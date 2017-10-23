/Поглед.инфо/ В началото на 60-те години на XIX век Русия е в криза, която е последица от поражението в Кримската война (1853-1856 г.). Русия търпи поражение, макар и не съкрушително, но което разкрива всички минуси на политическата и икономическата система.

На 30 март 1867 г. във Вашингтон се подписва споразумение за продажбата на Аляска и Алеутските острови на Съединените американски щати. Решението е продиктувано от крайно необходимите средства за крайно необходимите реформи. Николай I, който умира преди края на войната, оставя на наследника си Александър II много неразрешени въпроси. И за да се измъкне от кризата, да вдигне икономиката и да възстанови престижа си на международната сцена, Русия има нужда от сила, следователно – от пари...

(рус.ез.)

Исторический расчёт: почему Россия продала Аляску

150 лет назад, 18 октября 1867 года, в городе Новоархангельск (теперь он называется Ситка) был спущен российский стяг и поднят флаг США. Эта символическая церемония закрепляла переход наших американских территорий к Соединённым Штатам. День Аляски — это праздник, который отмечают в штате 18 октября. Однако споры о целесообразности продажи территории не утихают до сих пор. Почему Россия отказалась от своих владений в Америке — в материале RT.

В начале 60-х годов XIX века Россия находилась в кризисе, который был связан с поражением в Крымской войне (1853—1856). Россия потерпела пусть не сокрушительное, но крайне неприятное поражение, которое обнажило все минусы политической и экономической системы.

30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов Соединённым Штатам Америки. Решение... Многое нуждалось в реформировании. Николай I, который скончался ещё до завершения войны, оставил наследнику, Александру II, много нерешённых вопросов. И чтобы выбраться из кризиса, поднять экономику и восстановить авторитет на международной арене, требовались силы и деньги.

На этом фоне Аляска не выглядела выгодным активом. Экономическим смыслом освоения американских территорий был в первую очередь пушной промысел. Однако к середине XIX века этот ресурс был в значительной степени исчерпан. Российские промышленники, находясь вдалеке от «государева ока», не заботились о сохранении природного богатства. Морской зверёк калан, мех которого и представлял самый ценный ресурс, уже тогда находился на грани уничтожения из-за бесконтрольного промысла.

Прагматичный расчёт

Ни российское правительство, ни жители русской Аляски не имели представления о том, что регион богат золотом и нефтью. Да и ценилась нефть в те годы совсем не так, как сегодня. Аляска находилась в долгих месяцах морского пути от Санкт-Петербурга, поэтому реальной возможности контроля за ней у правительства не было. Скептикам также можно напомнить, что за освоение северо-востока азиатской части страны Россия как следует взялась лишь в советские годы. Вряд ли бы Аляску осваивали быстрее и эффективнее, чем Чукотку.

Наконец, лишь незадолго до продажи Аляски Россия заключила Айгунский и Пекинский договоры. По ним в состав государства вошли значительные территории Дальнего Востока, всё нынешнее Приморье, значительная часть современного Хабаровского края и Амурской области. Все эти земли требовали интенсивного освоения (именно для этого был основан Владивосток).

Айгунский договор был заслугой выдающегося администратора, генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьёва-Амурского, которого каждый россиянин сегодня знает по изображению его памятника на пятитысячной купюре. Именно он был инициатором идеи продажи Аляски. А уж Муравьёва-Амурского сложно упрекнуть в отсутствии патриотизма. Его позиция сводилась как раз к рациональному выбору, хорошо выраженному в пословице «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь».

России предстояло или закрепиться на богатейшем Дальнем Востоке, или продолжать цепляться за отдалённую Аляску. В правительстве понимали: если американцы или британцы из соседней Канады возьмутся за отдалённый форпост всерьёз, то воевать на равных с ними не получится — слишком велики расстояния для переброски войск, слишком уязвима инфраструктура.

Аляска в обмен на империю

Продажа удалённых территорий не являлась какой-то уникальной российской практикой. В начале XIX века Франция продала США гораздо более тёплую, близкую к метрополии и богатую очевидными на тот момент ресурсами Луизиану. Свежими и не лучшими примерами были Техас и Калифорния, которые уступила Мексика за бесценок после прямой американской агрессии. Между луизианским и техасским вариантом Россия выбрала первый.

В 60-е годы XIX века США и Россия находились на пике дружественных отношений. Поводы для политических конфликтов между государствами ещё не появились, к тому же Россия оказала поддержку Вашингтону в ходе гражданской войны. Поэтому переговоры о продаже Аляски шли в спокойном тоне и на взаимовыгодных условиях, хотя и не обошлось без торга. Никакого давления США на Россию не оказывали, да и не имели для этого ни оснований, ни инструментов. Передача американских территорий США стала хотя и секретной, но совершенно прозрачной для самих участников сделкой.

За Аляску Россия получила около 11 млн рублей. Сумма по тем временам значительная, но всё же за Аляску дали меньше, чем, например, за Луизиану. Даже с учётом такой «бросовой» цены с американской стороны далеко не все были уверены, что покупка себя оправдает. Вырученные за Аляску деньги были потрачены на железнодорожную сеть, которая тогда только строилась в России.

Так что благодаря этой сделке развивался российский Дальний Восток, строились железные дороги, а также осуществлялись успешные реформы Александра II, которые обеспечили России экономический рост, вернули международный авторитет и позволили избавиться от последствий поражения в Крымской войне.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели