/Поглед.инфо/ Международният конкурс по водолазен многобой «Глубина», който се провежда в рамките на международните армейски игри «АрМИ-2017», се откри в сряда в Севастопол. Игрите «АрМИ-2017» ще продължат от 29 юли до 12 август на територията на Русия, Китай, Казахстан, Азербайджан и Беларус. Организатор на игрите е Министерството на отбраната на Руската федерация. Народно-освободителната армия на Китай участва в игрите за четвърти пореден път.

Контактите на военните ведомства на Китай и Русия напоследък значително се засилват. Между двете страни се формира висока степен на взаимно доверие. Китай и Русия са изправени пред общата заплаха от страна на противоракетната системата на САЩ (ПРО), затова трябва да съгласуват своите действия. Партньорството между Китай и Русия може да осигури стабилността и мира в света.

(рус.ез.)

Китайско-российское военное сотрудничество — важный фактор обеспечения мира и стабильности на планете

Китайская карта Путина

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина», который проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2017», открылся в среду в Севастополе. Игры «АрМИ-2017» проходят с 29 июля по 12 августа на территории России, Китая, Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Организатором игр является Министерство обороны РФ.

В этом году Народно-освободительная армия Китая (НОАК), которая участвует в играх в четвертый раз подряд, впервые взялась организовать ряд программ состязаний. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с видеопоздравлением по случаю открытия игр. По его словам, «АрМИ-2017» стали важным брендом межармейского обмена и сотрудничества в регионе, а также важной площадкой для наращивания дружбы и заимствования опыта между армиями всех стран.

Развитие международного военного взаимодействия имеет важное значение для укрепления стратегического взаимодоверия, поддержания мира и стабильности в регионе и на планете.

Напомним, что недавно завершился первый этап китайско-российских учений «Морское взаимодействие-2017» в акватории Балтийского моря. Осенью маневры продолжатся в акваториях Охотского и Японского морей. Их основная задача — отработка совместных действий по поиску и спасению на море, а также обеспечению безопасности морской экономической деятельности. Целью учений является укрепление и развитие китайско-российских всесторонних отношений, стратегического взаимодействия и партнерства, углубление делового и дружественного сотрудничества между вооруженными силами двух стран и защита безопасности в регионе.

В ходе своего июльского визита в Финляндию президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о совместных российско-китайских учениях на Балтике, отметил, что военное сотрудничество между Россией и Китаем не направлено против третьих стран. «Сотрудничество России и КНР в своей совокупности, включая и военную составляющую, является одним из важнейших элементов безопасности и стабильности в мире. При этом оно не направлено против каких-либо третьих стран», — сказал он. «Мы не создаем ни военных блоков, ни военных союзов», — подчеркнул глава российского государства.

Контакты военных ведомств Китая и России в последнее время существенно активизировались. Военное сотрудничество становится важной частью отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.

Китайский эксперт по военным вопросам Инь Чжо отметил, что высокий уровень взаимодоверия между Китаем и Россией в области военной безопасности основывается не на идеологических или политических потребностях, а на общих интересах двух сторон. Он подчеркнул, что необходимо сначала сформировать сообщество интересов, а потом — сообщество с единой судьбой. Китай и Россия стоят перед лицом общей угрозы со стороны американской системы ПРО, поэтому стороны должны обмениваться опытом и согласовывать свои действия. Две страны пытаются покончить с «международным гегемонизмом», который негативно сказывается на безопасности в мире.

На его взгляд, Китай и Россия в качестве влиятельных и ответственных держав должны выполнять задачи по защите государств и интересов их народов, брать на себя обязательства по обеспечению мира и безопасности на планете. Две страны не стремятся к расширению сфер влияния, а укрепление ими взаимодействия в области обороны и безопасности направлено на создание международных отношений нового типа, основывающихся на взаимовыгодном сотрудничестве.

После установления отношений стратегического взаимодействия и партнерства Китай и Россия достигли высокой степени политического взаимодоверия. Они согласовывают свои позиции по актуальным международным вопросам, а их контакты в военной области активизируются. Укрепление взаимодействия между вооруженными силами двух стран поможет им не только заимствовать опыт друг друга, но и повысить способность к совместному поддержанию глобального мира и стабильности. Китай и Россия установили партнерство, а не блок или союз, что, по сути, отличается от действий некоторых стран, которые создали военный союз и всячески сдерживают другие страны.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели