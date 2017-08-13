/Поглед.инфо/ На 2 август руският премиер Дмитрий Медведев коментира законодателството на САЩ за нови антируски санкции. Според него, се слага край на надеждите за подобряване на отношенията между Москва и Вашингтон и стартира началото на търговската война срещу Русия. Според него, "надеждата за подобряване на отношенията с новата администрация на САЩ се изпариха"

"Администрацията Тръмп показа пълна импотентност - по най-унизителен начин тя прехвърля изпълнителни правомощия на Конгреса." - пише в своя Facebook руският премиер.



Министър-председателят пише, че отношенията между Русия и САЩ са изключително напрегнати, и независимо от състава на Конгреса и личността на президента, санкциите ще се запазят в продължение на десетилетия, освен ако не стане някакво "чудо".

/рус.ез./

Жаль, что господин Медведев, очевидно, не читал трудов по основам геополитики, хотя был не только премьером, но даже президентом, не прислушивался к мнению специалистов по геополитике и геоэкономике, которые говорили о вечной вражде со стороны США, в целом англосаксонского мира к России. Это отношение заложено в законе, выведенном Хэлфордом Маккиндером, Альфредом Мэхэном и другими, в основе которого лежит вечное противостояние центров морской и континентальной цивилизаций. Это закон фундаментального дуализма — главный закон геополитики. Суть здесь кроется не в том, что одни хорошие, вторые плохие, а в том, что континентальные народы живут продуктом своего труда, а морские народы, англосакские прежде всего, сформировались как цивилизация, живущая способом добычи. Её представитель идёт добывать сначала моллюсков и рыбу, затем острова, затем колонии. И взгляд англосаксов на Россию — это взгляд как на добычу. «Континентальная стратегия анаконды» адмирала Мэхэнаформулирует, что тот, кто контролирует Россию, тот контролирует Евразию, кто контролирует Евразию, контролирует судьбы всего мира. То есть центр мирового господства заложен именно в России. Наша страна интересна противникам и как территориальная основа планеты, и как иной смысл жизни, и как объект добычи для англосаксонского мира. В этом глубинные причины происходящего, а не в идеологии, модели экономики и так далее. Такие идеи реализовывалось США и Британией всю историю наших отношений, начиная со второй половины XIX столетия. Американцы признают Россию и разговаривают на равных (не отменяя свои подлые тайные стратегии) только тогда, когда Россия равносильна США. Другого быть не может. Когда мы слабые, мы — объект их добычи. И фраза Бжезинского: «Россия — это приз победителю в Холодной войне» подтверждает, что США издавна рассматривали нас как собственность.

Почему сейчас американцы ужесточили риторику и санкции? Потому что Россия выходит из подчинения. Мы до последних лет безропотно подчинялись — и в кадровых вопросах, и в экономике, и в идеологии. Хоть её, идеологии, нет, государственная идеология не предусмотрена или даже запрещена Конституцией, но либеральная идеология по факту насаждалась, она присутствует повсеместно, пронизывая все ветви власти. Пока мы всё это безропотно терпели, они даже наших президентов поощрительно хлопали по плечу. Сегодня на Западе видят, что Россия, во-первых, разворачивается в сторону Востока, поскольку наступает эра Востока и эра затухания Запада. Во-вторых, пытается изобразить что-то самостоятельное во внешней политике. Поэтому сегодня и происходит то, что происходит.

Теперь Медведев, любитель «перезагрузки», прозрел и воскликнул: «Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец… России объявлена полноценная торговая война… Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо». Но Медведев и не только он обязаны были знать всё это и соответственно планировать упреждающие действия российской власти. Это вина правителей, что они, с одной стороны, вроде осуждают американцев, разгадывают их маневры, но, с другой стороны, следуют привычным либеральным курсом, а не курсом планово-стратегического развития страны. Хотелось бы, что за словами, за этими выводами (которые написали Медведеву умные люди или он сам до этого дошёл), последовали конкретные действия, а не бегание с шапкой по кругу за подачками в виде инвестиций.

О каких же мерах говорит сам Медведев? Цитата из Дмитрия Анатольевича: «Что это означает для нас? Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая, прежде всего, на себя. Мы научились это делать за последние годы». И в резюме коронная медведевская фразочка в стиле «Денег нет, но вы держитесь» всё-таки прозвучала: «Санкции бессмысленны. Мы справимся». Возникает вопрос: действительно ли мы научились за последние годы что-то делать или здесь Медведев выдаёт желаемое за действительное и на самом деле нам только предстоит ещё учиться всему тому, что он сказал, если мы хотим выжить?

Я сошлюсь на выступление премьер-министра правительства России Михаила Фрадкова от 2005 года. Он тоже говорил примерно то же самое, что говорит сегодня Медведев, призывает к развитию, делает вывод, что, если мы не научимся новым моделям экономики, не перейдём на новые технологии, то будем в рваной фуфайке качать нефть и газ для иностранных компаний и отстанем навсегда. А теперь заглянем в декабрьское 2016 года послание президента Федеральному собранию. Говорит то же самое, добавляет только слово «цифровая» к «экономика», опять призывы «нам нужно переходить». То есть за 11 лет с момента выступления Фрадкова и до послания президента практически ничего в экономике сделано не было. Не построены даже газоперерабатывающие комплексы, те мощнейшие комплексы, которые Иран создал в период санкций и теперь не просто продаёт газ за рубеж, а продаёт его в виде полимерных материалов. Мы этого не научились делать. Мы не построили новые нефтеперерабатывающие комплексы, чтобы действительно не сырую нефть гнать за рубеж, а высокотехнологические масла и другие жидкости. У нас если где-то обозначается прорыв (как в авиационной промышленности), то это не системный прорыв. Заявили «Суперджет-100», собрали на 85% из узлов и агрегатов Аэрбаса и Боинга, выдаём за свой самолёт, гордимся, что подписываем контракты, но авиастроение как система гибнет. Сегодня деградируют практически все отрасли народного хозяйства. Мы не переходим на высокие технологии.

Поэтому господину Медведеву надо бы подавать в отставку с покаянием и уходить. Дать возможность раскрутить нашу промышленность на уже современных моделях тем, кто способен это делать. Медведев и его правительство не способны. Они полностью доказали свою беспомощность, они успешны только в набивании собственных карманов и в разорении народа. Правительство для наполнении бюджета не развивает экономически эффективные модели производства, а всё больше и больше перекладывает фискальные и любые программы на плечи простого человека. Возьмите любую сферу жизнеобеспечения — и коммуналка, и вода, и газ — всё дорожает. Вот чему научился Медведев со своим правительством — давить на население страны, перекладывать деньги из народных карманов в свои. У Медведева нет ни стратегической программы развития страны, ни даже технологии развития отдельных отраслей.

Понятно, что американцы боятся не Медведева, Силуанова и Набиуллину — это их, так сказать, служащие. Субъективно, может быть, это не так, но объективно — несомненно так. Не думаю, что они боятся и Путина, потому что все семнадцать лет президентства и премьерства Владимира Владимировича в целом тоже соответствовали положениям Вашингтонского консенсуса. Но они боятся русского духа, где, как в яйце, заложено будущее развитие и величие Руси. Сейчас я нахожусь в Крыму, в Партените. Это место с древними преданиями и археологическими находками первых веков христианства. Но и в античное время там действовали тавроскифы, бивали вояк тоглашнего Запада. Вот их боятся — наших древних христианских подвижников и дохристианских ратников. Если вы поднимитесь от Партенита и немножко продвинетесь на запад, будет посёлок Гаспра, где жили Лев Толстой и Максим Горький. Их русофобы тоже боятся. Если вы двинетесь на восток, то попадёте в Коктебель, где жил Максимилиан Волошин, один из творцов величайшей литературы XX века — русской. Рядом, в Старом Крыму и в Феодосии, жил Александр Грин, опасный для «цивилизаторов» воспеванием мечты и мастерской издёвкой над богачами. В Коктебеле на горе Клементьева начинал свою великую деятельность отец нашей космонавтики Сергей Королёв. В Крыму хорошо видно величие русского гения, так как сконцентрировано на небольшой территории. Именно этого гения и боятся. И все дальнейшие усилия тех же США, как авангарда Запада, будут направлены на подавление нашего научного, художественного и прочего гения. Боятся русского космизма, русского устремления, мощного рывка, который совершается тогда, когда выдвигается такая идея развития, ради чего стоит развиваться. Нам нужно знать, ради чего жить — перестроить мир, как это было в годы социализма, первыми достичь космических высот. Совершить нечто такое, что интересно, важно и полезно для всего человечества. Указать даже направление развития человечества. Вот этот наш русский размах, конечно, вызывает тревогу на Западе.

Я помню 1999 год и встречу с только что ушедшим с поста министра оборона США Уильямом Перри. Я его упрекнул: «Вы не рационалисты, хотя вас так называют. Россия сегодня слаба. А вы движете НАТО к нашим границам, запускаете программу высокоточного оружия. Что это означает? Ведь вы понимаете, что Россия сейчас вам не соперник». И он вдруг сказал такую фразу: «Я не считаю себя лучшим знатоком советской истории, я просто всю научную жизнь этим занимаюсь, но и у меня есть чёрные дыры в вашей истории. Мне непонятен период с 1921-го по 1941 год. Ваша страна совершила такой рывок, как ни один народ в истории человечества». Вот чего они боятся.

И, конечно, сегодня на тактическом уровне в среднесрочной перспективе в Вашингтоне и особенно в Нью-Йорке очень боятся, что господин Медведев будет свергнут со своего поста. Что Путина также подвинут, и придут люди действительно с русским космизмом в душе. Поэтому я не исключаю, что статья Медведева была писана или инициирована именно из США, чтобы он ещё долгое время оставался председателем правительства, гробил страну и обслуживал со своими корешами интересы США.

Если суммировать, в статье Медведева есть посыл для внутреннего пользования: «Америка назвала нас врагом, мы всё это видим, мы всё понимаем, мы глаз не закрываем, мы будем действовать». А для внешнего пользования ключевая фраза: «Мы спокойно продолжим работу по развитию (читай: деградации — Л. И.) экономики и социальной сферы». Эти слова выдают уже страх Медведева и ему подобных перед любыми реальными изменениями. Будьте, господа за океаном, спокойны. Будем говорить резкие слова, но действовать будем так, как вам выгодно, так, как вам угодно.

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