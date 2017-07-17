/Поглед.инфо/ Сравнително скорошните обсъждания на арменските власти с посланика на Европейския съюз (ЕС) в Ереван, полякът Петър Шивалски, въпреки че са били главно около проблемите за "качеството" на парламентарните избори през април в страната, в действителност се спряха на един от основните спорни въпроси, продължаващ да помрачава всички предвидими и непредвидими въпроси от дневния ред на преговорите Армения - ЕС относно прословутия "актуализиран документ за асоциирането."



/рус.ез./

Хотя и тут у наглеца Свитальского – явнейший «прокол», так как 10 июля 2017 г. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало, наконец, итоговый, заключительный доклад по парламентским выборам в Армении. В докладе озвучены оценки относительно всех этапов электорального процесса, правового поля, деятельности субъектов, участвующих в электоральном процессе, также представлены замечания на основе выявленных упущений. На основании этого БДИПЧ ОБСЕ озвучило предложения, которые призваны способствовать дальнейшему улучшению избирательных процессов. Но, согласно докладу, выборы оцениваются как «хорошо организованные, в целом соблюдались основополагающие свободы». Правовое поле, регулирующее электоральный процесс, наблюдатели охарактеризовали как всеобъемлющее. Обратившись к деятельности ЦИК РА, наблюдатели отметили, что на протяжении всего процесса организации выборов ЦИК соблюдала все установленные законом сроки и действовала эффективно.

Интересно будет узнать, как отнесётся польский дипломат, выставляющий себя поборником «западных демократических ценностей» в Армении от имени всего ЕС к подобным оценкам от такой же евро-интеграционной структуры, как и сам ЕС? И интересно также, как отнесутся европейские «хозяева» Свитальского к тому, что оценки ситуации во внутриполитическом поле Армении пана поляка с флажком ЕС не соответствуют докладу БДИПЧ ОБСЕ по армянским выборам? Тут даже неважно, в чём не сошлись власти Армении и Свитальский – тут важно уяснить, чей заказ «подбрасывать дровишек» в печь внутриполитической дестабилизации исполняли Свитальский и весь ЕС? Неужели только чинуш из Брюсселя? Но мы все прекрасно знаем, что чинуши и из Брюсселя, и из Страсбурга (по линии ПАСЕ), как правило, стараются не вступать в конфронтации с ОБСЕ и её органами. Завершая данный эпизод изложения, отмечу, что в докладе БДИПЧ относительно Избирательного кодекса Армении позитивно оценивается то обстоятельство, что разработка и принятие данного документа осуществлялись в условиях широкой консолидации, при этом были учтены ряд предложений как «Венецианской комиссии», так и БДИПЧ ОБСЕ. Процесс регистрации партий, блоков и кандидатов, согласно докладу, был достаточно всеобъемлющим, а затем все участвующие субъекты смогли без ограничений проводить агиткампанию. Авторы доклада приветствуют усилия властей по повышению точности списков избирателей, однако призывают продолжить меры по сокращению числа избирателей без полного адреса. В докладе положительно отмечается публикация отсканированных копий подписанных списков избирателей с участков в качестве важного фактора для идентификации избирателей, но рекомендуется, чтобы власти предприняли меры для обеспечения защиты личных данных избирателей. В связи с днём голосования представители наблюдательской миссии констатируют: он в целом прошёл спокойно и мирно, все процедуры, как правило, соблюдались, подсчёт голосов осуществлялся прозрачно. В докладе содержатся также предложения, представленные на основании зарегистрированных упущений. Так, в целях повышения доверия общества к законности выборов, авторы рекомендуют властям и политическим партиям принять меры, чтобы препятствовать подкупу и любой форме давления на граждан, и т.д.

Данный экскурс в сторону от темы, анонсированной в заголовке, на мой взгляд, необходим для того, чтобы мы наглядно представляли себе: пресловутый Запад неоднороден, и считать, что у нас на Западе одни доброжелатели и друзья, - это верх непроходимого и необоснованного оптимизма, в реалии всё обстоит куда хуже. Находятся «паны Свитальские» и «Педро Аграмунты», находятся те, кто ведёт с Арменией переговоры «об Ассоциации», наконец, находятся и те, которые тем или иным образом осуществляют многолетний прессинг на армянские власти. И не в последнюю очередь – в вопросе нужности – ненужности для страны флагмана энергетики Армении, т.е. Мецаморской АЭС. Напомню, что это – единственная в Закавказье АЭС, которая вырабатывает более трети всей электроэнергии Армении, это не менее 2 млрд. кВтч электроэнергии в год, и, по сути, является гарантом энергетической независимости страны, в частности, от соседей-врагов (Турция, Азербайджан) и просто малонадёжных соседей (Грузия). АЭС состоит из двух блоков, первый из которых введён в эксплуатацию в 1976 г., а второй - в 1980 г. Мецаморская АЭС имеет установленную мощность - 815 мВт. После декабрьского землетрясения 1988 г. в марте следующего года специальным постановлением правительства СССР станция была остановлена. 5 ноября 1995 г., после шести с половиной лет консервации, АЭС была повторно запущена. Этот факт не имеет аналогов в мировой истории атомной энергетики. Переговоры Армения – ЕС показывают, что вывод станции из эксплуатации по-прежнему остаётся главной целью Евросоюза. Прикрываются при этом европейские враги Армении откровенным трёпом о «несоответствии современным международным стандартам атомной безопасности». Одновременно с этим, вопреки точке зрения экспертов и политиков ЕС, по заключениям экспертов МАГАТЭ, эксплуатация действующего энергоблока Мецаморской АЭС не имеет особых проблем с безопасностью. Тем паче что всю нагрузку по обеспечению безопасности эксплуатации АЭС и усилению гарантий этой безопасности, наряду с МАГАТЭ, взяла на себя и многие годы достойно исполняет свои обязательства именно Россия, а не кто-то другой. И, по некоторым сведениям, в процессе переговоров с Ереваном, представители ЕС даже доходят до того, что почти в ультимативной форме требуют от Армении отказаться от российской помощи в вопросах Мецаморской АЭС.

Конечно, в Ереване есть специалисты именно сферы атомной энергетики, и они, надеюсь, наберутся гражданской смелости и как-нибудь найдут время и возможности для того, чтобы просветить население Армении, разъяснить кое-какие нюансы, чтобы граждане страны наглядно себе представили всю ситуацию вокруг Мецаморской АЭС. А чтобы разного рода и калибра руссоненавистники, прежде чем что-то ляпнуть нам в ответ, вспомнили бы о том, что этот объект национальной энергосистемы никогда не был собственностью России – скажу: речь, конечно, о временном периоде после 1991 г. С 2003 г. АЭС была лишь в доверительном управлении компании «Интер РАО ЕЭС», которая и не особо российская фирма, а – международный энергохолдинг, и с этой структурой после некто Чубайса и других «чубайсов» отнюдь не всё ясно. Однако в конце марта 2012 г. контракт с этим холдингом был расторгнут досрочно, поскольку «Интер РАО ЕЭС» заявила, что полностью выполнила свои обязательства по урегулированию долгов АЭС, в том числе для поставок топлива, сообщали 5 лет назад армянские и российские СМИ со ссылкой на источник в «Интер РАО ЕЭС». Почему я сейчас об этом вспоминаю? Да потому что именно с того времени (!), ещё точней – с середины мая 2016 г., давление ЕС на Армению в вопросе функционирования и эксплуатации Мецаморской АЭС превратилось в откровенный шантаж и политический рычаг манипуляций.

Тогда в Ереван скоропалительно прибыл в Ереване действующий глава главной дирекции Еврокомиссии по внешним связям управления по странам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Гюнар Виганд. И он многократно затем озвучивал то, что заявил в Ереване в мае 2012-го: Евросоюз настаивает на скорейшем закрытии Мецаморской АЭС! Более того, Организация по развитию ядерных технологий «Евроатом» готова предоставить заём в 200 млн. евро для закрытия нашей АЭС!!! Вот ещё слова Виганда: ЕС считает, что действующая Мецаморская АЭС «не соответствует сегодняшним требованиям ядерной безопасности». В то же время, ЕС не готов стимулировать проект строительства новой АЭС. С того же года «пошла в пляс» особого рода ажиотажность вокруг Мецаморской АЭС. Так, Иран не исключал возможности финансирования строительства в Армении новой АЭС. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил тогда министр иностранных дел Ирана, иранский сопредседатель армяно-иранской межправительственной комиссии Манучехр Мотакки, отвечая на вопросы журналистов. О своей готовности помочь Армении заменить Мецаморскую АЭС на новую, заявили и США. Бывший временный поверенный в делах США в Армении Энтони Годфри заявил, что США вместе с министерством энергетики Армении прорабатывают варианты наилучшего решения проблемы строительства новой АЭС. Однако реальную готовность оказать содействие Армении в осуществлении проекта строительства новой АЭС выразили именно российское правительство и российские энергетические компании.

Напомню также, что правительство Армении в 2006 г. объявило, что срок эксплуатации Армянской АЭС завершится в 2016 г. Армения, подписав План действий в рамках программы «нового европейского соседства», обязалась закрыть «устаревшую АЭС» в возможные кратчайшие сроки. Армянское правительство также заявило о том, что начат поиск потенциальных иностранных инвесторов, заинтересованных в том, чтобы вложить 1 миллиард долларов в строительство новой АЭС. Тогдашний президент страны Роберт Кочарян подтвердил намерение Армении в вопросе строительства новой атомной электростанции: «Проект строительства новой АЭС обоснован как с точки зрения энергетической безопасности, так и с экономической точки зрения». Сейчас, как мы знаем, благодаря усилиям армянских и российских специалистов и правительств, срок эксплуатации Мецаморской АЭС продлён ещё на 10 лет, следовательно, все разговоры, в том числе и с ЕС, и с иными западными структурами – это болтовня. И если она ещё продолжается, то, пожалуй, надо бы поинтересоваться у нынешней власти Армении, для чего Ереван сейчас лебезит перед Западом. Ведь и дурачащимся дилетантам понятно априори, что дальнейший вектор геополитической ориентации Армении во многом будет зависеть от того, какая страна профинансирует строительство новой атомной электростанции. Например, так в то время заявил председатель Демократической партии Армении Арам (Гаспарович) Саркисян. С ним невозможно не согласиться, и даже можно усилить его формулировку: от того, кто и как относится к вопросу функционирования и эксплуатации Мецаморской АЭС, можно запросто очертить круг союзников и врагов Армении и армянского народа.

Итак, как только «непонятный» «Интер РАО ЕЭС» вернул правительству Армении из доверительного управления Мецаморскую АЭС, Запад возобновил нападки на армянскую национальную систему энергетической независимости и энергетической безопасности. При этом игнорируя доклады экспертов МАГАТЭ об абсолютной безопасности станции при эксплуатации. В Евросоюзе не считаются даже с тем, что именно дни Спитакского землетрясения 1988 г. доказали, насколько значителен запас прочности в плане безопасности Мецаморской АЭС – именно потому её перезапуск вообще стал возможным. ЕС игнорирует всех и вся – в том числе и российских экспертов по безопасности и инженеров, считающих, что Мецаморскую АЭС спокойно можно эксплуатировать вплоть до 2025-2030 гг. Кто ж такой «умный», что считает себя более компетентным в вопросах безопасности эксплуатации атомных электростанций, чем эксперты МАГАТЭ и России – страны, где вообще впервые в мире начали сооружать АЭС и создавать ядерные реакторы для гражданских целей? Я постоянно напоминаю об этом, потому что энергоблоки Мецаморской АЭС – это, конечно же, плод трудов многочисленных советских инженеров-энергетиков и физиков-ядерщиков, а не американских или европейских. И нам также известно, насколько прогнила так называемая «европейская демократия», что и показали коррупционные скандалы в ПАСЕ, - взятки или иные виды мзды европейцы с радостью брали и берут от Турции и Азербайджана. А именно эти две страны время от времени подымают шумиху вокруг «грозящей ядерной катастрофы» из-за Мецаморской АЭС…

И вот ЕС, сей «светоч мировой ЛГБТ-демократии», постоянно идёт – явно не бескорыстно – на поводу у Анкары и Баку. Но только ли – на поводу Турции и Азербайджана? Вернёмся к заявлениям европейца Виганда от 2012 г. – ЕС не намерен или не может финансировать строительство новой АЭС в Армении, но готов «дать в долг» 200 млн. евро на консервацию и демонтаж Мецаморской АЭС. Со всего Запада только США – и то лицемерно-фарисейски – заявляли о том, что могли бы, вроде, поискать совместно с армянским правительством «варианты наилучшего решения проблемы строительства новой АЭС». Пять лет прошло – и вот нынешний посол США в Ереване Рич Миллз сулит республике чуть ли не миллиарды долларов инвестиций в энергетику. Хочешь-не хочешь, но мы вынуждены предположить, что ЕС выпрыгивает «из штанишек» и старается именно для США. При наличии Мецаморской АЭС или создании новой АЭС в Армении, все американские лживые трёпы о миллиардах инвестиций в армянскую энергетику – будут многими и быстро, простейшим образом, опрокинуты и опровергнуты. Страна-то небольшая, и особо много тут энергетических объектов не было, да и нет в них сверхсильной нужды – Армения, в принципе, давно экспортёр готовой, выработанной электроэнергии, чем в полной мере пользуется соседний доброжелатель Иран. Мешать нынешние энергетические мощности и потенциальные возможности Армении могут только Турции, Азербайджану, да ещё их покровителям – США и Израилю.

И выходит, что Евросоюз, давя на Ереван, преследует свои региональные интересы – я не исключаю, что не только «шкурные», денежные, но и политические, и создаёт экономические и энергетические преимущества своим ключевым партнёрам – Турции, Грузии и Азербайджану. А раз этим странам – то и, разумеется, США с «младшими США», т.е. Израилем. Если кому интересно, то могут найти прочитать работу российского эксперта-публициста Льва Гунина - «Кавказ как часть израильской территории», после чего любой адекватный и беспристрастный человек убедится в том, что Грузия и Азербайджан – давно израильские плацдармы в Закавказье, а Азербайджан – это чуть ли не придаток Израиля, и его пятая колонна на Кавказе. Кстати, отнюдь не зря 27 июня в Сеуле в рамках 2-го Международного совещания спикеров парламентов стран Евразии, где были представлены спикеры из 25 европейских и азиатских стран, видный иранский политики и экс-спикер Мажлеса (парламента) Ирана Али Ардашир Амоли Лариджани жёстко предупредил спикера парламента Армении Ара Баблояна: «Участие Израиля в споре между Азербайджаном и Арменией может иметь негативные последствия, а нерешённые вопросы должны быть решены путём диалога без вмешательства извне». (http://www.irna.ir/ru/News/3472722/) Я прекрасно понимаю, что Лариджани говорить не об атомной энергетике Армении, а об Арцахе и дальнейших возможных осложнениях в Арцахской проблеме из-за Израиля и попыток Еревана сблизиться с Тель-Авивом. Тем не менее, если мы будем постоянно помнить, что Турция и Азербайджан ведут жестокую борьбу с Арменией и Арцахом, а за спинами турок и азербайджанцев – именно США и Израиль, если также будем помнить, что в 2012 г. (см. выше слова Манучехра Мотакки) Иран также выражал готовность помочь Армении в вопросах атомной энергетики, то тогда нынешнее предупреждение Лариджани в адрес армянских властей приобретёт двоякий смысл.

Действительно, оглянёмся вокруг. Все страны региона инвестируют в создание энерго-генерирующих мощностей (Турция и Иран строят атомные электростанции, Азербайджан и Грузия запускают новые энергетические проекты), только Армении Запад предлагает свернуть свою атомную программу. Ну как тут не сказать – и почему же??? Если Запад не доверяет русским инженерам и физикам-ядерщикам, то просто обязан запретить Турции, ассоциированной с ЕС ещё с конца 60-х гг. XX века, заключать с Россией договор на строительство АЭС в Аккая. Понятно, что на Иран «прыжки» Запада не распространяются и никак не влияют – поэтому Иран и Россия достигли соглашения о строительстве и новых энергоблоков на Бушехрской АЭС, и в перспективе – о ещё не менее 10 новых АЭС. Но Турция – иное дело. Итак, туркам – считает Запад, - ВСЁ МОЖНО, даже российские проекты и реакторы, а армянам – НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ. Я лично убеждён, что ЕС абсолютно не самостоятелен и что данная структура – давно ещё одно «колесо» внешней политики США, или США-Израиля. Это уж кому как – на вкус и цвет. Более того, ЕС не требует закрытия АЭС в странах Западной Европы 2 в той же Франции, например, и так далее. И тут вот что вспоминается… Кто-то помнит, что было в хронологическом порядке на Балканах после самоликвидации СССР, помимо того, что разрушились структуры СЭВ и «Варшавский договор», а многие страны Балкан вступили в ЕС и НАТО? Верно – ВОЙНЫ и волны внутриполитической нестабильности, появление «феномена цветных революций», подавление титульных наций той или иной страны. Пример? Болгария. Имела АЭС «Козлодуй» и строила АЭС «Белене». По требованию ЕС, отказалась от продолжения строительства АЭС «Белене», а по «двойному» требованию США и ЕС, законсервировала и уничтожила фактически АЭС «Козлодуй». В Болгарии тут же подняли голову местные турки-националисты, во внутренние дела Болгарии тут же начала вмешиваться…естественно, Турция, а не Запад. В Югославии же, в Словении, Запад закрыл АЭС «Кршко». Всё это проходило в 1991-96 гг. И Болгария капитулировала – отныне там даже не болгары правят и что-то решают, а…турки и Запад. Югославия пыталась бороться, и тогда в 1996 г. ей устроили геноциды сербов и иных православных в Краине, Боснии и Герцеговине, а в 1999 г. НАТО напала на Югославию, и далее состоялся геноцид сербов и православных уже в Косово и Метохии. Поздней именно остатки Югославии – Сербия, стала полигоном для Запада для отработки методологий осуществления госпереворотом по типу «цветная революция».

Теперь вернёмся к Армении. Многократные попытки «цветной революции» здесь проваливались – по тем или иным причинам, но проваливались. Мне памятен мой личный конфликт с экс-послом США в Ереване и спецом по «цветным революциям» Мари Йованович – когда я в ответ на просьбу прокомментировать ряд её заявлений во время встречи со студентами и преподавательским составом ЕГУ, заявил журналистам, что если мисс Йованович в действительности призывала «революционно сотрясти армянские горы» ибо « это так романтично», то это означает неприемлемое грубое вмешательство во внутренние дела страны пребывания иностранного дипломата, и при доказанности такого призыва к армянской молодёжи посол любой страны в Армении должен быть признан персоной нон-грата и выслан из страны. Йованович всё запомнила – и потому Институт политических исследований при аппарате Президента Армении, в котором я работал экспертом, был демонстративно ликвидирован, меня, как и многих экспертов, вышвырнули на улицу. Ну, а война у нас в регионе и не прекращалась, чему доказательства – и трагические события апреля 2016-го, и нынешняя «горячая пора» на фронтах в июле 2017-го. Я уже писал об «усилиях» приснопамятного экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Джеймса Уорлика и по возобновлению широкомасштабной войны в Закавказье между армянами и азербайджанцами, и вообще – его антиармянских планах и прожектах, направленных против Армении и Арцаха. Сейчас же выясняется, что, по непубличным данным, правда, нуждающимся в уточнениях и подтверждениях, не только США, но и ряд европейских спецслужб проводят тайную спецоперацию по переводу конфликта между Арцахом и Азербайджаном в горячую фазу и подталкивают Баку и Анкару к началу широкомасштабных боевых действий в регионе. Ещё до моего конфликта с мисс Йованович, мне довелось узнать, что США прессингом продавливают у властей Армении согласие на некую форму их гадкого «дейтонского мира» и для нашего Арцаха. Чтобы не углубляться в историю войны на Балканах, скажу лишь – «Дейтон» был первой фазой капитуляции Югославии-Сербии и сербских общин повсеместно на Балканах. К тому же вели и продолжают вести армянский народ его «американские друзья» и сейчас.

Уничтожение АЭС на Балканах привело не только к утрате теми же Болгарией и Югославией-Сербией своей энергетической самодостаточности и независимости. Они перестали быть суверенными странами, вообще – государствами, как таковыми. И раз точно такая же цель у ЕС, у Запада и в отношении Армении – делайте выводы самостоятельно, читатели. Это не трудно. И не введитесь на лживую пропаганду с Запада о том, что, мол, Европа озабочена экологией в Армении и вокруг неё, озабочена угрозой ядерной катастрофы. Ерунда! Брюссель не заботится об экологии Армении, а опасается радиоактивного заражения своей территории – стран-членов ЕС и Турции, ассоциированной с ЕС. Да и потом – ну а если когда-нибудь взорвётся турецкая АЭС в этом самом Аккая? Я не слышу воплей из ЕС на эту тему. И в связи с чем врагу армянской нации Западом «дозволено» иметь и развивать атомную энергетику, а Армении – нет? Ещё раз подчеркну – уверен, что таким наглым поведением ЕС что-то «отрабатывает» перед США, как это в 90-е гг. происходило и на Балканах. Ведь кому не известно, что «восстановившиеся» или «новообразованные» якобы независимые Хорватия, Босния и Герцеговина и «албанское Косово» - это территории, марионеточные именно по отношению к США, а не Европе!..

Теперь представьте, что на Балканах отказались закрывать АЭС. Разве трудно понять, что тогда войн не было бы, или же – они не происходили бы в том ключе, в тех параметрах, в которых это имело место? И разве не понятно, что тогда НАТО не напала бы на Югославию? США и ЕС заинтересованы в обострении всех «замороженных конфликтов» - это ясно, и только политически слепые будут это отрицать. Но в особой степени США и ЕС заинтересованы в конфликтах на постсоветском пространстве, а позиция России по Мецаморской АЭС препятствует реализации негативных сценариев – по крайней мере, в регионе Закавказья. А если вдруг правительство Армении поддастся на шантаж Запада и своими же руками, как то сделали болгары и югославы, закроют АЭС – то тогда на позицию России и закавказских противников Запада и США, и ЕС будут уже откровенно плевать.

В конце концов, взглянём на ситуацию и с точки зрения рядового гражданина. Сейчас в Армении электроэнергия относительно дешёвая именно потому, что часть этой электроэнергии вырабатывается Мецаморской АЭС. А атомная энергия – в действительности, самая дешёвая, кто не верит – спросите у специалистов и экономистов. При её закрытии взлёт энерготарифов в Армении – дело одного часа, ещё какой-нибудь «пан Свитальский» рявкнет на армянское правительство, и дело будет сделано. Итак, цель ЕС – это и подрыв социально-экономической относительной стабильности в Армении. Допустим, чтобы, как когда-то в Сербии, наконец-таки успешно осуществить «цветную революцию». Вон ведь, сообщалось же, что бывший гражданин США и экс-министр иностранных дел Армении Раффи Ованнисян на последнем съезде своей партии «Жарангутюн» («Наследие») пригрозил «революцией в 2018 году», мол, «если власть Сержа Саркисяна сохранится». Чем не цель?! Или - для создания рычагов давления на Ереван, как члена ЕАЭС. Вполне реально.

Есть и ещё один аспект. Смотрим на Ближний Восток. «Питомцы» спецслужб США, Израиля, Турции и ряда стран-членов ЕС – боевики группировки «Исламское государство» (ИГ), на днях потеряли иракский город Мосул. Их положение в Сирии с каждым часом всё более угрожающее. Но – ещё раз обратимся к труду Л.Гунина ««Кавказ как часть израильской территории» и вспомним, что цель-то у террористов ИГ была не самая Сирия. «Халифат» собирались-то распространить на Иран, на почти половину России, начиная с Кавказа. И вторгаться собирались боевики ИГ на Кавказ, в частности, из Турции через Грузию и…разумеется, Армению. Зря, что ли, во время боевых действий апреля 2016-го в Арцахе шли сведения о том, что через Турцию в Азербайджан прибыли о объявились на фронтах ИГИЛовцы, помимо турецких «серых волков»?! И что часть боевиков «халифата» даже находится в Нахиджеване. Что мешает взять да сейчас «всё начать»? Да не только присутствие в Армении и других территориях Закавказья российских военных баз! Ещё и – Мецаморская АЭС в рабочем режиме по полному циклу! С закрытием АЭС в Армению будет направлен поток террористической активности из Сирии и Ирака для дестабилизации обстановки на Кавказе в целом – ну, а куда деваться-то террористам, не в Турции же оставаться или ринуться в Израиль?!

Таковы самые поверхностные итоги небольшого исследования о том, зачем же Евросоюзу, а глобально – Западу, так упорно и настойчиво добиваться закрытия Мецаморской АЭС. И продолжая вести переговоры с ЕС вообще о чём-либо, армянское руководство, прекрасно осведомлённое о диктате ЕС насчёт Мецаморской АЭС, поступает, по меньшей мере, алогично. Это же означает, что Армения фактически отказывается от российской помощи в сфере атомной энергетики. И отказ от атомной энергетики в современных условиях – увы, означает, что кто-то в руководстве Армении предаёт национальные интересы страны. Как говорится, фамилии действующих высокопоставленных руководителей Армении, начиная с президента Сержа Саркисяна, известны всем в республике. Может, руководство страны наконец-таки вычислит предателей? Или, по крайней мере, сделает то, что давно обязано было сделать – даже если и не хочет прерывать переговоров с ЕС, жёстко и твёрдо заявит Западу, что вопросы сферы атомной энергетики являются прерогативой только Армении и тех стран, которые готовы помогать реально Еревану?..

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