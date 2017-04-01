/Поглед.инфо/ През юни, премиерът на Индия Нарендра Моди ще посети Русия като почетен гост на Петербургския икономически форум. Въпреки критиките на определени кръгове, отношенията ни с Русия не са отпаднали от дневния ред на премиера, от момента, когато дойде на власт. Стабилни отношения с Русия са ни необходими, за да се поддържа баланс в нашата външна политика и за съхраняване на стратегическата независимост на страната.

Визитата се явява същевременно и ход от политическа гледна точка, тъй като Русия отново силно заяви себе си на международната арена, благодарение на смелата си и мащабна намеса в събитията в Сирия, което промени света и образът на Владимир Путин, когото вече считат за геостратегически гений.

Трябва да обсъдим с Русия и много въпроси извън обхвата на икономическото сътрудничество. Важно е да се внесе необходимата яснота по редица обезпокоителни руски инициативи в нашия регион. Изборът на Доналд Тръмп пък доведе до значителна неопределеност в международните отношения, когато съюзниците, приятелите и враговете на САЩ не могат със сигурност да разберат курса на политиката на новия американски президент.

(рус.ез.)

Почему Россия имеет значение

С 1 по 3 июня премьер-министр Нарендра Моди посетит Россию в качестве почетного гостя на Петербургском экономическом форуме, в котором Индия участвует как страна-партнер. Вопреки критике, звучащей со стороны определенных кругов, наши отношения с Россией не выпали из сферы внимания премьера с момента его прихода к власти. Постоянное внимание уделяется оборонным связям. Экономические взаимоотношения по-прежнему оставляют желать лучшего, хотя в последнее время произошло долгожданное наращивание в области энергетики. Посещение Нарендрой Моди Санкт Петербурга для участия в экономическом мероприятии (Петербургском международном экономическом форуме) свидетельствует об обоюдном желании сторон укрепить торгово-инвестиционные основы наших стратегических отношений.

Возрождение

Визит также является своевременным с политической точки зрения, поскольку Россия вновь громко заявила о себе на международной арене благодаря своему смелому и масштабному вмешательству в события в Сирии, изменившему в мире представления о Владимире Путине, которого стали считать геостратегическим гением. Вопреки тому, что бывший президент США Барак Обама порочит Россию, называя ее всего лишь региональной державой, Москва в настоящее время рассматривается в качестве ключевого игрока, способного значительно повлиять на разрешение конфликтов на Ближнем Востоке.

Обеспечив себе решающую роль в этом раздираемом кризисами регионе, Россия теперь укрепляет приобретенные геополитические позиции, взяв на себя лидерство в продвижении процесса мирного урегулирования в Афганистане без участия США. Эту инициативу Россия позиционирует как часть плана по борьбе с ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ — прим. ред.), которое угрожает ее безопасности через Афганистан и Центральную Азию. Можно предположить, что такое дипломатическое возрождение России, несмотря на экономическое, политическое и военное давление со стороны Североатлантического альянса, остановит процесс ее превращения в младшего партнера набирающего силу и проводящего геополитическую экспансию Китая, который по мере роста своей мощи стремится расширить влияние не только в Азии, но и за ее пределами.

Несмотря на некоторые тревожные настроения, возникшие недавно в политических дискурсах обеих стран, наши отношения с Россией сохраняют свою основополагающую стабильность. В России считают, что Индия стратегически сближается с США, в то время как отношения Москвы с Вашингтоном резко ухудшились. Наши растущие закупки американских вооружений воспринимаются в России как посягательство на сферу, где она исторически занимала лидирующее положение. Китайский фактор в наших крепнущих стратегических связях с США, даже при том, что стратегическое взаимодействие самой России с Китаем углубляется из-за американского фактора, привел к взаимному недопониманию нами стратегических вызовов, стоящих перед каждой из стран.

С индийской точки зрения, более тесная стратегическая координация Москвы и Пекина дает китайцам больше пространства для дипломатического маневра в плане ужесточения своей позиции относительно нашего членства в Группе ядерных поставщиков и признания главы «Джаиш-и-Мухаммад» Масуда Азхара международным террористом соответствующим комитетом СБ ООН, поскольку накладывает ограничения на степень поддержки, которую Россия оказывает нам на специализированных площадках по обоим вопросам.

Реальность

Помимо наращивания Россией поставок своей передовой военной техники Китаю, мы также не можем игнорировать ее политические и военные заигрывания с Пакистаном, включающие продажу наступательного оружия, проведение военных учений и признание политической легитимности Талибана (организация, запрещенная в РФ — прим.ред.), несмотря на использование Исламабадом этого афганского движения в собственных целях, включая ограничение роли Индии в Афганистане.

Здравый смысл диктует, что не стоит преувеличивать важность возникших взаимных озабоченностей Москвы и Нью-Дели. У России есть свои вопросы к Китаю, несмотря на сближение сторон по направлениям, представляющим взаимный интерес. У нас тоже есть обеспокоенности относительно ряда аспектов американской политики в отношении Пакистана, которые ради нашего удовлетворения никто менять не станет. Мы также отдаем себе отчет в том, что американо-китайские отношения глубже связей Индии и США, и во главу угла Вашингтон будет ставить попытки совладать с Китаем путем экономического давления дабы избежать с ним военного конфликта. Поэтому Индии необходимо скорректировать отношения с США в свете именно таких реалий. Поскольку в общественном сознании Россия воспринимается как «проверенный и надежный» друг Индии, любые шероховатости в двусторонних отношениях привлекают излишне пристальное внимание СМИ.

Независимость

Речь не идет о том, что в наших отношениях с Россией в прошлом не было трудностей — просто о них не говорилось на официальном уровне. Что касается России, то становление Индии в качестве самостоятельного центра силы, возможно, не было в достаточной мере учтено при выработке политического курса Москвы, что вызывало не вполне верное восприятие жизненно важных устремлений индийской стороны к расширению сети своих стратегических связей.

Нам необходимо обсудить с Россией множество вопросов за рамками экономического сотрудничества. Важно внести требуемую ясность по ряду вызывающих обеспокоенность российских инициатив в нашем регионе. Избрание Дональда Трампа привело к возникновению значительной неопределенности в международных делах, когда у союзников, друзей и противников США нет уверенности в понимании курса американской политики при новом президенте. Его склонность к налаживанию связей с Россией и, по меньшей мере, к взаимодействию с ней в деле ликвидации ИГИЛ встречает бурное сопротивление внутри США.



Большой интерес будут представлять взгляды Владимира Путина на перспективы выстраивания отношений с США при Дональде Трампе. Запланированная на апрель встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина покажет, в каком направлении будут развиваться американо-китайские отношения, что, в свою очередь, будет иметь последствия как для Индии, так и для России. На обеих странах скажутся и действия администрации Трампа в отношении Ирана. Мы будем с интересом наблюдать за подходами Владимира Путина к развитию связей России с переживающей кризис Европой и Турцией.



Прочные отношения с Россией необходимы для поддержания баланса в нашей внешней политике и сохранения стратегической независимости страны. Наше стремление стать ведущей державой нуждается и в том, и в другом.



Канвал Сибал — бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии.