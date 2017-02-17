/Поглед.инфо/ Определена дебилна паплач отново започна да скача от радост: „Тръмп няма да даде Крим на Русия. Той не може да й го даде, защото Крим е наш.” Защо ли си спомням диалога – независимо дали е анекдотичен или действителен – от прочутия сериал „Седемнадесет мига от пролетта”?

- О, Aдик, никой не говори за "подарък". Назовете разумна цена, и ще се договорим. Какво ще кажете например за плана "БарбаросА"?

- БарбарОсса! Тези документи нямат цена! Но за вас, Щирлиц, пет хиляди.

Ако говорим сериозно, задачата на Тръмп не е да върне Крим на Русия (Обама вече го върна); тя е много по-глобална:

а) смяна на вектора на американската агресия от Русия към Китай;

б) да извърши перестройка и гласност в Щатите;

в) окончателно да погребе имперските амбиции на САЩ.

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Зачем нам нужен Трамп?

Тут некоторые неразумные кастрюлеголовые и всепропальщики снова начали радостно скакать, мол, «Трамп не отдаёт России Крым». Он и не может ей его отдать, потому что Крым уже наш.

– Ах, Адик, никто же и не говорит за «даром». Назовите разумную цену, и мы договоримся. Вот к примеру, обо что мне встанет план «БарбароссА»?

– БарбарОсса! Эти документы не имеют цены! Но для вас, Штирлиц, пять тысяч.

Ой, вэй! Тут некоторые неразумные кастрюлеголовые и всепропальщики снова начали радостно скакать, мол, «Трамп не отдаёт России Крым». Он и не может ей его отдать, потому что Крым уже наш.

Команда Трампа что называется «исполняет». Они пытаются продать Бруклинский мост. И были биндюжники, которые его уже дважды продавали. Но не русским, а глупым арабским шейхам, у которых денег много, а мозгов мало. А в России таки тоже есть люди из Одессы, которые в ответ могут предложить купить у них Манхэттен.

И шо вообще значит «Верните Крым»? Мы его уже вернули. Кака было, така стало. Мы тоже можем исполнить «Верните Техас». И будет ой.

Но на самом деле никто ничего такого не имеет, и не введёт. Все эти мансы – только разведка танцем. Попытка проверить, какой у кого расклад на руках, и не поведётся ли кто-то на блеф.

Мой первый шеф, когда мы устраивали застолье на чей-то день рождения, всегда говорил «Вот в той тарелке самое невкусное, подайте его сюда». Ну, вы поняли. «Украина – это такой бесценный чемодан без ручки! Но вы, Путин, забирайте за пару долларов». А наши такие «Не, ты его понеси ещё пару километров, и тогда уже будешь умолять забрать с доплатой».

Ну и практически сразу ответный блеф, только тоньше. Типа планировалась секретная поездка Рогозина в Иран на переговоры по поставкам Тегерану оружия. Такая секретная, что информацию о ней слили сами иранцы (в задаче спрашивается, зачем им это?). Мы тоже умеем лохматить бабушку.

А все эти «принципиально важные вопросы, которые мы готовы слить в ответ на ваши уступки» – это, милые, фокус для фраеров, мы его не раз видели.

Мы же прекрасно понимаем, что Трамп просто боится напрямую спросить «Сколько вы хотите за отказ от поддержки Ирана и Китая?». Потому что догадывается, что в ответ может прозвучать «У тебя, Козырь, столько нету». Поэтому и исполняет.

А если серьёзно, то задача Трампа не в том, чтобы вернуть России Крым (его уже Обама вернул), а гораздо глобальнее – он должен

а) сместить вектор американской агрессии с России на Китай;

б) провести перестройку и внедрить гласность в Штатах;

в) окончательно похоронить имперские амбиции США.