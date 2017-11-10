/Поглед.инфо/ На 27 септември 2017 година Русия се избави от такова оръжие за масово унищожение като химическото. Унищожаването се извърши от декември 2002 година в съответствие с международната Конвенция за забраната на химическо оръжие (КХО). Подписването под условията на Конвенцията от страна на Руската федерация стана през януари 1993 година, а ратификацията се състоя през 1997 година. Като цяло в Русия бяха унищожени 39,97 хил. тона отровни вещества. Сред онези, които подписаха КХО от такова оръжие се избавиха Великобритания, Франция, Италия, Индия, КНР, Иран. А аутсайдери както винаги се оказаха Съединените американски щати. На фона на историята с оръжейния плутоний, това съвсем не е за учудване.
Унищожаването на отровните вещества се извърши на четири етапа. В хода на изпълнението бяха унищожени 8 производства, 16 бяха заменени с нов профил, а в местата, където се намираха армейските арсенали с химическо оръжие (те бяха 7) бяха построени предприятия за унищожаването на отровните вещества. След реализирането на трите етапа, четири от шестте предприятия отново смениха профила си или са в процес на смяна за използване във фармацевтиката или, например за целите на Росатом. Последни на обекта в Кизенер бяха унищожени отровните вещества, с които бяха напълнени снаряди за стволната артилерия и реактивните системи за залпов огън. При това корпусите на снарядите и ракетите ще бъдат утилизрани малко по-късно, в това число и през 2018 година, още повече, че няма с какво да бъдат заредени и няма къде на бъдат “запълнени”. И така, ние изпълнихме програмата за унищожаване на ХО, макар, че нашите планове предполагаха ликвидация на ХО до 2020 година. Както и всички други страни, подписали Конвенцията (освен Израел – подписал, но не изпълнява, а не са я подписали и не я изпълняват – Египет, Судан, КНДР). Пикантен момент е, че за ликвидирането на нашето ХО Западът събра 1 милиард долара (доколкото разбирам става дума за долара през 2000-2002 година по тогавашния курс), а всичките разходи бяха 330 млрд. рубли (изобщо за историята на ликвидацията в Русия досие на ТАСС тук). Нека и ние да сме изпаднали извън крайния срок – 29 април 2012 година, но американската ситуация вече започва да предизвиква въпроси.
Какво става с американците? Бяха заявени 8 арсенала. Няма информация за производството. И това вече е странно. Още повече, че нашите успяха само на 2/3 да сменят профила. И то дали със замяна на оборудването или неговата утилизация – не е известно. По повод на количеството отровни вещества – тук също има въпроси – има цифри – от 28,5 до 40 хил. тона. Объркване добавя и американската местна система за измерване, когато техните тонове при проверка се оказват 907 и малко отгоре килограма (американски тон). Известно е, че към днешен ден САЩ са се освободили от 90% от отровните вещества предимно по пътя на изгарянето, като това се случи през 2012 година. Защо им трябва да американците срок до 2023 година за останалите около 3 хил. тона (ако действително са толкова, а не са “намерили” още) изобщо не е ясно. А между другото сред неунищоженото има зарин. Помните ли Хан-Шайхун? А като се има предвид, че именно американският кораб изнасяше химическото оръжие от Сирия, може да се допусне, че е възможно да е останало скрито или някакво количество отровни вещества или даже корпуси на боеприпаси (ако те са били изнасяни, а ако не са били изнасяни, разбираемо е защо не беше показан нито един фрагмент от бомбата – те просто го нямат, а химическата бомба изобщо не се фрагментира, тък като е огромен разпръсквач), които биха могли да бъдат напълнени с докаран от САЩ зарин и никой не може да докаже, че той е от САЩ. Впрочем, какво има Израел и може ли той да използва това в Сирия за провокации или даже за бойни действия е неизвестно. Между другото нашето Министерство на отбраната обоснова защо не би могло да има удар от Су-22 по Хан-Шейхун – защото освен фантазиите на всякакви “каски” и ОЗХО (Организацията за забрана на химическото оръжие - бел.пр.) на ООН има ТТХ (тактико-технически характеристики – бел.пр.) на самолета и съответната авиационна бомба (това е като да обосновеш, защо автомобила може “да подреже” летящ въртолет).
(рус.ез.)
Что же говорят американцы на призывы не тянуть с уничтожением? Например такое через официального представителя Пентагона полковника Балданзу:
"США привержены выполнению обязательств по полной ликвидации своих заявленных запасов химоружия, - указала Балданза. - Мы соблюдаем намеченный график утилизации с тем, чтобы завершить данный процесс к сроку, который мы сами установили, - к концу 2023 года. Предыдущие предполагаемые сроки переносились в течение ряда лет из-за проблем технологического характера, а не "отсутствия необходимых средств". Россия получила на эти цели значительные средства от международных доноров (включая США)".
Что же они такое пытаются уничтожить, что сталкиваются с "технологическими" проблемами? Ничего такого, что не было уничтожено в России. Так и про деньги - один миллиард с Запада в начале 2000-ых это 28-31 миллиард рублей - меньше 1/10 наших затрат. Если что, то затраты России начались до начала первого этапа в 2002 году. По поводу американцев же можно получить много ответов. Конечно есть и такой (там же где и интервью госпожи полковника), вполне простой:
Как подчеркивало Управление по химоружию, задержки были вызваны технологическими проблемами, бюрократическими проволочками и протестами экологов. Последних, в частности, не устраивал основной способ уничтожения ОВ - сожжение, при котором, согласно заявлениям защитников природы, выбрасываемые в атмосферу вещества оказывают вредное воздействие на здоровье человека.
С помощью законодателей и судов экологам удалось заставить Пентагон прибегнуть к другому способу - химической нейтрализации. Для этого, в частности, пришлось строить новый корпус на объекте в Пуэбло за $725 млн. Там сейчас идет процесс утилизации примерно 780 тыс. снарядов с ипритом, что обойдется в общей сложности, по оценкам экспертов, в $4,5 млрд, то есть $5 тыс. за снаряд. (моё примечание - у нас вся программа в ценах 2017 года 5,5 млрд. долларов!)
Представьте себе, более 10 лет (кажется речь о 15 годах) сжигали отравляющие вещества и вдруг, когда осталось менее 10 % вдруг сообразили, что это неправильно - даёшь химическую нейтрализацию! О как! Только ли здесь "военный попил" или здесь есть и что-то иное? Например обратимость процесса? Ведь абсолютно та же ситуация складывается с американским заводом по переработке плутония который проще закрыть чем достроить. И тут же предлагаются для "уничтожения" плутония альтернативы, не обеспечивающие необратимость процесса. Как и не ясно, что стало с их производствами отравляющих веществ - развезли оборудование по разным федеральным складам, как было с частями "уничтожаемых" ракет по СНВ-2 в 90-ые? Вполне возможно, что здесь есть ещё и игра на тему того, чтобы США ЕЩЁ что-то получили за исполнение договора - от страны торгашей иного ждать не приходится. Хотя есть и иной вариант и даже два или три...
Итак, США под разными предлогами по сути саботируют все взятые на себя обязательства по сокращению оружия массового уничтожения. Это вызывает озабоченность России. И демонстрирует недоговороспособность США. Опасную в свете их игр с геномом человека и опасными инфекциями. Игр на грани фола - потому как даже нацеленное, к примеру, на русских, биооружие вполне может немного мутировать и выкосить человечество в целом. При том я не удивлюсь если всплеск внимания к проблемам с оружием массового поражения идёт в свете подготавливаемой новой инициативы России или расширению действия Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) или попытки начать диалог по новой конвенции которая запретит копание в геноме человека в интересах военных разработок(например небольшой обзор проблемы здесь) и тем более военное использование не поименованных в других конвенциях опасностей для здоровья и жизни человека (ИМХО там о вирусах скорее нет чем есть). За это говорят поднимаемые высшим политическим руководством России вопросы как в рамках частных явлений(сбор биоматериала американцами) так и обсуждения подхода к проблеме. Опасность безусловно есть, но насколько велика может показать только время.
Вообще есть и плохой вариант, когда США пытаются оставить себе возможность манёвра в предстоящей, по их мнению неизбежной, конфронтации. В которой всё сгодится и плутоний для новых ракет, и остатки боевых отравляющих веществ и новые образцы биологического оружия, которое безусловно разрабатывается. Кстати тогда плутониевая и химическая проблема могут оказаться МАСКИРОВКОЙ, чтобы пока мы добиваемся от них уничтожения чего-то относительно простого, но тем не мене ужасного, они успеют закончить разработку в области генетического/биологического оружия. Военные биолаборатории США в странах бывшего СССР явно тоже не просто свой хлеб едят и гадости в виде регулярно возникающей вроде бы на пустом месте африканской чумы свиней могут оказаться ерундой перед выкашивающей избирательно русское население болезнью. Про это писали ещё в конце 90ых как о гипотетическом варианте, но с тех пор, если таких разработок и не было на тот момент, то появиться таковые американские проекты могли и притом серьёзно продвинуться. Потому как раз развал СССР не дал полной победы, то явно были рассмотрены и прочие варианты. Впрочем, увидим, но, надеюсь, не то, что предположено из плохого. В лучшем случае мы видим технологический и финансовый кризис в США, когда нет ни денег ни технологий даже на исполнение международных обязательств...
PS
Анекдот в "тему" разоружения.
70-ые. Брежнев с американским президентом (пускай Никсоном) договорились об уничтожении ядерного оружия. Договорились, исполнили, отчитались в ООН о полном ядерном разоружении. И тут звонит Брежневу Никсон и сообщает: "Господин Брежнев, у нас таки осталось 50 ракет с ядерными боеголовками. Вам 24 часа на размышления - сдавайтесь!". Сидит Брежнев зажав голову руками и думает "Обманули сволочи!". Тут с докладом секретарь. "Леонид Ильич! Тут от профильного министерства доклад! Мы поторопились с докладом о ядерном разоружении! Министерство геологии докладывает что их геологи в тайге нашли нашу ракетную базу. Компетентные товарищи из КГБ и минообороны уже на месте. Насчитано уже более 100 ракет...". Мораль: пока у нас бесхозяйственность - мы непобедимы!
Интересно, янки им руководствуются?
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