на нещата", мантрата, че целият свят е разделен на две части: на Запад и на останалата част, която е варварска периферия; на цивилизация и диващина. Западът си представя, че негово "естествено право" е да бъде "цивилизатор" и робовладелец, призван от самия Бог да "цивилизова" и експлоатира всички останали народи.

Създавайки независима от Запада цивилизация, цивилизация, която изгради икономика изключително със собствени ресурси и превъзхождаща Запада икономически и социално многократно по-ефективно; с обща култура много над средната западна; всичко това не само значително подкопа самочувствието на западния буржоа, но и цялата обществено-политическа и идеологическа система на паразитиращия Запад. Съветският човек отхвърли "естественото право" на Запада да съди другите по своите стандарти. Лиши го от монопола върху истината, показа, че има и други варианти за изграждането на обществото. Най-добри варианти.

(рус.ез.)

За что ненавидят Россию и русских?

Тут просто завистью и не пахнет. Ни с какой стороны. Это значит, что есть нечто, прямо вытекающее из нашей культуры, из того пути, который выбрало наше общество, что Западу буквально поперёк горла.

Многие авторы, отметившиеся рассмотрением Советской культуры, к сожалению, не замечают один прискорбный для Запада факт - большинство чисто русских культурных стереотипов нашли в советской культуре своё рафинированное выражение.

Кстати, этот факт упоминают без соответствующего разбора авторы антирусской направленности. Но в их устах наши лучшие качества фигурируют как обвинение в смертных грехах. Так как у них это же ещё сопровождается и серьёзным искажением действительности и подтасовками фактов (например, то же обвинение СССР в экспансионизме), я считаю очень важным остановиться на этом подробно.

Подробно это надо рассмотреть и потому, что есть серьёзный риск для нашей цивилизации (русской цивилизации) под давлением этих самых западных "доброжелателей" утерять лучшие свои качества.

Так что же это за качества?

Есть два качества в русской культуре, которые нам Запад не может простить, и в нынешнем своём состоянии никогда нам не простит. Это качества, нашедшие яркое выражение во времена Советского Союза, ставшие особенно заметной чертой не только русской, но и вообще советской культуры, так как проявлялись не только во внутренней, но и во внешней политике.

Первое качество, обязательное в нашей русской культуре: вступаться за немощных, за обиженных, за "нищих духом". Оно выражалось в том, что часто в ущерб себе Советский Союз заступался за все страны третьего мира, отстаивал их право на эквивалентный обмен перед Западом, участвовал во всех национально-освободительных войнах на стороне всё тех же слабых. В этом выражалось тотальное стремление русского, советского человека, советского общества к Справедливости, к справедливости везде и во всём.

Благодаря этому, в лице Советского Союза, все страны т.н. Третьего Мира обрели шанс не только освободиться от кабальной колониальной зависимости от Запада, но и выстроить свою экономику, свою жизнь по своим родным законам. Очень многие страны при этом осуществили-таки свои мечтания, стали самостоятельными и независимыми и зачастую процветающими.

В отсутствие Советского Союза крушение колониальной системы было бы невозможно. И "ввязывался в драку" Советский Союз часто в обстоятельствах совершенно, с точки зрения Запада, для себя безнадёжных и проигрышных.

Долг отстаивания права слабого, "нищего духом" перед сильными - настоятельное требование нашей культуры. В этом корень "злокачественной иррациональности" всех русских как его понимает Запад. Они не могут нам это качество простить, так как с ним они от нас имели и имеют кучу хлопот и очень серьёзных неприятностей.

Ведь, как думает любой западник? Побеждён, значит презренен. Побеждённого надо ошкурить и это "естественное право победителя", право ограбить и даже убить побеждённого. Заступиться за слабого - верх глупости. Дикость! Ведь, заступающийся за слабого, выступает против победителя, против сильнейшего! А это значит, он обрекает себя как минимум, на крупные неприятности без малейшего шанса на материальную компенсацию от защищаемого, и как максимум, на роль нового побеждённого.

Для западника эти соображения - само собой разумеющиеся, ибо они "мыслят рационально" и поступают "по трезвому разумению", то есть по расчёту. Победив кого-то, Запад в полном соответствии с этим "трезвым расчётом" уверен, что в грабеже побеждённого ему никто не помешает. Он уже числит всю чужую собственность, собственность побеждённого народа как свою "священную частную собственность". Ведь Запад всегда был в мире сильнейшим. А теперь представьте себе их изумление, когда они "на ровном месте" получают крутые неприятности, когда за слабых и немощных заступаются! Причём, заступаются часто, не имея ни на первый, ни на второй, ни на какой вообще взгляд серьёзного шанса на победу. Заступаются... и побеждают! Русские!

Вы никогда не пытались вырвать у собаки украденный ею кусок мяса? То же что и собака испытывал (и не раз!) Запад, когда у него, из-под носа, "уводили" целые страны и цивилизации.

Нужны примеры? Пожалуйста! Корея, Китай, Куба, Индия, Вьетнам - самые яркие из них. "Увели" во многом и весь Арабский Мир.

Арабский Мир - из тех примеров, который далеко не сразу и не всем очевиден. Но, тем не менее, именно благодаря Советскому Союзу, Арабский Мир получил ШАНС на освобождение от Запада, чем большинство из этих стран не преминуло воспользоваться. И дело тут не в прямой помощи отдельным странам и народам типа того же Палестинского. Дело тут больше в политической и моральной поддержке всех, кто пытался выстроить жизнь по своим, а не западным принципам и законам. Этими примерами, конечно, ряд не ограничивается.

Эта же самая черта диктовала и основное правило поведения Советского Союза как внутри своей собственной страны, так и за её пределами по отношению к отсталым народам.

В отличие от Запада, который считал, что если кто-то слаб - то это его личные проблемы, и что слабого "сам бог велел грабить и эксплуатировать", Советский Союз поступал прямо противоположным образом.

У нас существовала "доктрина" опережающего развития отсталых народов, подтягивания отсталых до уровня передовых. В соответствии с ней, внутри страны всегда национальная периферия имела преимущества в получении средств для развития, нежели Российская Федерация. Результатом было то, что за время существования Советского Союза, все, прежде очень отсталые национальные окраины империи, как те же Грузия с соседями, среднеазиатские республики, прибалтийцы - поднялись из нищеты и жуткой отсталости до общего передового уровня, уровня всеобщей грамотности, промышленной и культурной развитости, уровня, полностью исключающего такое позорное явление, абсолютно характерное для стран, находящихся под "цивилизаторским влиянием" Запада, как нищета и безработица. Доходило до того, что часто на национальной периферии люди жили лучше, чем в самой Российской федерации.

То же осуществлялось и по отношению к большинству стран Третьего Мира, вышедших из-под Западной зависимости. Почему, например, тот же Египет, слывёт самой благополучной и промышленно развитой страной среди арабских стран? Да всё потому же, что в своё время Советский Союз не только помог отбиться им от израильской агрессии, но помог материально, выстроив им промышленность и сельское хозяйство. Одна Асуанская плотина чего стоит!

Сейчас как никогда прежде становится ясным, что все, т.н. малые "благополучные страны" (хотя бы, например, ОАЭ), которые нам так любят ставить в пример восторженные журналисты, в той или иной мере эпигоны Советского Союза, эпигоны в той части, которая касается социального государства.

Кстати, и с пресловутым "советским экспансионизмом" дело обстоит примерно так же. Экспансионизм СССР заключался в том, что ту часть своей культуры, что относится к взаимопомощи, защите слабого, защите его прав, он распространял на всё человечество. Он экспортировал эти отношения в страны Третьего Мира, с чем Запад, нацеленный на грабёж колоний и тех же стран Третьего Мира, не мог смириться в принципе.

"Право сильного", на котором зиждется вся политическая, экономическая и морально-этическая система Запада, в корне противоречит всем этим русским принципам. Противоречит, так как без него, этого права, придётся отказаться от того, что ныне у них называется глобализацией, отказаться от реколонизации в недавнем прошлом свободных стран и народов, отказаться от насильственного захвата чужих ресурсов, отказаться от программ управляемой деградации проводимым и навязываемым всем остальным незападным народам.

Защита прав слабого органически враждебна всей паразитической сущности современной Западной цивилизации. Но и это ведь не всё!

Второе качество - это наше чисто русское понимание Свободы, причём не только собственное понимание Свободы, но и то, что непосредственно из этого понимания следует.

Русское понимание свободы в немалой степени завязано на понятие индивидуализма. Уже здесь очень серьёзное различие в понимании Свободы межу русскими и западниками.

Русский индивидуализм - это состояние личности наедине с Богом (с высшей ценностной системой),

западное понимание индивидуализма - состояние личности наедине с потребительской вещью, ценимой превыше всех общественных связей.

Отсюда и русская свобода - это не свобода тела, а, прежде всего, свобода духа, свобода ставить мировые проблемы и их решать. По мнению очень многих, эта самая свобода, которую попытались ограничить идеологические догматики от КПСС, сыграла одну из главных ролей в крушении её идеологии и, как следствие, СССР.

Эта свобода была сформирована русской литературой, и с тех пор, как она сформировалась в особую духовную систему, уполномочивает русского человека постоянно обсуждать, активно вмешиваться во все мировые вопросы.

То есть, по факту, мы заявили изначально и на весь мир, что рабами не являемся, и сделать нас рабами попросту невозможно. Невозможно, так как рабство предполагает, прежде всего, несвободу духа, которая и ведёт к несвободе "тела". Любая попытка поработить такого свободного духом приведёт, рано или поздно, к весьма печальным последствиям для рабовладельца, что и бывало всегда со всеми желающими нас поработить.

Опять-таки, если бы наша свобода ограничивалась границами нашей страны и границами нашего народа - Запад стерпел бы. Но ведь дело обстоит далеко не так!

"...Если бы русский народ заявлял о себе сугубо этническим образом, персонифицируясь русоволосым улыбчивым типом, опоясанным кушаком и шапкой набекрень, всё было бы "о"кей". Но в качестве типа не этнического, а всемирно-исторического, по-своему ставящего все великие мировые вопросы, он для современной Америки совершенно неприемлем - посягает на западную монополию истолкования судьбоносных вопросов вообще, и американскую - в особенности.

Действительно, русская классическая литература создала особое глобальное пространство, где на примере русских вопросов обсуждаются вопросы вселенские, причём обсуждаются с нигде не виданной степенью свободы". Отсюда, как справедливо заключает Панарин: "...вся профилактическая работа стратегических оппонентов России ведётся в другом направлении: изгнания нашей страны из числа носителей вселенской альтернативной идеи, ибо оппоненты в глубине души подозревают, что и сегодня её некому выдвинуть, кроме "этих загадочных русских".

Россия и русские в лице Советского Союза кардинально нарушили, прежде всего, в глазах Запада, их всеобщее убеждение "о порядке вещей", о том, что весь мир делится на две части: на Запад и весь остальной мир, на Запад и варварскую периферию, на цивилизацию и дикость, представление о том, что Запад "естественным образом" находится в положении "цивилизатора" и рабовладельца, самим богом призванного "оцивилизовывать" и эксплуатировать все отсталые народы.

Создав цивилизацию, в принципе независимую ничем от Запада, цивилизацию, построившую экономику, основанную исключительно на своих собственных ресурсах, и в разы по эффективности (экономически и социально) превосходящую западную, с общей культурой намного выше средней западной, он не только сильно подорвал самоуважение западного буржуа, но и всю социально-политическую, идеологическую систему паразитирования Запада на всём остальном "отсталом" мире. Советский человек отобрал "естественное право" западника судить другие народы по своей мерке. Он лишил его монополии на истину, лишил, так как предметно показал, что возможны иные варианты построения общества. Лучшие варианты.

В рамках Западного представления о мире, такого явления как СССР не могло быть в принципе. Именно это представление о нас, что "такого не может быть в принципе" объясняет ту зверскую жестокость, с которой Запад и его ставленники в России стремятся уничтожить всё, что олицетворяет бывший Советский Союз и культуру его народа.

Им очень сильно хочется как можно скорее похоронить этот кошмар, когда вдруг оказывается, что то убеждение, что все остальные страны и народы суть ни на что толковое не способные недочеловеки, что их свободно можно приравнять к животным для последующего уничтожения "лишних" и эксплуатации оставшихся - неверно в корне!

"Только теперь, после наступления этого момента истины, все мы можем оценить, чем в действительности был для всех нас Советский Союз. Он был уникальной, не предусмотренной Западом для других народов перспективой самостоятельного прогресса и приобщения к стандартам развитости" (А.С. Панарин "Стратегическая нестабильность в XXI веке".)

Так как данные культурные черты - защита слабого и духовная свобода - являются одними из глубинных черт русского народа, сам русский народ становится, поэтому, кровным, органическим врагом всей Западной, паразитической цивилизации.

Запад прекрасно знает, что русские ни при каких обстоятельствах не откажутся от этих своих "иррациональных" черт. Тысячелетия военных столкновений с Россией его непрестанно, раз за разом в этом убеждали. Запад не хотел в это верить, и до сих пор верит с трудом (несмотря на свой неоднократно разбитый лоб...), маскируя это своё неверие понятием "иррациональности русских". Знает, но не верит. Знает, что несмотря на чёрную неблагодарность некоторых спасённых народов, продиктованную низменными соображениями сиюминутной выгоды, русские не откажутся от своей "иррациональности".

Эта "иррациональность" делает русских непобедимыми в принципе, так как ставит их в моральном измерении, в глазах всего остального мира, выше любого шкурного западника, впрочем, не только чисто в моральном, но и в религиозном.

Эта "иррациональность" является слишком уж уважаемым качеством среди представителей непротестантских великих религиозных учений. А это значит, что в любой момент русские, наша родная Святая Русь, могут стать объединителем всех "слабых" в борьбе против произвола "сильных". В ЭТОЙ ситуации Западу уж точно ничего не светит. Запад это прекрасно осознаёт и очень боится. Так что его ненависть в этом есть ещё и ненависть страха, страха любого негодяя перед морально чистым, страха возмездия за злодеяния.

Счастье - это жить в Своей стране ... когда ты утром хочешь на работу , а вечером хочешь домой...

когда ты знаешь что придёт завтра в котором не будет войны и голода .. бандитов и проституток..

а будут твои друзья, любимая работа, твоя жена и дети.. Дети которые мечтают стать Врачами и Космонавтами .

Дети которые обязательно придут вечером домой...

Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у тех, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы...

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