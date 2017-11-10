/Поглед.инфо/ На 27 септември 2017 година Русия се избави от такова оръжие за масово унищожение като химическото. Унищожаването се извърши от декември 2002 година в съответствие с международната Конвенция за забраната на химическо оръжие (КХО). Подписването под условията на Конвенцията от страна на Руската федерация стана през януари 1993 година, а ратификацията се състоя през 1997 година. Като цяло в Русия бяха унищожени 39,97 хил. тона отровни вещества. Сред онези, които подписаха КХО от такова оръжие се избавиха Великобритания, Франция, Италия, Индия, КНР, Иран. А аутсайдери както винаги се оказаха Съединените американски щати. На фона на историята с оръжейния плутоний, това съвсем не е за учудване.

Унищожаването на отровните вещества се извърши на четири етапа. В хода на изпълнението бяха унищожени 8 производства, 16 бяха заменени с нов профил, а в местата, където се намираха армейските арсенали с химическо оръжие (те бяха 7) бяха построени предприятия за унищожаването на отровните вещества. След реализирането на трите етапа, четири от шестте предприятия отново смениха профила си или са в процес на смяна за използване във фармацевтиката или, например за целите на Росатом. Последни на обекта в Кизенер бяха унищожени отровните вещества, с които бяха напълнени снаряди за стволната артилерия и реактивните системи за залпов огън. При това корпусите на снарядите и ракетите ще бъдат утилизрани малко по-късно, в това число и през 2018 година, още повече, че няма с какво да бъдат заредени и няма къде на бъдат “запълнени”. И така, ние изпълнихме програмата за унищожаване на ХО, макар, че нашите планове предполагаха ликвидация на ХО до 2020 година. Както и всички други страни, подписали Конвенцията (освен Израел – подписал, но не изпълнява, а не са я подписали и не я изпълняват – Египет, Судан, КНДР). Пикантен момент е, че за ликвидирането на нашето ХО Западът събра 1 милиард долара (доколкото разбирам става дума за долара през 2000-2002 година по тогавашния курс), а всичките разходи бяха 330 млрд. рубли (изобщо за историята на ликвидацията в Русия досие на ТАСС тук). Нека и ние да сме изпаднали извън крайния срок – 29 април 2012 година, но американската ситуация вече започва да предизвиква въпроси.

Какво става с американците? Бяха заявени 8 арсенала. Няма информация за производството. И това вече е странно. Още повече, че нашите успяха само на 2/3 да сменят профила. И то дали със замяна на оборудването или неговата утилизация – не е известно. По повод на количеството отровни вещества – тук също има въпроси – има цифри – от 28,5 до 40 хил. тона. Объркване добавя и американската местна система за измерване, когато техните тонове при проверка се оказват 907 и малко отгоре килограма (американски тон). Известно е, че към днешен ден САЩ са се освободили от 90% от отровните вещества предимно по пътя на изгарянето, като това се случи през 2012 година. Защо им трябва да американците срок до 2023 година за останалите около 3 хил. тона (ако действително са толкова, а не са “намерили” още) изобщо не е ясно. А между другото сред неунищоженото има зарин. Помните ли Хан-Шайхун? А като се има предвид, че именно американският кораб изнасяше химическото оръжие от Сирия, може да се допусне, че е възможно да е останало скрито или някакво количество отровни вещества или даже корпуси на боеприпаси (ако те са били изнасяни, а ако не са били изнасяни, разбираемо е защо не беше показан нито един фрагмент от бомбата – те просто го нямат, а химическата бомба изобщо не се фрагментира, тък като е огромен разпръсквач), които биха могли да бъдат напълнени с докаран от САЩ зарин и никой не може да докаже, че той е от САЩ. Впрочем, какво има Израел и може ли той да използва това в Сирия за провокации или даже за бойни действия е неизвестно. Между другото нашето Министерство на отбраната обоснова защо не би могло да има удар от Су-22 по Хан-Шейхун – защото освен фантазиите на всякакви “каски” и ОЗХО (Организацията за забрана на химическото оръжие - бел.пр.) на ООН има ТТХ (тактико-технически характеристики – бел.пр.) на самолета и съответната авиационна бомба (това е като да обосновеш, защо автомобила може “да подреже” летящ въртолет).

(рус.ез.)

Что же го­во­рят аме­ри­кан­цы на при­зы­вы не тянуть с уни­что­же­ни­ем? На­при­мер такое через офи­ци­аль­но­го пред­ста­ви­те­ля Пен­та­го­на пол­ков­ни­ка Бал­дан­зу:

"США при­вер­же­ны вы­пол­не­нию обя­за­тельств по полной лик­ви­да­ции своих за­яв­лен­ных за­па­сов хи­мо­ру­жия, - ука­за­ла Бал­дан­за. - Мы со­блю­да­ем на­ме­чен­ный график ути­ли­за­ции с тем, чтобы за­вер­шить данный про­цесс к сроку, ко­то­рый мы сами уста­но­ви­ли, - к концу 2023 года. Преды­ду­щие пред­по­ла­га­е­мые сроки пе­ре­но­си­лись в те­че­ние ряда лет из-за про­блем тех­но­ло­ги­че­ско­го ха­рак­те­ра, а не "от­сут­ствия необ­хо­ди­мых средств". Россия по­лу­чи­ла на эти цели зна­чи­тель­ные сред­ства от меж­ду­на­род­ных до­но­ров (вклю­чая США)".

Что же они такое пы­та­ют­ся уни­что­жить, что стал­ки­ва­ют­ся с "тех­но­ло­ги­че­ски­ми" про­бле­ма­ми? Ничего такого, что не было уни­что­же­но в России. Так и про деньги - один мил­ли­ард с Запада в начале 2000-ых это 28-31 мил­ли­ард рублей - меньше 1/10 наших затрат. Если что, то за­тра­ты России на­ча­лись до начала пер­во­го этапа в 2002 году. По поводу аме­ри­кан­цев же можно по­лу­чить много от­ве­тов. Ко­неч­но есть и такой (там же где и ин­тер­вью гос­по­жи пол­ков­ни­ка), вполне про­стой:

Как под­чер­ки­ва­ло Управ­ле­ние по хи­мо­ру­жию, за­держ­ки были вы­зва­ны тех­но­ло­ги­че­ски­ми про­бле­ма­ми, бю­ро­кра­ти­че­ски­ми про­во­лоч­ка­ми и про­те­ста­ми эко­ло­гов. По­след­них, в част­но­сти, не устра­и­вал ос­нов­ной способ уни­что­же­ния ОВ - со­жже­ние, при ко­то­ром, со­глас­но за­яв­ле­ни­ям за­щит­ни­ков при­ро­ды, вы­бра­сы­ва­е­мые в ат­мо­сфе­ру ве­ще­ства ока­зы­ва­ют вред­ное воз­дей­ствие на здо­ро­вье че­ло­ве­ка.

С по­мо­щью за­ко­но­да­те­лей и судов эко­ло­гам уда­лось за­ста­вить Пен­та­гон при­бег­нуть к дру­го­му спо­со­бу - хи­ми­че­ской ней­тра­ли­за­ции. Для этого, в част­но­сти, при­ш­лось стро­ить новый корпус на объ­ек­те в Пуэбло за $725 млн. Там сейчас идет про­цесс ути­ли­за­ции при­мер­но 780 тыс. сна­ря­дов с ипри­том, что обой­дет­ся в общей слож­но­сти, по оцен­кам экс­пер­тов, в $4,5 млрд, то есть $5 тыс. за снаряд. (моё при­ме­ча­ние - у нас вся про­грам­ма в ценах 2017 года 5,5 млрд. дол­ла­ров!)

Пред­ставь­те себе, более 10 лет (ка­жет­ся речь о 15 годах) сжи­га­ли отрав­ля­ю­щие ве­ще­ства и вдруг, когда оста­лось менее 10 % вдруг со­об­ра­зи­ли, что это непра­виль­но - даёшь хи­ми­че­скую ней­тра­ли­за­цию! О как! Только ли здесь "во­ен­ный попил" или здесь есть и что-то иное? На­при­мер об­ра­ти­мость про­цес­са? Ведь аб­со­лют­но та же си­ту­а­ция скла­ды­ва­ет­ся с аме­ри­кан­ским за­во­дом по пе­ре­ра­бот­ке плу­то­ния ко­то­рый проще за­крыть чем до­стро­ить. И тут же пред­ла­га­ют­ся для "уни­что­же­ния" плу­то­ния аль­тер­на­ти­вы, не обес­пе­чи­ва­ю­щие необ­ра­ти­мость про­цес­са. Как и не ясно, что стало с их про­из­вод­ства­ми отрав­ля­ю­щих ве­ществ - раз­вез­ли обо­ру­до­ва­ние по разным фе­де­раль­ным скла­дам, как было с ча­стя­ми "уни­что­жа­е­мых" ракет по СНВ-2 в 90-ые? Вполне воз­мож­но, что здесь есть ещё и игра на тему того, чтобы США ЕЩЁ что-то по­лу­чи­ли за ис­пол­не­ние до­го­во­ра - от страны тор­га­шей иного ждать не при­хо­дит­ся. Хотя есть и иной ва­ри­ант и даже два или три...

Итак, США под раз­ны­ми пред­ло­га­ми по сути са­бо­ти­ру­ют все взятые на себя обя­за­тель­ства по со­кра­ще­нию оружия мас­со­во­го уни­что­же­ния. Это вы­зы­ва­ет оза­бо­чен­ность России. И де­мон­стри­ру­ет недо­го­во­ро­спо­соб­ность США. Опас­ную в свете их игр с ге­но­мом че­ло­ве­ка и опас­ны­ми ин­фек­ци­я­ми. Игр на грани фола - потому как даже на­це­лен­ное, к при­ме­ру, на рус­ских, био­ору­жие вполне может немно­го му­ти­ро­вать и вы­ко­сить че­ло­ве­че­ство в целом. При том я не удив­люсь если всплеск вни­ма­ния к про­бле­мам с ору­жи­ем мас­со­во­го по­ра­же­ния идёт в свете под­го­тав­ли­ва­е­мой новой ини­ци­а­ти­вы России или рас­ши­ре­нию дей­ствия Кон­вен­ция о за­пре­ще­нии раз­ра­бот­ки, про­из­вод­ства и на­коп­ле­ния за­па­сов бак­те­рио­ло­ги­че­ско­го (био­ло­ги­че­ско­го) и ток­син­но­го оружия и об их уни­что­же­нии (КБТО) или по­пыт­ки начать диалог по новой кон­вен­ции ко­то­рая за­пре­тит ко­па­ние в геноме че­ло­ве­ка в ин­тере­сах во­ен­ных раз­ра­бо­ток(на­при­мер неболь­шой обзор про­бле­мы здесь) и тем более во­ен­ное ис­поль­зо­ва­ние не по­име­нован­ных в других кон­вен­ци­ях опас­но­стей для здо­ро­вья и жизни че­ло­ве­ка (ИМХО там о ви­ру­сах скорее нет чем есть). За это го­во­рят под­ни­ма­е­мые высшим по­ли­ти­че­ским ру­ко­вод­ством России во­про­сы как в рамках част­ных яв­ле­ний(сбор био­ма­те­ри­а­ла аме­ри­кан­ца­ми) так и об­суж­де­ния под­хо­да к про­бле­ме. Опас­ность без­услов­но есть, но на­сколь­ко велика может по­ка­зать только время.

Вообще есть и плохой ва­ри­ант, когда США пы­та­ют­ся оста­вить себе воз­мож­ность ма­нёв­ра в пред­сто­я­щей, по их мнению неиз­беж­ной, кон­фрон­та­ции. В ко­то­рой всё сго­дит­ся и плу­то­ний для новых ракет, и остат­ки боевых отрав­ля­ю­щих ве­ществ и новые об­раз­цы био­ло­ги­че­ско­го оружия, ко­то­рое без­услов­но раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся. Кстати тогда плу­то­ни­е­вая и хи­ми­че­ская про­бле­ма могут ока­зать­ся МАС­КИ­РОВ­КОЙ, чтобы пока мы до­би­ва­ем­ся от них уни­что­же­ния чего-то от­но­си­тель­но про­сто­го, но тем не мене ужас­но­го, они успеют за­кон­чить раз­ра­бот­ку в об­ла­сти ге­не­ти­че­ско­го/био­ло­ги­че­ско­го оружия. Во­ен­ные био­ла­бо­ра­то­рии США в стра­нах быв­ше­го СССР явно тоже не просто свой хлеб едят и га­до­сти в виде ре­гу­ляр­но воз­ни­ка­ю­щей вроде бы на пустом месте аф­ри­кан­ской чумы свиней могут ока­зать­ся ерун­дой перед вы­ка­ши­ва­ю­щей из­би­ра­тель­но рус­ское на­се­ле­ние бо­лез­нью. Про это писали ещё в конце 90ых как о ги­по­те­ти­че­ском ва­ри­ан­те, но с тех пор, если таких раз­ра­бо­ток и не было на тот момент, то по­явить­ся та­ко­вые аме­ри­кан­ские про­ек­ты могли и притом се­рьёз­но про­дви­нуть­ся. Потому как раз развал СССР не дал полной победы, то явно были рас­смот­ре­ны и прочие ва­ри­ан­ты. Впро­чем, увидим, но, на­де­юсь, не то, что пред­по­ло­же­но из пло­хо­го. В лучшем случае мы видим тех­но­ло­ги­че­ский и фи­нан­со­вый кризис в США, когда нет ни денег ни тех­но­ло­гий даже на ис­пол­не­ние меж­ду­на­род­ных обя­за­тельств...

PS

Анек­дот в "тему" разору­же­ния.

70-ые. Бреж­нев с аме­ри­кан­ским пре­зи­ден­том (пускай Ник­со­ном) до­го­во­ри­лись об уни­что­же­нии ядер­но­го оружия. До­го­во­ри­лись, ис­пол­ни­ли, от­чи­та­лись в ООН о полном ядер­ном разору­же­нии. И тут звонит Бреж­не­ву Никсон и со­об­ща­ет: "Гос­по­дин Бреж­нев, у нас таки оста­лось 50 ракет с ядер­ными бо­е­го­лов­ка­ми. Вам 24 часа на раз­мыш­ле­ния - сда­вай­тесь!". Сидит Бреж­нев зажав голову руками и думает "Обманули сво­ло­чи!". Тут с до­кла­дом сек­ре­тарь. "Леонид Ильич! Тут от про­филь­но­го ми­ни­стер­ства доклад! Мы по­то­ро­пи­лись с до­кла­дом о ядер­ном разору­же­нии! Ми­ни­стер­ство гео­ло­гии до­кла­ды­ва­ет что их гео­ло­ги в тайге нашли нашу ра­кет­ную базу. Ком­пе­тент­ные то­ва­ри­щи из КГБ и ми­но­обо­ро­ны уже на месте. На­счи­та­но уже более 100 ракет...". Мораль: пока у нас бесхозяйствен­ность - мы непобедимы!

Интересно, янки им руководствуются?

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