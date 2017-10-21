/Поглед.инфо/ От всички останали безплатни развлечения за украинците, ежегодният фестивал "Трети Майдан" заема специално място. Това безполезно, но ярко действие пред Радата за посветените украинци има сакрален, почти религиозен смисъл, което само те разбират. Да излезнат по улиците, да викат, да размахват юмруци, да скачат и да вярват, че животът ще се подобри от това могат само истинските укри, които незнаят, че техният Майдан е само евтина декорация на задокеанския цирк, от който има някакви последствия само в случай на заповед от задокеанските сили.

Превръщайки се в традиционен през последните години, Майданът този път се прояви с името на грузинеца, ядащ вратовръзки, Саакашвили, и започна вчера сутринта на площада пред Радата. От ранна сутрин на трите основни входа на площада се появиха "рамки", създадени от представителите на Автомайдана. Тези рамки бяха с два отвора с надпис "Аз съм м**к", а другият - "Аз слушам народа". Трябва да кажа, че самите хора дискутираха повече тарифите, медицинската реформа и реформата по отмяна на пенсиите, но Автомайданът реши, че знае най-добре от какво имат нужда хората.

Както заявиха участниците във фестивала, този път искат премахването на депутатския имунитет, промени в изборното законодателство и създаване на антикорупционен съд. Малко по-късно Михаил Саакашвили се събуди и поиска оставката на Порошенко. Въпреки това, как да се изпълни това желание, като се има предвид, че в Украйна дори няма закон за импийчмънт на президента. Но на Майдана важното е не да се мисли, а да се крещи и да се скача по-високо.

/рус.ез./

Напомним, после победы «революции гидности» в 2014 году следующий массовый Майдан был 31 августа 2015 года из-за поправок в Конституцию. Тогда депутат «Свободы» Юрий Сиротюк резиновой дубинкой избивал бойцов Национальной Гвардии, а Ирина Фарион — шестом, остальные депутаты тикали из Рады через подземный переход. В конце концов один из «Свободовцев» бросил боевую гранату, в результате взрыва которой погибло 4 человека и пострадали десятки — правоохранители и журналисты (в том числе два французских). Следующий массовый Майдан прошел 15 ноября прошлого года, когда банковский Майдан слился с тарифным. Между ними было еще с десяток майданчиков поменьше. Нынешний же Майдан отличается тем, что он знаменует собой начало предвыборной кампании в президенты Украины, а значит и должен проводиться с особым размахом.

По такому случаю на площади собрался весь «цвет» новой Украины: организаторами акции выступили, кроме Саакашвили, партия львовского главы «Самопомич», ВО «Батькивщина» Тимошенко, «Движение новых сил» Саакашвили, а также заслуженные нацисты из ВО «Свобода», «Национального корпуса», батальона «Донбасс» и «Правого сектора». Уличным атаманом снова стал бывший депутат, почетный блокадник Донбасса, раненый в седалищный нерв Семен Семенченко.

Согласно традиции, Майдан должна посетить перемога и внесенный «испугавшимся» Порошенко законопроект об отмене неприкосновенности депутатам, как раз этой перемогой и был объявлен. Правда, пока толпа радовалась, сами украинские СМИ отметили, что это не уступка протестующим, а затягивание принятия этого документа еще не на один месяц. Дело в том, что Рада проголосовала за направление этого законопроекта на рассмотрение Конституционного суда. Если учесть, что в последнее время КСУ работает под хлипким руководством и.о. и никаких серьезных вопросов давно не рассматривает, ожидать, что неприкосновенность будет у судей КС в приоритете, по меньшей мере, наивно. Зато Петр Алексеевич, который проявил внезапное желание погреться на Мальте и встретиться с местным президентом, заявил, что «рад тому, что мои инициативы нашли такой отклик и в сердцах людей, и у организаторов акции». И если теперь «вдруг» закон не примут, а его не примут — кто же в Раде сам себе враг, то виноваты будут депутаты, судьи и Путин, но только не Порошенко.

Не обошлось, как водится, без драк и скандалов. Для разминки в словесном споре на тему кто у кого сколько украл денег, сошлись Ляшко и Тимошенко. В результате Олег Ляшко назвал Юлию брехухой, а та ответила, назвав Олега бобиком и чихуахуа Порошенко.

После разогрева, легендарный герой Украины депутат Парасюк немного попинал бывшего министра обороны этой же Украины, а ныне целого начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.

После того, как Парасюк надавал пинков начальнику Управления государственной охраны, остальные решили, что им сам Бог велел, и сначала закидали яйцами депутата Гончаренко, потом традиционно напали на правоохранителей (по итогам этой стычки счет по избитым составил 1-1). И наконец-то, под конец все-таки выловили живого депутата Олега Барна (того самого, который вытащил за причинное место Арсения Яценюка) и начали его от души мутузить. И могло бы это закончиться печально, но на помощь несчастному прискакал лично Саакашвили и как супермен вырвал беднягу из лап толпы.

Между делом, «активисты» как обычно разбили палатки и отобрали у Нацгвардии щиты.

После чего они объявили, что будут жить там до выполнения всех требований, то есть постоянно, и задумались, где по весне разбить огороды. В новом лагере уже вовсю верховодил почетный бомж всея Украины — Михаил Саакашвили.

Не обошлось, разумеется, и без Путина. В этот раз агентов Москвы нашли в рядах Семенченко, где бывший участник АТО вместе с салом пытался перепрятать автомат АКС, 5 боевых гранат РГД-5, цинковый ящик патронов калибра 5,45 мм. Как заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк — этот запасливый укровоин, как и Семенченко с Саакашвили, являются агентами Путина.

«Озвученная мной ранее информация нашла свое подтверждение. Безусловно, этой гоп-компании и этим отморозкам Саакашвили и Гришину (Семенченко) и в голову не приходило проводить мирные акции протеста. Они сразу были настроены на провокации и силовое противостояние с правоохранителями. Правоохранители действуют максимально корректно, чтобы избежать столкновений, поскольку мы осознаем, что именно это и нужно сегодня пророссийским провокаторам. Я сознательно говорю "пророссийским", потому все, что делают люди, провоцирующие стычки под ВР, сознательно или в темную сегодня используется нашим врагом. Безусловно, это будет топ-новостью на пропагандистских каналах», – заявил Шкиряк. Впрочем, удивительно было бы, если бы агентов Москвы не нашли. Как известно, Майдан, на котором не нашли агентов Путина, считается недействительным и не зачитывается у спонсоров.

Закончилось же все тривиально. После того, как СМИ весь день пугали депутатов штурмом со стороны Саакашвили и Семенченко, сам Семен заявил, что никакого штурма не будет, а бойцы батальона "Донбасс" пришли на площадь со щитами для того, чтобы не дать полиции возможность снести палатки, которые устанавливают митингующие. В итоге спикер Парубий закрыл заседание Рады и большинство депутатов пошли спать по домам. Задержали под Радой только «коллегу» - «белого вождя» батальона «Азов» Билецкого и еще пару депутатов. Спать идти собрались и большинство «активистов», некоторые еще пожаловались, что им ехать долго до родной хаты в регионы. Правда, остались и те, кто пожелал послушать ночью песни Саакашвили и рассказы о «подвигах» в Дебальцево от Семенченко. Правда, назвать их многочисленными сложно — всего перед Радой разбили 13 палаток.

На этом ежегодный Майдан можно считать закрытым. Протестующие, конечно, еще поживут на площади дня три, после чего оставшихся «попросят» полицейские. И даже в невероятном случае продолжения массовых празднований, у Порошенко есть козырь в рукаве — он всегда может начать новую война на Донбассе и объявить всех, кто против — предателями, вонзающими нож в спину своим солдатам. Такое мы уже тоже пару раз видели. Участники нынешних протестов забыли главный закон успеха — одобрение его со стороны США и их европейских вассалов. Без этого любой Майдан будет признан антидемократическим и бесполезным.

Главной же причиной фестиваля «Майдан-2017» скорей всего стала осень – “Унылая пора…”, любимое время года поэтов, философов, романтиков и психически нездоровых людей. Как говорят психиатры, осеннее обострение психических заболеваний обусловлено тем, что под воздействием солнечных лучей у людей вырабатывается гормон удовольствия серотонин, а при наступлении пасмурных дней количество этого гормона уменьшается. В результате у многих людей появляется раздражительность, эмоциональная неустойчивость, возникает чувство безысходности, тоска, тревога за свое будущее. Вот и получаем мы то «мировую революцию» путем поджога дверей французского центробанка у Павленского, то Майдан у украинских нацистов.

Короче, нам, со своими «скучными» парадами, олимпиадами и прочими «Бессмертными полками» не повторить и не понять всей сути шоу-политики Украины.

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